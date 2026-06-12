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    12 июня 2026, 13:34 • Новости дня

    В АдГ сочли Мерца неподходящим переговорщиком с Россией

    В АдГ назвали Шредера лучшим кандидатом в переговорщики с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Глава саксонского отделения оппозиционной партии Йорг Урбан раскритиковал идею назначения немецкого канцлера Фридриха Мерца представителем Евросоюза для диалога с Москвой из-за его конфронтационной политики.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц не может представлять Европейский союз на переговорах с Москвой, так как выстраивает линию конфронтаци, заявил политик из партии «Альтернатива для Германии» Йорг Урбан.

    Ранее чешский премьер Андрей Бабиш предложил поручить Мерцу диалог об урегулировании украинского конфликта. «Мерц? Нет, невозможно. Должен быть человек, которому Россия может доверять. Мерц не такой человек, он строит конфронтацию», – подчеркнул немецкий депутат.

    По мнению Урбана, идеальным кандидатом на эту роль стал бы бывший канцлер Герхард Шредер, поскольку российское руководство испытывает к нему доверие, передает РИА «Новости»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой.

    Правительство ФРГ отклонило кандидатуру этого политика на роль посредника.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался учитывать мнение Фридриха Мерца из-за его оскорбительных заявлений в адрес российского лидера.

    11 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Франция предложила усилить влиятельность Каллас

    Франция предложила расширить полномочия главы евродипломатии Каллас

    Франция предложила усилить влиятельность Каллас
    @ Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Париж инициировал масштабную реорганизацию внешнеполитического ведомства объединенной Европы из-за неэффективного реагирования на международные кризисы, сообщают западные СМИ.

    Французские дипломаты выступили за реорганизацию дипломатической службы Евросоюза и расширение полномочий ее руководителя Кайи Каллас. Причиной инициативы стала низкая эффективность Брюсселя в условиях международных конфликтов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Документ отражает мнение многих чиновников и дипломатов ЕС о том, что Брюссель слишком медленно и неорганизованно реагирует на чрезвычайные ситуации из-за разногласий между его институтами, лидерами и правительствами 27 государств-членов», – пишет агентство. Трудности возникают из-за смешения функций Еврокомиссии и внешнеполитического ведомства.

    Для исправления ситуации предложено три варианта реформ. Это либо передача всей внешней политики под контроль Еврокомиссии, либо делегирование функций дипломатической службы Совету ЕС, или существенное расширение полномочий Каллас.

    Журналисты подчеркивают, что реализация последнего сценария сделает Каллас первым исполнительным вице-президентом. В результате она сможет напрямую руководить профильными комиссарами и департаментами, отвечающими за внешние связи, торговлю и экономическое развитие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, другие европейские СМИ отмечают, что европейские государства, наоборот, рассматривают возможность сокращения влияния дипломатической службы ЕС.

    Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер призвал заменить Каю Каллас на посту верховного представителя по иностранным делам. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также выступал за смену главы европейской дипломатии.

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    12 июня 2026, 10:19 • Новости дня
    Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и Стармера
    Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и Стармера
    @ medvedev_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в День России опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом ролик, где уничтожает через шредер фотографии канцлера германии Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также британского премьер-министра Кира Стармера.

    Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram-канале сгенерированный ИИ ролик, где отправляет в шредер фотографии канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и премьер-министра Британии Кира Стармера.

    А в конце видео, когда портреты европейских лидеров уже разрезаны на куски, звучат первые ноты гимна России.

    «Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днем России!», – гласит подпись к видеоролику.

    Напомним, накануне заместитель председателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал не забывать доставленные России неприятности.

    Медведев также назвал беспрецедентные санкции Запада открытой войной.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    12 июня 2026, 09:18 • Новости дня
    Le Journal du Dimanche: Киев специально выдвинул Москве неприемлемые требования

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Западные страны совместно с киевским режимом намеренно формируют заведомо неприемлемые для России условия для достижения мира, чтобы обвинить Москву в срыве переговорного процесса, пишут французские СМИ.

    Владимир Зеленский вместе с западными союзниками сознательно выдвигает требования, которые российская сторона не сможет принять, передает РИА «Новости» со ссылкой на французское издание Le Journal du Dimanche.

    Подобная стратегия направлена на то, чтобы в будущем возложить на Москву вину за мнимое нежелание участвовать в мирных переговорах. Журналисты подчеркивают, что такой подход представляет собой не конструктивный диалог, а жесткий ультиматум.

    В материале отмечается пугающее поведение европейских государств. Вместо того чтобы выступать в роли миротворческой силы, Европа превратилась в участника конфликта, планомерно усиливающего напряженность.

    По мнению авторов статьи, европейские политики ищут не пути урегулирования ситуации, а лишь повод для продолжения противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро рассказал о планах европейских стран усилить свои позиции в будущем диалоге с Москвой.

    Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу указывал на постоянное стремление киевского режима к эскалации конфликта.

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    11 июня 2026, 19:08 • Новости дня
    Volkswagen анонсировал сокращение 19 тыс. сотрудников

    Reuters: Volkswagen сократит 19 тыс. сотрудников в Германии

    Volkswagen анонсировал сокращение 19 тыс. сотрудников
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует масштабное сокращение персонала на своих предприятиях в Германии до конца текущего года, сообщили западные СМИ.

    Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме анонсирует сокращение 19 тыс. рабочих мест на немецких заводах компании к концу 2026 года. Ожидается, что глава автоконцерна озвучит эти планы перед инвесторами на предстоящем собрании акционеров, отмечает агентство Reuters.

    «Volkswagen продолжает реализацию программы масштабного сокращения рабочих мест и расходов в Германии: к концу года численность персонала сократится на 19 тысяч человек», – говорится в материале.

    В тексте выступления руководителя, на которое ссылается агентство, указано, что автопроизводитель уже утвердил обязательный план по снижению штата. В рамках этой стратегии к 2030 году компанию покинут более 28 тыс. сотрудников. Аналогичные меры по оптимизации численности персонала сейчас реализуют и другие крупные немецкие компании, включая Mercedes-Benz, Bosch, Aumovio, ZF Friedrichshafen и Mahle.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года автоконцерн Volkswagen также запланировал сокращение 35 тысяч рабочих мест в Германии.

    Летом прошлого года около 20 тысяч сотрудников компании добровольно согласились на увольнение ради получения выходного пособия. А в декабре руководство автогиганта решило закрыть свой завод в Дрездене из-за финансовых трудностей.

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    12 июня 2026, 12:04 • Новости дня
    Россия сочла приговор Лабину попыткой запугать бельгийский бизнес
    Россия сочла приговор Лабину попыткой запугать бельгийский бизнес
    @ соцсети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское дипломатическое представительство в Бельгии назвало решение брюссельского суда по делу предпринимателя Виктора Лабина попыткой запугивания местного бизнеса.

    «Задача понятна – найти «жертв», которым можно было бы вменить в вину развитие отношений с Россией, отвадить бельгийских бизнесменов от продолжения выгодного сотрудничества, годами выстраивавшегося с нашей страной», – заявили в посольстве, передает РИА «Новости».

    Дипломаты добавили, что преследование семьи укладывается в курс Еврокомиссии на полный разрыв связей.

    Следствие вменяет мужчине организацию экспорта около 400 тонн товаров через третьи страны. При этом адвокат Станислас Эскенази подчеркнул, что поставляемая продукция не находилась под запретом, а само наказание носит исключительно политический характер.

    Суд также заочно назначил шесть лет лишения свободы сыну коммерсанта Руслану. Сам Виктор Лабин провел под стражей около года и вскоре сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты обвинили бельгийские власти в поддержке антироссийской риторики. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передавать замороженные российские активы Еврокомиссии. Бельгийский депозитарий Euroclear направил в суд жалобу на взыскание 200 млрд евро убытков.

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    11 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Названы сроки согласования «военного шенгена» в ЕС

    Euractiv: ЕС планирует согласовать «военный шенген» до июля

    Названы сроки согласования «военного шенгена» в ЕС
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Евросоюза намерены заключить соглашение о военной мобильности до конца июня, документ, подготовленный кипрской стороной, уже направлен главам государств для изучения.

    Страны Евросоюза рассчитывают достичь договоренности по проекту «военного шенгена» до завершения председательства Кипра в Совете ЕС. Новый компромиссный вариант документа, подготовленный кипрской стороной, уже направлен в европейские столицы для изучения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Euractiv.

    «Кипрское председательство стремится согласовать позицию Совета к концу июня, до того как шестимесячное председательство перейдет к Ирландии», – сообщает издание. Ожидается, что представители государств-членов ЕС рассмотрят обновленный проект соглашения в ближайшую пятницу.

    Главным камнем преткновения в переговорах остается механизм экстренного реагирования EMERS. Европейские страны обсуждают возможность ограничения его применения лишь отдельными регионами континента. Согласно предыдущей версии документа, в кризисных ситуациях государства смогут частично сохранять национальные процедуры выдачи разрешений на транзит иностранных войск и вооружений по своей территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Еврокомиссия одобрила план по созданию «военного Шенгена». Для свободного перемещения войск европейские страны запланировали устранить бюрократические и таможенные барьеры.

    Идею упрощения логистики вооружений между государствами без лишних формальностей ранее предложил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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    11 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    Партия Мерца выступила за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам

    Фракция ХДС/ХСС в ЕП предложила запретить россиянам выдачу шенгенских виз

    Партия Мерца выступила за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие консерваторы, которых возглавляет канцлер страны Фридрих Мерц, выступили за полное прекращение оформления туристических виз для граждан России, желающих посетить страны Евросоюза.

    Представители фракции германского консервативного блока ХДС/ХСС в Европейском парламенте выступили с инициативой ввести полный запрет на выдачу шенгенских туристических виз россиянам, передает ТАСС.

    В заявлении партии, которую возглавляет канцлер ФРГ Фридрих Мерц, отмечается, что в 2025 году свой отпуск в Европе провели 500 тыс. российских граждан. «Пришло время положить конец выдаче шенгенских туристических виз российским отдыхающим», – подчеркнули авторы обращения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенгенскую зону для российских туристов. Замглавы МИД России Александр Грушко назвал действия Брюсселя проявлением дискриминации по национальному признаку.

    Ранее Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи россиянам новых многократных виз.

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    12 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    Производители СПГ сообщили о невозможности США обеспечить газом Европу и Украину

    Tекст: Мария Иванова

    Грядущей зимой Украина и Европа рискуют столкнуться с острым энергетическим кризисом из-за неспособности США увеличить экспорт сжиженного природного газа.

    Соединенные Штаты не располагают избыточными запасами энергоносителей для помощи зарубежным партнерам, передает РИА «Новости».

    Исполнительный директор американской ассоциации производителей СПГ Чарли Риддл подтвердил критическую нехватку ресурсов.

    «Проблема тут заключается в вопросе поставок. У США сейчас действительно нет возможности поставлять больше газа», – заявил руководитель профильного объединения. Он подчеркнул, что европейские газовые хранилища заполнены только на 42% при необходимой норме в 90%.

    Специалист спрогнозировал глобальный дефицит топлива, который затронет даже азиатские рынки из-за производственных потерь на фоне кризиса в Персидском заливе. Ранее госсекретарь Марко Рубио также выражал тревогу по поводу предстоящих холодов на Украине из-за проблем с генерацией электричества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, газовые компании Греции и Украины договорились о поставках американского СПГ для Киева.

    Позже в Еврокомиссии заявили о нехватке топлива из США для полной замены российского импорта.

    Норвежская компания Equinor предупредила о риске критического дефицита газа в Европе из-за блокировки Ормузского пролива.

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    11 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Правящая коалиция Италии выдвинула план снятия санкций с России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Италии смягчили резолюцию к саммиту Евросоюза, включив в документ призыв к поэтапной отмене антироссийских ограничений после завершения конфликта на Украине.

    Правящее большинство в итальянском парламенте внесло изменения в резолюцию, подготовленную для депутатов перед заседанием Совета ЕС 18–19 июня. Ультраправая партия «Лига Севера» добилась включения в текст как минимум трех более мягких пунктов, среди которых значится план снятия санкций с России, пишет РБК со ссылкой на издание La Repubblica.

    Обновленный документ призывает правительство «начать поэтапное сворачивание санкционной системы после окончания конфликта, а также использовать ее в качестве рычага переговоров». Отмечается, что подобное предложение впервые прямо зафиксировано в правительственной резолюции.

    Помимо этого, по инициативе «Лиги» из текста убрали упоминание о защите территориальной целостности Украины, присутствовавшее в изначальной версии. Во втором пункте осталась только формулировка о полном уважении суверенитета и независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая партия «Лига Севера» выступила против вступления Украины в Евросоюз. В апреле ее лидер. вице-премьер Италии Матео Сальвини призвал возобновить закупки российского газа.

    А в прошлом году глава итальянского МИД Антонио Таяни уже предлагал снять санкции с Москвы после подписания мирного соглашения.

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    11 июня 2026, 16:48 • Новости дня
    Польский город отказался дарить Украине автобусы из-за улицы Бандеры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэрия польского города Кельце передумала передавать Виннице списанные автобусы марки Solaris из-за того, что в украинском городе есть улица имени Степана Бандеры.

    Власти польского города Кельце отказались от идеи передать на Украину 15 подержанных автобусов. Транспортные средства, отработавшие свой ресурс за 17 лет, планировалось подарить Виннице, пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал Polsat.

    «Нам удалось предотвратить передачу даром 15 городских автобусов в Винницу, в котором находится улица, названная в честь преступника Бандеры», – заявил член городской мэрии Кельце Михал Чихи. По его словам, администрация пошла на этот шаг после массового возмущения местных жителей.

    Улица Степана Бандеры появилась в украинском городе в 2022 году. Историки в Польше подчеркивают, что лидер Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) несет прямую ответственность за геноцид польского населения, в частности во время Волынской резни. Теперь не переданные Украине автобусы просто утилизируют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пригрозил Киеву конфронтацией из-за отказа чтить память жертв Волынской резни.

    Ранее власти польского Люблина сняли флаг Украины со здания мэрии на фоне героизации украинских националистов. А в конце мая лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек призвал лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

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    11 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Бывший глава МИД ФРГ высоко оценил знания Путина о жизни немцев

    Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: Путин прекрасно понимает менталитет немцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что российский лидер Владимир Путин регулярно следит за прессой и телевидением Германии, благодаря чему прекрасно понимает менталитет местных жителей.

    Экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль поделился мнением об осведомленности президента России Владимира Путина о ситуации в Германии. Он считает, что российский лидер внимательно наблюдает за ситуацией в ФРГ, пишет ТАСС.

    «Я думаю, что он больше всего смотрит на немцев, он знает нас довольно хорошо – иногда лучше, чем мы сами себя», – заявил политик в интервью изданию Bild. Он добавил, что президент России постоянно обращается к немецким средствам массовой информации.

    Экс-министр также категорически отверг обвинения в излишне дружелюбной политике своей Социал-демократической партии по отношению к Москве. По его словам, на протяжении десятилетий Берлин развивал экономику и курс на разрядку напряженности, однако никогда не считал Россию своим союзником. При этом Габриэль допустил, что реакция на воссоединение Крыма с РФ могла быть более жесткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент Владимир Путин подтвердил дружеские отношения с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

    Незадолго до этого канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о внимательном наблюдении Берлина за визитом российского лидера в Китай. А до этого глава российского государства назвал ФРГ соучастником боевых действий на Украине.

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    11 июня 2026, 20:32 • Новости дня
    Американский военный самолет экстренно сел в аэропорту Дрездена

    Военный самолет США совершил экстренную посадку в аэропорту Дрездена

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за технической неполадки американский военный самолет Cessna был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту немецкого города Дрезден из-за технической проблемы.

    Американский военный самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Дрездена из-за возникшей технической неполадки, сообщает издание Stars and Stripes, передает РИА «Новости».

    «Техническая проблема на борту самолета американской армии привела к экстренной посадке на этой неделе в аэропорту Дрездена», – заявил представитель командования армии США в Европе и Африке Мэттью Блюбау.

    Экстренную посадку произвел самолет Cessna. Подобные летательные аппараты используются американскими военными для обучения пилотов, доставки грузов и ведения разведки. Аэропорт Дрездена обслуживает в основном коммерческие рейсы, однако Вооруженные силы США используют его как перевалочный пункт при проведении операций в Европе.

    В апреле американский военный самолет объявил о чрезвычайной ситуации во время полета над Турцией.

    В октябре прошлого года три военных вертолета армии США совершили вынужденную посадку в аэропорту японского города Такамацу.

    В августе 2025 года Boeing WC-135R американских ВВС подал сигнал бедствия над территорией Британии.

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    12 июня 2026, 09:22 • Новости дня
    NYT: США лишат НАТО трети истребителей в Европе

    The New York Times: США выведут треть истребителей из Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон готовится масштабно сократить военное присутствие в Европе, лишив Североатлантический альянс трети боевых самолетов и авианосной ударной группы, пишет The New York Times.

    Вашингтон намерен на треть сократить число истребителей, предоставляемых для операций НАТО в Европе, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times. Соответствующий план союзники получили в начале июня.

    Количество самолетов F-16 и F-15E уменьшится примерно со 150 до 100. Кроме того, планируется вывести часть самолетов морской разведки – их число сократится с 26 до 15. Также из региона будут переброшены все восемь американских самолетов-заправщиков.

    Ожидается передислокация подводной лодки с ракетным вооружением и авианосной ударной группы. В Пентагоне эту информацию пока не комментируют. В апреле президент США Дональд Трамп заявлял о возможном пересмотре участия страны в альянсе из-за отсутствия поддержки в конфликте с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон сократил военное присутствие США в Европе до уровня 2021 года. Главнокомандующий силами альянса Алексус Гринкевич подтвердил дополнительный вывод нескольких сотен американских военнослужащих.

    Ранее Вашингтон решил уменьшить численность своих вооруженных сил на немецкой территории.

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    12 июня 2026, 05:28 • Новости дня
    Грузия назвала политизацию темы безвизового режима Евросоюзом неприемлемой

    МИД Грузии: Политизация Евросоюзом темы безвизового режима неприемлема

    Tекст: Антон Антонов

    Грузинские дипломаты на переговорах в Брюсселе выступили против политизации безвизового режима с Евросоюзом, сообщил МИД Грузии.

    «Рабочая группа отметила, что власти Грузии продолжают работу над практическими шагами для обеспечения либерального визового процесса с Евросоюзом. Вместе с тем было подчеркнуто, что неприемлемо политическое манипулирование указанным вопросом», – приводит ТАСС текст сообщения.

    В МИД добавили, что грузинская сторона вновь подтвердила готовность продолжать сотрудничество с ЕС на основе взаимного уважения, равноправия и общих интересов и подчеркнула значимость политического диалога на высоком уровне.

    Отдельно обсуждалось решение ЕС упразднить безвизовый режим для граждан Грузии с дипломатическими паспортами, официально вступившее в силу в марте.

    Ведомство заявило, что это решение Еврокомиссии основано на отчете, который, по оценке Тбилиси, тенденциозно описывает ситуацию в Грузии и не позволяет сделать объективные выводы. В результате временная отмена режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии названа несправедливой и недостаточно обоснованной.

    Грузинская делегация на переговорах подчеркнула, что Конституция и действующее законодательство страны обеспечивают защиту основных прав и свобод граждан, включая свободу выражения, собраний, манифестаций, объединений и частной жизни. Переговорщики заявили о наличии эффективных механизмов защиты прав человека и указали, что регулярные акции протеста, которые проводят партии и активисты, подтверждают соблюдение права на мирные собрания.ф

    При этом грузинская сторона напомнила, что в конце 2024 года часть протестов носила насильственный характер и сопровождалась нападениями на госучреждения и правоохранителей. Власти Грузии, как сообщили дипломаты, расследуют факты возможного превышения полномочий отдельными силовиками, к уголовной ответственности уже привлечены пять сотрудников.

    Кроме того, Тбилиси зафиксировал позицию, что требование ЕС аннулировать принятые парламентом законы безосновательно, поскольку эти акты не противоречат ни одной конвенции или соглашению, участницей которых является Грузия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз назначил на 11 июня переговоры с Грузией в Брюсселе о возможной отмене действующего с 2017 года безвизового режима.

    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о нежелании страны присоединяться к антироссийским санкциям ЕС ради сохранения либерального безвизового режима.

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    12 июня 2026, 14:37 • Новости дня
    Daily Express: На Западе испугались сгенерированного ИИ ролика Медведева

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Западная пресса обратила внимание на опубликованный в День России видеоролик зампреда СБ России Дмитрия Медведева, в котором сгенерированный нейросетью политик уничтожает фотографии европейских лидеров.

    Кадры с уничтожением портретов лидеров ЕС вызвали испуг на Западе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express.

    «Один из ближайших соратников Владимира Путина сегодня поделился в социальных сетях пугающим видеороликом, созданным с помощью искусственного интеллекта», – говорится в публикации британского издания.

    В День России зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал сгенерированный нейросетью ролик с уничтожением фотографий европейских лидеров.

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