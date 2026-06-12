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    12 июня 2026, 15:06 • Новости дня

    Путин: Грань между рабочим классом и интеллигенцией сейчас стерлась

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил мнение, что развитие технологий стирает грань между рабочим классом и интеллигенцией.

    Путин выразил мнение, что внедрение современных технологий и повышение требований к профессиональным навыкам постепенно нивелируют разницу между трудящимися в различных сферах, передает ТАСС.

    Торжественная церемония награждения состоялась в Кремле. В ходе мероприятия один из участников передал президенту благодарность от лица рабочего класса.

    «А у нас, знаете, сейчас стерлась грань, по-моему, – стирается во всяком случае, между рабочим классом и интеллигенцией, потому что всё становится высокопроизводительным, высокотехнологичным, требует больших знаний, навыков хороших», – заметил Путин.

    Ранее Путин отметил способность незаурядных людей достигать профессиональных вершин.

    11 июня 2026, 19:24 • Новости дня
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    @ Macskelek/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты смонтировали три важнейших гиротронных комплекса на площадке сооружения Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) во Франции, сообщили в Проектном центре ИТЭР Росатома.

    «Критически важные для пуска и успешной работы реактора отечественные системы, включая комплекс вспомогательного оборудования, были успешно смонтированы группой специалистов в рамках выполнения российских обязательств по проекту ИТЭР», – подчеркивается в заявлении, передает ТАСС.

    Установленное оборудование доставили во французский Сен-Поль-ле-Дюранс в 2022 году. Производством систем занималось научно-производственное предприятие «Гиком», а организацию поставок взял на себя профильный центр Росатома.

    Ранее руководитель проекта ИТЭР Пьетро Барабаски отмечал высокую скорость возведения международного объекта. По его словам, впервые в истории строительство реактора опережает утвержденный график на шесть месяцев.

    Осенью прошлого года Россия поставила во Францию первый испытательный стенд для диагностики реактора ИТЭР. Немногим ранее отечественные специалисты приступили к испытаниям уникального материала для этой международной установки.

    Для дистанционного участия в экспериментах на токамаке ученые открыли специальный центр на базе университета МИФИ.

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    12 июня 2026, 13:20 • Новости дня
    Путин: Россия гордится подвигами предков
    Путин: Россия гордится подвигами предков
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские граждане испытывают гордость за трудовые и боевые заслуги своих предков, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в День России.

    «Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В пятницу в Большом Кремлевском дворце началась традиционная церемония вручения госнаград.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поздравлении патриарху Кириллу по случаю Дня России глава государства назвал подвиги предков вдохновляющим примером.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Российские бойцы подняли флаг над Константиновкой
    Российские бойцы подняли флаг над Константиновкой
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие ВС России подняли триколор над Константиновкой, зафиксировав исторический момент с помощью беспилотника.

    Кадры с установленным в городе российским триколором опубликовал телеканал RT. Видеоматериалы журналистам передали военнослужащие 1194-го полка 4-й бригады Южной группировки войск.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины.

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    11 июня 2026, 19:40 • Новости дня
    Назначен новый гендиректор МХАТ имени Горького

    Вильясте назначена генеральным директором МХАТ имени Горького

    Назначен новый гендиректор МХАТ имени Горького
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лариса Вильясте стала генеральным директором МХАТ имени Максима Горького.

    Соответствующая информация уже появилась в разделе «Люди театра» на официальном сайте культурного учреждения.

    Новый руководитель имеет значительный опыт работы в сфере театрального менеджмента. Начиная с 2014 года она успешно трудилась на посту директора Московского Губернского драматического театра.

    Кроме того, с 2018 года Вильясте руководила проведением Большого детского фестиваля, а также выступала директором известного смотра «Фабрика Станиславского».

    Напомним, в четверг Елена Булукова покинула пост генерального директора МХАТ имени Горького. Министерство культуры назначило ее на эту должность осенью 2025 года.

    В марте текущего года новым художественным руководителем театра стал Сергей Безруков.

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    12 июня 2026, 14:37 • Новости дня
    Медведев: Россия научит Европу жизни
    Медведев: Россия научит Европу жизни
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил абсолютную уверенность в том, что Россия научит Европу жизни.

    Медведев заявил журналисту Life Александру Юнашеву, что Россия научит Европу жизни.

    «Научим, научим, даже не сомневайтесь», – заверил Дмитрий Медведев, комментируя перспективы взаимоотношений с европейскими государствами.

    В мае Дмитрий Медведев предложил внушить Европе животный страх для предотвращения масштабного конфликта.

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    11 июня 2026, 16:30 • Новости дня
    РЖД: В новых вагонах СВ будет душ и удлиненные полки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские железные дороги сообщили, что готовят к выпуску обновленные спальные составы увеличенного габарита, где пассажирам предложат двухметровые полки и просторные персональные душевые кабины.

    Вместимость будущего вагона СВ габарита Т вырастет на 11% по сравнению со стандартными аналогами. Создание перспективной модели ведется совместно со специалистами Трансмашхолдинга, сообщили ТАСС в РЖД.

    «Вагон габарита Т является новым продуктом линейки инновационных вагонов, разрабатываемых совместно с ТМХ. Его основные отличия от стандартных СВ: длина вагона больше на 73 см, ширина – на 28 см, вместимость увеличена на 11%, спальные места длиной два метра (на 16 см длиннее стандартных)», – рассказали в пресс-службе.

    Внутри проектировщики предусмотрели наличие отдельной душевой. Пассажиры также получат больше пространства для хранения личных вещей и удобные индивидуальные подлокотники.

    Ранее на Петербургском международном экономическом форуме посетителям представили четыре концепции интерьера новинки. В холдинге отметили, что большинство участников голосования выбрали оформление в темно-синих тонах, этот вариант поддержали 45% респондентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заинтересовался новыми железнодорожными вагонами увеличенного габарита.

    Позже холдинг представил купейные вагоны габарита Т с душевыми кабинами. А заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников анонсировал выпуск вместительных плацкартов с длинными полками.

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    12 июня 2026, 14:01 • Новости дня
    Путин: Господь всегда с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бог всегда с Россией, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения в Кремле государственных наград и премий, приуроченной ко Дню России.

    «Только что прозвучало, что Святитель Лука прошел через серьезные испытания, потому что он был с Богом. Сегодня День России, и Всевышний, Господь, всегда с нашей страной. С праздником, с Днем России!» – приводит слова президента ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на церемонии вручения государственных наград президент отметил гордость россиян за подвиги предков. В январе глава государства назвал святой миссию российских военнослужащих.

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    11 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    Партия Мерца выступила за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам

    Фракция ХДС/ХСС в ЕП предложила запретить россиянам выдачу шенгенских виз

    Партия Мерца выступила за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие консерваторы, которых возглавляет канцлер страны Фридрих Мерц, выступили за полное прекращение оформления туристических виз для граждан России, желающих посетить страны Евросоюза.

    Представители фракции германского консервативного блока ХДС/ХСС в Европейском парламенте выступили с инициативой ввести полный запрет на выдачу шенгенских туристических виз россиянам, передает ТАСС.

    В заявлении партии, которую возглавляет канцлер ФРГ Фридрих Мерц, отмечается, что в 2025 году свой отпуск в Европе провели 500 тыс. российских граждан. «Пришло время положить конец выдаче шенгенских туристических виз российским отдыхающим», – подчеркнули авторы обращения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенгенскую зону для российских туристов. Замглавы МИД России Александр Грушко назвал действия Брюсселя проявлением дискриминации по национальному признаку.

    Ранее Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи россиянам новых многократных виз.

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    12 июня 2026, 15:17 • Новости дня
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин после церемонии награждения в Кремле вместе с лауреатами Государственных премий и Героями Труда провозгласил троекратное ура за победу.

    В День России Владимир Путин провел традиционное награждение выдающихся граждан в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». После официальной части лауреаты пожелали руководителю страны здоровья и скорейшей победы.

    «Если за победу, тогда троекратное ура! Три-четыре», – скомандовал Путин. Вместе с президентом призыв поддержали все собравшиеся в зале.

    Награды получили известные общественные деятели, ученые и артисты. Среди них оказались ректор МГУ Виктор Садовничий, режиссер Андрей Кончаловский, академик РАН Алексей Васильев, а также бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и народная артистка России Марина Неелова.

    В Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вручения государственных наград.

    Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий выдающимся ученым.

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    11 июня 2026, 16:52 • Новости дня
    ВСУ обстреляли из реактивных систем поселок в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины атаковали поселок Белая Березка в Брянской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

    «Враг нанес массированный удар по поселку Белая Березка. Обстрел по домам мирных жителей велся из РСЗО «Град». <…> Никто из жителей не пострадал», – сообщил глава региона в своем канале в Max.

    В начале июня украинский беспилотник ранил женщину и двух детей в брянском селе Чубковичи.

    В конце мая один мирный житель погиб при массированном обстреле поселка Белая Березка из реактивной системы залпового огня «Град».

    В начале того же месяца из-за аналогичной атаки в этом населенном пункте пострадали пять человек.

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    12 июня 2026, 02:51 • Новости дня
    Посол Дарчиев назвал Россию и США «очень близкими» странами

    Посол Дарчиев: Россия и США очень близки

    Посол Дарчиев назвал Россию и США «очень близкими» странами
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и США на самом деле очень близки, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев на приеме в посольстве в честь Дня России.

    «Россия и Соединенные Штаты, несмотря на все различия и разный возраст с точки зрения истории, хотя 250 лет – вполне солидный срок, на самом деле очень близки», – приводит слова Дарчиева РИА «Новости».

    Он отметил, что в России всегда относились с симпатией к далекой Америке и ее народу, тогда как в США неизменный интерес вызывали «загадочные русские». По словам посла, это касалось и безграничных просторов, и мужества первопроходцев, и суровой природы с полноводными реками, такими как Миссисипи и Волга, и опасными океанами.

    Дарчиев подчеркнул, что в России приветствовали конструктивный и прагматичный подход нынешней американской администрации к восстановлению двусторонних отношений, разрушенных предыдущим руководством США.

    Он указал, что президент России Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп, между которыми, по словам посла, «налажена личная химия», ставят задачу вернуть нормальные межгосударственные связи.

    Дипломат добавил, что на диалог влияют геополитические обстоятельства, однако к возобновлению полноценных контактов призывают люди по обе стороны Берингова пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарчиев на приеме ко Дню Победы заявил о возможном толчке к улучшению двусторонних отношений после беседы президентов России и США.

    Ранее Дарчиев на приеме ко Дню дипломатического работника сообщил о поручении президентов России и США сделать двусторонние отношения снова великими.

    После вручения верительных грамот в Белом доме посол заверил президента США в готовности сделать все возможное для восстановления российско-американских отношений.

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    11 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Правящая коалиция Италии выдвинула план снятия санкций с России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Италии смягчили резолюцию к саммиту Евросоюза, включив в документ призыв к поэтапной отмене антироссийских ограничений после завершения конфликта на Украине.

    Правящее большинство в итальянском парламенте внесло изменения в резолюцию, подготовленную для депутатов перед заседанием Совета ЕС 18–19 июня. Ультраправая партия «Лига Севера» добилась включения в текст как минимум трех более мягких пунктов, среди которых значится план снятия санкций с России, пишет РБК со ссылкой на издание La Repubblica.

    Обновленный документ призывает правительство «начать поэтапное сворачивание санкционной системы после окончания конфликта, а также использовать ее в качестве рычага переговоров». Отмечается, что подобное предложение впервые прямо зафиксировано в правительственной резолюции.

    Помимо этого, по инициативе «Лиги» из текста убрали упоминание о защите территориальной целостности Украины, присутствовавшее в изначальной версии. Во втором пункте осталась только формулировка о полном уважении суверенитета и независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая партия «Лига Севера» выступила против вступления Украины в Евросоюз. В апреле ее лидер. вице-премьер Италии Матео Сальвини призвал возобновить закупки российского газа.

    А в прошлом году глава итальянского МИД Антонио Таяни уже предлагал снять санкции с Москвы после подписания мирного соглашения.

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    11 июня 2026, 17:59 • Новости дня
    В Петербурге эвакуировано 12 медучреждений после писем с угрозами

    В Петербурге эвакуировали 12 медучреждений после писем с угрозами минирования

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пациентов и персонал 12 лечебных заведений Петербурга экстренно вывели на улицу из-за поступивших по электронной почте сообщений об угрозе взрыва, сообщили городские СМИ.

    Масштабная эвакуация медицинских учреждений затронула сразу семь районов Петербурга. Письма с экстремистскими высказываниями и предупреждениями о заложенных бомбах пришли на электронные адреса 12 организаций здравоохранения, сообщает 78.ru.

    «Как минимум 12 поликлиник в семи районах Петербурга эвакуировали за последние несколько часов. В медучреждения поступают сообщения о минировании», – говорится в публикации. В списке оказались поликлиники, женская консультация и инфекционная больница.

    Тревога затронула Петродворцовый, Выборгский, Центральный, Приморский, Невский, Адмиралтейский и Колпинский районы города. На данный момент реальных опасных предметов не обнаружено. Территории больниц сейчас патрулируют силовики и сотрудники Росгвардии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года из-за анонимного звонка о минировании экстренные службы эвакуировали московскую «ВТБ Арену». Ранее правоохранители закрыли для посетителей четыре известных музея Петербурга ради поиска опасных предметов. До этого из-за угрозы безопасности проверку помещений провели в Государственном Эрмитаже.

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    11 июня 2026, 18:44 • Новости дня
    В Татарстане при обследовании канализации погибли двое рабочих 

    В Татарстане двое рабочих погибли при осмотре канализационной системы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники подрядной организации погибли во время выполнения геодезических задач на территории одного из промышленных предприятий Нижнекамского района Татарстана, прокуратура сообщила, что начала проверку по факту трагедии.

    При обследовании канализационной сети на промышленном объекте в Татарстане погибли двое рабочих. Это специалисты компании-подрядчика, сообщает прокуратура Татарстана.

    «Во время выполнения геодезических работ в канализационной системе одного из предприятий, расположенного на территории Нижнекамского района республики, погибли двое рабочих подрядной организации ООО «ЭГГ» – мужчины 1997 и 2002 года рождения», – говорится в сообщении.

    На место происшествия прибыл заместитель Нижнекамского городского прокурора Линар Салахутдинов. Надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований охраны труда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле число жертв взрыва на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане достигло 11 человек.

    Ранее в Японии при осмотре канализации  погибли четверо рабочих. До этого тела трех строителей обнаружили в канализационном люке в Москве.

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    11 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Бывший глава МИД ФРГ высоко оценил знания Путина о жизни немцев

    Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: Путин прекрасно понимает менталитет немцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что российский лидер Владимир Путин регулярно следит за прессой и телевидением Германии, благодаря чему прекрасно понимает менталитет местных жителей.

    Экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль поделился мнением об осведомленности президента России Владимира Путина о ситуации в Германии. Он считает, что российский лидер внимательно наблюдает за ситуацией в ФРГ, пишет ТАСС.

    «Я думаю, что он больше всего смотрит на немцев, он знает нас довольно хорошо – иногда лучше, чем мы сами себя», – заявил политик в интервью изданию Bild. Он добавил, что президент России постоянно обращается к немецким средствам массовой информации.

    Экс-министр также категорически отверг обвинения в излишне дружелюбной политике своей Социал-демократической партии по отношению к Москве. По его словам, на протяжении десятилетий Берлин развивал экономику и курс на разрядку напряженности, однако никогда не считал Россию своим союзником. При этом Габриэль допустил, что реакция на воссоединение Крыма с РФ могла быть более жесткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент Владимир Путин подтвердил дружеские отношения с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

    Незадолго до этого канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о внимательном наблюдении Берлина за визитом российского лидера в Китай. А до этого глава российского государства назвал ФРГ соучастником боевых действий на Украине.

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