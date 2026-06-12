  • Новость часаПутин назвал сплоченность и патриотизм главными ценностями России
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    Россия стала соавтором экономического чуда КНДР
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и Стармера
    Норвегия оштрафовала шведов за кидание камней в сторону России
    Глава МИД Индии Джайшанкар ответил на критику закупок нефти у России
    Иран подтвердил согласование основных пунктов меморандума с США
    Блок «Сильная Армения» обратился в ЦИК для отмены итогов выборов
    Россия сочла приговор Лабину попыткой запугать бельгийский бизнес
    Подростка-иностранца обвинили в убийстве жителя Наро-Фоминска и ранении ребенка
    12 июня 2026, 10:25 • Новости дня

    Крупнейший пожар уничтожил гигантский медицинский склад в Калифорнии

    В Калифорнии полностью сгорел медицинский склад площадью 92 тыс. кв. метров

    Tекст: Мария Иванова

    Огонь всего за несколько минут поглотил логистический центр компании Medline Industries в городе Трэйси, откуда спасатели успели эвакуировать 120 сотрудников.

    Возгорание произошло на объекте крупнейшего в стране поставщика медицинских товаров в Калифорнии, передает РИА «Новости».

    «Крупный пожар в складском комплексе города Трэйси бесконтрольно бушевал днем в четверг… Сообщений о пострадавших не поступало, однако склад площадью около 92 тысяч квадратных метров полностью охвачен огнем», – отмечается в сообщении.

    Из горящего здания успешно эвакуировали 120 человек. Местные власти заявили, что этот инцидент вошел в четверку самых масштабных складских пожаров в истории США. Глава пожарной службы Рэндалл Брэдли пояснил, что внутри помещения не сработала автоматическая система тушения, а в уличных гидрантах отсутствовала вода.

    Пламя охватило огромное строение буквально за полчаса, на полную ликвидацию огня уйдет несколько дней. Стихия перекинулась на припаркованные у выходов фуры, но спасателям удалось отстоять соседний склад компании FedEx. Причины масштабного возгорания пока не установлены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Калифорнии объявили массовую эвакуацию из-за крупных лесных пожаров

    Летом прошлого года в этом американском штате произошел мощный взрыв на складе фейерверков.

    В январе 2025 года сильный пожар начался на территории аккумуляторной электростанции в городе Мосс-Лендинг.

    11 июня 2026, 17:29 • Новости дня
    Медведев назвал семь вызовов, которые отразят в программе «Единой России»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новая Народная программа «Единой России» будет построена вокруг семи вызовов – от демографии и кадрового дефицита до идеологии, технологий и безопасности государства. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании Экспертного совета.

    На заседании Экспертного совета Дмитрий Медведев обозначил семь главных вызовов, которые лягут в основу новой Народной программы партии. Первым из них он назвал демографию и напомнил, что эта тема давно в центре внимания государства и партии, говорится на сайте ЕР.

    «Наибольшее количество обращений на сайт естьрезультат.рф посвящено поддержке семей с детьми, развитию инфраструктуры для детей, то есть, по сути, нашему будущему», – заявил он.

    Медведев напомнил о национальных проектах в сфере демографии и медицины, которые начали продвигать с 2006 года, и отметил, что уровень младенческой смертности в России сейчас один из самых низких в мире. Вторым вызовом он назвал дефицит кадров и появление новых профессий, подчеркнув необходимость повышать производительность труда и давать людям возможность осваивать новые специальности с устойчивым заработком.

    Третьим вызовом председатель партии обозначил неравномерное развитие регионов и поставил задачу обеспечить жителям всей страны равный доступ к здравоохранению, образованию и социальной инфраструктуре. Четвертым пунктом Народной программы станет внешнеэкономический вызов. Медведев подчеркнул, что в современной истории ни одна страна не сталкивалась с таким объемом незаконных ограничений, и спрогнозировал сохранение этого давления в ближайшие годы.

    Отдельный блок программы будет посвящен новому технологическому укладу, включая искусственный интеллект, беспилотные системы, биотехнологии, космические технологии и робототехнику. По его словам, у России есть все возможности оставаться в числе мировых технологических лидеров, хотя по ряду направлений сохраняются серьезные проблемы. Еще одно направление – идеологический вызов, связанный с сохранением исторической памяти и укреплением ценностных основ России на фоне беспрецедентного информационного давления и попыток «отменить» русскую культуру.

    Завершает перечень вызов безопасности: на него, по словам Медведева, Россия должна ответить успешным, победным завершением специальной военной операции и дальнейшим развитием отраслей, обеспечивающих обороноспособность государства. Он напомнил, что старт сбору предложений в новую Народную программу был дан 19 февраля на первом окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге, после чего форумы прошли во всех федеральных округах.

    Новая Народная программа будет состоять из двух документов: предвыборной программы с конкретными решениями на срок работы будущего состава парламента и блока с идеологическими и ценностными ориентирами, описывающего стратегический образ России. Рамку программы на десятилетия партия намерена представить в июне, а к августу, ко второму этапу съезда, подготовить пятилетнюю Народную программу. Для ее разработки «Единая Россия» создала экспертный совет, в который вошли Герои России, участники СВО, представители науки и высшего образования, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности, бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.

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    11 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    ВЦИОМ назвал главные поводы для гордости за Россию

    Россияне назвали гордость, любовь и веру главными чувствами к родной стране

    ВЦИОМ назвал главные поводы для гордости за Россию
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новые данные опроса ВЦИОМ ко Дню России показали, что главным чувством к стране для большинства граждан остаётся гордость, набравшая 41% ответов.

    Исследование, проведенное аналитическим центром ВЦИОМ ко Дню России, зафиксировало эмоциональный портрет отношения граждан к стране.

    По данным авторов исследования, «ядро чувств составляют вера, надежда, любовь и гордость». После периода эмоционального подъема позитивные переживания частично вернулись к более спокойному уровню, при этом одновременно усилились надежда и тревога за будущее России.

    Среди конкретных эмоций, с которыми россияне думают о стране, лидируют гордость с 41%, любовь с 39% и вера с 37%. У младших поколений сильнее выражены любовь и надежда, а также выше тревога за Россию. Старшие поколения чаще говорят о гордости и вере в страну.

    Главными источниками гордости стали народ, идентичность и личная связь с Россией, на которые указали 29% опрошенных, а также история, государственность, сила и безопасность с результатом 27%. Еще 17% отмечают достижения, развитие и качество жизни, 8% называют территорию, природу и ресурсы. В закрытом вопросе чаще всего упоминались история России с показателем 90%, природные богатства и культура с искусством по 87%, спорт и спортсмены с 82%, наука и ученые также с 82%.

    Говоря о событиях последних 10–15 лет, 28% участников исследования называют поводом для гордости спортивные достижения и крупные турниры, 26% отмечают вопросы государственности, территории, безопасности и внешней политики. Еще 16% выделяют внутреннее развитие страны, 7% вспоминают успехи в науке, технологиях, медицине, образовании и культуре. К ключевым достижениям последних лет респонденты относят обороноспособность, суверенитет и внешнюю политику с 16%, столько же набрали наука, технологии, медицина и высокотехнологичные отрасли, 13% говорят о социально-экономическом развитии, 9% – о спорте и крупных спортивных событиях.

    Авторы исследования подчеркивают, что образ России как предмета гордости стал более содержательным: если раньше он строился прежде всего вокруг истории и спорта, то сегодня к ним заметно добавились наука, технологии и медицина. Несмотря на внешние вызовы, базовые чувства россиян – гордость, любовь и вера – остаются на высоком уровне.

    Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 31 мая. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 16:40 • Новости дня
    Зеленский заявил о своей идентичности с ЛГБТ
    Зеленский заявил о своей идентичности с ЛГБТ
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о своей одинаковости с представителями ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

    «Мы одинаковые. У нас абсолютно одинаковые права», – подчеркнул политик, передает RT.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала над признанием однополых пар на Украине.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об увеличении поставок пропагандирующих ЛГБТ брошюр в ряды украинской армии.

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    11 июня 2026, 19:32 • Новости дня
    Военкор Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали»
    Военкор Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали»
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовики Южной группировки войск замкнули внутреннее кольцо окружения вокруг украинских формирований в Константиновке, в юго-западной части города идет методичное уничтожение окруженных бойцов ВСУ, как при штурме «Азовстали», заявил военкор Александр Коц.

    Российские штурмовики прошли через территорию химического комбината и соединились с силами, наступавшими с северного направления, замкнув внутреннее кольцо вокруг украинского гарнизона, сообщает в Max военный корреспондент Александр Коц. По его словам, на металлургическом заводе и в юго-западной части населенного пункта происходит планомерное уничтожение окруженной группировки.

    «Знакомый сценарий – «Азовсталь» в миниатюре, только без камер западных журналистов и без эвакуационных коридоров», – отметил военкор. Он добавил, что российские силы заходят в Новоселовку – последний крупный микрорайон, где противник удерживал северный фланг.

    Потеря Новоселовки приведет к обрушению «северного балкона», откуда украинские войска пытались контратаковать со стороны Алексеево-Дружковки. Резервы противника уничтожаются на подступах к городу благодаря контролю коммуникаций операторами беспилотников. Оставшаяся часть гарнизона, по оценке журналиста, попытается прорваться малыми группами в сторону Иванополья и Дружковки или закрепиться в высотках.

    Падение Константиновки, служившей южной опорой Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, открывает южный фас Краматорска. При этом на северном направлении российские подразделения уже форсировали канал Северский Донец – Донбасс, взяли под контроль Тихоновку и ведут бои за Рай-Александровку.

    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки. Подразделения Южной группировки продвинулись в городском микрорайоне Новоселовка.

    Вооруженные силы России обошли этот населенный пункт с трех направлений для блокировки путей снабжения противника.

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    11 июня 2026, 19:24 • Новости дня
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    @ Macskelek/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты смонтировали три важнейших гиротронных комплекса на площадке сооружения Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) во Франции, сообщили в Проектном центре ИТЭР Росатома.

    «Критически важные для пуска и успешной работы реактора отечественные системы, включая комплекс вспомогательного оборудования, были успешно смонтированы группой специалистов в рамках выполнения российских обязательств по проекту ИТЭР», – подчеркивается в заявлении, передает ТАСС.

    Установленное оборудование доставили во французский Сен-Поль-ле-Дюранс в 2022 году. Производством систем занималось научно-производственное предприятие «Гиком», а организацию поставок взял на себя профильный центр Росатома.

    Ранее руководитель проекта ИТЭР Пьетро Барабаски отмечал высокую скорость возведения международного объекта. По его словам, впервые в истории строительство реактора опережает утвержденный график на шесть месяцев.

    Осенью прошлого года Россия поставила во Францию первый испытательный стенд для диагностики реактора ИТЭР. Немногим ранее отечественные специалисты приступили к испытаниям уникального материала для этой международной установки.

    Для дистанционного участия в экспериментах на токамаке ученые открыли специальный центр на базе университета МИФИ.

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    11 июня 2026, 17:04 • Новости дня
    Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении

    Россельхознадзор сообщил о полном запрете ввоза подкарантинной продукции из Армении

    Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия с 12 июня 2026 года вводит запрет на ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через российскую территорию в страны ЕАЭС, сообщили в Россельхознадзоре.

    Ограничения будут действовать до тех пор, пока не появится четкий алгоритм обеспечения безопасности поставляемых товаров, сообщает Россельхознадзор.

    Поводом для жестких мер стало систематическое выявление опасных карантинных объектов в армянских поставках. Ведомство начало поэтапно ограничивать ввоз отдельных видов продукции еще в мае текущего года, неоднократно предупреждая армянскую сторону о нарушениях.

    Несмотря на предупреждения, проблемы с качеством товаров не прекратились. Только в июне специалисты зафиксировали три случая заражения капровым жуком в партиях орехов, сушеных томатов и персиков. В российском ведомстве отметили, что ситуация свидетельствует о слабом контроле со стороны уполномоченных органов Армении и подрывает доверие к их системе фитосанитарной сертификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Россельхознадзор признал армянскую плодоовощную продукцию не соответствующей российским требованиям.

    После этого ведомство ввело временные ограничения на поставки свежих томатов, огурцов и клубники с 30 мая.

    С 2 июня служба приостановила ввоз черешни, абрикосов и свежего винограда из закавказской республики.

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    11 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Российские бойцы подняли флаг над Константиновкой
    Российские бойцы подняли флаг над Константиновкой
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие ВС России подняли триколор над Константиновкой, зафиксировав исторический момент с помощью беспилотника.

    Кадры с установленным в городе российским триколором опубликовал телеканал RT. Видеоматериалы журналистам передали военнослужащие 1194-го полка 4-й бригады Южной группировки войск.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины.

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    11 июня 2026, 19:44 • Новости дня
    The Economist: Украинские власти в спешке эвакуируют заводы из Краматорска
    The Economist: Украинские власти в спешке эвакуируют заводы из Краматорска
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти экстренно эвакуируют металлообрабатывающие заводы из Краматорска в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщает британский журнал The Economist.

    По данным The Economist, Киев начал форсированный перенос металлообрабатывающих производств из Краматорска в подконтрольной ВСУ части ДНР на запад страны, передает РИА «Новости».

    Попытки вывезти промышленные объекты предпринимались еще в 2022 году. Однако по мере приближения российских войск темпы передислокации постоянно растут.

    Журналисты отмечают попытку перенести промышленное сердце города в Перечин с населением семь тысяч человек.

    «Мало кто считает, что времени осталось много. Новокраматорский машиностроительный завод, главный машиностроительный завод Краматорска, только что объявил о закрытии и увольнении или переводе своих рабочих», – говорится в публикации.

    На данный момент в Перечин уже перевезли более 3,5 тыс. сотрудников. При этом местные жители недовольны переездом такого числа рабочих. Граждан возмущает предоставленная заводчанам бронь от мобилизации, а строительство жилья для приезжих они считают нарушением своих прав.

    Ответственные за создание нового индустриального парка чиновники рассчитывают на правительственную поддержку. Западные обозреватели подчеркивают, что в принимающем высокотехнологичные производства городке ранее не занимались даже развитием дорожной сети.

    Ранее украинская администрация приступила к принудительному вывозу семей с детьми из Краматорска.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о вынужденном бегстве мирных жителей из этого города из-за поведения солдат ВСУ.

    В прошлом году власти подконтрольной Киеву части ДНР призвали оставшееся население срочно покинуть Краматорск.

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    11 июня 2026, 14:27 • Новости дня
    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран

    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику стран

    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в МИД дипломатам Британии, Германии и Франции изложили российскую оценку их курса по украинскому кризису и напомнили о подходах к политическому урегулированию.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин 11 июня принял в Москве послов Британии, Франции и Германии по их просьбе, передает МИД России. На встречу были приглашены главы дипмиссий Нигел Кейси, Пьер Леви де Ривьер и Александр Граф Ламбсдорфф.

    Российская сторона представила послам «объективные оценки деструктивной политики» руководства их стран применительно к украинскому кризису. В ведомстве подчеркнули, что данный курс направлен на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счёт и при прямой помощи западной «коалиции желающих».

    Кроме того, дипломатам разъяснили принципиальные подходы России к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта. В основе этих подходов названо устранение первопричин кризиса, что в Москве считают ключевым условием для продвижения к миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Германии, Франции и Британии, просившие о встрече с российским внешнеполитическим ведомством, прибыли в МИД.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о политической непоследовательности лидеров Франции, Германии и Британии, которые на словах говорят о мире и одновременно вооружают Киев.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к переговорам по урегулированию конфликта.

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    11 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Франция предложила усилить влиятельность Каллас

    Франция предложила расширить полномочия главы евродипломатии Каллас

    Франция предложила усилить влиятельность Каллас
    @ Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Париж инициировал масштабную реорганизацию внешнеполитического ведомства объединенной Европы из-за неэффективного реагирования на международные кризисы, сообщают западные СМИ.

    Французские дипломаты выступили за реорганизацию дипломатической службы Евросоюза и расширение полномочий ее руководителя Кайи Каллас. Причиной инициативы стала низкая эффективность Брюсселя в условиях международных конфликтов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Документ отражает мнение многих чиновников и дипломатов ЕС о том, что Брюссель слишком медленно и неорганизованно реагирует на чрезвычайные ситуации из-за разногласий между его институтами, лидерами и правительствами 27 государств-членов», – пишет агентство. Трудности возникают из-за смешения функций Еврокомиссии и внешнеполитического ведомства.

    Для исправления ситуации предложено три варианта реформ. Это либо передача всей внешней политики под контроль Еврокомиссии, либо делегирование функций дипломатической службы Совету ЕС, или существенное расширение полномочий Каллас.

    Журналисты подчеркивают, что реализация последнего сценария сделает Каллас первым исполнительным вице-президентом. В результате она сможет напрямую руководить профильными комиссарами и департаментами, отвечающими за внешние связи, торговлю и экономическое развитие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, другие европейские СМИ отмечают, что европейские государства, наоборот, рассматривают возможность сокращения влияния дипломатической службы ЕС.

    Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер призвал заменить Каю Каллас на посту верховного представителя по иностранным делам. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также выступал за смену главы европейской дипломатии.

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    12 июня 2026, 05:45 • Новости дня
    Из-за убийства в Дубае открыты уголовные дела против полицейских из Петербурга
    Из-за убийства в Дубае открыты уголовные дела против полицейских из Петербурга
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Уголовные дела о злоупотреблении полномочиями возбудили в отношении двух петербургских полицейских в связи с убийством стюардессы в Дубае, которая с 2024 года жаловалась на побои со стороны бывшего, но полицейские игнорировали ее заявления, сообщает СК.

    Двое сотрудников полиции УМВД России по Красносельскому району стали фигурантами уголовных дел по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, передает РИА «Новости».

    Следствие установило, что девушка с 2024 года неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о физическом насилии со стороны бывшего возлюбленного. Несмотря на наличие оснований, указывающих на возможное совершение в отношении нее преступлений, полицейские не выносили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, что позволило мужчине избежать преследования и назначения наказания «в разумный срок».

    В декабре 2025 года в Петербурге задержали мужчину по обвинению в убийстве 25-летней девушки, тело которой ранее обнаружили в отеле в Дубае. По версии следствия, он преследовал бывшую подругу, с которой несколько лет состоял в отношениях, и нанес ей не менее 15 ударов ножом.

    В следственных органах уточняли, что обвиняемый занимался бизнесом в Петербурге, а погибшая работала стюардессой.

    В региональном главке МВД России сообщили, что ведомство устанавливает обстоятельства, предшествующие убийству жительницы Петербурга. Двое сотрудников полиции проверяются на надлежащее исполнение служебных обязанностей, подчеркнули в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российского гражданина в Петербурге задержали по подозрению в убийстве 25-летней девушки в Дубае.

    Убитую стюардессу зарезал ее бывший возлюбленный в дубайском отеле Voco Bonnington.

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    12 июня 2026, 09:49 • Новости дня
    Экстремал Бойцов ко Дню России прыгнул с парашютом с башни в «Москва-Сити»
    Экстремал Бойцов ко Дню России прыгнул с парашютом с башни в «Москва-Сити»
    @ wyffest

    Tекст: Мария Иванова

    В честь Дня России и в поддержку Международного фестиваля молодежи профессиональный бейсджампер Сергей Бойцов совершил уникальный прыжок с 338-метрового небоскреба «Меркурий» в «Москва-Сити», впервые в стране использовав в свободном падении дымовую шашку.

    Уникальная акция профессионального бейсджампера Сергея Бойцова состоялась в деловом центре «Москва-Сити», говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

    Спортсмен прыгнул с парашютом с башни «Меркурий» высотой почти 339 метров, развернув российский флаг и активировав цветной дым. Мероприятие приурочили к государственному празднику и грядущему Международному фестивалю молодежи в Екатеринбурге.

    Бойцов заметил, что этот трюк – не просто порция адреналина, а настоящий манифест. Он хотел подчеркнуть необходимость стремиться к новым достижениям и следовать за мечтой.

    «Для меня каждый прыжок – это возможность выйти за пределы привычного и доказать, что невозможное становится возможным, если верить в свою цель и упорно к ней идти», – заявил многократный рекордсмен мира.

    Бойцов отметил, что философия предстоящего молодежного фестиваля ему очень близка, и выразил надежду вдохновить юношей и девушек на амбициозные свершения.

    Тщательная подготовка к сложнейшему трюку заняла две недели. Из-за плотной застройки и ступенчатой архитектуры здания старт назначили на раннее утро, когда стихает ветер и нет прохожих. Сложности добавлял черный стеклянный купол на траектории снижения: он визуально искажал приближающуюся землю.

    Свободное падение длилось до критической отметки в 100 метров (уровень 22-го этажа), после чего экстремал благополучно раскрыл парашют, выполненный в цветах государственного флага.

    Из-за строгих мер безопасности наблюдателей на площадку не допустили, а первым, кто поздравил рекордсмена, стал сотрудник ДПС, обеспечивавший порядок: он пожал спортсмену руку со словами: «Поздравляю, красава, брат!».

    Останавливаться на достигнутом парашютист не собирается. В его ближайших планах значится покорение границы космоса и установление нового мирового рекорда. Он намерен совершить прыжок с теплового аэростата с высоты более 11 километров.

    Видео прыжка бейсджампера с небоскреба «Москва-сити» смотритев канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    11 июня 2026, 18:28 • Новости дня
    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки
    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли к ее северо-восточным окраинам, сообщили в Минобороны.

     «Соединения и воинские части Южной группировки войск наступают на широком фронте в северной части ДНР», – заявили в оборонном ведомстве, сообщает Минобороны в Мах.

    «В городе Константиновке штурмовые подразделения Южной группировки войск ведут уличные бои. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника», –  сообщает ведомство. Одновременно российские штурмовые группы продолжают наступательные действия в микрорайоне Новоселовка.

    В районах, которые перешли под контроль российских войск, проводится зачистка территории. В частности, осуществляется «поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Юг» обошла Константиновку с трех направлений. Военные корреспонденты зафиксировали прорыв российской армии вглубь этого населенного пункта.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о заходе российских военнослужащих на территорию местного химического завода.

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    11 июня 2026, 13:35 • Новости дня
    Потомок Николая I казак Дорошин стал командиром операторов дронов в зоне СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Родившийся во Франции Гавриил Дорошин, потомок императора Николая I, прошел путь от наблюдателя событий 2014 года до командира группы операторов БПЛА в зоне спецоперации, сообщила пресс-служба Всероссийского казачьего общества.

    Он вырос в семье русских эмигрантов, где особое внимание уделяли сохранению языка и дореволюционных традиций. Дождавшись совершеннолетия, в 2015 году он прибыл в Донбасс, говорится на сайте ВсКО. С началом СВО Дорошин вернулся на фронт уже в составе регулярных подразделений.

    «Мы создали сначала взвод, роту БПЛА, которая сейчас уже является бригадой БПЛА в добровольческом корпусе. Целый год занимались ударными беспилотниками, разведывательными», – отметил Гавриил Дорошин.

    Особое место в его биографии заняло сотрудничество с казачьей разведывательной бригадой «Терек». На Соледарском и Бахмутском направлениях операторы дронов работали с казаками в плотной связке: казаки выполняли роль «глаз», а расчеты БПЛА наносили точечный «удар».

    «Мы ударные, они разведывательные, они были нашими «глазами», мы били, или наоборот. Это было для меня большое, первое столкновение с казачьей историей. Казаки духовитые. Для них традиции – это не фольклор, это образ жизни, который передается из поколения в поколение», – рассказал он.

    По его мнению, на передовой особенно важно находиться рядом с бойцами, которые ясно осознают свою идентичность и цель, обладают твердым идеологическим стержнем и воюют не только из чувства долга, но и по убеждению.

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    11 июня 2026, 19:40 • Новости дня
    Назначен новый гендиректор МХАТ имени Горького

    Вильясте назначена генеральным директором МХАТ имени Горького

    Назначен новый гендиректор МХАТ имени Горького
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лариса Вильясте стала генеральным директором МХАТ имени Максима Горького.

    Соответствующая информация уже появилась в разделе «Люди театра» на официальном сайте культурного учреждения.

    Новый руководитель имеет значительный опыт работы в сфере театрального менеджмента. Начиная с 2014 года она успешно трудилась на посту директора Московского Губернского драматического театра.

    Кроме того, с 2018 года Вильясте руководила проведением Большого детского фестиваля, а также выступала директором известного смотра «Фабрика Станиславского».

    Напомним, в четверг Елена Булукова покинула пост генерального директора МХАТ имени Горького. Министерство культуры назначило ее на эту должность осенью 2025 года.

    В марте текущего года новым художественным руководителем театра стал Сергей Безруков.

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