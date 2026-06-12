Путин: Власти будут работать над увековечиванием имен героев России

Tекст: Вера Басилая

Глава государства провел встречу с участниками специальной военной операции в День России. В ходе общения обсуждались вопросы сохранения памяти о подвигах военнослужащих, следует из сообщения на сайте Кремля.

«Это очень хорошие примеры, которые нужны для укрепления страны, для укрепления внутреннего состояния, духовной силы нашей и сегодня, и на будущее. И увековечивание таких имен, безусловно, является очень важной задачей. Так и будем делать», – подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что именами отличившихся бойцов необходимо называть улицы и учебные заведения.

«Что касается вашего предложения, то мне думается не только нужно присваивать имена вот таких бойцов наших, таких героев, реально без всякого преувеличения героев, как вы, и как Очир-Горяев, и как другие военнослужащие, которые здоровья своего не жалеют и жизни не жалеют за Россию», – сказал Путин в ходе встречи.

Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью многодетного отца и командира штурмовой роты Нарана Очир-Горяева, отметив его выдающиеся человеческие качества.

Путин поблагодарил штурмовиков за достойное выполнение боевых задач.