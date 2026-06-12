США рассекретили доклад о полете НЛО над Москвой

Пентагон опубликовал доклад ЦРУ о полетах НЛО между Будапештом и Москвой

Tекст: Мария Иванова

Третья часть рассекреченных материалов Пентагона об НЛО включает доклад ЦРУ о возможном перемещении «летающих тарелок» между Будапештом и Москвой, передает РИА «Новости». Документ основан на показаниях гражданина США венгерского происхождения.

В ноябре 1955 года источник американской разведки получил письмо от племянницы из столицы Венгрии. Девушка рассказала о странных аппаратах, которые несколько недель держали местных жителей в напряжении.

«Так называемые летающие тарелки (ракеты) в течение нескольких недель держали людей в нервном состоянии. Эти очень быстрые летающие объекты сильно заняли научные круги. Уверена, вы уже слышали из газет: скорость этих объектов оценивалась в 12 тыс. километров в час», – отмечается в отрывке из письма, приведенном в докладе ЦРУ.

К посланию прилагался рисунок, демонстрирующий строй и предполагаемый курс объектов между Будапештом и Москвой, хотя точное направление движения не указывалось. Американский информатор подчеркнул, что родственница впервые упомянула подобные явления.

С 8 мая власти США приступили к публикации файлов об НЛО, обещанных президентом Дональдом Трампом. Уже обнародованы десятки фотографий, видеозаписей и свидетельских показаний. Пентагон планирует выпускать новые документы раз в несколько недель.

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