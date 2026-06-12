Грузия назвала политизацию темы безвизового режима Евросоюзом неприемлемой

МИД Грузии: Политизация Евросоюзом темы безвизового режима неприемлема

Tекст: Антон Антонов

«Рабочая группа отметила, что власти Грузии продолжают работу над практическими шагами для обеспечения либерального визового процесса с Евросоюзом. Вместе с тем было подчеркнуто, что неприемлемо политическое манипулирование указанным вопросом», – приводит ТАСС текст сообщения.

В МИД добавили, что грузинская сторона вновь подтвердила готовность продолжать сотрудничество с ЕС на основе взаимного уважения, равноправия и общих интересов и подчеркнула значимость политического диалога на высоком уровне.

Отдельно обсуждалось решение ЕС упразднить безвизовый режим для граждан Грузии с дипломатическими паспортами, официально вступившее в силу в марте.

Ведомство заявило, что это решение Еврокомиссии основано на отчете, который, по оценке Тбилиси, тенденциозно описывает ситуацию в Грузии и не позволяет сделать объективные выводы. В результате временная отмена режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии названа несправедливой и недостаточно обоснованной.

Грузинская делегация на переговорах подчеркнула, что Конституция и действующее законодательство страны обеспечивают защиту основных прав и свобод граждан, включая свободу выражения, собраний, манифестаций, объединений и частной жизни. Переговорщики заявили о наличии эффективных механизмов защиты прав человека и указали, что регулярные акции протеста, которые проводят партии и активисты, подтверждают соблюдение права на мирные собрания.ф

При этом грузинская сторона напомнила, что в конце 2024 года часть протестов носила насильственный характер и сопровождалась нападениями на госучреждения и правоохранителей. Власти Грузии, как сообщили дипломаты, расследуют факты возможного превышения полномочий отдельными силовиками, к уголовной ответственности уже привлечены пять сотрудников.

Кроме того, Тбилиси зафиксировал позицию, что требование ЕС аннулировать принятые парламентом законы безосновательно, поскольку эти акты не противоречат ни одной конвенции или соглашению, участницей которых является Грузия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз назначил на 11 июня переговоры с Грузией в Брюсселе о возможной отмене действующего с 2017 года безвизового режима.

Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о нежелании страны присоединяться к антироссийским санкциям ЕС ради сохранения либерального безвизового режима.