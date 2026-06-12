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    12 июня 2026, 05:28 • Новости дня

    Грузия назвала политизацию темы безвизового режима Евросоюзом неприемлемой

    МИД Грузии: Политизация Евросоюзом темы безвизового режима неприемлема

    Tекст: Антон Антонов

    Грузинские дипломаты на переговорах в Брюсселе выступили против политизации безвизового режима с Евросоюзом, сообщил МИД Грузии.

    «Рабочая группа отметила, что власти Грузии продолжают работу над практическими шагами для обеспечения либерального визового процесса с Евросоюзом. Вместе с тем было подчеркнуто, что неприемлемо политическое манипулирование указанным вопросом», – приводит ТАСС текст сообщения.

    В МИД добавили, что грузинская сторона вновь подтвердила готовность продолжать сотрудничество с ЕС на основе взаимного уважения, равноправия и общих интересов и подчеркнула значимость политического диалога на высоком уровне.

    Отдельно обсуждалось решение ЕС упразднить безвизовый режим для граждан Грузии с дипломатическими паспортами, официально вступившее в силу в марте.

    Ведомство заявило, что это решение Еврокомиссии основано на отчете, который, по оценке Тбилиси, тенденциозно описывает ситуацию в Грузии и не позволяет сделать объективные выводы. В результате временная отмена режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии названа несправедливой и недостаточно обоснованной.

    Грузинская делегация на переговорах подчеркнула, что Конституция и действующее законодательство страны обеспечивают защиту основных прав и свобод граждан, включая свободу выражения, собраний, манифестаций, объединений и частной жизни. Переговорщики заявили о наличии эффективных механизмов защиты прав человека и указали, что регулярные акции протеста, которые проводят партии и активисты, подтверждают соблюдение права на мирные собрания.ф

    При этом грузинская сторона напомнила, что в конце 2024 года часть протестов носила насильственный характер и сопровождалась нападениями на госучреждения и правоохранителей. Власти Грузии, как сообщили дипломаты, расследуют факты возможного превышения полномочий отдельными силовиками, к уголовной ответственности уже привлечены пять сотрудников.

    Кроме того, Тбилиси зафиксировал позицию, что требование ЕС аннулировать принятые парламентом законы безосновательно, поскольку эти акты не противоречат ни одной конвенции или соглашению, участницей которых является Грузия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз назначил на 11 июня переговоры с Грузией в Брюсселе о возможной отмене действующего с 2017 года безвизового режима.

    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о нежелании страны присоединяться к антироссийским санкциям ЕС ради сохранения либерального безвизового режима.

    11 июня 2026, 09:12 • Новости дня
    В ЕС озаботились неэффективностью Каллас

    FT: Страны ЕС задумали реорганизовать дипломатическую службу из-за Каллас

    В ЕС озаботились неэффективностью Каллас
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства рассматривают возможность масштабной реформы дипломатической службы ЕС на фоне недовольства работой и антироссийской риторикой нынешней главы дипломатии Каи Каллас.

    По данным FT, столицы стран Европейского союза обсуждают масштабную перестройку дипломатической службы объединения, передает РИА «Новости». Основной причиной стала низкая эффективность ведомства и массовое недовольство деятельностью Каи Каллас.

    «Совершенно очевидно, что внешнеполитическое ведомство ЕС не работает так, как должно в современном мире. Оно неэффективно... Проблема носит структурный характер, поэтому структуру необходимо перестроить», – заявил один из собеседников издания Financial Times.

    Париж и Берлин рассматривают возможность лишить главу евродипломатии части полномочий. В частности, предлагается ослабить ее контроль над сетью из более чем 140 делегаций и вернуть управление Еврокомиссии, чтобы избежать дублирования функций.

    Ситуацию усугубляют несогласованные заявления Каллас об отношениях с Китаем. Испанская газета Pais и вовсе назвала ее частью худшего руководства в Брюсселе, отметив зацикленность чиновницы на слепой антироссийской риторике и ее скромные умственные способности.

    Ранее депутат Европарламента Фернан Картайзер призвал заменить Каю Каллас на посту главы европейской дипломатии.

    Член ЕП Мартин Зоннеборн сравнил чиновницу с ядерным оружием из-за ее радикальной антироссийской позиции.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал уволить политика ради успешного проведения международных мирных переговоров.

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    11 июня 2026, 09:55 • Новости дня
    Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха

    Bloomberg: Евросоюз ускорит интеграцию рынков для конкуренции с США и Китаем

    Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз приступил к радикальной перестройке экономики, чтобы избежать критического отставания от США на 7 трлн евро к 2040 году.

    Европейские лидеры осознали необходимость создания крупных корпораций для сохранения глобального влияния, передает Bloomberg.

    Без решительных шагов экономика региона рискует отстать от американской на 7 трлн евро к 2040 году. Реализация предложенных мер позволит удвоить ожидаемые темпы роста до 2%.

    «Мы будем вынуждены выбрать наименее плохой вариант, предложенный сверхдержавами», – заявил глава Центрального банка Латвии Мартиньш Казакс. Для предотвращения такого сценария объединение пересматривает правила конкуренции и выделяет миллиарды евро на стимулирование спроса.

    Крупный бизнес уже реагирует на изменения через трансграничные слияния. Итальянский банк UniCredit готовится к поглощению немецкого Commerzbank, а оборонные подрядчики проводят рекордные первичные размещения акций. Технологические гиганты, включая Amazon и Microsoft, пообещали вложить более 80 млрд евро в развитие инфраструктуры.

    Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги считает необходимым интегрировать рынки и ежегодно инвестировать 1,2 трлн евро. Эти средства планируется направить на цифровые технологии, экологически чистую энергию и укрепление обороноспособности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила смягчить действующие долговые правила для финансирования оборонных расходов.

    Европейские власти всерьез обеспокоились отставанием от России, Китая и США по ключевым вопросам глобального соперничества.

    На фоне этого Брюссель запланировал вдвое увеличить объем совместных военных закупок к концу 2027 года.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 11:47 • Новости дня
    Послы Британии, Германии и Франции прибыли в МИД

    Просившие о встрече послы ФРГ, Франции и Британии прибыли в МИД

    Послы Британии, Германии и Франции прибыли в МИД
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Послы Германии, Франции и Британии, просившие о встрече с заместителем главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, прибыли в МИД.

    Машины дипломатов Германии, Франции и Британии подъехали к зданию дипломатического ведомства в Москве, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров рассказал о просьбе западных послов организовать встречу. «В МИД готовы с ними встретиться и послушать, но большого оптимизма не испытывают», – отметил министр иностранных дел.

    Накануне глава МИД Сергей Лавров анонсировал встречу с послами Британии, Франции и Германии.

    Ранее лидеры этих европейских стран провели в Лондоне переговоры о возможных контактах с Россией.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью диалога «евротройки» с Москвой получение места за столом переговоров.

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    11 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Франция предложила усилить влиятельность Каллас

    Франция предложила расширить полномочия главы евродипломатии Каллас

    Франция предложила усилить влиятельность Каллас
    @ Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Париж инициировал масштабную реорганизацию внешнеполитического ведомства объединенной Европы из-за неэффективного реагирования на международные кризисы, сообщают западные СМИ.

    Французские дипломаты выступили за реорганизацию дипломатической службы Евросоюза и расширение полномочий ее руководителя Кайи Каллас. Причиной инициативы стала низкая эффективность Брюсселя в условиях международных конфликтов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Документ отражает мнение многих чиновников и дипломатов ЕС о том, что Брюссель слишком медленно и неорганизованно реагирует на чрезвычайные ситуации из-за разногласий между его институтами, лидерами и правительствами 27 государств-членов», – пишет агентство. Трудности возникают из-за смешения функций Еврокомиссии и внешнеполитического ведомства.

    Для исправления ситуации предложено три варианта реформ. Это либо передача всей внешней политики под контроль Еврокомиссии, либо делегирование функций дипломатической службы Совету ЕС, или существенное расширение полномочий Каллас.

    Журналисты подчеркивают, что реализация последнего сценария сделает Каллас первым исполнительным вице-президентом. В результате она сможет напрямую руководить профильными комиссарами и департаментами, отвечающими за внешние связи, торговлю и экономическое развитие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, другие европейские СМИ отмечают, что европейские государства, наоборот, рассматривают возможность сокращения влияния дипломатической службы ЕС.

    Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер призвал заменить Каю Каллас на посту верховного представителя по иностранным делам. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также выступал за смену главы европейской дипломатии.

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    11 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Названы сроки согласования «военного шенгена» в ЕС

    Euractiv: ЕС планирует согласовать «военный шенген» до июля

    Названы сроки согласования «военного шенгена» в ЕС
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Евросоюза намерены заключить соглашение о военной мобильности до конца июня, документ, подготовленный кипрской стороной, уже направлен главам государств для изучения.

    Страны Евросоюза рассчитывают достичь договоренности по проекту «военного шенгена» до завершения председательства Кипра в Совете ЕС. Новый компромиссный вариант документа, подготовленный кипрской стороной, уже направлен в европейские столицы для изучения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Euractiv.

    «Кипрское председательство стремится согласовать позицию Совета к концу июня, до того как шестимесячное председательство перейдет к Ирландии», – сообщает издание. Ожидается, что представители государств-членов ЕС рассмотрят обновленный проект соглашения в ближайшую пятницу.

    Главным камнем преткновения в переговорах остается механизм экстренного реагирования EMERS. Европейские страны обсуждают возможность ограничения его применения лишь отдельными регионами континента. Согласно предыдущей версии документа, в кризисных ситуациях государства смогут частично сохранять национальные процедуры выдачи разрешений на транзит иностранных войск и вооружений по своей территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Еврокомиссия одобрила план по созданию «военного Шенгена». Для свободного перемещения войск европейские страны запланировали устранить бюрократические и таможенные барьеры.

    Идею упрощения логистики вооружений между государствами без лишних формальностей ранее предложил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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    11 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза

    Захарова: Киев каждую неделю бомбит Евросоюз

    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на регулярные инциденты с украинским оружием в европейских странах.

    По ее словам, западные государства продолжают спонсировать Киев, закрывая глаза на очевидные последствия, передает РИА «Новости».

    «Итого: одиннадцать подтвержденных инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз... Если и вводить термин «политическое членовредительство», то лучше иллюстрации не найти», – подчеркнула Захарова.

    В качестве примеров дипломат перечислила происшествия в Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и Румынии. Она упомянула беспрецедентный случай, когда истребитель НАТО сбил беспилотник альянса над территорией союзника, добавив, что в ответ Запад лишь призывает выделять Украине больше денег.

    В начале мая греческие военные обезвредили украинский ударный беспилотник у острова Лефкада.

    В конце мая другой дрон упал на крышу жилого дома в румынском Галаце.

    Захарова назвала обвинения западных стран в адрес России бездоказательными.

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    11 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Правящая коалиция Италии выдвинула план снятия санкций с России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Италии смягчили резолюцию к саммиту Евросоюза, включив в документ призыв к поэтапной отмене антироссийских ограничений после завершения конфликта на Украине.

    Правящее большинство в итальянском парламенте внесло изменения в резолюцию, подготовленную для депутатов перед заседанием Совета ЕС 18–19 июня. Ультраправая партия «Лига Севера» добилась включения в текст как минимум трех более мягких пунктов, среди которых значится план снятия санкций с России, пишет РБК со ссылкой на издание La Repubblica.

    Обновленный документ призывает правительство «начать поэтапное сворачивание санкционной системы после окончания конфликта, а также использовать ее в качестве рычага переговоров». Отмечается, что подобное предложение впервые прямо зафиксировано в правительственной резолюции.

    Помимо этого, по инициативе «Лиги» из текста убрали упоминание о защите территориальной целостности Украины, присутствовавшее в изначальной версии. Во втором пункте осталась только формулировка о полном уважении суверенитета и независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая партия «Лига Севера» выступила против вступления Украины в Евросоюз. В апреле ее лидер. вице-премьер Италии Матео Сальвини призвал возобновить закупки российского газа.

    А в прошлом году глава итальянского МИД Антонио Таяни уже предлагал снять санкции с Москвы после подписания мирного соглашения.

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    11 июня 2026, 09:36 • Новости дня
    Дмитриев: Каллас удалось вызвать раздражение у всех

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию издания Financial Times о недовольстве европейских властей руководством дипломатического блока.

    Дмитриев отметил, что главе евродипломатии Кае Каллас «удалось вызвать раздражение у всех», передает РИА «Новости».

    Ранее западные журналисты со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщили о планах Евросоюза провести полную реорганизацию дипломатической службы. Причиной возможных реформ стала неэффективность структуры и массовое недовольство работой Каи Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Европарламента Фернан Картайзер призвал заменить лишенную дипломатичности главу ведомства.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее назвал руководителя евродипломатии расстроенным вассалом.

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    11 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    ЕК отказалась вводить санкции против российского алюминия и глинозема

    ЕК не стала включать алюминий и глинозем в новый пакет санкций против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз решил не применять ограничительные меры в отношении российского сырья для производства алюминия на фоне громкого политического расследования в Ирландии.

    Ограничения против российского глинозема и алюминия не войдут в 21-й пакет европейских санкций. Об этом на специальном брифинге в Брюсселе рассказала официальный представитель Европейской комиссии Шивон Макгарри, передает ТАСС.

    «Мы не включили глинозем в 21-й пакет санкций. Но мы мониторим ситуацию с Ирландией и ждем итогов расследования ирландских властей», – заявила представитель ведомства.

    Накануне в Ирландии начался крупный политический скандал из-за информации о масштабных поставках местного глинозема в Россию. При этом сейчас торговля этим видом сырья не подпадает под какие-либо международные ограничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году европейские власти рассматривали возможность полного запрета на импорт отечественного алюминия.

    При этом, ранее ЕС превысил собственную квоту на импорт российского алюминия, только за месяц закупив 290 тыс. тонн при годовом лимите в 275 тыс. тонн.

    До этого стало известно, что Россия увеличила экспорт титана и изделий из него в страны Евросоюза до рекордных показателей с сентября 2024 года.

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    11 июня 2026, 07:05 • Новости дня
    Politico: США займут центр Брюсселя для празднования 250-летия независимости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посольство Соединенных Штатов намерено провести масштабные торжества в столице Бельгии, привлекая местную полицию и армию для обеспечения безопасности, пишут американские СМИ.

    Американская дипмиссия в Бельгии готовится к празднованию 250-летия независимости США, планируя задействовать один из центральных парков Брюсселя, сообщили источники Politico, передает РИА «Новости».

    «Масштабное празднование 250-летия независимости США приведет к закрытию одного из самых известных общественных парков Брюсселя на срок до 36 часов и подвергнет систему безопасности города серьезному испытанию», – говорится в публикации.

    Торжественное мероприятие запланировано на 28 июня. Ожидается, что на праздник прибудут около 5 тыс. гостей, хотя приглашения получили 8 тыс. человек. Для контроля доступа организаторы попросили приглашенных заранее предоставить фотографии для системы распознавания лиц. На входе также потребуется предъявить удостоверение личности и QR-код.

    Охрану территории обеспечат бельгийская полиция, армия и правительственные службы. Мэр Брюсселя Филипп Клоз подтвердил, что парк будет закрыт для посетителей на 24–36 часов в выходные дни 27 и 28 июня. В связи с запланированным фейерверком в городе введут особые меры безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом рассматривает возможность приглашения короля Карла III на празднование 250-летия независимости США.

    В прошлом году президент США Дональд Трамп обещал провести бои UFC на лужайке у Белого дома в честь юбилея.

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    11 июня 2026, 09:20 • Новости дня
    Bloomberg: Европа хочет уговорить Трампа поддержать переговоры по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские политики планируют заручиться поддержкой американского президента Дональда Трампа для организации июльского мирного диалога с участием Москвы и Киева, пишут американские СМИ.

    На предстоящем саммите G7 представители европейских стран попытаются вовлечь Трампа в переговорный процесс, сообщили источники Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Политики надеются организовать новую многостороннюю встречу уже в июле.

    Собеседники заявили, что инициаторы плана рассчитывают на дипломатический вес американского лидера. По их задумке, поддержка предложений Вашингтоном позволит усадить за стол переговоров делегации России, США, Европы и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Дональд Трамп прогнозировал встречу с лидерами России и Украины.

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    11 июня 2026, 16:48 • Новости дня
    Польский город отказался дарить Украине автобусы из-за улицы Бандеры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэрия польского города Кельце передумала передавать Виннице списанные автобусы марки Solaris из-за того, что в украинском городе есть улица имени Степана Бандеры.

    Власти польского города Кельце отказались от идеи передать на Украину 15 подержанных автобусов. Транспортные средства, отработавшие свой ресурс за 17 лет, планировалось подарить Виннице, пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал Polsat.

    «Нам удалось предотвратить передачу даром 15 городских автобусов в Винницу, в котором находится улица, названная в честь преступника Бандеры», – заявил член городской мэрии Кельце Михал Чихи. По его словам, администрация пошла на этот шаг после массового возмущения местных жителей.

    Улица Степана Бандеры появилась в украинском городе в 2022 году. Историки в Польше подчеркивают, что лидер Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) несет прямую ответственность за геноцид польского населения, в частности во время Волынской резни. Теперь не переданные Украине автобусы просто утилизируют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пригрозил Киеву конфронтацией из-за отказа чтить память жертв Волынской резни.

    Ранее власти польского Люблина сняли флаг Украины со здания мэрии на фоне героизации украинских националистов. А в конце мая лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек призвал лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

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    11 июня 2026, 09:37 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах продемонстрировала умеренный рост, преодолев психологическую отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе умеренно растут, достигнув уровня чуть более чем 600 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 608,2 доллара, прибавив 1,9%.

    К утру показатель закрепился на уровне 601,3 доллара, что на 0,7% превышает расчетную цену предыдущего торгового дня. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

    В апреле стоимость снизилась на 14%, примерно до 540 долларов за тысячу кубометров. Максимум цены газа за время конфликта был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. Исторический рекорд в 3892 доллара был установлен в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне котировки голубого топлива на лондонской бирже ICE достигли отметки в 585 долларов за тысячу кубометров.

    В начале этой недели стоимость июльских фьючерсов TTF превысила 600 долларов.

    Весной глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал ракетную атаку на катарский комплекс по производству СПГ катастрофичной для Евросоюза.

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    11 июня 2026, 16:24 • Новости дня
    ЕЦБ спрогнозировал снижение темпов роста ВВП еврозоны в 2026 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский центральный банк (ЕЦБ) ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны на этот и следующий годы.

    Согласно обновленным данным, рост экономики стран валютного блока в 2026 году составит 0,8%, тогда как ранее ожидался показатель на уровне 0,9%, передает РИА «Новости».

    Прогноз на 2027 год также был пересмотрен в сторону понижения: ожидаемый рост экономики составит 1,2% вместо прежних 1,3%. При этом регулятор улучшил оценку на 2028 год, повысив прогноз роста ВВП еврозоны с 1,4% до 1,5%.

    В марте прошлого года Европейский центробанк ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны на 2026 год до 0,9%.

    Международный валютный фонд снизил ожидания по росту европейской экономики до 1,1%.

    Бывший глава регулятора Марио Драги заявил об ухудшении экономической ситуации в регионе.

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    11 июня 2026, 09:53 • Новости дня
    Bloomberg: Прага заблокирует санкции ЕС против израильского министра

    Глава МИД Чехии сообщил о блокировке ограничений ЕС против руководства Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Чехии наложит вето на попытки Евросоюза наказать министра национальной безопасности Израиля, чтобы не повышать рейтинг политика перед октябрьскими выборами.

    Европейские дипломаты обсуждают рестрикции в отношении израильских министров, пишет Bloomberg.

    Глава МИД Чехии Петр Мацинка выступил категорически против подобных шагов. «Он ужасный человек, невыносимая личность», – охарактеризовал политик Итамара Бен-Гвира, добавив при этом, что наказание сделает его героем.

    Дипломат предупредил партнеров по Евросоюзу, что Прага наложит вето на предложение, если его вынесут на обсуждение до октябрьских выборов в Израиле. По его мнению, ограничения превратят радикальных чиновников в жертв западного антисионистского заговора. Самих пропалестинских активистов, доставляющих помощь в Газу, министр счел радикалами и провокаторами.

    Мацинка подчеркнул стремление государства к прагматичным связям и отказу от излишнего морализаторства. Подобный подход сближает чешские власти с администрацией президента США Дональда Трампа. В настоящий момент стороны активно обсуждают развитие бизнеса в оборонном секторе.

    Кроме того, Чехия планирует нормализовать контакты с Китаем, которые ухудшились при прошлом кабинете министров. Отношения с Тайванем останутся строго на экономическом уровне, чтобы не демонстрировать поддержку независимости острова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард потребовала ввести европейские санкции против израильского министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира из-за задержания пропалестинских активистов флотилии «Сумуд».

    Из-за публикации кадров жесткого обращения с участниками этой гуманитарной миссии МИД Польши вызвал для объяснений временного поверенного в делах Израиля.

    Сами пострадавшие члены организации решили инициировать судебные разбирательства против еврейского государства в нескольких странах.

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