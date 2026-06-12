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    12 июня 2026, 13:16 • Новости дня

    Путин назвал сплоченность и патриотизм главными ценностями России

    Путин назвал сплоченность и патриотизм главными ценностями России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский народ более всего ценит сплоченность и патриотизм, заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле.

    «Глубокое личное восприятие России в характере нашего народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В пятницу в Большом Кремлевском дворце началась торжественная церемония вручения государственных наград.

    В прошлом году глава государства называл патриотический настрой ключевым фактором развития страны.

    12 июня 2026, 13:20 • Новости дня
    Путин: Россия гордится подвигами предков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские граждане испытывают гордость за трудовые и боевые заслуги своих предков, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в День России.

    «Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В пятницу в Большом Кремлевском дворце началась традиционная церемония вручения госнаград.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поздравлении патриарху Кириллу по случаю Дня России глава государства назвал подвиги предков вдохновляющим примером.

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    12 июня 2026, 14:01 • Новости дня
    Путин: Господь всегда с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бог всегда с Россией, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения в Кремле государственных наград и премий, приуроченной ко Дню России.

    «Только что прозвучало, что Святитель Лука прошел через серьезные испытания, потому что он был с Богом. Сегодня День России, и Всевышний, Господь, всегда с нашей страной. С праздником, с Днем России!» – приводит слова президента ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на церемонии вручения государственных наград президент отметил гордость россиян за подвиги предков. В январе глава государства назвал святой миссию российских военнослужащих.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    12 июня 2026, 02:51 • Новости дня
    Посол Дарчиев назвал Россию и США «очень близкими» странами

    Посол Дарчиев: Россия и США очень близки

    Посол Дарчиев назвал Россию и США «очень близкими» странами
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и США на самом деле очень близки, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев на приеме в посольстве в честь Дня России.

    «Россия и Соединенные Штаты, несмотря на все различия и разный возраст с точки зрения истории, хотя 250 лет – вполне солидный срок, на самом деле очень близки», – приводит слова Дарчиева РИА «Новости».

    Он отметил, что в России всегда относились с симпатией к далекой Америке и ее народу, тогда как в США неизменный интерес вызывали «загадочные русские». По словам посла, это касалось и безграничных просторов, и мужества первопроходцев, и суровой природы с полноводными реками, такими как Миссисипи и Волга, и опасными океанами.

    Дарчиев подчеркнул, что в России приветствовали конструктивный и прагматичный подход нынешней американской администрации к восстановлению двусторонних отношений, разрушенных предыдущим руководством США.

    Он указал, что президент России Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп, между которыми, по словам посла, «налажена личная химия», ставят задачу вернуть нормальные межгосударственные связи.

    Дипломат добавил, что на диалог влияют геополитические обстоятельства, однако к возобновлению полноценных контактов призывают люди по обе стороны Берингова пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарчиев на приеме ко Дню Победы заявил о возможном толчке к улучшению двусторонних отношений после беседы президентов России и США.

    Ранее Дарчиев на приеме ко Дню дипломатического работника сообщил о поручении президентов России и США сделать двусторонние отношения снова великими.

    После вручения верительных грамот в Белом доме посол заверил президента США в готовности сделать все возможное для восстановления российско-американских отношений.

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    11 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Бывший глава МИД ФРГ высоко оценил знания Путина о жизни немцев

    Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: Путин прекрасно понимает менталитет немцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что российский лидер Владимир Путин регулярно следит за прессой и телевидением Германии, благодаря чему прекрасно понимает менталитет местных жителей.

    Экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль поделился мнением об осведомленности президента России Владимира Путина о ситуации в Германии. Он считает, что российский лидер внимательно наблюдает за ситуацией в ФРГ, пишет ТАСС.

    «Я думаю, что он больше всего смотрит на немцев, он знает нас довольно хорошо – иногда лучше, чем мы сами себя», – заявил политик в интервью изданию Bild. Он добавил, что президент России постоянно обращается к немецким средствам массовой информации.

    Экс-министр также категорически отверг обвинения в излишне дружелюбной политике своей Социал-демократической партии по отношению к Москве. По его словам, на протяжении десятилетий Берлин развивал экономику и курс на разрядку напряженности, однако никогда не считал Россию своим союзником. При этом Габриэль допустил, что реакция на воссоединение Крыма с РФ могла быть более жесткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент Владимир Путин подтвердил дружеские отношения с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

    Незадолго до этого канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о внимательном наблюдении Берлина за визитом российского лидера в Китай. А до этого глава российского государства назвал ФРГ соучастником боевых действий на Украине.

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    11 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    МИД Индии заявил о важности визита Путина на осенний саммит БРИКС

    Дипломаты Индии отметили важность осеннего визита Путина на саммит БРИКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В МИД Индии отметили, что предстоящая поездка российского лидера в Нью-Дели на осенний саммит БРИКС придаст мощный импульс развитию двустороннего стратегического партнерства и многополярного мироустройства в условиях сложной геополитической обстановки.

    Визит президента России Владимира Путина на сентябрьский саммит БРИКС позволит значительно укрепить многостороннее взаимодействие стран. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри в ходе официального приема в Нью-Дели, приуроченного ко Дню России, передает ТАСС.

    «Мы подтверждаем свою готовность тесно сотрудничать с Россией для поддержания диалога, укрепления многостороннего взаимодействия и решения общих глобальных проблем», – заявил Мисри.

    Дипломат подчеркнул, что государства выступают оплотом стабильности на фоне нарастающей геополитической напряженности. Укрепление экономического партнерства и развитие новых транспортных коридоров остаются важнейшими приоритетами для обеих сторон. Речь идет о Северном морском пути и маршруте между Владивостоком и Ченнаи.

    «Эти проекты будут способствовать развитию торговли и обеспечат жизнеспособные альтернативные маршруты. В условиях серьезных сбоев в работе традиционных торговых коридоров расширение сотрудничества в Арктическом регионе также стало важным приоритетом нашего партнерства с Россией», – сказал первый замглавы МИД Индии.

    Представитель индийского внешнеполитического ведомства также указал на актуальность выстраивания многополярного мира. В свою очередь посол РФ в Индии Денис Алипов напомнил, что в 2027 году страны отметят 80-летие дипломатических отношений, которые уверенно выдерживают любое внешнее давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Индию для участия в совещании глав МИД стран БРИКС.

    Напомним, что в декабре прошлого года президент России Владимир Путин посетил Нью-Дели для встречи с премьер-министром Нарендрой Моди. По итогам этого визита стороны опубликовали совместное заявление о направлениях двустороннего взаимодействия.

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    12 июня 2026, 13:26 • Новости дня
    Путин: Поддержка участников СВО становится духовной опорой героев страны
    Путин: Поддержка участников СВО становится духовной опорой героев страны
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Российское общество, поддерживающее участников спецоперации, становится духовной опорой для героев, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в День России.

    «Искренние чувства ответственности за Отечество близки каждому из нас, а для участников специальной военной операции – это надежная духовная опора, так же, как и поддержка наших героев всем российским народом, всем обществом, у всех нас общие цели», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В мае президент указал на значимую роль бойцов спецоперации в защите национальных интересов России. Путин выразил полную уверенность в победе российских военнослужащих на фронте.

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    12 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    Ким Чен Ын в телеграмме Путину пожелал России удачи и побед
    Ким Чен Ын в телеграмме Путину пожелал России удачи и побед
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму ко Дню России, пожелав российскому народу удачи, побед и дальнейших успехов.

    «Желаю, чтобы на пути братского российского народа всегда были только удача и победа», – приводит текст поздравления РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

    В послании Ким Чен Ын заявил о стремлении последовательно поддерживать внутреннюю и внешнюю политику Москвы и подчеркивал, что готов всегда быть вместе с Россией. Он также выразил пожелание еще больших успехов в ответственной работе российского лидера и правительства России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России.

    В марте президент России направил Ким Чен Ыну поздравление по случаю переизбрания на пост председателя Государственных дел КНДР.

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    12 июня 2026, 13:09 • Новости дня
    В Кремле началась церемония вручения государственных наград
    В Кремле началась церемония вручения государственных наград
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Большом Кремлевском дворце началась торжественная церемония вручения государственных наград за выдающиеся достижения в науке, искусстве и правозащитной деятельности.

    Президент Владимир Путин в День России традиционно награждает выдающихся граждан страны, передает РИА «Новости».

    Церемония вручения медалей Героям Труда и лауреатам Государственных премий за 2025 год проходит в Большом Кремлевском дворце.

    Государственной премии в области правозащитной деятельности удостоилась экс-омбудсмен Татьяна Москалькова, а за благотворительность награжден главный врач больницы святителя Алексия Алексей Заров.

    В сфере литературы и искусства лауреатами стали режиссер Андрей Кончаловский, а также создатели исторических проектов Мария Ушакова и Екатерина Жукова. Ректор МГУ Виктор Садовничий получил премию за выдающиеся достижения в гуманитарной деятельности.

    За разработку инновационных методов хирургии заболеваний центральной нервной системы награды в области науки получили Владимир Крылов, Дмитрий Усачев и Николай Коновалов. Также Госпремии присуждены коллективу ученых за импортозамещающий метод гидравлического разрыва пласта и востоковеду Алексею Васильеву.

    Звания Героя Труда России присвоены Александру Баталину, Леониду Бобе, Владимиру Данилову, Александру Колесниченко и народной артистке РСФСР Марине Нееловой. Медали также получили гендиректор «Мостострой-11» Николай Руссу, токарь Анатолий Свиридов и начальник сектора НИИ точного машиностроения Петр Сердюков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель СПЧ Валерий Фадеев объявил о награждении экс-омбудсмена Татьяны Москальковой государственной премией. Помощник президента Владимир Мединский сообщил о присуждении аналогичной награды в области искусства режиссеру Андрею Кончаловскому.

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    12 июня 2026, 13:52 • Новости дня
    Путин: Только незаурядные и сильные люди могут достичь вершин
    Путин: Только незаурядные и сильные люди могут достичь вершин
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Достичь выдающихся профессиональных вершин способны только незаурядные и сильные люди, для которых работа стала главным смыслом жизни, заявил президент Владимир Путин, выступая на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

    «Вершины, что вы достигли, подвластны людям незаурядным, сильным и щедрым, для кого труд и профессия становится смыслом всей жизни», – приводит слова президента ТАСС.

    Он поблагодарил всех лауреатов и поздравил их с высокими государственными наградами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественная церемония вручения медалей Героям Труда и лауреатам Государственных премий началась в Большом Кремлевском дворце. Накануне глава государства подписал указ о присуждении наград выдающимся ученым за достижения в науке и технике.

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    12 июня 2026, 13:37 • Новости дня
    Путин высоко оценил мастерство актрисы Нееловой
    Путин высоко оценил мастерство актрисы Нееловой
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин отметил выдающиеся заслуги актрисы Марины Нееловой во время торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле.

    «Талант Марины Мстиславовны Неёловой, ее яркая индивидуальность, способность к глубокому психологическому перевоплощению покорили сердца зрителей разных поколений. И в театре, и в кино ее роли становились настоящим событием, а ее мастерство и самоотдача служат ориентиром для всего театрального сообщества», – цитирует Путина ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент Владимир Путин присвоил актрисе Марине Нееловой звание Героя Труда России. В пятницу в Большом Кремлевском дворце стартовала традиционная церемония вручения государственных наград.

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    12 июня 2026, 09:43 • Новости дня
    Путин назвал подвиги предков вдохновляющим примером для россиян

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стойкость и самоотверженность прошлых поколений во славу Отчизны навсегда останутся ярким ориентиром для многонационального народа России, заявил президент Владимир Путин в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по случаю Дня России.

    «Любовь к родной стране, гордость за ее историю и великую культуру, верность патриотическому долгу объединяют наш многонациональный народ. Уверен, что трудовые свершения и ратные подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во славу Отчизны всегда будут служить ярким, вдохновляющим примером и для нас, и для будущих поколений», – указал президент.

    Поздравление опубликовано на сайте РПЦ.

    В завершение своего обращения российский лидер пожелал предстоятелю РПЦ крепкого здоровья и дальнейших успехов.

    В феврале 2025 года глава государства подчеркнул мужество российских воинов в поздравительном письме патриарху Кириллу.

    На военном параде 9 мая 2026 года Путин заявил о вдохновляющем подвиге поколения победителей.

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    12 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    Путин прислал венок на церемонию прощания с актрисой Чурсиной

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Спасо-Преображенском соборе Петербурга началась церемония прощания с выдающейся народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной, ушедшей из жизни в возрасте 84 лет, туда прислал венок президент Владимир Путин.

    Проститься с легендарной актрисой пришли десятки человек, среди которых коллеги по цеху, представители властей и преданные поклонники, передает «Комсомольская правда».

    В храме установлено множество траурных венков, самый большой из которых прислал президент России Владимир Путин.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов, директор Александринского театра Александр Малич и директор ТЮЗа имени Брянцева Светлана Лаврецова лично присутствуют на траурном мероприятии, передает РИА «Новости».

    Также венки направили жители города, правительства страны и Петербурга, Законодательное собрание и театры, в которых служила артистка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла после продолжительной болезни. Причиной смерти актрисы стала онкология.

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    12 июня 2026, 13:31 • Новости дня
    Путин: Садовничий укрепил позиции МГУ как центра просвещения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий сделал большой вклад в укрепление позиций вуза как одного из центров просвещения, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград.

    «Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности удостоен ректор Московского университета имени Ломоносова Виктор Антонович Садовничий. Человек широкой научной эрудиции, масштабного мышления, умения видеть перспективу и быстро внедрять задуманное», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент напомнил, что ректор руководит университетом более 30 лет, за это время он внес огромный вклад в сохранение традиций фундаментального и классического образования.

    «[Садовничий внес вклад] в укрепление позиций Московского университета как одного из ведущих центров просвещения, интеллектуального и духовного развития России в целом, формирование стратегических направлений отечественной высшей школы», – указал глава российского государства.

    Садовничий удостоился редкой государственной награды за исключительные успехи в гуманитарной сфере. В прошлом году Путин назвал МГУ настоящим символом страны.

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    12 июня 2026, 13:40 • Новости дня
    Путин отметил успешность работы Москальковой по обеспечению прав граждан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Татьяна Москалькова в бытность уполномоченным по правам человека сделала своим приоритетом поддержку военных и их семей, указал президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград.

    «С самого начала специальной военной операции ее приоритетом стала поддержка военнослужащих, их семей, а также мирных граждан, пострадавших в ходе боевых действий. Она работала и успешно работала для соблюдения конституционных гарантий граждан России», – сказал президент, передает РИА «Новости».

    Татьяна Москалькова занимала должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в период с 2016 по 2026 год.

    Ранее Путин выразил благодарность Татьяне Москальковой за проделанную работу на посту омбудсмена.

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    12 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Путин: Задача государства – помочь молодым людям найти себя и свое дело

    Путин заявил о необходимости помочь молодым людям найти себя и свое дело

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал задачей общества и государства помочь молодым людям найти себя и свое дело, которым они бы занимались с удовольствием.

    Президент Владимир Путин назвал главной задачей общества и государства помощь молодым людям в поиске своего предназначения, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, важно, чтобы каждый человек занимался делом с удовольствием.

    Заявление прозвучало в День России во время традиционного награждения Героев Труда и лауреатов Государственных премий.

    «Мы, награждая выдающихся граждан нашей страны, конечно, думаем о молодых людях, о грядущих поколениях», – отметил Путин. Президент добавил, что поддержка в поиске призвания поможет молодежи добиваться таких же выдающихся успехов, как и нынешние лауреаты.

    Торжественная церемония вручения государственных наград началась в Большом Кремлевском дворце.

    Владимир Путин назвал лауреатов премий незаурядными и сильными людьми.

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