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    12 июня 2026, 13:25 • Новости дня

    Власти Израиля отказались комментировать соглашение США и Ирана

    Израиль воздержался от комментариев по проекту меморандума США и Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Израильское правительство не стало обсуждать проект мирного меморандума между Вашингтоном и Тегераном, сославшись на то, что страна не участвует в соглашении.

    Советник офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил об отказе обсуждать проект меморандума США и Ирана, передает РИА «Новости». По его словам, еврейское государство не является участником этих договоренностей.

    «Израиль – не сторона этого меморандума, он формируется между США и Ираном, и его текст комментировать не нам», – подчеркнул Гендельман.

    Ранее иранское агентство Mehr обнародовало положения документа из 14 пунктов о завершении конфликта. Проект предусматривает прекращение боевых действий, снятие ряда санкций, разблокировку части иранских активов и гарантии невмешательства США во внутренние дела Исламской республики. Также планируется начать переговоры о полном урегулировании ядерного вопроса.

    Массированные удары США и Израиля по объектам на территории Ирана начались 28 февраля. Жертвами атак стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое формально действует до сих пор. При этом стороны продолжают обмениваться отдельными ударами, параллельно пытаясь согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Вашингтон разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов.

    Президент США объявил о достижении широкого соглашения между странами.

    Новое мирное предложение вызвало напряженный телефонный разговор американского лидера с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    11 июня 2026, 20:52 • Новости дня
    Трамп отменил запланированные удары по Ирану
    Трамп отменил запланированные удары по Ирану
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп принял решение отказаться от проведения военных ударов по иранской территории, которые планировались на вечер четверга.

    Об этом глава государства рассказал на своей странице в социальной сети Truth Social, передает РИА «Новости».

    «Исходя из того, что обсуждения с Исламской республикой Иран были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены, я как президент Соединенных Штатов Америки отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки по Ирану», – подчеркнул американский лидер в своем сообщении.

    Накануне Трамп анонсировал мощную атаку на Иран из-за уничтожения американского военного вертолета. Американский лидер пригрозил разбомбить Исламскую республику в случае отказа от сделки с Вашингтоном. Позже глава Белого дома сообщил о планах продолжить удары по иранской территории в ночь на 12 июня.

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    11 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    Трамп заявил о планах захватить иранский остров Харк
    Трамп заявил о планах захватить иранский остров Харк
    @ Aaron Schwartz/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские вооруженные силы намерены захватить иранский остров Харк, на территории которого располагается крупнейший нефтяной терминал Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп анонсировал новые удары по иранской территории в ночь на пятницу, передает соцсеть Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что оборонительные возможности Тегерана, включая военно-морские и военно-воздушные силы, практически уничтожены.

    «В какой-то момент в недалеком будущем мы захватим остров Харк», – написал глава государства на своей странице. Он уточнил, что Соединенные Штаты планируют взять под полный контроль нефтегазовые рынки Ирана по аналогии с действиями Вашингтона в отношении Венесуэлы.

    Остров Харк располагается в северной части Персидского залива. Там функционирует крупнейший нефтяной терминал, играющий стратегическую роль в экспорте энергоресурсов из Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня рядом с иранским островом Харк произошел взрыв неустановленного происхождения.

    Ранее американские чиновники подтвердили нанесение ударов по военным целям на этой территории.

    В ответ вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф пригрозил жесткими мерами в случае высадки войск США.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    12 июня 2026, 06:30 • Новости дня
    Иран подтвердил согласование основных пунктов меморандума с США

    Представитель МИД Ирана Багаи: Меморандум с США согласован в основных пунктах

    Иран подтвердил согласование основных пунктов меморандума с США
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Текст меморандума о взаимопонимании с США согласован по основным пунктам, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Что касается формулировок, то в своих основных пунктах текст практически согласован», – заявил дипломат.

    Он отметил, что именно непоследовательность Вашингтона ранее становилась причиной замедления переговорного процесса, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон сообщил о полной готовности двустороннего соглашения с Ираном. Белый дом считает, что Вашингтон и Тегеран могут заключить договоренности в ближайшие дни в Европе.

    Багаи заявил о спекулятивном характере сообщений о времени и месте подписания соглашения между Ираном и США.

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    11 июня 2026, 15:28 • Новости дня
    ОАЭ выдали России обвиняемых в похищении человека и мошенничестве

    ОАЭ выдали России двух обвиняемых в похищении человека и мошенничестве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов передали российским правоохранителям двух граждан, находившихся в международном розыске по уголовным делам.

    В аэропорту Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России двух граждан России, объявленных в розыск по каналам Интерпола, – сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Один из них обвиняется в похищении человека, совершенном в 2021 году в Тверской области. По версии следствия, мужчина вместе с сообщниками насильно посадил потерпевшего в автомобиль, избил его и требовал передать деньги и информацию. Обвиняемый скрылся за границей, был объявлен в международный розыск в мае прошлого года и через два месяца задержан в ОАЭ.

    Вторая экстрадированная – бывший директор строительной компании из Ростова-на-Дону. Женщина разыскивалась по обвинению в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что с 2005 по 2007 год она вместе с сообщником похитила средства дольщиков, причинив ущерб на несколько десятков миллионов рублей. Передача фигурантов стала возможной благодаря взаимодействию правоохранительных органов двух стран по каналам Интерпола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Объединенные Арабские Эмираты передали России двух подозреваемых в хищении свыше 370 млн рублей.

    В прошлом году власти ОАЭ депортировали на родину фигурантов дел о мошенничестве и попытке дачи взятки. А Болгария выдала правоохранителям обвиняемого в крупном мошенничестве при продаже автомобилей.

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    11 июня 2026, 15:46 • Новости дня
    Трамп анонсировал ночные удары по Ирану

    Трамп: США ударят по Ирану в ночь на пятницу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о планах американских вооруженных сил продолжить атаки на территорию Ирана в ночь на 12 июня.

    «Очень сильно ударят по Ирану сегодня ночью», – написал американский лидер в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило о начале новых ударов по иранской территории. Трамп пригрозил разбомбить Исламскую республику в случае отказа от сделки с Вашингтоном. Накануне американская армия атаковала 20 целей на территории страны.

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    12 июня 2026, 03:08 • Новости дня
    Истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия над ОАЭ

    Tекст: Антон Антонов

    Истребитель F-35 ВВС США подал сигнал бедствия в небе над ОАЭ и завершил полет посадкой на базе Аль-Дафра, следует из полетных данных.

    Самолет подал в эфир общий аварийный сигнал, передав код 7700. Код 7700 используется экипажами для обозначения любой общей чрезвычайной ситуации в полете, передает РИА «Новости».

    Он может включать в себя широкий круг возможных проблем, среди которых техническая неисправность, пожар на борту, критическая нехватка топлива или другая экстренная угроза безопасности полета.

    После подачи сигнала бедствия истребитель направился на авиабазу Аль-Дафра в Абу-Даби, где произвел посадку. Точные причины срабатывания аварийного кода и обстоятельства инцидента пока не раскрываются, детали происшествия остаются неизвестными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II в мае подал сигнал 7700 в небе у Аравийского полуострова.

    В январе истребитель ВВС США F-35A исчез с радаров у побережья Японии после подачи экстренного сигнала 7700 над районом Аомори.

    В мае американский беспилотник-разведчик MQ-4C Triton над Ближним Востоком подал сигнал бедствия, находясь в воздушном пространстве Саудовской Аравии недалеко от границы с Ираком.

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    11 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Иран не одобрил текст соглашения с США о завершении конфликта

    Fars: Иран не одобрил какой-либо вариант текста соглашения с США

    Tекст: Антон Антонов

    Иран еще не утвердил ни одной редакции соглашения о завершении конфликта с США, сообщает Fars со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной команде.

    «Иран пока не утвердил какой-либо текст для соглашения», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Fars текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом анонсировал скорую публикацию данных о том, где и когда состоится заключение двустороннего договора между Вашингтоном и Тегераном.

    Вашингтон сообщил об окончательной подготовке двустороннего соглашения между США и Ираном.

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    11 июня 2026, 21:04 • Новости дня
    Трамп заявил, что скоро объявит время и место подписания сделки с Ираном

    Трамп заявил о скором объявлении деталей сделки с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер анонсировал скорую публикацию данных о том, где и когда состоится заключение двустороннего договора между Вашингтоном и Тегераном.

    Глава государства планирует в ближайшее время раскрыть подробности предстоящего дипломатического события, передает РИА «Новости». Соответствующей информацией политик поделился в четверг на своей личной странице в социальной сети Truth Social.

    «Время и место подписания будут вскоре объявлены», – подчеркнул Дональд Трамп, говоря о готовящемся документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп сообщил об окончательной подготовке двустороннего соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

    В конце мая американский лидер объявил о достижении финальной версии меморандума путем переговоров.

    До официального подписания документа глава государства пообещал сохранить полную морскую блокаду Ирана.

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    11 июня 2026, 22:57 • Новости дня
    Трамп допустил скорое подписание соглашения между США и Ираном в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тегеран могут заключить договоренности о завершении боевых действий в ближайшие дни на территории Европы, заявил президент США Дональд Трамп.

    Американский лидер допустил скорое заключение мирного договора между двумя странами, передает РИА «Новости». По его словам, это может произойти уже в предстоящие выходные дни.

    «Подписание пройдет, возможно, в Европе. У нас будет подписание вскоре», – сказал президент Соединенных Штатов во время выступления в Белом доме.

    Он добавил, что Ормузский пролив официально откроется сразу после утверждения документа. Сам президент США не планирует присутствовать на церемонии, однако там будет находиться вице-президент Джей Ди Вэнс.

    Накануне президент США сообщил об окончательной готовности двустороннего соглашения с Тегераном.

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении данной сделки.

    Агентство Fars сообщило, что Иран еще не утвердил ни одной редакции соглашения о завершении конфликта с США.

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    12 июня 2026, 03:30 • Новости дня
    США оказались лидерами по экспорту нефти третий месяц подряд

    Reuters: США обошли Россию и Саудовскую Аравию по экспорту нефти

    США оказались лидерами по экспорту нефти третий месяц подряд
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты третий месяц подряд остаются крупнейшим в мире экспортером нефти, опередив Россию и Саудовскую Аравию, сообщает Reuters.

    Американский экспорт нефти и топлива в мае вырос примерно до 10,5 млн баррелей в сутки на фоне высокой добычи и высвобождения стратегических резервов, передает Reuters.

    По данным сервиса отслеживания судов Vortexa, США остаются ведущим мировым экспортером уже третий месяц подряд. Российский экспорт в мае составил 7 млн баррелей в сутки, тогда как поставки Саудовской Аравии находились на уровне 5,9 млн баррелей.
    Для сравнения, в 2025 году Саудовская Аравия экспортировала около 8,1 млн баррелей в сутки, Соединенные Штаты отгружали 6,6 млн, а российские поставки составляли около 5,8 млн баррелей в сутки.

    Рост американского влияния на энергетических рынках происходит на фоне перебоев саудовского экспорта из-за конфликта США и Ирана, а также санкционного давления на Москву из-за ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апрельский экспорт американской нефти достиг исторического максимума на фоне ближневосточного конфликта.

    В мае сообщалось, что доходы Соединенных Штатов от продажи топлива увеличились в полтора раза за месяц.

    Вашингтон воспользовался войной на Ближнем Востоке для наращивания поставок энергоресурсов.

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    12 июня 2026, 01:57 • Новости дня
    Взрывы прогремели в районе иранского порта Бендер-Аббас

    Tекст: Антон Антонов

    В районе портового города Бендер-Аббас на юге Ирана прогремели два взрыва, сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

    Точная причина случившегося пока неизвестна, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв также произошел у побережья города Сирик на юге Ирана.

    Накануне США нанесли удары по Ирану. Белый дом заявлял, что новые удары США решили не наносить.

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    12 июня 2026, 03:00 • Новости дня
    Иран включил объекты Starlink в список возможных военных целей

    Fars: Иран включил в список целей для военных ударов связанные с Маском объекты

    Tекст: Антон Антонов

    Иран внес в список целей объекты, связанные с активами Илона Маска на Ближнем Востоке, сообщает Fars со ссылкой на информированные источники.

    «Тегеран оставляет за собой право наносить удары по всем объектам, связанным с активами, которыми управляет Маск в регионе», – заявил источник Fars.

    Указывается, что американские военные при поддержке компаний, связанных с Маском, нанесли удары по водной инфраструктуре на юге Ирана, передает РИА «Новости».

    Наземные станции Starlink, через которые работает спутниковый интернет SpaceX, расположены в Израиле, Катаре, Иордании, ОАЭ и Омане. Starlink является дочерним подразделением спутникового интернета, полностью принадлежащим компании Маска SpaceX.

    Как отмечает телеканал CNN, иранская угроза прозвучала на фоне первичного публичного размещения акций SpaceX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран ранее заявил о намерении атаковать спутниковые станции Starlink в странах Персидского залива.

    Корпус стражей исламской революции Ирана ранее пригрозил ударами по объектам крупнейших американских IT-компаний на Ближнем Востоке.

    В связи с IPO SpaceX состояние Илона Маска, по оценке агентства Reuters, превысило триллион долларов.

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    12 июня 2026, 00:55 • Новости дня
    Взрыв произошел на юге Ирана

    Взрыв произошел у побережья города Сирик на юге Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    У побережья расположенного на юге Ирана города Сирик произошел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

    Причина произошедшего взрыва пока не сообщается, передает РИА «Новости» .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне США нанесли удары по Ирану. Иранские СМИ сообщали о серии взрывов и работе ПВО в районах Минаба и Сирика на юге страны.

    Вашингтон заявил, что отменил новые запланированные удары по Ирану.

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    12 июня 2026, 00:30 • Новости дня
    Трамп заявил об одобрении Ираном соглашения с США

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что иранское руководство в его понимании одобрило соглашение с Вашингтоном.

    «Как я понимаю, ответ «да» – сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов, одобрил ли сделку верховный лидер Ирана.

    Трамп заявил, что Иран в рамках договоренностей с США возьмет обязательство не стремиться к обладанию ядерным оружием и не приобретать его. По его словам, Тегеран уже согласился на такой пункт, который он назвал для себя главным, передает РИА «Новости».

    Американский лидер также сообщил, что готовящийся меморандум о взаимопонимании между США и Ираном станет очень детальным документом и включит снятие морской блокады с Ирана.

    Он добавил, что текст согласован многими странами и назвал сделку выгодной для США, Ближнего Востока и в перспективе для Ирана.

    Трамп выразил уверенность, что после заключения сделки цены на нефть начнут снижаться ниже уровней, зафиксированных до начала конфликта, а вслед за ними подешевеют и другие товары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о полной готовности двустороннего соглашения с Ираном и необходимости его лишь подписать.

    По его словам, Вашингтон и Тегеран могут заключить договоренности о завершении боевых действий в ближайшие дни на территории Европы.

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    12 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    Взрыв у побережья Ирана связали с попыткой танкера пройти через Ормузский пролив

    Reuters: Взрыв у побережья Сирика связан с попыткой танкера пройти через Ормуз

    Tекст: Антон Антонов

    Взрыв у побережья иранского города Сирик связан с действиями иранских военных, остановивших проход танкера в Ормузский пролив, сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

    По данным иранских СМИ, военнослужащие не позволили «нарушающему правила танкеру» пройти через Ормузский пролив без предварительного согласования, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья расположенного на юге Ирана города Сирик произошел взрыв. Также взрывы прогремели в районе иранского порта Бендер-Аббас.

    Центральный штаб военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» объявил о полном закрытии Ормузского пролива для любых типов судов и намерении атаковать всех нарушителей запрета.

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