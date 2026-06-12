Axios: Трамп допустил «разбавление» урана внутри Ирана

Tекст: Алексей Дегтярёв

Трамп согласился кардинально изменить подход к решению ядерной проблемы Тегерана, одним из возможных вариантов урегулирования ситуации может стать обработка сырья непосредственно на территории этой страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

При этом разбавление должно проходить под надзором инспекторов ООН, сказал неназванный высокопоставленный чиновник в Вашингтоне.

Ожидается, что любые практические шаги по изменению иранской ядерной программы начнутся только после официального утверждения новых договоренностей. Для этого Вашингтону и Тегерану предстоит подписать соответствующий меморандум о взаимопонимании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп требовал уничтожить или вывезти иранский обогащенный уран за границу. Власти исламской республики отказались радиоактивное сырье другим странам.