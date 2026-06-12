Путин высоко оценил вклад востоковеда Васильева в мировую науку

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин вручил государственные награды в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». Традиционно в День России чествуют выдающихся деятелей науки, искусства, а также правозащитной и благотворительной сфер. Среди награжденных – востоковед Алексей Васильев.

«Книги и статьи Алексея Михайловича, его уникальные знания востребованы и важны прежде всего для укрепления взаимопонимания между народами», – подчеркнул Владимир Путин во время награждения.

Президент добавил, что ученый виртуозно объединил богатый опыт журналиста-международника с глубоким научным подходом. Фундаментальные труды исследователя объективно отражают суть сложнейших многогранных процессов на Ближнем и Среднем Востоке.

Путин подписал указ о присуждении Государственных премий выдающимся ученым.

Торжественная церемония вручения наград началась в Большом Кремлевском дворце в День России.

В ходе мероприятия Путин назвал главной задачей общества помощь молодым людям в поиске своего предназначения.