Путин назвал погибшего Героя России Очир-Горяева настоящим мужчиной

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Такой светлый был человек, удивительный. Я уже говорил, я честно вам скажу, я когда с ним беседовал, сначала в ходе Прямой линии, прямо из Северска он докладывал, а потом уже встретился в Москве и спросил, чем помочь, бытовые вопросы, какие-то проблемы. Знаете, удивительно, настоящий мужчина, понимаете, многодетный отец, между прочим», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что каждый человек однажды завершает свой жизненный путь, однако главное – то, как он его прошел. Российский лидер с сожалением констатировал горькие потери среди таких выдающихся людей.

«Вот, к сожалению, мы теряем и таких людей. Давайте и его память, и память других ребят, которые ушли, отдав жизнь за Родину, за Россию, почтим минутой молчания», – предложил президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о гибели офицера в зоне специальной военной операции. Пресс-служба правительства региона анонсировала похороны Героя России в Элисте 10 июня. Военнослужащий отправился на фронт добровольцем в 2022 году.