Стартовал Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия»

Tекст: Мария Иванова

Марафон «Кантата. Россия» охватит концертные площадки от Калининграда до Дальнего Востока, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Мероприятия пройдут в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах. Ожидается, что общая аудитория проекта составит около 20 тыс. человек. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Центральным событием станет выступление в Национальном центре «Россия» в Москве. Концерт пройдет с участием Юрия Башмета и ведущих музыкантов. Визуальное сопровождение будет включать шедевры из собрания Государственной Третьяковской галереи.

«Марафон приурочен к Году единства народов России. В каждом регионе марафон приобретает собственное звучание, сохраняя общую идею – объединить страну языком академической музыки», – отметил председатель Наблюдательного совета фестиваля «Кантата» Сергей Новиков.

Юрий Башмет добавил, что Россия неотделима от русской культуры, и выразил радость от соединения музыки и живописи.

«Для меня Россия неотделима от русской культуры. Я очень рад, что вместе с музыкой в наше путешествие по русскому искусству отправится и живопись. Визуальный ряд нашего концерта будет состоять из картин русских художников из собрания Третьяковской галереи, которая в этом году отмечает свое 170-летие. Сам девиз и фестиваля, и нашего концерта – «Опережая время». Именно это и отличает нашу русскую культуру, наши уникальные достижения в музыке, литературе, живописи, что они, опережая время, определяли направления развития искусства во всем мире», – отметил он.

Генеральный продюсер фестиваля Андрей Борисов подчеркнул, что аудитория академического искусства молодеет. По данным ВЦИОМ, 38% россиян посещали подобные мероприятия за последний год, а среди молодежи этот показатель достигает 51%. В программе марафона прозвучат произведения Глинки, Чайковского и Рахманинова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы анонсировали старт VI международного фестиваля в Калининградской области. Для проведения концертов марафона регионы подготовили исторические площадки и территорию металлургического комбината.

В прошлом году в мероприятиях проекта приняли участие более тысячи музыкантов.