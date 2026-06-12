Принцесса Таиланда скончалась после продолжительной болезни

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пхатчара Киттияпха скончалась на 47-м году жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на бюро королевского двора.

Причиной смерти стало ухудшение состояния на фоне инфекции в брюшной полости.

«В четверг, 11 июня, в 19.48 Ее Королевское Высочество мирно скончалась в мемориальной больнице короля Чулалонгкорна при Обществе Красного Креста Таиланда на 47-м году жизни», – говорится в официальном заявлении королевского двора.

Принцесса находилась в коме с декабря 2022 года после потери сознания из-за проблем с сердцем.

Пхатчара Киттияпха родилась 7 декабря 1978 года в Бангкоке. Она получила блестящее юридическое образование в Таиланде, Британии и США, защитив степень доктора права в Корнеллском университете. Долгие годы принцесса работала прокурором, защищая права женщин и борясь с домашним насилием, а также служила послом Таиланда в Австрии.

В 2021 году она перешла на службу в Командование безопасности королевского двора. Там принцесса заняла должность начальника штаба личной охраны короля в звании генерала сухопутных войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года правительство Таиланда объявило годичный траур по королеве Сирикит.