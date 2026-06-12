Путин: Садовничий укрепил позиции МГУ как центра просвещения

«Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности удостоен ректор Московского университета имени Ломоносова Виктор Антонович Садовничий. Человек широкой научной эрудиции, масштабного мышления, умения видеть перспективу и быстро внедрять задуманное», – цитирует Путина РИА «Новости».
Президент напомнил, что ректор руководит университетом более 30 лет, за это время он внес огромный вклад в сохранение традиций фундаментального и классического образования.
«[Садовничий внес вклад] в укрепление позиций Московского университета как одного из ведущих центров просвещения, интеллектуального и духовного развития России в целом, формирование стратегических направлений отечественной высшей школы», – указал глава российского государства.
Садовничий удостоился редкой государственной награды за исключительные успехи в гуманитарной сфере. В прошлом году Путин назвал МГУ настоящим символом страны.