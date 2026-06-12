Россиянин Кибалко стал вице-президентом Международного союза конькобежцев

Россиянин Кибалко избран вице-президентом Международного союза конькобежцев

Tекст: Мария Иванова

Российский спортсмен Александр Кибалко одержал победу на выборах вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU), передает РИА «Новости».

Голосование состоялось в рамках конгресса организации, который проходит с 10 по 12 июня на испанском острове Тенерифе.

Кандидатуру 52-летнего россиянина поддержали 85 делегатов, в то время как 30 участников конгресса высказались против. «Благодарю всех за доверие и поддержку, я готов работать днем и ночью. Те, кто меня знают по совместной работе, в курсе, что я могу работать по ночам», – заявил Кибалко после избрания.

Новый вице-президент обладает значительным опытом работы в структурах ISU. С 2016 года он руководил техническим комитетом по конькобежному спорту, а в 2022 году вошел в состав совета организации. До завершения карьеры в 2006 году Кибалко выступал на трех Олимпиадах, выигрывал Кубок мира и становился призером чемпионатов мира и Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы конгресса Международного союза конькобежцев на Тенерифе не показали российских атлетов в презентационном видео к Олимпийским играм.

Осенью прошлого года организация разрешила отечественным тренерам присутствовать на отборочном турнире к зимним Играм в Пекине.

До этого союз допустил спортсменов из России к квалификационным соревнованиям исключительно в нейтральном статусе.