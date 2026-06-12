Merh: Иран и США подготовили проект меморандума о прекращении конфликта

Tекст: Алексей Дегтярёв

Документ состоит из 14 пунктов, включая немедленное прекращение войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr.

Согласно проекту, Вашингтон обязуется не вмешиваться во внутренние дела Исламской республики и вывести войска из прилегающих районов. Кроме того, планируется полное снятие морской блокады и открытие Ормузского пролива в течение 30 дней. Тегеран также должен получить доступ к финансовым источникам и возможность свободно продавать нефть.

«Также США и их союзники должны представить проект по восстановлению Ирана на сумму минимум 300 млрд долларов», – говорится в сообщении.

Ожидается, что после начала переговоров Вашингтон разблокирует иранские активы на 12 млрд долларов.

В течение 60 дней стороны продолжат обсуждение окончательного соглашения по ядерному вопросу и отмене резолюций Совбеза ООН. Иран подтверждает отказ от производства ядерного оружия в рамках ДНЯО, а итоговая сделка потребует утверждения на уровне ООН.

В конце мая СМИ сообщали, что стороны согласовали проект меморандума о взаимопонимании. По данным иранской прессы, американские власти обязались предоставить Тегерану доступ к заблокированным средствам в размере 12 млрд долларов.