Москалькова заявила о создании уникальной российской школы правозащиты

Москалькова заявила о создании отличной от Запада уникальной школы правозащиты

Tекст: Вера Басилая

Лауреат Госпремии и бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что Россия сумела выстроить собственную правозащитную школу, ориентированную исключительно на благополучие граждан, передает ТАСС.

«С момента начала специальной военной операции институт был по-особому востребован. И наши государственные правозащитники, порой рискуя, выручали людей – курских жителей, заложников, российских моряков и многих других, потому что самое главное – это человек», – отметила экс-омбудсмен.

По ее словам, в отличие от зарубежной практики, отечественную модель удалось успешно укрепить и развить. Полученную премию она назвала общей заслугой региональных уполномоченных, всего правозащитного сообщества и органов государственной власти.

Ранее председатель СПЧ Валерий Фадеев объявил о присуждении Татьяне Москальковой высшей государственной награды по итогам прошлого года.

До этого омбудсмен подготовила для президента документы о возвращении из украинского плена более 3,7 тыс. российских военнослужащих.

В начале мая она сообщила о воссоединении более 50 разделенных из-за закрытия границ семей.