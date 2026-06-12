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    12 июня 2026, 13:40 • Новости дня

    ФБР построило секретный кибергород для тренировки спецагентов

    В США возвели макет города для обучения агентов ФБР киберрасследованиям

    Tекст: Мария Иванова

    Американские спецслужбы создали в штате Алабама закрытый тренировочный полигон с реалистичной инфраструктурой, имитирующий настоящий населенный пункт для отработки расследования цифровых преступлений.

    Федеральное бюро расследований США открыло масштабный учебный комплекс, предназначенный для подготовки сотрудников к расследованию высокотехнологичных правонарушений, передает РИА «Новости».

    Искусственный населенный пункт площадью более 2 тыс. кв. метров разместили в закрытом помещении на территории штата Алабама.

    Инфраструктура полигона включает полноразмерные двухэтажные жилые дома, гостиницу, продуктовый магазин, суд, заправочную станцию и дата-центр. «Каждый объект оборудован работающими системами, сетями и устройствами, настроенными так, как они были бы работали в реальной жизни», – отмечается в материалах ведомства.

    Тренировочный центр начал работу в феврале 2025 года. За это время специальную подготовку прошли 1,4 тыс. человек. В ходе занятий оперативники отрабатывают различные сценарии, включая обыски в зданиях с множеством умных устройств для изъятия цифровых улик.

    Кроме того, агенты учатся взаимодействовать с системными администраторами при работе с корпоративными сетями. Программа также охватывает поиск источников утечек информации и отслеживание распространения вредоносного программного обеспечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте американское ведомство зафиксировало подозрительную киберактивность в собственных системах перехвата звонков.

    В январе спецслужбы США инициировали проверку групп радикалов в мессенджере Signal.

    Осенью 2024 года Федеральное бюро расследований создало подставную криптовалюту для поимки мошенников.

    9 июня 2026, 15:02 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о резком увеличении ядерного арсенала Франции

    Военный аналитик Ермаков: Франция вряд ли нарастила ядерный арсенал на 80 боеголовок

    Эксперт оценил данные о резком увеличении ядерного арсенала Франции
    @ Thomas Boucajay/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция продвигает политику расширенного ядерного сдерживания и намерена укрепить свой потенциал – или хотя бы создать видимость этого, – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков. Согласно данным SIPRI, арсенал Пятой республики вырос с 290 боеголовок в 2025 году до 370 в 2026-м.

    Увеличение французского ядерного арсенала, которое констатируют аналитики SIPRI, – скорее издержки подсчета, считает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам. Он напомнил, что исследователи в прошлогоднем докладе записали 80 зарядов в разобранные, готовящиеся к переоборудованию, а в нынешнем – в активные.

    «Это сделано, чтобы подчеркнуть усилия Эммануэля Макрона, который ранее анонсировал расширение ядерного арсенала Франции», – считает собеседник. Он допускает, что Париж мог увеличить число боеголовок, но вряд ли на 80. Речь, по оценкам Ермакова, идет вероятно о паре десятков. При этом аналитик подчеркнул: хотя точное количество зарядов оценить невозможно, известно, что у Пятой республики не появилось новых носителей.

    «У французов четыре подводные лодки с баллистическими ракетами: три из них в строю, четвертая – на ремонте. Боекомплект есть только для трех лодок. Значительное количество дополнительных зарядов фактически некуда «прикручивать». Возможно, немного увеличить наряд сил и получится – вероятно, субмарины загружены не по максимуму: на части ракет один блок, на других – два-три», – рассуждает Ермаков.

    Как бы то ни было, Париж использует ядерное оружие для укрепления своего европейского лидерства, продолжил спикер. «Франция на закате президентства Макрона решила найти путь к лидерству в Европе. Власти страны продвигают политику расширенного сдерживания. Следовательно, нужно укрепить ядерный потенциал – или хотя бы заявить, что меры в этом направлении принимаются. Если раньше французам хватало только для себя, теперь должно хватать и для союзников», – детализировал он.

    Для Москвы, по мнению Ермакова, принципиально важны не столько количественные данные, сколько политические и географические аспекты. «Небольшое увеличение арсенала Франции не создает особой угрозы России. В полномасштабном ядерном конфликте мы будем иметь дело со всем блоком НАТО, и на этом фоне изменения французского потенциала носят косметический характер», – отметил собеседник.

    «Вместе с тем нам неприятна французская политика расширенного ядерного сдерживания, которая втягивает страны Восточной Европы и Скандинавии. Речь о совместных тренировках и операциях, подготовке к возможному развертыванию на их территории ядерного оружия. Все это – дополнение к уже раздражающей практике развертывания американского ядерного зонтика в Европе», – заключил Ермаков.

    Напомним: по данным ежегодного доклада SIPRI, ядерный арсенал Франции вырос с 290 боеголовок в 2025 году до 370 в 2026-м.

    Как отмечают эксперты института, в 2025 году Пятая республика продолжила модернизацию атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (SSBN). А в марте текущего года президент Эммануэль Макрон объявил, что распорядился увеличить количество боеголовок – и что правительство больше не будет раскрывать точный размер арсенала.

    Всего в мире, по данным SIPRI на январь 2026 года, насчитывалось 12187 ядерных боеголовок. 9745 из них находились на складах для потенциального использования, 4012 были установлены на ракетах и самолетах, а 2100 – 2200 содержались в состоянии высокой боевой готовности.

    «Почти все эти боеголовки принадлежат России или США, и в меньшей степени – Франции и Британии, – отмечается в докладе. – Однако Китай и Индия теперь могут периодически развертывать в мирное время небольшое количество боеголовок, установленных на ракетах».

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    10 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    США нанесли серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование США (CENTCOM) заявило о завершении ударов в целях самообороны по Ирану, согласно приказу главнокомандующего президента США Дональда Трампа в ответ на сбитый накануне вертолет Apache армии США.

    «Силы CENTCOM нанесли удары по иранским системам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям наблюдения вблизи Ормузского пролива высокоточными боеприпасами с истребителей ВВС и ВМС США. Операция стала соразмерным ответом на недавние атаки на американские войска и международные торговые суда, следующие через региональные воды», – сказано в сообщении Центрального командования в соцсети Х.

    Там добавили, что американские войска сохраняют бдительность и готовы защищаться от неоправданной иранской агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал  атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения. Al Arabiya узнал о ненамеренном ударе Ирана по американскому вертолету.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    9 июня 2026, 21:52 • Новости дня
    Министр обороны Болгарии заявил об отказе поставлять оружие Киеву

    Министр обороны Болгарии Стоянов отказался поставлять оружие Киеву

    Министр обороны Болгарии заявил об отказе поставлять оружие Киеву
    @ VASSIL DONEV/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новые власти Болгарии не планируют дальнейшие поставки вооружения украинской армии, сообщил глава Минобороны страны.

    Новое руководство Болгарии отказалось от планов по дальнейшему снабжению украинской армии оружием. Министр обороны Димитар Стоянов подтвердил позицию правительства премьер-министра Румена Радева, выступающего против военной помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    «Им нужны люди, а не оружие… Мы видим позиционную войну, и сколько бы вооружений ни накапливалось, результатом будет только гибель людей», – заявил глава оборонного ведомства на пресс-конференции.

    Болгария обладает уникальными для НАТО мощностями по производству боеприпасов для советского вооружения, используемого украинскими войсками. С 2022 года София направила Киеву 13 пакетов военной помощи, однако стоимость и точное содержимое этих поставок остаются засекреченными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательный блок Румена Радева выиграл апрельские парламентские выборы. В мае новый премьер-министр оперативно сформировал правительство страны. Вскоре он предложил Европе сменить курс по украинскому конфликту.

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    10 июня 2026, 02:31 • Новости дня
    Axios: США начали вторую волну атак на системы ПВО и радары Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    В ответ на якобы сбитый Ираном американский вертолет Apache США нанесли удары по республике в ходе специальной операции, о которой сообщило Центральное командование ВС США во вторник в 17.00 по восточному времени.

    «Американский чиновник заявил, что войска США атаковали несколько иранских систем ПВО и радаров в районе Ормузского пролива», – пишет Axios.

    Кроме того, портал выяснил, что американские войска начали второй раунд ударов по иранским системам ПВО и радарам, заявил во вторник вечером американский чиновник.

    Американский чиновник сообщил Axios, что расследование удара по вертолету Apache показало, что иранский беспилотник сбил вертолет, в результате чего он разбился недалеко от Ормузского пролива. Расследование еще не установило, было ли это преднамеренным действием.

    Трамп заявил во вторник, что США «при необходимости должны ответить» на сбитый в понедельник вертолет. В интервью ABC News он сказал, что удары будут «очень мощными».

    Центральное командование США назвало эти удары «соразмерным ответом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения.

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    10 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Киев решил скупить подлежащие утилизации западные ракеты ПВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Представители киевского режима пытаются договориться с западными союзниками о приобретении ракет-перехватчиков с истекающим сроком годности.

    Дипломаты ведут активный диалог с зарубежными странами о выкупе старых зенитных боеприпасов, передает РИА «Новости». Спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий подтвердил эту информацию во время брифинга, запись которого опубликовал телеканал ТСН в мессенджере Telegram.

    «Украинской стороне удалось найти ряд ракет-перехватчиков, у которых через определенное время истекает срок годности. Сейчас ведем активные переговоры, чтобы их получить. После того как у ракет истекает срок годности, их нужно или передать производителю, или утилизировать, а мы предлагаем передать их Украине», – заявил чиновник.

    Речь идет о снарядах для американских комплексов Patriot PAC-2 и PAC-3, а также о боеприпасах для других систем. Как уточнил дипломат, сейчас государство ищет источники финансирования для оплаты как старых, так и новых партий вооружений, о поставках которых стороны договорились ранее.

    Незадолго до этого Владимир Зеленский направил письмо Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой увеличить поставки систем ПВО из-за острой нехватки боеприпасов в армии. Позже политик признался, что администрация США проигнорировала его обращение и не дала ответа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский упрекнул США в медленной передаче ракет для систем противовоздушной обороны. Вашингтон проигнорировал официальное обращение Киева об увеличении поставок зенитных комплексов. Украинские власти предложили правительству ФРГ обменять будущие боеприпасы на снаряды из нынешних запасов.

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    10 июня 2026, 17:12 • Новости дня
    DPA: Немецкие танкисты впервые провели учения у белорусской границы

    DPA: Бригада Бундесвера отработала боевые сценарии вблизи границы с Белоруссией

    DPA: Немецкие танкисты впервые провели учения у белорусской границы
    @ Kay Nietfeld/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новое бронетанковое подразделение Вооруженных сил Германии начало масштабные маневры с использованием более 300 беспилотников на литовском полигоне в 15 километрах от рубежей Союзного государства.

    Новая бронетанковая бригада ВС ФРГ в Литве впервые провела учения в условиях, максимально приближенных к боевым, недалеко от границы Белоруссии. Основная фаза маневров Freedom Shield 2026 стартовала на военном полигоне Пабраде, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Командир подразделения Кристоф Хубер отметил важность практической подготовки войск. «Для нас как для 45-й танковой бригады «Литва», входящей в состав 10-й танковой дивизии, крайне важно готовиться к возможным конфликтным и боевым сценариям будущего, а не к войне прошлого», – заявил офицер.

    В тренировках задействованы около 2,9 тыс. военнослужащих, включая 2,3 тыс. солдат из Германии, а также порядка 800 единиц техники из восьми стран НАТО. Немецкая сторона активно применяет свыше 300 беспилотных летательных аппаратов. Подразделение впервые отрабатывает ведение боя непосредственно на территории прибалтийской республики.

    Решение о переброске контингента на восточный фланг альянса принял министр обороны Борис Писториус. К 2027 году Берлин планирует разместить в Литве на постоянной основе 4,8 тыс. военных и 200 человек вспомогательного персонала. Строительство военного городка в граничащем с Белоруссией районе обойдется в 1,4 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин форсирует переброску военнослужащих для развертывания бронетанкового подразделения у границ Белоруссии. Однако размещенная в Литве бригада Бундесвера сталкивается с нехваткой личного состава и систем противовоздушной обороны. Тем не менее, к концу 2027 года Германия разместит в республике до пяти тысяч солдат на постоянной основе.

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    11 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Названы сроки согласования «военного шенгена» в ЕС

    Euractiv: ЕС планирует согласовать «военный шенген» до июля

    Названы сроки согласования «военного шенгена» в ЕС
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Евросоюза намерены заключить соглашение о военной мобильности до конца июня, документ, подготовленный кипрской стороной, уже направлен главам государств для изучения.

    Страны Евросоюза рассчитывают достичь договоренности по проекту «военного шенгена» до завершения председательства Кипра в Совете ЕС. Новый компромиссный вариант документа, подготовленный кипрской стороной, уже направлен в европейские столицы для изучения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Euractiv.

    «Кипрское председательство стремится согласовать позицию Совета к концу июня, до того как шестимесячное председательство перейдет к Ирландии», – сообщает издание. Ожидается, что представители государств-членов ЕС рассмотрят обновленный проект соглашения в ближайшую пятницу.

    Главным камнем преткновения в переговорах остается механизм экстренного реагирования EMERS. Европейские страны обсуждают возможность ограничения его применения лишь отдельными регионами континента. Согласно предыдущей версии документа, в кризисных ситуациях государства смогут частично сохранять национальные процедуры выдачи разрешений на транзит иностранных войск и вооружений по своей территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Еврокомиссия одобрила план по созданию «военного Шенгена». Для свободного перемещения войск европейские страны запланировали устранить бюрократические и таможенные барьеры.

    Идею упрощения логистики вооружений между государствами без лишних формальностей ранее предложил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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    10 июня 2026, 07:01 • Новости дня
    «Северяне» выяснили, как ВСУ маскируются в Черниговской области

    Бойцы «Севера»: ВСУ в Черниговской области переодеваются в гражданскую одежду

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки выяснили, какие уловки применяют в Черниговской области боевики ВСУ, чтобы затеряться среди рядового населения.

    «Украинские волонтёры просят отправить для националистов 77-й бригады гражданскую одежду, чтобы они могли слиться с мирными жителями севера Черниговской области», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении «Северяне» крушили противника в районах Уланово, Тополя, Горки, Волфино, Малой Рыбицы, Вольной Слободы, Пустогорода, Краснополья и посёлка Хотень.

    Стрелковые бои бойцы ведут в Шосткинском районе в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 900 метров. Стрелковые бои не перестают в  Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях, в Краснопольском районе – в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы «Севера» продвинулись до 800 метров.

    На Харьковском направлении российские бойцы громили ВСУ в районах Карасёвки, Избицкого, Рубежного, Новоалександровки, Харькова, Весёлого, Казачьей Лопани и села Уды.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 14 участках до 600 метров. Стрелковые бои идут в сёлах Охримовка и Лосевка, а также в окрестностях населенных пунктов и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. «Северяне» продвинулись на двух участках до 300 метров. В ходе стрелкового боя взят в плен военнослужащий 3 отмбр.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях). Один военнослужащий 3 отмбр ВСУ взят в плен», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали о продвижении к райцентру в Краснопольском районе. Пьяный дезертир ВСУ устроил стрельбу на севере Украины.

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    9 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Российские артиллеристы раскрыли тактику уничтожения «Птиц Мадьяра»

    Российские артиллеристы раскрыли тактику уничтожения «Птиц Мадьяра» в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ рассказали журналистам, как успешно ликвидируют операторов вражеских беспилотников, отдавая приоритет уничтожению обученных специалистов во время ротации.

    Подразделения десятого танкового полка Южной группировки войск ВС РФ наносят прицельные удары по позициям украинских солдат в Константиновке в Донецкой народной республике. Главной целью артиллеристов стали хорошо обученные операторы подразделения беспилотников противника, так называемые «Птицы Мадьяра».

    Заместитель командира взвода гаубичной батареи с позывным «Артист» пояснил РИА «Новости», что ликвидировать пункт управления несложно, однако важно уничтожить самих специалистов. «Разведчики выявляют, дают координаты, мы уничтожаем», – рассказал военнослужащий.

    Он добавил, что российские бойцы стараются подловить вражеские расчеты в моменты ротации или подвоза боеприпасов. Именно в эти периоды противник наиболее уязвим для артиллерийского огня, отмечают военные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование перебросило часть элитного батальона беспилотников «Птицы Мадьяра» под Константиновку. Позже российские войска уничтожили около 11 пунктов управления дронами противника в этом районе.

    А советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о значительном снижении боеспособности данного подразделения из-за больших потерь.

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    11 июня 2026, 10:23 • Новости дня
    ОСК: Российский крейсер «Адмирал Нахимов» изменил концепцию флота США
    ОСК: Российский крейсер «Адмирал Нахимов» изменил концепцию флота США
    @ Олег Ласточкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 11442М «Адмирал Нахимов» заставила американских военных аналитиков пересмотреть концепцию ударных сил флота США, заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков.

    Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков на Международном военно-морском салоне «Флот-2026» в Петербурге заявил, что возможности обновленного крейсера «Адмирал Нахимов» оказали влияние на формирование концепции так называемого «Золотого флота» США, передает ТАСС.

    «Не исключено, что возможности нашего корабля заставили задуматься военных аналитиков за океаном и заметно повлияли на формирование концепции ударных сил так называемого Золотого флота США», – заявил руководитель ОСК. Он отметил, что характеристики американских кораблей класса TRUMP схожи с теми, что реализованы в российском крейсере.

    По словам Пучкова, «Адмирал Нахимов» прошел комплексное обновление, в ходе которого устаревшие системы заменили на современные образцы вооружения. В результате корабль по ряду параметров превосходит зарубежные аналоги. Сейчас крейсер находится на этапе испытаний, которые идут строго по графику, утвержденному ВМФ. После их завершения российский флот получит современный корабль для выполнения задач в любой точке Мирового океана.

    Ранее тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» перешел к финальной стадии проверок после масштабной модернизации.

    Осенью прошлого года тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» завершил первый этап заводских ходовых испытаний.

    В конце прошлого года Белый дом анонсировал создание американского «золотого флота» из десяти новых линкоров.

    Передачу обновленного судна Военно-морскому флоту России запланировали на 2026 год.

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    11 июня 2026, 16:44 • Новости дня
    В Киеве заставили прохожих встать на колени перед погибшим бойцом ВСУ

    Военные ВСУ в нецензурной форме потребовали от киевлян встать на колени перед траурной колонной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре украинской столицы прохожих в грубой форме принудили встать на колени во время проезда кортежа с телом погибшего военнослужащего.

    Во время движения траурной процессии с телом погибшего бойца ВСУ по центру Киева прохожих заставляли опускаться на колени, сопровождая требования нецензурной бранью, пишет издание «Украина.ру». Опубликованные кадры демонстрируют агрессивное поведение сопровождающих колонну лиц.

    На видео запечатлено, как молодая девушка встает на колени перед проезжающими машинами. Из черного автомобиля с украинским флагом в адрес случайных свидетелей звучали угрозы и мат. «Стой, будешь следующим», – кричали из проезжавшей машины.

    Издание подчеркивает, что подобное агрессивное принуждение не имеет отношения к элементарной человеческой культуре, однако на Украине теперь формируются свои специфические традиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, похоронные процессии ВСУ уже требовали от украинцев вставать на колени перед катафалками.

    Вместе с тем недавно киевские военкомы жестоко избили потерявшего на фронте обе ноги ветерана. А в Черниговской области мобилизованных мужчин под выстрелы заставляли ползать по земле.

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    11 июня 2026, 12:13 • Новости дня
    Крылатые ракеты «Брамос» обеспечили стремительную победу в операции «Синдур»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Успешное применение сверхзвуковых крылатых ракет «Брамос» позволило в кратчайшие сроки завершить боевые действия и привело к резкому росту экспортных заказов на это оружие, заявил управляющий содиректор компании BrahMos Aerospace Александр Максичев.

    Сверхзвуковое оружие сыграло ключевую роль в успехе операции «Синдур», сообщил Максичев на полях Международного военно-морского салона «Флот-2026», передает ТАСС.

    «Ракета «Брамос» сыграла очень большую роль в успехе операции «Синдур», которая произошла год назад. В ходе этого короткого индийско-пакистанского конфликта было выпущено несколько ракет «Брамос» с самолета-носителя Су-30, и, как сообщают индийские источники, они все попали в назначенные цели. В результате этой операции эта война была в кратчайшие сроки завершена, и было подписано соответствующее соглашение», – сказал Максичев.

    Содиректор компании подчеркнул, что военные высоко оценили эффективность комплекса в реальных боевых условиях. Он отметил, что успешное применение привело к появлению множества новых заказов и обращений к BrahMos Aerospace, что полностью подтверждает заявленные характеристики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удар индийских ракет BrahMos сорвал запланированное наступление Пакистана.

    После успешного применения оружия в ходе операции «Синдур» интерес к его покупке выразили представители 15 государств.

    Осенью прошлого года Индия и Индонезия завершили переговоры по экспорту этих сверхзвуковых крылатых ракет.

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    10 июня 2026, 10:59 • Новости дня
    ЦКБ «Рубин» показало макет неатомной подлодки «Амур-1650»

    На морском салоне в Кронштадте впервые показали макет подлодки «Амур-1650»

    Tекст: Мария Иванова

    Макет российской неатомной субмарины «Амур-1650», способной нести до 28 крылатых ракет и скрытно выполнять боевые задачи в течение двух месяцев, впервые продемонстрировали публике.

    Уникальный корабль с вертикальными пусковыми установками презентовали на проходящем форуме «Флот 2026», передает РИА «Новости».

    «Неатомная подводная лодка «Амур 1650» с вертикальными пусковыми установками и воздухонезависимой энергетической установкой впервые представлены на Международном военно-морском салоне «Флот 2026»», – рассказал официальный представитель конструкторского бюро «Рубин».

    Специалист добавил, что проект отличается одним из самых больших боезапасов в мире. Солидный арсенал позволяет эффективно поражать наземные и надводные цели. Субмарину можно оснастить крылатыми ракетами Club-S или сверхзвуковыми BrahMos, превращая ее в универсальный центр боевых действий.

    Кроме того, аппарат обладает высокой скрытностью благодаря акустической защите и пониженной шумности. Подобные характеристики делают лодку незаменимой для разведки. Испытания подтвердили впечатляющую дальность обнаружения целей встроенным гидроакустическим комплексом.

    В конструкторском бюро подчеркнули, что судно способно непрерывно работать 60 суток. Выполнение задач возможно как в открытом океане, так и на мелководье при активном противодействии обороны противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Рособоронэкспорт» покажет новейшие морские беспилотники на салоне «Флот-2026».

    В конце прошлого года в Петербурге состоялся торжественный подъем Андреевского флага на подлодке «Великие Луки» проекта 677. Изначально субмарины этого типа задумывались для замены дизель-электрических кораблей проекта «Палтус».

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    10 июня 2026, 00:25 • Новости дня
    Al Arabiya узнал о ненамеренном ударе Ирана по американскому вертолету

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран заверил международных посредников о том, что сбил американский Apache ненамеренно и подчеркнул приверженность к продолжению дипломатического процесса, несмотря на эскалацию в регионе.

    Высокопоставленный источник сообщил телеканалу Al Arabiya о том, что Тегеран проинформировал посредников о происшествии с американским вертолетом, которое стало результатом напряженной ситуации с безопасностью в Ормузском проливе. Он также опроверг заявления о том, что инцидент был вызвал преднамеренным решением ударить по Apache.

    Источник телеканала добавил, что иранские официальные лица в ходе контактов с посредниками переговорного процесса подчеркнули приверженность Ирана дипломатическим усилиям и недопустимости того, чтобы происшествие с вертолетом подорвало текущие переговоры.

    Позже иранские СМИ сообщили со ссылкой на военный источник заявили об отсутствии «каких-либо воздушных операций в Ормузском проливе 24 часа», что стало очередным доказательством тому, что американский вертолет не мог быть целью атаки.

    Напомним, 9 июня американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Глава МИД Ирана Арагчи призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив. CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache.

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    10 июня 2026, 06:36 • Новости дня
    «Калашников» сообщил, как катера «БК-16» уничтожают морские дроны в Черном море

    «Калашников»: Катера «БК-16» начали уничтожать морские дроны в Черном море

    Tекст: Катерина Туманова

    Скоростные транспортно-десантные суда проекта 02510 задействовали для защиты стратегически важных объектов и акватории Черного моря от атак надводных дронов, сообщил представитель концерна «Калашников».

    «БК-16 в настоящее время применяются в Черном море для охраны и обороны акватории и стратегически важных объектов от атак надводных безэкипажных катеров противника. Цели подавляются и уничтожаются теми огневыми средствами, что установлены непосредственно на катере», – сообщил он ТАСС в преддверии Международного военно-морского салона «Флот-2026».

    По словам информатора, российские военные активно используют скоростные катера проекта 02510 для борьбы с безэкипажными аппаратами противника в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Калашников» в мае объявил о готовности комплекса «Куб-СМ» к испытаниям. Концерн также анонсировал новый беспилотник-носитель для FPV-дронов. В июне «Калашников» начал поставки новейшего скоростного беспилотника «Скат-220»


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