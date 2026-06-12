Путин напомнил о наличии у него четвертого разряда плотника

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в ходе неформального общения с лауреатами Государственных премий и Героями Труда напомнил о своей рабочей специальности, передает ТАСС. Беседа состоялась после официальной церемонии по случаю Дня России.

Во время разговора один из награжденных представился главе государства фрезеровщиком. «А у меня 4-й разряд плотника», – ответил российский лидер.

Собеседник президента удивился и признался, что имеет лишь третий разряд. Ранее глава государства уже упоминал о полученной квалификации. Он приобрел этот опыт в студенческие годы, когда трудился в составе строительного отряда на территории Коми АССР. По словам президента, полученная квалификация носила скорее формальный характер.

В День России Путин пожелал гражданам страны исполнения заветной мечты.

На церемонии вручения государственных наград президент Владимир Путин заявил о гордости за трудовые заслуги предков.

Ранее Путин рассказывал о получении четвертого разряда плотника в студенческом отряде.