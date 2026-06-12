При взрыве в спортзале на западе Амстердама пострадали семь человек

Tекст: Мария Иванова

Мощный хлопок раздался в здании спортивного клуба в западной части Амстердама около 01:00 по московскому времени, передает ТАСС.

Сразу после происшествия из-под обломков удалось извлечь семерых пострадавших. Двое из них доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Утром поисковые бригады нашли признаки того, что под руинами все еще находятся люди. Экстренные службы осматривают место инцидента с помощью дронов и кинологов. Спасатели решили частично демонтировать поврежденные конструкции краном из-за риска дальнейшего обрушения здания. Операция идет медленно: постройки разбирают буквально «камень за камнем».

Точные причины случившегося пока неизвестны, полиция изучает все версии. Владелец спортзала рассказал, что, судя по камерам наблюдения, взрыв произошел «под полом здания». На первом этаже располагались газовые трубы, трансформаторная подстанция и склады. Оператор электросетей Liander пока не нашел следов взрыва газа, но планирует провести дополнительную проверку.

Из расположенного поблизости девятиэтажного дома эвакуировали жильцов. Около 100 человек, которым негде было остановиться, временно поселили в гостинице. Из-за повреждений энергооборудования 233 квартиры остались без электричества, подача газа в районе приостановлена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае при обрушении многоквартирного жилого дома в немецком городе Герлиц пострадали более 50 человек.

В апреле у здания организации «Христиане за Израиль» в нидерландском Нейкерке прогремел взрыв.

В прошлом году полиция начала расследование серии ночных взрывов в Роттердаме.