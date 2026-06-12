Апелляционный суд подтвердил пожизненный срок по делу об убийстве Моторолы

Суд подтвердил пожизненный приговор Погорелову по делу об убийстве Моторолы

Tекст: Антон Антонов

Приговор Погорелову и другим фигурантам оставлен без изменения, жалобы защиты отклонены, передает РИА «Новости».

По данным обвинительного заключения, в 2014 году сотрудники СБУ создали агентурную сеть для убийства Захарченко, а Погорелов по их заданию прибыл в Донецк и занимался слежкой за главой ДНР.

Следствие установило, что в августе 2017 года Погорелов организовал фотосессию в ресторане, где часто бывал Захарченко, и заложил взрывчатку в туалете, но устройство обнаружили сотрудники полиции ДНР.

Кроме того, в 2016 году он установил взрывное устройство на крыше кабины лифта в доме Павлова, и 16 октября 2016 года неустановленный участник сообщества привел его в действие, в результате чего Моторола погиб.

Другие фигуранты, Александр Тимошенко, Василий Чурилов и Артем Ен, по версии обвинения, передавали СБУ и иностранной разведке данные о военной технике ДНР и передвижениях Павлова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Южный окружной военный суд в июне 2024 года вынес приговоры по делу о покушении на Захарченко и убийстве Моторолы.

Александр Тимошенко получил 12 лет колонии строгого режима, Василий Чурилов – 13 лет, а Артем Ен – 17 лет.

