Россия сочла приговор Лабину попыткой запугать бельгийский бизнес

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Задача понятна – найти «жертв», которым можно было бы вменить в вину развитие отношений с Россией, отвадить бельгийских бизнесменов от продолжения выгодного сотрудничества, годами выстраивавшегося с нашей страной», – заявили в посольстве, передает РИА «Новости».

Дипломаты добавили, что преследование семьи укладывается в курс Еврокомиссии на полный разрыв связей.

Следствие вменяет мужчине организацию экспорта около 400 тонн товаров через третьи страны. При этом адвокат Станислас Эскенази подчеркнул, что поставляемая продукция не находилась под запретом, а само наказание носит исключительно политический характер.

Суд также заочно назначил шесть лет лишения свободы сыну коммерсанта Руслану. Сам Виктор Лабин провел под стражей около года и вскоре сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты обвинили бельгийские власти в поддержке антироссийской риторики. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передавать замороженные российские активы Еврокомиссии. Бельгийский депозитарий Euroclear направил в суд жалобу на взыскание 200 млрд евро убытков.