Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Структура, которой занимается эта низкоорбитальная спутниковая группировка, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Процесс наращивания группировки идет хорошими темпами.

«Вопрос в сроках ее полноценного запуска, но работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и с хорошим качеством», – сказал президент.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на трансформацию оборонного ведомства страны.

«А именно, Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством», – указал глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные стали применять спутниковую систему «Рассвет» для управления беспилотниками в зоне спецоперации. В апреле Владимир Путин назвал развертывание новой низкоорбитальной группировки связи большим событием.