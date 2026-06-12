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    Норвегия оштрафовала шведов за кидание камней в сторону России
    Глава МИД Индии Джайшанкар ответил на критику закупок нефти у России
    Иран подтвердил согласование основных пунктов меморандума с США
    Блок «Сильная Армения» обратился в ЦИК для отмены итогов выборов
    Россия сочла приговор Лабину попыткой запугать бельгийский бизнес
    Подростка-иностранца обвинили в убийстве жителя Наро-Фоминска и ранении ребенка
    12 июня 2026, 09:22 • Новости дня

    NYT: США лишат НАТО трети истребителей в Европе

    The New York Times: США выведут треть истребителей из Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон готовится масштабно сократить военное присутствие в Европе, лишив Североатлантический альянс трети боевых самолетов и авианосной ударной группы, пишет The New York Times.

    Вашингтон намерен на треть сократить число истребителей, предоставляемых для операций НАТО в Европе, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times. Соответствующий план союзники получили в начале июня.

    Количество самолетов F-16 и F-15E уменьшится примерно со 150 до 100. Кроме того, планируется вывести часть самолетов морской разведки – их число сократится с 26 до 15. Также из региона будут переброшены все восемь американских самолетов-заправщиков.

    Ожидается передислокация подводной лодки с ракетным вооружением и авианосной ударной группы. В Пентагоне эту информацию пока не комментируют. В апреле президент США Дональд Трамп заявлял о возможном пересмотре участия страны в альянсе из-за отсутствия поддержки в конфликте с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон сократил военное присутствие США в Европе до уровня 2021 года. Главнокомандующий силами альянса Алексус Гринкевич подтвердил дополнительный вывод нескольких сотен американских военнослужащих.

    Ранее Вашингтон решил уменьшить численность своих вооруженных сил на немецкой территории.

    11 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Франция предложила усилить влиятельность Каллас

    Франция предложила расширить полномочия главы евродипломатии Каллас

    Франция предложила усилить влиятельность Каллас
    @ Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Париж инициировал масштабную реорганизацию внешнеполитического ведомства объединенной Европы из-за неэффективного реагирования на международные кризисы, сообщают западные СМИ.

    Французские дипломаты выступили за реорганизацию дипломатической службы Евросоюза и расширение полномочий ее руководителя Кайи Каллас. Причиной инициативы стала низкая эффективность Брюсселя в условиях международных конфликтов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Документ отражает мнение многих чиновников и дипломатов ЕС о том, что Брюссель слишком медленно и неорганизованно реагирует на чрезвычайные ситуации из-за разногласий между его институтами, лидерами и правительствами 27 государств-членов», – пишет агентство. Трудности возникают из-за смешения функций Еврокомиссии и внешнеполитического ведомства.

    Для исправления ситуации предложено три варианта реформ. Это либо передача всей внешней политики под контроль Еврокомиссии, либо делегирование функций дипломатической службы Совету ЕС, или существенное расширение полномочий Каллас.

    Журналисты подчеркивают, что реализация последнего сценария сделает Каллас первым исполнительным вице-президентом. В результате она сможет напрямую руководить профильными комиссарами и департаментами, отвечающими за внешние связи, торговлю и экономическое развитие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, другие европейские СМИ отмечают, что европейские государства, наоборот, рассматривают возможность сокращения влияния дипломатической службы ЕС.

    Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер призвал заменить Каю Каллас на посту верховного представителя по иностранным делам. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также выступал за смену главы европейской дипломатии.

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    12 июня 2026, 10:19 • Новости дня
    Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и Стармера
    Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и Стармера
    @ medvedev_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в День России опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом ролик, где уничтожает через шредер фотографии канцлера германии Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также британского премьер-министра Кира Стармера.

    Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram-канале сгенерированный ИИ ролик, где отправляет в шредер фотографии канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и премьер-министра Британии Кира Стармера.

    А в конце видео, когда портреты европейских лидеров уже разрезаны на куски, звучат первые ноты гимна России.

    «Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днем России!», – гласит подпись к видеоролику.

    Напомним, накануне заместитель председателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал не забывать доставленные России неприятности.

    Медведев также назвал беспрецедентные санкции Запада открытой войной.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    12 июня 2026, 09:18 • Новости дня
    Le Journal du Dimanche: Киев специально выдвинул Москве неприемлемые требования

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Западные страны совместно с киевским режимом намеренно формируют заведомо неприемлемые для России условия для достижения мира, чтобы обвинить Москву в срыве переговорного процесса, пишут французские СМИ.

    Владимир Зеленский вместе с западными союзниками сознательно выдвигает требования, которые российская сторона не сможет принять, передает РИА «Новости» со ссылкой на французское издание Le Journal du Dimanche.

    Подобная стратегия направлена на то, чтобы в будущем возложить на Москву вину за мнимое нежелание участвовать в мирных переговорах. Журналисты подчеркивают, что такой подход представляет собой не конструктивный диалог, а жесткий ультиматум.

    В материале отмечается пугающее поведение европейских государств. Вместо того чтобы выступать в роли миротворческой силы, Европа превратилась в участника конфликта, планомерно усиливающего напряженность.

    По мнению авторов статьи, европейские политики ищут не пути урегулирования ситуации, а лишь повод для продолжения противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро рассказал о планах европейских стран усилить свои позиции в будущем диалоге с Москвой.

    Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу указывал на постоянное стремление киевского режима к эскалации конфликта.

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    11 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Названы сроки согласования «военного шенгена» в ЕС

    Euractiv: ЕС планирует согласовать «военный шенген» до июля

    Названы сроки согласования «военного шенгена» в ЕС
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Евросоюза намерены заключить соглашение о военной мобильности до конца июня, документ, подготовленный кипрской стороной, уже направлен главам государств для изучения.

    Страны Евросоюза рассчитывают достичь договоренности по проекту «военного шенгена» до завершения председательства Кипра в Совете ЕС. Новый компромиссный вариант документа, подготовленный кипрской стороной, уже направлен в европейские столицы для изучения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Euractiv.

    «Кипрское председательство стремится согласовать позицию Совета к концу июня, до того как шестимесячное председательство перейдет к Ирландии», – сообщает издание. Ожидается, что представители государств-членов ЕС рассмотрят обновленный проект соглашения в ближайшую пятницу.

    Главным камнем преткновения в переговорах остается механизм экстренного реагирования EMERS. Европейские страны обсуждают возможность ограничения его применения лишь отдельными регионами континента. Согласно предыдущей версии документа, в кризисных ситуациях государства смогут частично сохранять национальные процедуры выдачи разрешений на транзит иностранных войск и вооружений по своей территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Еврокомиссия одобрила план по созданию «военного Шенгена». Для свободного перемещения войск европейские страны запланировали устранить бюрократические и таможенные барьеры.

    Идею упрощения логистики вооружений между государствами без лишних формальностей ранее предложил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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    11 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза

    Захарова: Киев каждую неделю бомбит Евросоюз

    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на регулярные инциденты с украинским оружием в европейских странах.

    По ее словам, западные государства продолжают спонсировать Киев, закрывая глаза на очевидные последствия, передает РИА «Новости».

    «Итого: одиннадцать подтвержденных инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз... Если и вводить термин «политическое членовредительство», то лучше иллюстрации не найти», – подчеркнула Захарова.

    В качестве примеров дипломат перечислила происшествия в Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и Румынии. Она упомянула беспрецедентный случай, когда истребитель НАТО сбил беспилотник альянса над территорией союзника, добавив, что в ответ Запад лишь призывает выделять Украине больше денег.

    В начале мая греческие военные обезвредили украинский ударный беспилотник у острова Лефкада.

    В конце мая другой дрон упал на крышу жилого дома в румынском Галаце.

    Захарова назвала обвинения западных стран в адрес России бездоказательными.

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    11 июня 2026, 16:44 • Новости дня
    В Киеве заставили прохожих встать на колени перед погибшим бойцом ВСУ

    Военные ВСУ в нецензурной форме потребовали от киевлян встать на колени перед траурной колонной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре украинской столицы прохожих в грубой форме принудили встать на колени во время проезда кортежа с телом погибшего военнослужащего.

    Во время движения траурной процессии с телом погибшего бойца ВСУ по центру Киева прохожих заставляли опускаться на колени, сопровождая требования нецензурной бранью, пишет издание «Украина.ру». Опубликованные кадры демонстрируют агрессивное поведение сопровождающих колонну лиц.

    На видео запечатлено, как молодая девушка встает на колени перед проезжающими машинами. Из черного автомобиля с украинским флагом в адрес случайных свидетелей звучали угрозы и мат. «Стой, будешь следующим», – кричали из проезжавшей машины.

    Издание подчеркивает, что подобное агрессивное принуждение не имеет отношения к элементарной человеческой культуре, однако на Украине теперь формируются свои специфические традиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, похоронные процессии ВСУ уже требовали от украинцев вставать на колени перед катафалками.

    Вместе с тем недавно киевские военкомы жестоко избили потерявшего на фронте обе ноги ветерана. А в Черниговской области мобилизованных мужчин под выстрелы заставляли ползать по земле.

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    11 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Правящая коалиция Италии выдвинула план снятия санкций с России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Италии смягчили резолюцию к саммиту Евросоюза, включив в документ призыв к поэтапной отмене антироссийских ограничений после завершения конфликта на Украине.

    Правящее большинство в итальянском парламенте внесло изменения в резолюцию, подготовленную для депутатов перед заседанием Совета ЕС 18–19 июня. Ультраправая партия «Лига Севера» добилась включения в текст как минимум трех более мягких пунктов, среди которых значится план снятия санкций с России, пишет РБК со ссылкой на издание La Repubblica.

    Обновленный документ призывает правительство «начать поэтапное сворачивание санкционной системы после окончания конфликта, а также использовать ее в качестве рычага переговоров». Отмечается, что подобное предложение впервые прямо зафиксировано в правительственной резолюции.

    Помимо этого, по инициативе «Лиги» из текста убрали упоминание о защите территориальной целостности Украины, присутствовавшее в изначальной версии. Во втором пункте осталась только формулировка о полном уважении суверенитета и независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая партия «Лига Севера» выступила против вступления Украины в Евросоюз. В апреле ее лидер. вице-премьер Италии Матео Сальвини призвал возобновить закупки российского газа.

    А в прошлом году глава итальянского МИД Антонио Таяни уже предлагал снять санкции с Москвы после подписания мирного соглашения.

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    11 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Полянский предупредил об ответе Москвы на военные приготовления Запада

    Полянский: Россия не будет сидеть сложа руки на фоне подготовки Запада к войне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва намерена решительно реагировать на стремительную милитаризацию европейских государств и учения североатлантического альянса у своих границ, сообщил постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета Организации.

    «Коллеги, я надеюсь, что вы понимаете, что мы не будем сидеть сложа руки, пока вы под видом «борьбы за мир» будете готовиться к войне с Россией. Мы обязаны подобные сценарии просчитывать и упреждать», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    Полянский добавил, что 11 июня начался второй этап совместных учений России и Белоруссии с использованием нестратегических ядерных сил. Эти маневры призваны поддержать боеготовность в условиях напряженности, созданной европейскими государствами.

    Постпред подчеркнул отсутствие угроз со стороны Москвы, однако напомнил о праве защищать сограждан и инфраструктуру любыми доступными методами. Он призвал оппонентов остановиться, оставив окончательный выбор за ними.

    В мае начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о доставке ядерных боеприпасов для совместных учений России и Белоруссии.

    В марте Полянский заявил о подготовке Европейского союза к военному конфликту с Москвой.

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова назвала милитаризацию западных стран признаком подготовки к полномасштабной войне.

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    12 июня 2026, 12:04 • Новости дня
    Россия сочла приговор Лабину попыткой запугать бельгийский бизнес
    Россия сочла приговор Лабину попыткой запугать бельгийский бизнес
    @ соцсети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское дипломатическое представительство в Бельгии назвало решение брюссельского суда по делу предпринимателя Виктора Лабина попыткой запугивания местного бизнеса.

    «Задача понятна – найти «жертв», которым можно было бы вменить в вину развитие отношений с Россией, отвадить бельгийских бизнесменов от продолжения выгодного сотрудничества, годами выстраивавшегося с нашей страной», – заявили в посольстве, передает РИА «Новости».

    Дипломаты добавили, что преследование семьи укладывается в курс Еврокомиссии на полный разрыв связей.

    Следствие вменяет мужчине организацию экспорта около 400 тонн товаров через третьи страны. При этом адвокат Станислас Эскенази подчеркнул, что поставляемая продукция не находилась под запретом, а само наказание носит исключительно политический характер.

    Суд также заочно назначил шесть лет лишения свободы сыну коммерсанта Руслану. Сам Виктор Лабин провел под стражей около года и вскоре сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты обвинили бельгийские власти в поддержке антироссийской риторики. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передавать замороженные российские активы Еврокомиссии. Бельгийский депозитарий Euroclear направил в суд жалобу на взыскание 200 млрд евро убытков.

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    11 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    ЕК отказалась вводить санкции против российского алюминия и глинозема

    ЕК не стала включать алюминий и глинозем в новый пакет санкций против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз решил не применять ограничительные меры в отношении российского сырья для производства алюминия на фоне громкого политического расследования в Ирландии.

    Ограничения против российского глинозема и алюминия не войдут в 21-й пакет европейских санкций. Об этом на специальном брифинге в Брюсселе рассказала официальный представитель Европейской комиссии Шивон Макгарри, передает ТАСС.

    «Мы не включили глинозем в 21-й пакет санкций. Но мы мониторим ситуацию с Ирландией и ждем итогов расследования ирландских властей», – заявила представитель ведомства.

    Накануне в Ирландии начался крупный политический скандал из-за информации о масштабных поставках местного глинозема в Россию. При этом сейчас торговля этим видом сырья не подпадает под какие-либо международные ограничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году европейские власти рассматривали возможность полного запрета на импорт отечественного алюминия.

    При этом, ранее ЕС превысил собственную квоту на импорт российского алюминия, только за месяц закупив 290 тыс. тонн при годовом лимите в 275 тыс. тонн.

    До этого стало известно, что Россия увеличила экспорт титана и изделий из него в страны Евросоюза до рекордных показателей с сентября 2024 года.

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    11 июня 2026, 16:48 • Новости дня
    Польский город отказался дарить Украине автобусы из-за улицы Бандеры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэрия польского города Кельце передумала передавать Виннице списанные автобусы марки Solaris из-за того, что в украинском городе есть улица имени Степана Бандеры.

    Власти польского города Кельце отказались от идеи передать на Украину 15 подержанных автобусов. Транспортные средства, отработавшие свой ресурс за 17 лет, планировалось подарить Виннице, пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал Polsat.

    «Нам удалось предотвратить передачу даром 15 городских автобусов в Винницу, в котором находится улица, названная в честь преступника Бандеры», – заявил член городской мэрии Кельце Михал Чихи. По его словам, администрация пошла на этот шаг после массового возмущения местных жителей.

    Улица Степана Бандеры появилась в украинском городе в 2022 году. Историки в Польше подчеркивают, что лидер Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) несет прямую ответственность за геноцид польского населения, в частности во время Волынской резни. Теперь не переданные Украине автобусы просто утилизируют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пригрозил Киеву конфронтацией из-за отказа чтить память жертв Волынской резни.

    Ранее власти польского Люблина сняли флаг Украины со здания мэрии на фоне героизации украинских националистов. А в конце мая лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек призвал лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

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    11 июня 2026, 19:14 • Новости дня
    В Раде заявили о дефиците финансирования ВСУ

    Депутат Рады Железняк сообщил о нехватке денег для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нехватка средств для обеспечения украинской армии в текущем году достигла почти шести миллиардов долларов, необходимых для покрытия базовых нужд и повышения выплат военным, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Дефицит финансирования Вооруженных сил Украины на этот год составляет около 150 млрд гривен (3,3 млрд долларов). Для повышения зарплат военнослужащим к этой сумме требуется найти еще 120 млрд гривен (2,6 млрд долларов), рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, ссылаясь на данные премьер-министра страны Юлии Свириденко, передает РИА «Новости».

    «Сегодня была встреча фракций с правительством. Коротко о финансировании повышения зарплат военным и реформах оплаты труда. Премьер сообщила, что дефицит финансирования сейчас армии – это без каких-либо изменений по оплате труда – составляет где-то 150 млрд гривен», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

    По словам депутата, глава правительства пояснила, что для проведения реформы системы оплаты труда необходимо дополнительно 120 млрд гривен. Таким образом, в бюджет не заложили достаточно средств для закрытия текущих потребностей на зарплаты военным и проведения реформы – общая сумма нехватки составляет 270 млрд гривен (около 6 млрд долларов), добавил Железняк.

    Накануне депутат Рады Нина Южанина отмечала, что парламент поддержал увеличение военных расходов бюджета на 2026 год, сократив при этом траты на закупку вооружения для ВСУ на 40 млрд гривен (887,1 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проект изменений украинского бюджета на 2026 год исключил обещанное повышение выплат военнослужащим.

    В конце прошлого года Верховная рада приняла государственный бюджет с рекордным дефицитом в 1,9 трлн гривен. Прошлой осенью парламент одобрил увеличение оборонных расходов на 325 млрд гривен ради предотвращения задержек зарплат военным.

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    11 июня 2026, 22:45 • Новости дня
    МИД призвал западные СМИ перестать называть НАТО оборонительным союзом

    Посол Корчунов призвал Запад перестать называть НАТО оборонительным союзом

    Tекст: Вера Басилая

    Западным медиа необходимо отказаться от транслирования неправдоподобного мифа о Североатлантическом альянсе как об исключительно оборонительном объединении, заявил глава российской дипмиссии в Норвегии Николай Корчунов.

    Глава российской дипмиссии в Норвегии Николай Корчунов выступил с заявлением о роли Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». В интервью местной телерадиокомпании NRK дипломат подчеркнул милитаристскую природу организации.

    «Призываю западные СМИ прекратить ретранслировать нелепый, совершенно неправдоподобный миф о НАТО как «оборонительном союзе», – сказал посол. По его словам, всему миру уже давно известна агрессивная и хищническая суть этого объединения.

    Корчунов пояснил, что главная цель альянса состоит в сохранении глобального доминирования коллективного Запада во главе с США при помощи силовых и насильственных методов.

    Дипломат добавил, что Москва оценивает не только действия блока в целом, но и шаги отдельных его членов. Такие действия могут происходить неформально, но при поддержке союзников, как это было с военной накачкой Киева.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов назвал оборонительный характер Североатлантического альянса политическим мифом.

    Корчунов рассказал об отработке сценариев захвата Калининградской области на учениях военного блока.

    Глава российской дипмиссии в Осло пообещал адекватный ответ на создаваемые со стороны Норвегии угрозы.

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    12 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    Производители СПГ сообщили о невозможности США обеспечить газом Европу и Украину

    Tекст: Мария Иванова

    Грядущей зимой Украина и Европа рискуют столкнуться с острым энергетическим кризисом из-за неспособности США увеличить экспорт сжиженного природного газа.

    Соединенные Штаты не располагают избыточными запасами энергоносителей для помощи зарубежным партнерам, передает РИА «Новости».

    Исполнительный директор американской ассоциации производителей СПГ Чарли Риддл подтвердил критическую нехватку ресурсов.

    «Проблема тут заключается в вопросе поставок. У США сейчас действительно нет возможности поставлять больше газа», – заявил руководитель профильного объединения. Он подчеркнул, что европейские газовые хранилища заполнены только на 42% при необходимой норме в 90%.

    Специалист спрогнозировал глобальный дефицит топлива, который затронет даже азиатские рынки из-за производственных потерь на фоне кризиса в Персидском заливе. Ранее госсекретарь Марко Рубио также выражал тревогу по поводу предстоящих холодов на Украине из-за проблем с генерацией электричества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, газовые компании Греции и Украины договорились о поставках американского СПГ для Киева.

    Позже в Еврокомиссии заявили о нехватке топлива из США для полной замены российского импорта.

    Норвежская компания Equinor предупредила о риске критического дефицита газа в Европе из-за блокировки Ормузского пролива.

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    12 июня 2026, 05:28 • Новости дня
    Грузия назвала политизацию темы безвизового режима Евросоюзом неприемлемой

    МИД Грузии: Политизация Евросоюзом темы безвизового режима неприемлема

    Tекст: Антон Антонов

    Грузинские дипломаты на переговорах в Брюсселе выступили против политизации безвизового режима с Евросоюзом, сообщил МИД Грузии.

    «Рабочая группа отметила, что власти Грузии продолжают работу над практическими шагами для обеспечения либерального визового процесса с Евросоюзом. Вместе с тем было подчеркнуто, что неприемлемо политическое манипулирование указанным вопросом», – приводит ТАСС текст сообщения.

    В МИД добавили, что грузинская сторона вновь подтвердила готовность продолжать сотрудничество с ЕС на основе взаимного уважения, равноправия и общих интересов и подчеркнула значимость политического диалога на высоком уровне.

    Отдельно обсуждалось решение ЕС упразднить безвизовый режим для граждан Грузии с дипломатическими паспортами, официально вступившее в силу в марте.

    Ведомство заявило, что это решение Еврокомиссии основано на отчете, который, по оценке Тбилиси, тенденциозно описывает ситуацию в Грузии и не позволяет сделать объективные выводы. В результате временная отмена режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии названа несправедливой и недостаточно обоснованной.

    Грузинская делегация на переговорах подчеркнула, что Конституция и действующее законодательство страны обеспечивают защиту основных прав и свобод граждан, включая свободу выражения, собраний, манифестаций, объединений и частной жизни. Переговорщики заявили о наличии эффективных механизмов защиты прав человека и указали, что регулярные акции протеста, которые проводят партии и активисты, подтверждают соблюдение права на мирные собрания.ф

    При этом грузинская сторона напомнила, что в конце 2024 года часть протестов носила насильственный характер и сопровождалась нападениями на госучреждения и правоохранителей. Власти Грузии, как сообщили дипломаты, расследуют факты возможного превышения полномочий отдельными силовиками, к уголовной ответственности уже привлечены пять сотрудников.

    Кроме того, Тбилиси зафиксировал позицию, что требование ЕС аннулировать принятые парламентом законы безосновательно, поскольку эти акты не противоречат ни одной конвенции или соглашению, участницей которых является Грузия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз назначил на 11 июня переговоры с Грузией в Брюсселе о возможной отмене действующего с 2017 года безвизового режима.

    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о нежелании страны присоединяться к антироссийским санкциям ЕС ради сохранения либерального безвизового режима.

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