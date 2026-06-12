  • Новость часаПосол Дарчиев назвал Россию и США «очень близкими» странами
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    Украина отправила в отставку министра обороны Британии
    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки
    Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    Военкор Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали»
    «Сильная Армения» Карапетяна потребует пересмотра итогов выборов в Армении
    При атаке ВСУ на АЗС в Брянской области пострадали семь мирных жителей
    Франция предложила усилить влиятельность Каллас
    Власти Украины взломали храм Киево-Печерской лавры
    12 июня 2026, 03:48 • Новости дня

    Российский дипломат не увидел причин приглашать Польшу в G20

    Посол МИД по особым поручениям Бердыев: Нет причин приглашать Польшу в G20

    Tекст: Антон Антонов

    Аргументы Польши в пользу получения постоянного места в G20 звучат неубедительно, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    При председательстве США в G20 в 2026 году Варшава участвует в работе объединения как приглашенная страна, передает РИА «Новости».

    «Естественно, она хочет обрести статус члена G20. Утверждает, что выражает мнение восточных коллег по Евросоюзу и некоего региона Трехморья», – сказал Бердыев.

    Он отметил, что этот довод слаб, так как в «двадцатке» и без того представлено достаточно европейских государств, а также присутствует сам Евросоюз как организация.

    Польша, по его словам, также ссылается на вхождение в топ-20 экономик мира, однако дипломат указал, что по разным расчетам ее позиции выглядят по-разному и что Варшава находится «где-то у подножия пирамиды».

    Бердыев подчеркнул, что важна и динамика на будущее, а Польша, являясь частью Евросоюза, связана с его стагнацией. Он напомнил, что за последние три года российская экономика выросла на 10%, тогда как европейская – всего на 3%, и назвал это признаком «экономического выгорания» стран Евросоюза. В этой связи дипломат охарактеризовал Польшу как «пассажира на «Титанике».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Польша официально обратилась к США с просьбой пригласить ее на саммит G20 в 2026 году.

    МИД Польши неоднократно подчеркивал намерение Варшавы добиться членства в G20 до 2030 года.

    11 июня 2026, 17:29 • Новости дня
    Медведев назвал семь вызовов, которые отразят в программе «Единой России»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новая Народная программа «Единой России» будет построена вокруг семи вызовов – от демографии и кадрового дефицита до идеологии, технологий и безопасности государства. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании Экспертного совета.

    На заседании Экспертного совета Дмитрий Медведев обозначил семь главных вызовов, которые лягут в основу новой Народной программы партии. Первым из них он назвал демографию и напомнил, что эта тема давно в центре внимания государства и партии, говорится на сайте ЕР.

    «Наибольшее количество обращений на сайт естьрезультат.рф посвящено поддержке семей с детьми, развитию инфраструктуры для детей, то есть, по сути, нашему будущему», – заявил он.

    Медведев напомнил о национальных проектах в сфере демографии и медицины, которые начали продвигать с 2006 года, и отметил, что уровень младенческой смертности в России сейчас один из самых низких в мире. Вторым вызовом он назвал дефицит кадров и появление новых профессий, подчеркнув необходимость повышать производительность труда и давать людям возможность осваивать новые специальности с устойчивым заработком.

    Третьим вызовом председатель партии обозначил неравномерное развитие регионов и поставил задачу обеспечить жителям всей страны равный доступ к здравоохранению, образованию и социальной инфраструктуре. Четвертым пунктом Народной программы станет внешнеэкономический вызов. Медведев подчеркнул, что в современной истории ни одна страна не сталкивалась с таким объемом незаконных ограничений, и спрогнозировал сохранение этого давления в ближайшие годы.

    Отдельный блок программы будет посвящен новому технологическому укладу, включая искусственный интеллект, беспилотные системы, биотехнологии, космические технологии и робототехнику. По его словам, у России есть все возможности оставаться в числе мировых технологических лидеров, хотя по ряду направлений сохраняются серьезные проблемы. Еще одно направление – идеологический вызов, связанный с сохранением исторической памяти и укреплением ценностных основ России на фоне беспрецедентного информационного давления и попыток «отменить» русскую культуру.

    Завершает перечень вызов безопасности: на него, по словам Медведева, Россия должна ответить успешным, победным завершением специальной военной операции и дальнейшим развитием отраслей, обеспечивающих обороноспособность государства. Он напомнил, что старт сбору предложений в новую Народную программу был дан 19 февраля на первом окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге, после чего форумы прошли во всех федеральных округах.

    Новая Народная программа будет состоять из двух документов: предвыборной программы с конкретными решениями на срок работы будущего состава парламента и блока с идеологическими и ценностными ориентирами, описывающего стратегический образ России. Рамку программы на десятилетия партия намерена представить в июне, а к августу, ко второму этапу съезда, подготовить пятилетнюю Народную программу. Для ее разработки «Единая Россия» создала экспертный совет, в который вошли Герои России, участники СВО, представители науки и высшего образования, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности, бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.

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    11 июня 2026, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Охримовку и Роскошное в ДНР
    Российские войска освободили харьковскую Охримовку и Роскошное в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Группировкой «Север» установлен контроль над Охримовкой в Харьковской области, а Южная группировка взяла под контроль Роскошное в Донецкой народной республики (ДНР).

    Группировка «Север» нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Жовтневого, Басово, Варваровки и Казачьей Лопани Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны возле Иволжанского, Хотени, Могрицы, Рясного и Новой Сечи.

    Противник при этом потерял более 205 военнослужащих, танк, америкаснкий бронеавтомобиль HMMWV производства США и два орудия полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Роскошное в ДНР. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Малиновкой, Дружковкой, Николаевкой, Рай-Александровкой, Пискуновкой, Константиновкой и Артемом ДНР.

    При этом противник потерял свыше 120 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе американскую бронемашину HMMWV и канадский бронеавтомобиль Senator, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

    В то же врем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Чернещины, Дружелюбовки, Шийковки Харьковской области, Лозового, Рубцов, Щурово, Святогорска и Красного Лимана ДНР.

    Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, десять бронемашин, включая американские бронетранспортер М113 и бронемашину HMMWV, французский бронетранспортер VAB и канадский Senator, боевая машина РСЗО «Град», два артиллерийских орудия и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белицкого, Завидо-Кудашево, Новоалександровки, Кучерова Яра, Василевки, Доброполья, Анновки, Сергеевки ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, три танка, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее ВС России взяли под контроль Химик в ДНР.

    А в минувшие выходные российские войска освободили Шевченко в Харьковской области.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    ВЦИОМ назвал главные поводы для гордости за Россию

    Россияне назвали гордость, любовь и веру главными чувствами к родной стране

    ВЦИОМ назвал главные поводы для гордости за Россию
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новые данные опроса ВЦИОМ ко Дню России показали, что главным чувством к стране для большинства граждан остаётся гордость, набравшая 41% ответов.

    Исследование, проведенное аналитическим центром ВЦИОМ ко Дню России, зафиксировало эмоциональный портрет отношения граждан к стране.

    По данным авторов исследования, «ядро чувств составляют вера, надежда, любовь и гордость». После периода эмоционального подъема позитивные переживания частично вернулись к более спокойному уровню, при этом одновременно усилились надежда и тревога за будущее России.

    Среди конкретных эмоций, с которыми россияне думают о стране, лидируют гордость с 41%, любовь с 39% и вера с 37%. У младших поколений сильнее выражены любовь и надежда, а также выше тревога за Россию. Старшие поколения чаще говорят о гордости и вере в страну.

    Главными источниками гордости стали народ, идентичность и личная связь с Россией, на которые указали 29% опрошенных, а также история, государственность, сила и безопасность с результатом 27%. Еще 17% отмечают достижения, развитие и качество жизни, 8% называют территорию, природу и ресурсы. В закрытом вопросе чаще всего упоминались история России с показателем 90%, природные богатства и культура с искусством по 87%, спорт и спортсмены с 82%, наука и ученые также с 82%.

    Говоря о событиях последних 10–15 лет, 28% участников исследования называют поводом для гордости спортивные достижения и крупные турниры, 26% отмечают вопросы государственности, территории, безопасности и внешней политики. Еще 16% выделяют внутреннее развитие страны, 7% вспоминают успехи в науке, технологиях, медицине, образовании и культуре. К ключевым достижениям последних лет респонденты относят обороноспособность, суверенитет и внешнюю политику с 16%, столько же набрали наука, технологии, медицина и высокотехнологичные отрасли, 13% говорят о социально-экономическом развитии, 9% – о спорте и крупных спортивных событиях.

    Авторы исследования подчеркивают, что образ России как предмета гордости стал более содержательным: если раньше он строился прежде всего вокруг истории и спорта, то сегодня к ним заметно добавились наука, технологии и медицина. Несмотря на внешние вызовы, базовые чувства россиян – гордость, любовь и вера – остаются на высоком уровне.

    Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 31 мая. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

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    11 июня 2026, 16:40 • Новости дня
    Зеленский заявил о своей идентичности с ЛГБТ
    Зеленский заявил о своей идентичности с ЛГБТ
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о своей одинаковости с представителями ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

    «Мы одинаковые. У нас абсолютно одинаковые права», – подчеркнул политик, передает RT.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала над признанием однополых пар на Украине.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об увеличении поставок пропагандирующих ЛГБТ брошюр в ряды украинской армии.

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    11 июня 2026, 09:00 • Новости дня
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона намерена добиваться исключения из «черного списка» ООН, в который Россию внесли из-за безосновательных обвинений в сексуальном насилии в зоне специальной военной операции, заявил заместитель главы МИД Александр Алимов.

    Алимов заявил, что Москва потребует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша отменить решение о включении России в черный список из-за обвинений в сексуальном насилии на Украине, передает РИА «Новости». По словам заместителя министра иностранных дел, обвинения основаны на дезинформации, поступающей от Киева.

    «С генсекретарем диалог поддерживать будем для доведения наших озабоченностей и будем требовать от него отозвать это решение», – заявил Алимов.

    Он подчеркнул, что российской стороне не было предоставлено никаких конкретных материалов, подтверждающих причастность военнослужащих к подобным преступлениям.

    Заместитель главы МИД также выразил сомнение в том, что требования к Гутеррешу принесут результат, поскольку он, по мнению дипломата, выполняет политический заказ в последние месяцы своей работы. Алимов добавил, что Россия продолжит добиваться решения этого вопроса уже от преемника нынешнего генерального секретаря.

    Организация Объединенных Наций впервые включила российские силы в ежегодный «черный список» за сексуальное насилие в зонах конфликтов.

    Заместитель главы МИД Александр Алимов сообщил об отказе Москвы от взаимодействия со спецпредставителем генсека ООН по этому вопросу.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Антониу Гутерреша в откровенном подыгрывании западным странам.

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    11 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Российские бойцы подняли флаг над Константиновкой
    Российские бойцы подняли флаг над Константиновкой
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие ВС России подняли триколор над Константиновкой, зафиксировав исторический момент с помощью беспилотника.

    Кадры с установленным в городе российским триколором опубликовал телеканал RT. Видеоматериалы журналистам передали военнослужащие 1194-го полка 4-й бригады Южной группировки войск.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины.

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    11 июня 2026, 09:12 • Новости дня
    В ЕС озаботились неэффективностью Каллас

    FT: Страны ЕС задумали реорганизовать дипломатическую службу из-за Каллас

    В ЕС озаботились неэффективностью Каллас
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства рассматривают возможность масштабной реформы дипломатической службы ЕС на фоне недовольства работой и антироссийской риторикой нынешней главы дипломатии Каи Каллас.

    По данным FT, столицы стран Европейского союза обсуждают масштабную перестройку дипломатической службы объединения, передает РИА «Новости». Основной причиной стала низкая эффективность ведомства и массовое недовольство деятельностью Каи Каллас.

    «Совершенно очевидно, что внешнеполитическое ведомство ЕС не работает так, как должно в современном мире. Оно неэффективно... Проблема носит структурный характер, поэтому структуру необходимо перестроить», – заявил один из собеседников издания Financial Times.

    Париж и Берлин рассматривают возможность лишить главу евродипломатии части полномочий. В частности, предлагается ослабить ее контроль над сетью из более чем 140 делегаций и вернуть управление Еврокомиссии, чтобы избежать дублирования функций.

    Ситуацию усугубляют несогласованные заявления Каллас об отношениях с Китаем. Испанская газета Pais и вовсе назвала ее частью худшего руководства в Брюсселе, отметив зацикленность чиновницы на слепой антироссийской риторике и ее скромные умственные способности.

    Ранее депутат Европарламента Фернан Картайзер призвал заменить Каю Каллас на посту главы европейской дипломатии.

    Член ЕП Мартин Зоннеборн сравнил чиновницу с ядерным оружием из-за ее радикальной антироссийской позиции.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал уволить политика ради успешного проведения международных мирных переговоров.

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    11 июня 2026, 17:04 • Новости дня
    Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении

    Россельхознадзор сообщил о полном запрете ввоза подкарантинной продукции из Армении

    Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия с 12 июня 2026 года вводит запрет на ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через российскую территорию в страны ЕАЭС, сообщили в Россельхознадзоре.

    Ограничения будут действовать до тех пор, пока не появится четкий алгоритм обеспечения безопасности поставляемых товаров, сообщает Россельхознадзор.

    Поводом для жестких мер стало систематическое выявление опасных карантинных объектов в армянских поставках. Ведомство начало поэтапно ограничивать ввоз отдельных видов продукции еще в мае текущего года, неоднократно предупреждая армянскую сторону о нарушениях.

    Несмотря на предупреждения, проблемы с качеством товаров не прекратились. Только в июне специалисты зафиксировали три случая заражения капровым жуком в партиях орехов, сушеных томатов и персиков. В российском ведомстве отметили, что ситуация свидетельствует о слабом контроле со стороны уполномоченных органов Армении и подрывает доверие к их системе фитосанитарной сертификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Россельхознадзор признал армянскую плодоовощную продукцию не соответствующей российским требованиям.

    После этого ведомство ввело временные ограничения на поставки свежих томатов, огурцов и клубники с 30 мая.

    С 2 июня служба приостановила ввоз черешни, абрикосов и свежего винограда из закавказской республики.

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    11 июня 2026, 14:27 • Новости дня
    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран

    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику стран

    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в МИД дипломатам Британии, Германии и Франции изложили российскую оценку их курса по украинскому кризису и напомнили о подходах к политическому урегулированию.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин 11 июня принял в Москве послов Британии, Франции и Германии по их просьбе, передает МИД России. На встречу были приглашены главы дипмиссий Нигел Кейси, Пьер Леви де Ривьер и Александр Граф Ламбсдорфф.

    Российская сторона представила послам «объективные оценки деструктивной политики» руководства их стран применительно к украинскому кризису. В ведомстве подчеркнули, что данный курс направлен на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счёт и при прямой помощи западной «коалиции желающих».

    Кроме того, дипломатам разъяснили принципиальные подходы России к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта. В основе этих подходов названо устранение первопричин кризиса, что в Москве считают ключевым условием для продвижения к миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Германии, Франции и Британии, просившие о встрече с российским внешнеполитическим ведомством, прибыли в МИД.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о политической непоследовательности лидеров Франции, Германии и Британии, которые на словах говорят о мире и одновременно вооружают Киев.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к переговорам по урегулированию конфликта.

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    11 июня 2026, 19:32 • Новости дня
    Военкор Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали»
    Военкор Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали»
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовики Южной группировки войск замкнули внутреннее кольцо окружения вокруг украинских формирований в Константиновке, в юго-западной части города идет методичное уничтожение окруженных бойцов ВСУ, как при штурме «Азовстали», заявил военкор Александр Коц.

    Российские штурмовики прошли через территорию химического комбината и соединились с силами, наступавшими с северного направления, замкнув внутреннее кольцо вокруг украинского гарнизона, сообщает в Max военный корреспондент Александр Коц. По его словам, на металлургическом заводе и в юго-западной части населенного пункта происходит планомерное уничтожение окруженной группировки.

    «Знакомый сценарий – «Азовсталь» в миниатюре, только без камер западных журналистов и без эвакуационных коридоров», – отметил военкор. Он добавил, что российские силы заходят в Новоселовку – последний крупный микрорайон, где противник удерживал северный фланг.

    Потеря Новоселовки приведет к обрушению «северного балкона», откуда украинские войска пытались контратаковать со стороны Алексеево-Дружковки. Резервы противника уничтожаются на подступах к городу благодаря контролю коммуникаций операторами беспилотников. Оставшаяся часть гарнизона, по оценке журналиста, попытается прорваться малыми группами в сторону Иванополья и Дружковки или закрепиться в высотках.

    Падение Константиновки, служившей южной опорой Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, открывает южный фас Краматорска. При этом на северном направлении российские подразделения уже форсировали канал Северский Донец – Донбасс, взяли под контроль Тихоновку и ведут бои за Рай-Александровку.

    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки. Подразделения Южной группировки продвинулись в городском микрорайоне Новоселовка.

    Вооруженные силы России обошли этот населенный пункт с трех направлений для блокировки путей снабжения противника.

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    11 июня 2026, 09:55 • Новости дня
    Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха

    Bloomberg: Евросоюз ускорит интеграцию рынков для конкуренции с США и Китаем

    Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз приступил к радикальной перестройке экономики, чтобы избежать критического отставания от США на 7 трлн евро к 2040 году.

    Европейские лидеры осознали необходимость создания крупных корпораций для сохранения глобального влияния, передает Bloomberg.

    Без решительных шагов экономика региона рискует отстать от американской на 7 трлн евро к 2040 году. Реализация предложенных мер позволит удвоить ожидаемые темпы роста до 2%.

    «Мы будем вынуждены выбрать наименее плохой вариант, предложенный сверхдержавами», – заявил глава Центрального банка Латвии Мартиньш Казакс. Для предотвращения такого сценария объединение пересматривает правила конкуренции и выделяет миллиарды евро на стимулирование спроса.

    Крупный бизнес уже реагирует на изменения через трансграничные слияния. Итальянский банк UniCredit готовится к поглощению немецкого Commerzbank, а оборонные подрядчики проводят рекордные первичные размещения акций. Технологические гиганты, включая Amazon и Microsoft, пообещали вложить более 80 млрд евро в развитие инфраструктуры.

    Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги считает необходимым интегрировать рынки и ежегодно инвестировать 1,2 трлн евро. Эти средства планируется направить на цифровые технологии, экологически чистую энергию и укрепление обороноспособности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила смягчить действующие долговые правила для финансирования оборонных расходов.

    Европейские власти всерьез обеспокоились отставанием от России, Китая и США по ключевым вопросам глобального соперничества.

    На фоне этого Брюссель запланировал вдвое увеличить объем совместных военных закупок к концу 2027 года.

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    11 июня 2026, 11:12 • Новости дня
    ЛДПР предложила оценивать работу руководства медучреждений через «Госуслуги»

    ЛДПР предложила оценивать работу медучреждений через «Госуслуги»

    Tекст: Вера Басилая

    ЛДПР предлагает внедрить систему электронного голосования пациентов через портал «Госуслуги», чтобы каждый человек после приёма мог оценить качество оказанной помощи, заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

    По словам Слуцкого, результаты данной оценки со стороны пациентов будут влиять на понижение зарплат главврачей российских поликлиник и больниц, а также учитываться при подведении итогов эффективности деятельности региональных министров здравоохранения.

    «Сегодня мнение пациентов в России ни на что не влияет и не становится основанием для масштабных изменений. Мы считаем это неправильным», – заявил Слуцкий.

    Если люди неделями не могут записаться к врачу или сталкиваются с равнодушием, эти сигналы должны влиять на оценку работы чиновников отрасли, подчеркнул лидер ЛДПР.

    Во избежание злоупотреблений потребуется обязательная верификация личности голосующего и запрет на повторное голосование за одно посещение. При этом медицинские работники получат право на апелляцию в случае несогласия с оценкой. Механизмы повышения качества помощи обсудят на Всероссийском форуме пациентов 19 июня.

    По данным Всероссийского союза пациентов, в 2025 году лишь половина россиян осталась довольна качеством медицины. Около 69,5% граждан жаловались на нехватку специалистов, 67,6% ожидали приема более двух недель, а 57,6% не могли найти льготные препараты. Существующих механизмов сбора данных недостаточно для исправления ситуации.

    В прошлом году президент России Владимир Путин призвал оценивать работу системы здравоохранения по мнению граждан.

    В апреле текущего года Путин поручил проанализировать причины низкой удовлетворенности медицинской помощью в ряде регионов.

    Также Путин потребовал улучшить процедуру записи на прием к врачу через портал госуслуг.

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    11 июня 2026, 19:24 • Новости дня
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    @ Macskelek/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты смонтировали три важнейших гиротронных комплекса на площадке сооружения Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) во Франции, сообщили в Проектном центре ИТЭР Росатома.

    «Критически важные для пуска и успешной работы реактора отечественные системы, включая комплекс вспомогательного оборудования, были успешно смонтированы группой специалистов в рамках выполнения российских обязательств по проекту ИТЭР», – подчеркивается в заявлении, передает ТАСС.

    Установленное оборудование доставили во французский Сен-Поль-ле-Дюранс в 2022 году. Производством систем занималось научно-производственное предприятие «Гиком», а организацию поставок взял на себя профильный центр Росатома.

    Ранее руководитель проекта ИТЭР Пьетро Барабаски отмечал высокую скорость возведения международного объекта. По его словам, впервые в истории строительство реактора опережает утвержденный график на шесть месяцев.

    Осенью прошлого года Россия поставила во Францию первый испытательный стенд для диагностики реактора ИТЭР. Немногим ранее отечественные специалисты приступили к испытаниям уникального материала для этой международной установки.

    Для дистанционного участия в экспериментах на токамаке ученые открыли специальный центр на базе университета МИФИ.

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    11 июня 2026, 11:47 • Новости дня
    Послы Британии, Германии и Франции прибыли в МИД

    Просившие о встрече послы ФРГ, Франции и Британии прибыли в МИД

    Послы Британии, Германии и Франции прибыли в МИД
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Послы Германии, Франции и Британии, просившие о встрече с заместителем главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, прибыли в МИД.

    Машины дипломатов Германии, Франции и Британии подъехали к зданию дипломатического ведомства в Москве, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров рассказал о просьбе западных послов организовать встречу. «В МИД готовы с ними встретиться и послушать, но большого оптимизма не испытывают», – отметил министр иностранных дел.

    Накануне глава МИД Сергей Лавров анонсировал встречу с послами Британии, Франции и Германии.

    Ранее лидеры этих европейских стран провели в Лондоне переговоры о возможных контактах с Россией.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью диалога «евротройки» с Москвой получение места за столом переговоров.

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    11 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Ракеты «Искандер» ударили по военным целям в Полтаве
    Ракеты «Искандер» ударили по военным целям в Полтаве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ВСУ сообщили о прилете двух «Искандеров» по целям в Полтаве, а в Сумской области полностью отключилось электричество в городе Конотоп, сообщили военкоры.

    Российские вооруженные силы нанесли ночные ракетные удары по целям в Полтаве, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Звуки мощных взрывов отчетливо слышали жители всего города.

    По данным ВСУ, инфраструктура была поражена двумя ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер», при этом средствам противовоздушной обороны не удалось перехватить ни один из снарядов.

    Кроме того, местные власти сообщили о серьезных последствиях ночных обстрелов в Сумской области. В результате ударов город Конотоп полностью остался без электроснабжения.

    В начале июня российские войска поразили промышленные и военные объекты на Украине массированным ракетным ударом.

    Украинский аграрный сектор сообщил о критических повреждениях портов Одесского узла, через которые проходит основная часть экспорта страны, в том числе зерна и растительного масла.

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