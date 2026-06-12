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    12 июня 2026, 08:42 • Новости дня

    Астроном Язев: На Меркурии световой день длится 88 земных суток

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Продолжительность светового дня Меркурия достигает 88 земных суток из-за особенностей скорости вращения планеты вокруг своей оси, заявил ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.

    В отличие от Земли, на некоторых планетах ось вращения практически перпендикулярна плоскости орбиты, поэтому там нет смены времен года, а световой день всегда одинаков, пояснил Язев ТАСС.

    «Продолжительность светового дня у Меркурия – 88 земных суток, у Венеры – 58,5 суток, а у Юпитера – всего около пяти часов», – сказал Язев.

    Он пояснил, что такие огромные различия связаны с разной скоростью вращения планет вокруг своих осей. При этом наиболее близким к Земле по длительности дня оказался Марс: на его экваторе время от рассвета до заката составляет 12 часов 18 минут.

    Самая необычная ситуация наблюдается на Уране, ось которого лежит почти в плоскости орбиты. Четверть уранианского года, равная 21 земному году, в одном полушарии длится полярный день. Затем следует период смены дня и ночи, а после наступает полярная ночь, которая продолжается еще 21 год, заключил ученый.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономическое лето в текущем году наступит днем 21 июня. Российские ученые назвали ретроградное движение Меркурия обычным оптическим эффектом.

    11 июня 2026, 10:31 • Новости дня
    Астрономы раскрыли тайну происхождения колец Сатурна

    New Scientist: Сотни новых спутников раскрыли историю формирования колец Сатурна

    Астрономы раскрыли тайну происхождения колец Сатурна
    @ NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

    Tекст: Мария Иванова

    Анализ орбит недавно открытых крошечных лун Сатурна указал на масштабную космическую катастрофу, подарившую газовому гиганту его знаменитый ледяной диск около 100 млн лет назад.

    Масштабное открытие ранее неизвестных спутников планет-гигантов меняет научное представление о формировании Солнечной системы, пишет New Scientist.

    Эти небольшие темные объекты движутся по вытянутым и хаотичным орбитам. «За последний год у нас произошел огромный наплыв открытий, включая настоящее откровение у Сатурна», – заявила исследовательница Лаборатории реактивного движения НАСА Марина Брозович.

    В прошлом году астрономы объявили об обнаружении сразу 128 новых сателлитов вокруг шестой планеты от Солнца. Команда специалистов под руководством Эдварда Эштона детально изучила скопление Мундилфари, состоящее из сотни крошечных лун Сатурна. Компьютерное моделирование показало, что эти объекты образовались в результате мощного столкновения всего 100 млно ет назад.

    Полученная датировка совпадает с предполагаемым возрастом колец газового гиганта. Исследователи из Калифорнийского университета считают, что в этот период гравитация Сатурна разорвала крупный ледяной спутник Хризалис. Осколки льда образовали знаменитые кольца, а часть обломков протаранила соседние тела, породив семейство Мундилфари.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле астрономы выявили свыше десяти тысяч кандидатов в экзопланеты благодаря телескопу TESS.

    Осенью прошлого года специалисты НАСА подтвердили статус новой земной квазилуны до 2083 года.

    В конце декабря ученые сообщили о потере блеска кометой Борисова перед уходом из Солнечной системы.

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    11 июня 2026, 05:11 • Новости дня
    На дне Индийского океана нашли гигантское кладбище древних китов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Исследователи наткнулись на уникальное подводное захоронение протяженностью более тысячи километров, хранящее останки вымерших морских млекопитающих возрастом свыше 5 млн лет.

    Специалисты из Китая сделали уникальную глубоководную находку, передает РИА «Новости». Подробности экспедиции опубликовал авторитетный научный журнал Nature.

    Китовый некрополь расположен в зоне Диамантина, сложной системе хребтов и желобов в юго-восточной части Индийского океана, на глубине от 4616 до 7001 метра.

    «В этом районе обнаружено глубокое и обширное скопление останков, включающее пять современных природных сообществ, образовавшихся в результате падения китов, и 476 зарегистрированных ископаемых китообразных», – пояснили исследователи.

    Изотопный анализ показал, что мертвые животные начали опускаться на дно в этой локации как минимум 5,3 млн лет назад. Среди множества костей ученые выявили абсолютно новый, но уже исчезнувший вид китов. Кроме того, биологи обнаружили неизвестных ранее представителей фауны, которые питались этими останками.

    Ранее датская компания запланировала переработать останки погибшего кита Тимми в биодизельное топливо.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    9 июня 2026, 19:35 • Новости дня
    Китайские ученые впервые в мире пересадили человеку органы свиньи

    В Китае провели первую в мире пересадку человеку печени и почек свиньи

    Китайские ученые впервые в мире пересадили человеку органы свиньи
    @ Harald Dostal/imago-images/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Медики из Китая успешно провели уникальную операцию по трансплантации свиных органов пациенту со смертью мозга, что стало важным шагом в развитии ксенотрансплантации, отмечает местная пресса.

    Китайские хирурги впервые в мире пересадили печень и почки свиньи человеку, пишет RT со ссылкой на газету South China Morning Post.

    «Китайская команда впервые в мире пересадила свиные почки и печень пациенту, у которого наступила смерть мозга. Это может стать первым шагом на пути к трансплантации нескольких органов от животного человеку», – говорится в публикации.

    Реципиентом стал 53-летний мужчина. Отмечается, что пересаженные органы нормально функционировали на протяжении почти пяти дней. После этого эксперимент завершили по просьбе родственников пациента.

    Специалисты подчеркнули, что проведенное исследование позволило выявить ранние метаболические и иммунные особенности организма после подобного вмешательства. Полученные данные окажут значительную помощь в дальнейшей клинической практике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года китайские ученые впервые провели трансплантацию печени генетически модифицированной свиньи живому человеку. В августе того же года медики из КНР успешно пересадили свиные легкие мужчине со смертью мозга.

    Ранее сообщалось, что японский стартап PorMedTec запланировал открытие фермы для разведения клонированных животных-доноров к 2027 году.

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    10 июня 2026, 10:50 • Новости дня
    Ученые нашли следы извлечения мозга у древних британцев

    New Scientist: В Шотландии нашли древний череп со следами извлечения мозга

    Tекст: Мария Иванова

    Странные царапины внутри черепа женщины, похороненной в Шотландии примерно 2 тыс. лет назад, указывают на необычные погребальные ритуалы в Британии железного века.

    Британские исследователи заново изучили останки взрослой женщины и подростка, найденные на севере Шотландии в 2000 году. Они умерли в период с 50 года до н. э. по 70 год н. э. Внутри черепа женщины ученые обнаружили ровные борозды, которые могут свидетельствовать о намеренном извлечении мозга после смерти, пишет New Scientist.

    «Царапины выглядят слишком правильными и прямыми, чтобы быть оставленными каким-либо природным фактором. Скорее всего, для этого использовалось какое-то острое орудие», – отметила Лора Кастеллс Наварро из Йоркского университета.

    Команда также выяснила, что некоторые длинные кости женщины, включая бедренную, были сужены к концу, словно их обточили для создания инструментов. По мнению экспертов, кости могли расколоть пополам и гладко отшлифовать, после чего тело собрали и вернули в захоронение в анатомическом порядке.

    Анализ ДНК показал, что женщина и подросток, вероятно, приходились друг другу троюродными братом и сестрой по материнской линии. Они также имели родственные связи с жителями Оркнейских островов, расположенных в 175 километрах на северо-восток, и Эпплкросса, находящегося в 225 километрах на юго-запад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генетики выявили сохранение генофонда британцев железного века во времена римского владычества.

    В Словакии археологи раскопали массовое захоронение обезглавленных в ходе неизвестного ритуала людей.

    На саксонском кладбище в британском графстве Кент ученые нашли оставленное открытым перед погребением тело с уникальным мечом.

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    9 июня 2026, 14:33 • Новости дня
    Путин обсудил с Фальковым запуск нового сибирского синхротрона

    Кремль: Путин обсудил с Фальковым запуск нового сибирского синхротрона

    Путин обсудил с Фальковым запуск нового сибирского синхротрона
    @ minobrnaukiofficial

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился во вторник с главой Минобрнауки Валерием Фальковым.

    В начале беседы российский лидер поинтересовался ходом работ по созданию Сибирского кольцевого источника фотонов, сообщается на сайте Кремля. «Со СКИФа хотите начать?», – сказал Путин, начиная встречу с министром.

    Руководитель ведомства подтвердил готовность обсудить развитие инфраструктуры, включая проекты уровня мегасайенс, создание которых инициировали еще в 2018 году. По его словам, строительство уникального объекта вышло на финишную прямую, а первые испытания синхротрона состоятся уже осенью.

    Стартовый научный эксперимент пройдет в сентябре или октябре, он будет посвящен изучению нового полиэтилена. Подобные передовые установки привлекают ученых со всего мира и имеют огромное прикладное значение для множества отраслей, от микроэлектроники до медицины и авиастроения.

    Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников анонсировал скорый запуск новейшего синхротрона СКИФ.

    Заместитель директора по научной работе Андрей Бухтияров сообщил о планах создания новых химических катализаторов в ходе первого эксперимента.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал большим событием окончание возведения этой установки класса «мегасайенс».

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    11 июня 2026, 07:16 • Новости дня
    Ученые нашли причину скрытого голода у детей с аутизмом

    Consortium Psychiatricum: У детей с аутизмом выявили дефицит витаминов D и B12

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские ученые установили, что избирательность в питании у детей с расстройствами аутического спектра (РАС) является признаком соматических нарушений, В результате у большинства таких пациентов развивается дефицит витаминов D и B12.

    Избирательность в еде у детей с РАС – не просто поведенческая привычка, а маркер серьезных соматических нарушений, многие из них годами отказываются от определенных продуктов из-за запаха, вкуса или текстуры, указали исследователи, передает ТАСС со ссылкой на журнал Consortium Psychiatricum.

    «Долгое время эти особенности считались лишь поведенческим проявлением аутизма, но на самом деле за ними часто стоит так называемый скрытый голод – когда ребенок потребляет достаточно калорий, но испытывает острый дефицит жизненно важных микронутриентов», – пояснили ученые.

    В исследовании приняли участие 80 пациентов с аутизмом в возрасте от двух до 17 лет. Специалисты применили мультидисциплинарный подход: детей осматривали психиатр, педиатр, гастроэнтеролог, эндокринолог, диетолог и генетик.

    Выяснилось, что избирательность в питании характерна для 88,8% детей, а у 82,5% она привела к соматическим осложнениям. Чаще всего выявляли недостаток витамина D (у двух третей пациентов) и витамина B12.

    Кроме того, 29% детей с серьезными нарушениями питания страдали избыточным весом или ожирением. Врачи подчеркивают, что рацион таких пациентов часто перенасыщен углеводами при нехватке белка и растительной пищи.

    Этот дисбаланс способен вызвать задержку роста и нейрокогнитивные проблемы.

    Ранее психиатр Сеченовского университета Игорь Потапов опроверг миф о внезапной эпидемии аутизма. Клинический психолог Дарья Логинова объяснила рост числа диагностированных случаев РАС у детей большей информированностью специалистов.

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    11 июня 2026, 05:44 • Новости дня
    Ученая Козачек: Полное таяние льдов поднимет уровень океана на 150 метров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Полное исчезновение ледяного покрова Земли способно привести к катастрофическому затоплению прибрежных территорий из-за критического расширения объема воды, заявила научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Анна Козачек.

    «По оценкам исследователей, при полном таянии всех ледников планеты уровень моря мог бы подняться на 60 метров, а с учетом теплового расширения воды – до 150 метров», – сказала Козачек РИА «Новости»..

    При этом реализация подобного сценария в ближайшие столетия не ожидается. Специалист добавила, что с 1900 года уровень воды увеличился примерно на 25 сантиметров. Сейчас средняя скорость роста Мирового океана составляет около трех миллиметров ежегодно.

    Ученые спрогнозировали резкое ускорение разрушения шельфовых ледников Антарктиды. Российские климатологи предупредили о приближении процесса исчезновения гренландского ледникового щита к точке невозврата.

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    11 июня 2026, 11:59 • Новости дня
    Китай успешно вывел на орбиту экспериментальный спутник связи

    Китай запустил экспериментальный спутник связи № 25 с космодрома Вэньчан

    Tекст: Мария Иванова

    Пекин успешно вывел на заданную орбиту экспериментальный космический аппарат, предназначенный для испытаний передовых технологий многодиапазонной высокоскоростной передачи данных.

    Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» успешно доставила на орбиту экспериментальный спутник связи номер 25, передает РИА «Новости». Запуск состоялся с космодрома Вэньчан.

    «11 июня в 15.30 по пекинскому времени успешно запущен экспериментальный спутник связи номер 25 с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан», – сообщило центральное телевидение Китая.

    Космический аппарат благополучно достиг заданной орбиты, и миссия признана полностью успешной. Новый спутник будет задействован для тестирования технологий многодиапазонной высокоскоростной спутниковой связи. Этот старт стал 650-м для ракет-носителей семейства «Чанчжэн».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 июня ракета-носитель «Чанчжэн-8» доставила в космос группу аппаратов «Цяньфань» для обеспечения коммерческого интернета.

    1 июня китайская ракета Long March-12B Y1 вывела на заданные орбиты еще одну группу сетевых спутников.

    В декабре прошлого года Пекин осуществил запуск 16-й группы космических аппаратов для глобальной сети спутникового интернета SatNet.

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    9 июня 2026, 14:02 • Новости дня
    Китайская метановая ракета успешно вывела на орбиту два спутника

    Китайска метановая ракета «Чжуцюэ-2E» вывела на орбиту два спутника связи

    Tекст: Мария Иванова

    Пекин осуществил успешный пуск модернизированного носителя среднего класса «Чжуцюэ-2E», работающего на жидком кислородно-метановом топливе, отправив в космическое пространство пару телекоммуникационных аппаратов.

    Очередной старт состоялся во вторник, передает РИА «Новости».

    В компании-разработчике LandSpace заявили: «Запуск усовершенствованной ракеты-носителя «Чжуцюэ-2E Y6» был осуществлен 9 июня в 16.23 по пекинскому времени (11.23 мск) с пусковой площадки на территории пилотной зоны коммерческих космических инноваций «Дунфэн»».

    Носитель успешно доставил на заданные орбиты аппараты Qianfan DTC-01 и China Mobile-02. Отмечается, что это уже восьмая миссия для серии «Чжуцюэ-2».

    Модификация «Чжуцюэ-2E» представляет собой носитель среднего класса, способный выводить сразу несколько спутников. Данная разработка стала первой в мире ракетой на жидком кислородно-метановом топливе, сумевшей достичь орбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае китайская компания LandSpace успешно запустила предыдущую версию метановой ракеты Zhuque-2 Y5.

    В начале июня другая китайская ракета Long March-12B Y1 вывела на орбиту группу спутников серии Qianfan.

    В конце прошлого года первая попытка этой частной космической компании вернуть многоразовую ракету ZQ-3 завершилась неудачей.

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    11 июня 2026, 09:43 • Новости дня
    Ученые сообщили о предстоящем ударе магнитных бурь по Земле

    ИКИ РАН: На Земле 12–13 июня ожидаются слабые магнитные бури

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие дни планету накроет геомагнитный шторм первого уровня из-за влияния корональной дыры и недавнего выброса солнечной плазмы.

    Возникновение магнитных бурь ожидается 12 и 13 июня, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Специалисты отмечают, что причиной возмущений станет комбинация двух факторов. К планете приближается поток от корональной дыры, а также последствия длительной утренней вспышки.

    По отдельности эти астрономические события не представляют серьезной угрозы. Дыра имеет средние размеры, а выброс плазмы оказался достаточно слабым. Однако их суммарное воздействие спровоцирует геомагнитный шторм класса G1.

    В целом текущий месяц проходит в спокойном геомагнитном режиме. Из первых десяти дней июня лишь два характеризовались повышенной активностью.

    «Звезда спокойная, отдыхает», – подчеркнули астрономы, оценивая глобальную картину на Солнце.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты опубликовали подробный прогноз магнитных бурь на июнь.

    9 июня выброшенная Солнцем плазма миновала Землю вопреки ожиданиям ученых.

    6 июня геомагнитное событие от серии мощных вспышек завершилось по мягкому сценарию.

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    11 июня 2026, 12:53 • Новости дня
    Уникальную колонию древних моллюсков обнаружили под Калининградом

    Фрагмент колонии моллюсков возрастом 37 млн лет нашли в Приморском карьере

    Tекст: Мария Иванова

    В Калининградской области при добыче янтаря рабочие нашли окаменелые остатки устричной колонии, обитавшей в древнем море миллионы лет назад.

    Окаменелость возрастом 34–37 млн лет обнаружили при разработке Приморского карьера, передают РИА «Новости».

    Находка была сделана сотрудниками Калининградского янтарного комбината во время удаления верхних слоев грунта.

    «Образец размером два на 4,5 сантиметров содержит части нескольких раковин. Он был найден в грунте, который снимают для доступа к залежам янтаря. Этот слой сформировался на побережье Самбийского полуострова – территории современной Калининградской области – в эпоху позднего эоцена 37–34 млн лет назад. В грунте до наших дней сохранились остатки организмов, обитавших в древнюю эпоху в прибрежной морской зоне», – сообщили представители предприятия.

    Янтарь в карьере залегает на глубине 50 метров под толщей породы, которую поэтапно снимают. Ежегодно спецтехника перемещает более четырех млн кубических метров грунта. Именно при разгрузке самосвала рабочие заметили необычный камень, который теперь пополнил музейную экспозицию комбината.

    Главный геолог предприятия Алексей Коркин отметил, что за последние 20 лет удалось собрать коллекцию из 13 уникальных древних находок, не связанных с янтарем. Среди них – зуб ламноидной акулы того же периода, ростры белемнитов возрастом 80 млн лет и дужка раковины аммонита, которой около 165 млн лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале на Калининградском янтарном комбинате нашли самородок в форме личинки древнего жука.

    Осенью прошлого года в Приморском карьере добыли крупный кусок янтаря весом более двух килограммов. Летом того же года специалисты предприятия обнаружили уникальный инклюз с отлично сохранившимся ископаемым тараканом.

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    10 июня 2026, 08:59 • Новости дня
    Баканов назвал сроки запуска новых ракет «Союз-5»

    Баканов: Новые ракеты «Союз-5» будут произведены и запущены летом 2027 года

    Tекст: Вера Басилая

    Вторая и третья ракеты «Союз-5» летом 2027 года уже будут произведены и запущены, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    По словам Баканова, вторая и третья ракеты «Союз-5» отправятся на орбиту летом 2027 года. Перед этим носитель пройдет необходимую модернизацию с учетом данных телеметрии, полученных во время дебютного старта.

    «Первый пуск прошел успешно, мы получили телеметрию, нашли, что нужно еще доработать. Учтем это при производстве второй и третьей ракеты, которые уже изготавливаются. Я думаю, что летом следующего года они уже будут произведены и запущены», – заявил Баканов в интервью журналу «Эксперт».

    Стоимость выведения полезной нагрузки станет известна после завершения трех этапов летных испытаний. Руководитель госкорпорации подчеркнул намерение активно продвигать носитель на международном рынке совместно с казахстанскими партнерами по проекту «Байтерек». Грузоподъемность аппарата превышает 17 тонн.

    Первый старт ракеты успешно состоялся 30 апреля с космодрома Байконур. Обе ступени отработали в штатном режиме, выведя макет на заданную суборбитальную траекторию. «Союз-5» использует площадку, ранее предназначенную для ракет «Зенит».

    30 апреля ракета-носитель «Союз-5» успешно стартовала с космодрома Байконур.

    Первая и вторая ступени носителя отработали в штатном режиме.

    В мае Роскосмос анонсировал проведение очередных летных испытаний во второй половине следующего года.

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    9 июня 2026, 16:28 • Новости дня
    В «Единой России» предложили внедрить космические технологии в гражданский сектор

    «Единая Россия» предложила передать космические разработки в гражданские отрасли

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Передовые инженерные решения и инновационные системы навигации планируют интегрировать в повседневную экономику для ускорения технологического развития страны, с таким предложением выступила партия «Единая Россия».

    Инициативу использования передовых достижений науки в мирных целях обсудили на отчетно-программном форуме «Единой России» «Есть результат!». Участники дискуссии сформировали предложения по применению искусственного интеллекта, новых материалов и систем связи в медицине, транспорте и экологии. Для ускорения реализации проектов планируется развивать механизмы государственно-частного партнерства, пишет ТАСС.

    «Один из блоков – развитие гражданского беспилотного сектора. Беспилотники могут помогать в сельском хозяйстве, поиске пропавших, мониторинге инфраструктуры, логистике, доставке медицинских грузов в труднодоступные территории. Но для этого нужна полноценная экосистема: подготовленные инженеры, операторы и программисты, современная испытательная база, связь университетов с промышленностью, спрос со стороны государства и бизнеса», – заявил руководитель центрального исполкома «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин.

    Он добавил, что к обучению студентов целесообразно привлекать ветеранов СВО с практическим опытом. Эксперты также посоветовали развивать долгосрочный государственный заказ на высокотехнологичную продукцию и внедрять налоговые стимулы для инвесторов. Все озвученные инициативы направят для включения в народную программу.

    Ранее Сидякин назвал главной задачей партии создание инновационного рая для инженеров и ученых. Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге усилиями «Единой России» запустили пилотный образовательный проект по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов.

    До этого профильный партийный совет начал работу по формированию долгосрочной повестки в сфере космоса и беспилотных систем.

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    10 июня 2026, 11:19 • Новости дня
    НАСА объявило состав экипажа миссии Artemis III для облета Луны

    НАСА: В состав экипажа миссии Artemis III вошли три американца и итальянец

    Tекст: Дарья Григоренко

    Четыре астронавта отправятся в двухнедельный околоземный полет для тестирования технологий перед возвращением человечества на поверхность естественного спутника Земли.

    В состав новой экспедиции вошли три американца и один итальянец. «Экипажу миссии Artemis III мы желаем удачи в предстоящем путешествии», – заявил руководитель НАСА Джаред Айзекман во время презентации в Хьюстоне, передает «Интерфакс»

    Старт запланирован на 2027 год. Команде предстоит испытать стыковку пилотируемого корабля Orion с лунным посадочным модулем. Главная цель полета заключается в снижении рисков при фактической посадке на Луну, намеченной на 2028 год.

    Запуск ракеты-носителя Space Launch System с кораблем Orion состоится с космодрома во Флориде. Отдельно на орбиту Земли выведут посадочный модуль, на борт которого астронавты перейдут после успешной стыковки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское космическое ведомство отказалось от высадки астронавтов на Луну в рамках миссии Artemis III.

    В конце мая агентство заказало вездеходы для создания масштабной инфраструктуры на поверхности спутника Земли.

    Специалисты планируют активно применять технологии искусственного интеллекта при строительстве лунной базы.

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    10 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    РАН: Работу космической обсерватории «Спектр-РГ» продлят на пять лет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские ученые разработают новую научную программу для телескопа, техническое состояние которого позволяет продолжить исследования далеко за пределами гарантийного срока, сообщила Российская академия наук.

    Работа космической обсерватории «Спектр-РГ» будет продлена еще на пять лет. На заседании бюро Совета РАН по космосу было решено, что техническое состояние аппарата позволяет продолжать миссию, передает РИА «Новости».

    «Заместителю директора Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) члену-корреспонденту РАН Александру Лутовинову поручено подготовить программу научных исследований до 2031 года, продлив тем самым срок работы обсерватории ещё на пять лет», – говорится в сообщении академии.

    Лутовинов отметил, что за почти семь лет работы ни разу не приходилось переходить на резервный комплект, все системы функционируют штатно.

    Обсерватория была запущена в июле 2019 года. За это время аппарат провел восемь полных обзоров небесной сферы, обнаружив более четырех млн рентгеновских источников. Ученые ожидают, что благодаря данным российского телескопа ART-XC каталог объектов расширится до четырех тыс.

    Дальнейшие планы включают ультраглубокий обзор центральных областей Галактики, скоординированные наблюдения с другими обсерваториями и высокоточный тайминг пульсаров для создания природного аналога ГЛОНАСС. На борту «Спектра-РГ» находятся два телескопа: российский ART-XC и немецкий eROSITA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые предложили использовать космическую обсерваторию «Спектр-РГ» для изучения астероида Апофис.

    Специалисты ядерного центра в Сарове создали материальную часть для установленного на аппарате рентгеновского телескопа ART-XC.

    Научный руководитель проекта Рашид Сюняев отправил эту станцию на орбиту с помощью ракеты «Протон-М» в 2019 году.

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