Брюссель решил отказаться от аренды электросамокатов в 2027 году

Belga: Брюссель откажется от аренды электросамокатов в 2027 году

Tекст: Антон Антонов

Решение продиктовано увеличением количества дорожно-транспортных происшествий, помехами для других участников движения и использованием этого транспорта в криминальных целях, передает Belga.

В 2025 году в регионе в авариях с участием электросамокатов пострадали 666 человек, что более чем на четверть превышает показатели 2024 года. Кроме того, небрежно припаркованные транспортные средства часто блокируют путь пешеходам и велосипедистам. В 2025 году прокатные самокаты использовались при 25 перестрелках в столице.

Контракты действующих операторов Bolt и Dott истекают в конце года, и новые соглашения заключаться не будут. Таким образом, Брюссель присоединится к Парижу, Мадриду и Праге, где подобный транспорт уже исчез с улиц. При этом система проката велосипедов продолжит работу: концессия компании JCDecaux на схему Villo! продлена до сентября 2028 года.

Резкий рост числа ДТП вызывает обеспокоенность и в других регионах Бельгии. В мае больничная группа ZAS в Антверпене призвала запретить прокат самокатов с полуночи до 8.00 из-за тяжести ночных травм. На федеральном уровне планируют с сентября ввести обязательное ношение шлемов для пользователей самокатов, способных развивать скорость свыше 20 километров в час, хотя прокатные сервисы смогут обойти это требование, ограничив максимальную скорость.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Брюсселя обратили внимание на серьезное увеличение уровня насилия из-за борьбы мафии за передел сфер влияния.

В мае года администрация подмосковного Солнечногорска запретила работу сервисов аренды электросамокатов.

Правоохранительные органы Москвы инициировали уменьшение парка арендных средств индивидуальной мобильности на фоне роста числа аварий.