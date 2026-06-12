В День России в Курске прошел марафон классической музыки «Кантата»

Tекст: Мария Иванова

Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия» прошел в День России в 15 городах страны, включая Курск, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Концерт состоялся в историческом здании бывшего Дворянского собрания, где сейчас располагается зал «Свиридовский», передает телеканал, транслировавший подведение итогов фестиваля. Прямую трансляцию события также организовали на Полугоре.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн поприветствовал гостей марафона. «Нас, разных, объединяют общая история, культура, русский язык и великая классическая русская музыка. На курской земле творил великий музыкант Георгий Васильевич Свиридов. Я поздравляю с праздником и желаю всем нам веры силы духа и победы. Искусство и культура делают для этого очень многое, потому что только сильные духом люди способны переломить любой трудный момент», – сказал глава региона.

Зрители услышали произведения выдающихся русских композиторов, среди которых Михаил Глинка, Петр Чайковский и Модест Мусоргский. В исполнении симфонического оркестра Курской государственной филармонии под управлением Игоря Сукачева и приглашенного дирижера Арифа Дадашева прозвучали фрагменты из опер «Евгений Онегин», «Князь Игорь» и «Царская невеста».

В концерте приняли участие солисты Мариинского театра и Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также артисты местной филармонии. Министр культуры региона Алексей Конорев отметил, что классическая музыка помогает сохранять связь с историческим наследием, а проведение мероприятия в знаковом для области месте символизирует преемственность традиций академического искусства.

Марафон проводится в рамках VI Международного фестиваля классической музыки «Кантата», который в 2026 году охватил регионы от Калининграда до Дальнего Востока. Ожидается, что концерты проекта, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, посетят более 20 тыс. зрителей по всей стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в День России по всей стране стартовал масштабный марафон классической музыки. В этом году к проекту присоединились 15 российских регионов. Масштабная акция собрала около 20 тыс. зрителей.