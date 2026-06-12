Астроном Язев: На Меркурии световой день длится 88 земных суток

Tекст: Алексей Дегтярёв

В отличие от Земли, на некоторых планетах ось вращения практически перпендикулярна плоскости орбиты, поэтому там нет смены времен года, а световой день всегда одинаков, пояснил Язев ТАСС.

«Продолжительность светового дня у Меркурия – 88 земных суток, у Венеры – 58,5 суток, а у Юпитера – всего около пяти часов», – сказал Язев.

Он пояснил, что такие огромные различия связаны с разной скоростью вращения планет вокруг своих осей. При этом наиболее близким к Земле по длительности дня оказался Марс: на его экваторе время от рассвета до заката составляет 12 часов 18 минут.

Самая необычная ситуация наблюдается на Уране, ось которого лежит почти в плоскости орбиты. Четверть уранианского года, равная 21 земному году, в одном полушарии длится полярный день. Затем следует период смены дня и ночи, а после наступает полярная ночь, которая продолжается еще 21 год, заключил ученый.

Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономическое лето в текущем году наступит днем 21 июня. Российские ученые назвали ретроградное движение Меркурия обычным оптическим эффектом.