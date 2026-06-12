Власти Израиля отказались комментировать соглашение США и Ирана

Израиль воздержался от комментариев по проекту меморандума США и Ирана

Tекст: Мария Иванова

Советник офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил об отказе обсуждать проект меморандума США и Ирана, передает РИА «Новости». По его словам, еврейское государство не является участником этих договоренностей.

«Израиль – не сторона этого меморандума, он формируется между США и Ираном, и его текст комментировать не нам», – подчеркнул Гендельман.

Ранее иранское агентство Mehr обнародовало положения документа из 14 пунктов о завершении конфликта. Проект предусматривает прекращение боевых действий, снятие ряда санкций, разблокировку части иранских активов и гарантии невмешательства США во внутренние дела Исламской республики. Также планируется начать переговоры о полном урегулировании ядерного вопроса.

Массированные удары США и Израиля по объектам на территории Ирана начались 28 февраля. Жертвами атак стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое формально действует до сих пор. При этом стороны продолжают обмениваться отдельными ударами, параллельно пытаясь согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Вашингтон разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов.

Президент США объявил о достижении широкого соглашения между странами.

Новое мирное предложение вызвало напряженный телефонный разговор американского лидера с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.