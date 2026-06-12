Посол Дарчиев назвал Россию и США «очень близкими» странами

Посол Дарчиев: Россия и США очень близки

Tекст: Антон Антонов

«Россия и Соединенные Штаты, несмотря на все различия и разный возраст с точки зрения истории, хотя 250 лет – вполне солидный срок, на самом деле очень близки», – приводит слова Дарчиева РИА «Новости».

Он отметил, что в России всегда относились с симпатией к далекой Америке и ее народу, тогда как в США неизменный интерес вызывали «загадочные русские». По словам посла, это касалось и безграничных просторов, и мужества первопроходцев, и суровой природы с полноводными реками, такими как Миссисипи и Волга, и опасными океанами.

Дарчиев подчеркнул, что в России приветствовали конструктивный и прагматичный подход нынешней американской администрации к восстановлению двусторонних отношений, разрушенных предыдущим руководством США.

Он указал, что президент России Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп, между которыми, по словам посла, «налажена личная химия», ставят задачу вернуть нормальные межгосударственные связи.

Дипломат добавил, что на диалог влияют геополитические обстоятельства, однако к возобновлению полноценных контактов призывают люди по обе стороны Берингова пролива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарчиев на приеме ко Дню Победы заявил о возможном толчке к улучшению двусторонних отношений после беседы президентов России и США.

Ранее Дарчиев на приеме ко Дню дипломатического работника сообщил о поручении президентов России и США сделать двусторонние отношения снова великими.

После вручения верительных грамот в Белом доме посол заверил президента США в готовности сделать все возможное для восстановления российско-американских отношений.