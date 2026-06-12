Путин поблагодарил штурмовиков за достойное выполнение боевых задач

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин провел встречу со штурмовиками, отметив их ключевую роль в боевых действиях, передает ТАСС.

«Я просто вас хотел увидеть, сказать вам спасибо. И прошу передать эти слова благодарности всем мужчинам, всем бойцам нашим, которые рядом с вами воюют. Ну и с удовольствием услышал ваше мнение, ваши оценки о том, что и как происходит, и что, по вашему мнению, нужно было бы сделать для того, чтобы задачи решались еще в более ясном, понятном ключе и с максимальным для Родины результатом», – обратился к участникам встречи российский лидер.

Глава государства добавил, что во все времена именно штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении, передает РИА «Новости». По его словам, пехота окончательно фиксирует решение поставленных задач и завершает военные конфликты.

«Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи», – заявил Путин.

Он подчеркнул, что каждый участник спецоперации достойно выполняет свою работу.

«Каждый выполняет свою задачу и каждый делает это сегодня достойно», – сказал российский лидер в ходе встречи с военнослужащими – участниками СВО.

Путин объявил троекратное ура в честь находящихся на передовой бойцов.

На встрече с выпускниками программы «Время героев» глава государства поддержал политические амбиции ветеранов спецоперации.

Ранее Путин призвал командиров бережно относиться к жизням военнослужащих при выполнении боевых задач.