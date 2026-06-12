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    12 июня 2026, 02:51 • Новости дня

    Посол Дарчиев назвал Россию и США «очень близкими» странами

    Посол Дарчиев: Россия и США очень близки

    Посол Дарчиев назвал Россию и США «очень близкими» странами
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и США на самом деле очень близки, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев на приеме в посольстве в честь Дня России.

    «Россия и Соединенные Штаты, несмотря на все различия и разный возраст с точки зрения истории, хотя 250 лет – вполне солидный срок, на самом деле очень близки», – приводит слова Дарчиева РИА «Новости».

    Он отметил, что в России всегда относились с симпатией к далекой Америке и ее народу, тогда как в США неизменный интерес вызывали «загадочные русские». По словам посла, это касалось и безграничных просторов, и мужества первопроходцев, и суровой природы с полноводными реками, такими как Миссисипи и Волга, и опасными океанами.

    Дарчиев подчеркнул, что в России приветствовали конструктивный и прагматичный подход нынешней американской администрации к восстановлению двусторонних отношений, разрушенных предыдущим руководством США.

    Он указал, что президент России Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп, между которыми, по словам посла, «налажена личная химия», ставят задачу вернуть нормальные межгосударственные связи.

    Дипломат добавил, что на диалог влияют геополитические обстоятельства, однако к возобновлению полноценных контактов призывают люди по обе стороны Берингова пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарчиев на приеме ко Дню Победы заявил о возможном толчке к улучшению двусторонних отношений после беседы президентов России и США.

    Ранее Дарчиев на приеме ко Дню дипломатического работника сообщил о поручении президентов России и США сделать двусторонние отношения снова великими.

    После вручения верительных грамот в Белом доме посол заверил президента США в готовности сделать все возможное для восстановления российско-американских отношений.

    11 июня 2026, 11:40 • Новости дня
    Экономист спрогнозировал цены на нефть в случае возобновления войны США с Ираном

    Эксперт Юшков: Цены на нефть могут подскочить выше 110 долларов за баррель

    Экономист спрогнозировал цены на нефть в случае возобновления войны США с Ираном
    @ LARRY W. SMITH/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Иран помимо перекрытия Ормузского пролива возобновит целенаправленные удары по портам, которые являются конечной точкой нефтепроводов в обход Ормуза, то на рынке нефти усилится дефицит. Цены могут оказаться выше 110 долларов за баррель, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал очередное обострение между США и Ираном.

    «Цены на нефть отреагировали на, по сути, возобновление боевых действий между США и Ираном и перекрытие Ормузского пролива несильным ростом. Котировки на торгах в четверг выросли на 2–3%. Тем не менее, это может быть устойчивым трендом», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его оценкам, цены могут потенциально подскочить выше 100 – 110 долларов за баррель. Такой сценарий вероятен в случае дополнительного сокращения предложения на рынке. «Дефицит существенно усилится, и мы увидим дальнейший стремительный рост цен, если Иран возобновит целенаправленные удары по портам, которые являются конечной точкой нефтепроводов, обходных вокруг Ормуза. Речь прежде всего о Фуджейре в ОАЭ», – рассуждает собеседник.

    Юшков напомнил, что пропускная способность трубопровода Хабшан–Фуджейра достигает 1,8 млн баррелей в сутки. Еще один нефтепровод есть у Саудовской Аравии – это «Восток–Запад» (пропускная способность семь млн баррелей в сутки). Инфраструктура этих объектов может стать целью иранских ударов. «То есть основной вопрос для нефтяного рынка: сохранится ли статус-кво, то есть перекрытие Ормузского пролива, либо с рынка уйдут дополнительные объемы из-за остановки нефтепроводов», – добавил аналитик.

    Что касается слов Дональда Трампа о тайном вывозе миллионов баррелей нефти по Ормузскому проливу, эксперт подверг сомнению достоверность этой информации. «Мониторинговые каналы, которые отслеживают судоходство в Ормузе и ситуацию с прибытием танкеров в азиатские порты, не подтвердили, что какая-то волна дополнительных танкеров пришла будь то в Индию или Китай», – заметил экономист.

    Он допустил, что операция, о которой рассказал глава Белого дома, – на деле лишь блеф. Собеседник указал, что на фоне сообщений о минировании морского маршрута и угроз обстрелов судов страховые компании отозвали страховки, а без этой бумаги танкеры фактически остановились. «Трамп, по всей видимости, пытается убедить компании-перевозчики и страховые в том, что идти через Ормузский пролив безопасно, – считает Юшков. – Вместе с тем, стабильного нормального судоходства в проливе нет. И более того, сейчас ситуация может усугубиться».

    Ранее Иран объявил о перекрытии Ормузского пролива для всех нефтяных танкеров и торговых судов. Причиной стали атаки США по территории Исламской республики. «Приближение к Ормузскому проливу будет расцениваться как сотрудничество с врагом», – говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    При этом американские военные опровергли информацию о закрытии морского маршрута и заявили, что суда по-прежнему беспрепятственно следуют через него в обе стороны. Однако позже Корпус сообщил об ударах по двум судам, пытавшимся пересечь Ормуз.

    В этом контексте любопытно заявление Дональда Трампа о тайном вывозе миллионов баррелей нефти по Ормузскому проливу. «В прошлом месяце я отдал нашим <...> вооруженным силам приказ выполнить секретную задачу, чтобы поддержать прохождение нефтеналивных танкеров и других коммерческих судов через Ормузский пролив. Сегодня я рад объявить о том, что в результате этих усилий более 100 млн баррелей нефти попали на открытый рынок», – написал он в Truth Social.

    По мнению американского лидера, именно это помогло сдержать рост цен на нефть, которая «стоит 85 долларов». Он не уточнил, когда, кто именно и каким образом осуществлял транспортировку, но отметил, что Иран узнал об этом совсем недавно. При этом в минэнерго США заявили, что не знают о секретной миссии по вывозу нефти. «Я не думаю, что президент лжет. Я думаю, президент просто спокойно говорит о наших усилиях остановить поток иранской нефти», — сказал министр энергетики страны Крис Райт.

    Напомним, в ночь на четверг американские военные в очередной раз атаковали Иран. Согласно сообщению Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), удары наносились «в целях самообороны» и представляли собой «ответ на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана». Отмечается, что в операции были задействованы силы морской пехоты, ВВС и ВМС.

    Американские войска нанесли удары по объектам военной разведки и наблюдения, системам связи и позициям противовоздушной обороны на территории Исламской республики, следует из заявления CENTCOM. Иранские СМИ писали, что в течение ночи взрывы звучали в Тегеране, на островах Хенгам и Кешм, а также городах в городах Минаб и Мохр, Бендер-Аббас.

    Тегеран в ответ на атаку запустил ракеты и беспилотники по американским военным базам в Ираке, Бахрейне и Кувейте. КСИР отчитался об атаке на 18 объектов США на Ближнем Востоке в ходе двух волн. Власти Кувейта закрыли воздушное пространство страны из-за ударов, сообщило Управление гражданской авиации эмирата.

    Трамп заявил, что в ходе атаки по целям в Иране были применены 49 ракет Tomahawk и задействованы истребители. Он пригрозил, что в ночь на пятницу Штаты нанесут еще одну серию ударов, если Тегеран не согласится на сделку. «Мы разбомбим их к чертовой матери завтрашней ночью», – процитировали американского президента в эфире телеканала Fox News.

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    11 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    Трамп заявил о планах захватить иранский остров Харк
    Трамп заявил о планах захватить иранский остров Харк
    @ Aaron Schwartz/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские вооруженные силы намерены захватить иранский остров Харк, на территории которого располагается крупнейший нефтяной терминал Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп анонсировал новые удары по иранской территории в ночь на пятницу, передает соцсеть Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что оборонительные возможности Тегерана, включая военно-морские и военно-воздушные силы, практически уничтожены.

    «В какой-то момент в недалеком будущем мы захватим остров Харк», – написал глава государства на своей странице. Он уточнил, что Соединенные Штаты планируют взять под полный контроль нефтегазовые рынки Ирана по аналогии с действиями Вашингтона в отношении Венесуэлы.

    Остров Харк располагается в северной части Персидского залива. Там функционирует крупнейший нефтяной терминал, играющий стратегическую роль в экспорте энергоресурсов из Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня рядом с иранским островом Харк произошел взрыв неустановленного происхождения.

    Ранее американские чиновники подтвердили нанесение ударов по военным целям на этой территории.

    В ответ вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф пригрозил жесткими мерами в случае высадки войск США.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 13:02 • Новости дня
    Эксперт оценил судьбу перемирия на Ближнем Востоке после обмена ударами США и Ирана

    Политолог Сажин: Обмен ударами США и Ирана превратился в замкнутый круг

    Эксперт оценил судьбу перемирия на Ближнем Востоке после обмена ударами США и Ирана
    @ centcom.mil

    Tекст: Олег Исайченко

    Говорить о том, что двухмесячное перемирие между США и Ираном рухнуло, пока рано. Вашингтон и Тегеран демонстрируют готовность к продолжению переговоров. Тем не менее, обмен ударами может потенциально перерасти в возобновление широкомасштабных боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин.

    «И в США, и в Иране заявляют, что наносят именно ответные удары», – отметил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. По его оценкам, нынешние осложнения на фоне временного перемирия возникло из-за того, что Тегеран требует от Израиля прекратить боевые действия на юге Ливана против «Хезболлы».

    Собеседник напомнил, что 7 июня израильские военные нанесли удар по пригороду Бейрута, где базируется ливанская группировка. Вечером того же дня Иран возобновил ракетные удары по еврейскому государству. Затем 8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по Исламской республике.

    В понедельник же стало известно о сбитии американского военного вертолета Apache в районе Ормузского пролива. После этого Штаты совершили «предупредительный выстрел» в адрес Тегерана: нанесли удары по Ирану. А иранские силы атаковали американские базы в нескольких странах Персидского залива. Стороны обменивались ударами два дня подряд. «Это замкнутый круг», – считает Сажин.

    По его мнению, говорить о том, что двухмесячное перемирие рухнуло, пока рано. «Вашингтон и Тегеран демонстрируют готовность продолжать переговоры. Другое дело, что они выдвигают друг к другу слишком серьезные требования, и, следовательно, шансы на заключение соглашения, о котором так долго и упорно говорит Дональд Трамп, малы», – рассуждает политолог.

    Он указал, что среди условий США – открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход судов, отказ Исламской республики от запасов высокообогащенного урана; а среди условий Ирана – разморозка Штатами 24 млрд долларов иранских активов. «Каждая сторона может пойти на незначительные компромиссы, но это не решит проблему», – полагает собеседник.

    «Кроме того, важно учитывать, что за скобки выведен Израиль, который настроен радикально. Еврейское государство не готово смириться с существующим режимом в Иране», – добавил аналитик. На этом фоне Сажин не исключил, что обмен ударами может потенциально перерасти в возобновление широкомасштабных боевых действий. По его мнению, будут ли события развиваться по эскалационной спирали, зависит от внутриполитической ситуации в США и Иране.

    «Трампу не нужно расширение боевых действий в этом регионе – особенно, когда в Штатах проходит Чемпионат мира по футболу, приближается дата 250-летия независимости, а на горизонте маячат промежуточные выборы в Конгресс», – отметил спикер. Как указал эксперт, Тегеран тоже заинтересован в разрядке, потому что экономическая и социальная ситуация в республике очень сложная.

    Напомним, в ночь на четверг американские военные в очередной раз атаковали Иран. Согласно сообщению Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), удары наносились «в целях самообороны» и представляли собой «ответ на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана». Отмечается, что в операции были задействованы силы морской пехоты, ВВС и ВМС.

    Американские войска нанесли удары по объектам военной разведки и наблюдения, системам связи и позициям противовоздушной обороны на территории Исламской республики, следует из заявления CENTCOM. Иранские СМИ писали, что в течение ночи взрывы звучали в Тегеране, на островах Хенгам и Кешм, а также городах в городах Минаб и Мохр, Бендер-Аббас.

    Дональд Трамп заявил, что в ходе атаки по целям в Иране были применены 49 ракет Tomahawk и задействованы истребители. Исламская республика в ответ запустила ракеты и беспилотники по американским военным базам в Ираке, Бахрейне и Кувейте. КСИР отчитался об атаке на 18 объектов США на Ближнем Востоке в ходе двух волн. Власти Кувейта закрыли воздушное пространство страны из-за ударов, сообщило Управление гражданской авиации эмирата.

    Кроме того, Иран объявил о перекрытии Ормузского пролива для всех нефтяных танкеров и торговых судов. «Приближение к Ормузскому проливу будет расцениваться как сотрудничество с врагом», – говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР). При этом американские военные опровергли информацию о закрытии морского маршрута и заявили, что суда по-прежнему беспрепятственно следуют через него в обе стороны. Однако позже Корпус сообщил об ударах по двум судам, пытавшимся пересечь Ормуз.

    Глава Белого дома пригрозил, что в ночь на пятницу Штаты нанесут еще одну серию ударов, если Тегеран не согласится на сделку. По информации CNN, Вашингтон и Тегеран продолжают вести переговоры по урегулированию, несмотря на обмен ударами. Напомним, между США и Ираном действует режим прекращения огня, объявленный в начале апреля.

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    11 июня 2026, 20:52 • Новости дня
    Трамп отменил запланированные удары по Ирану
    Трамп отменил запланированные удары по Ирану
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп принял решение отказаться от проведения военных ударов по иранской территории, которые планировались на вечер четверга.

    Об этом глава государства рассказал на своей странице в социальной сети Truth Social, передает РИА «Новости».

    «Исходя из того, что обсуждения с Исламской республикой Иран были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены, я как президент Соединенных Штатов Америки отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки по Ирану», – подчеркнул американский лидер в своем сообщении.

    Накануне Трамп анонсировал мощную атаку на Иран из-за уничтожения американского военного вертолета. Американский лидер пригрозил разбомбить Исламскую республику в случае отказа от сделки с Вашингтоном. Позже глава Белого дома сообщил о планах продолжить удары по иранской территории в ночь на 12 июня.

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    11 июня 2026, 13:17 • Новости дня
    Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим политическим событием
    Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим политическим событием
    @ Вячеслав Прокофьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза президент Владимир Путин подчеркнул значение сентябрьских выборов в Госдуму и поручил обсудить дополнительные меры безопасности.

    Во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности в Москве президент Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием в жизни страны, передает РИА «Новости».

    «В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную Думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны», – заявил глава государства.

    На заседании Путин предложил сосредоточиться на вопросах безопасности в период подготовки и проведения голосования. Президент отметил, что участники совещания должны обсудить дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности на всех этапах кампании по выборам депутатов Государственной думы.

    Для подробного доклада по этой теме Путин передал слово министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Глава МВД выступил на совещании с постоянными членами Совбеза и представил предложения ведомства по укреплению правопорядка в период избирательной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Владимир Путин назвал обеспечение безопасности всех участников избирательной кампании главным приоритетом.

    Глава государства призвал усилить меры защиты в приграничных регионах страны.

    Президент потребовал жестко пресекать организованные из-за рубежа предвыборные провокации.

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    11 июня 2026, 12:51 • Новости дня
    Песков анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин запланировал оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание пройдет в четверг, указал Песков, передает РИА «Новости».

    В мае Путин также проводил плановую встречу с постоянными членами Совета безопасности.

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    11 июня 2026, 09:20 • Новости дня
    Bloomberg: Европа хочет уговорить Трампа поддержать переговоры по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские политики планируют заручиться поддержкой американского президента Дональда Трампа для организации июльского мирного диалога с участием Москвы и Киева, пишут американские СМИ.

    На предстоящем саммите G7 представители европейских стран попытаются вовлечь Трампа в переговорный процесс, сообщили источники Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Политики надеются организовать новую многостороннюю встречу уже в июле.

    Собеседники заявили, что инициаторы плана рассчитывают на дипломатический вес американского лидера. По их задумке, поддержка предложений Вашингтоном позволит усадить за стол переговоров делегации России, США, Европы и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Дональд Трамп прогнозировал встречу с лидерами России и Украины.

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    11 июня 2026, 08:43 • Новости дня
    Дмитриев заявил о готовящейся встрече с Уиткоффом и Кушнером

    Глава РФПИ Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером в июне

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в июне

    Глава РФПИ сообщил о регулярных контактах с американскими представителями и скорой встрече, передает ТАСС.

    «Я не хотел бы называть конкретные даты, но в июне состоится регулярная встреча», – сообщил Дмитриев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung на полях ПМЭФ.

    Кроме того, руководитель РФПИ рассказал о сигналах от многих европейских стран, желающих получить доступ к российскому рынку. По его словам, компании из Европы испытывают усталость от текущей ситуации, так как ранее они вели в России успешный бизнес.

    Дмитриев напомнил, что после ухода с российского рынка торговый оборот многих европейских предприятий снизился на 30-40%. При этом часть компаний продолжает вести дела в России непублично. Ожидается, что важной темой для возобновления полноценного сотрудничества станет энергетика.

    Ранее Кирилл Дмитриев рассказал об активном общении с американскими коллегами.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о готовности Москвы принять Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    В феврале спецпредставитель российского лидера прилетал в Женеву для переговоров со стороной США.

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    11 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Бывший глава МИД ФРГ высоко оценил знания Путина о жизни немцев

    Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: Путин прекрасно понимает менталитет немцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что российский лидер Владимир Путин регулярно следит за прессой и телевидением Германии, благодаря чему прекрасно понимает менталитет местных жителей.

    Экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль поделился мнением об осведомленности президента России Владимира Путина о ситуации в Германии. Он считает, что российский лидер внимательно наблюдает за ситуацией в ФРГ, пишет ТАСС.

    «Я думаю, что он больше всего смотрит на немцев, он знает нас довольно хорошо – иногда лучше, чем мы сами себя», – заявил политик в интервью изданию Bild. Он добавил, что президент России постоянно обращается к немецким средствам массовой информации.

    Экс-министр также категорически отверг обвинения в излишне дружелюбной политике своей Социал-демократической партии по отношению к Москве. По его словам, на протяжении десятилетий Берлин развивал экономику и курс на разрядку напряженности, однако никогда не считал Россию своим союзником. При этом Габриэль допустил, что реакция на воссоединение Крыма с РФ могла быть более жесткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент Владимир Путин подтвердил дружеские отношения с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

    Незадолго до этого канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о внимательном наблюдении Берлина за визитом российского лидера в Китай. А до этого глава российского государства назвал ФРГ соучастником боевых действий на Украине.

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    11 июня 2026, 15:46 • Новости дня
    Трамп анонсировал ночные удары по Ирану

    Трамп: США ударят по Ирану в ночь на пятницу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о планах американских вооруженных сил продолжить атаки на территорию Ирана в ночь на 12 июня.

    «Очень сильно ударят по Ирану сегодня ночью», – написал американский лидер в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило о начале новых ударов по иранской территории. Трамп пригрозил разбомбить Исламскую республику в случае отказа от сделки с Вашингтоном. Накануне американская армия атаковала 20 целей на территории страны.

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    11 июня 2026, 14:45 • Новости дня
    Лидер КНДР поздравил Путина с Днем России

    Ким Чен Ын поздравил Путина с наступающим Днем России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю праздника Дня России, который отмечается 12 июня.

    Руководитель КНДР Ким Чен Ын официально поздравил российского лидера Владимира Путина с наступающим Днём России, отправив ему специальное послание. Центральное телеграфное агентство Кореи подтвердило факт отправки официального письма в Москву, сообщает РИА «Новости».

    «Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации товарищу Владимиру Владимировичу Путину по случаю Дня России», – говорится в публикации информационного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России Владимир Путин направил Ким Чен Ыну поздравление по случаю переизбрания на пост председателя Государственных дел КНДР.

    До этого лидер Северной Кореи пожелал нашей стране новых побед и процветания. Ранее глава КНДР также поздравлял российского лидера с Днем России.

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    11 июня 2026, 14:15 • Новости дня
    Путин присудил госпремии ученым за достижения в науке и технике

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении Государственных премий России в области науки и техники за 2025 год выдающимся ученым, сообщил на пресс-конференции в Москве помощник главы государства Андрей Фурсенко.

    Фурсенко объявил о присуждении Государственных премий. Награды удостоен академик РАН Алексей Васильев за выдающиеся достижения в области востоковедения, истории арабских стран и международных отношений, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Премия также присуждена коллективу авторов за создание импортозамещающего метода гидравлического разрыва пласта для добычи трудноизвлекаемой нефти. В число лауреатов вошли Олег Жданеев, Игорь Ковшов и Елена Корса-Вавилова, разработавшие полностью российское оборудование.

    Кроме того, награду получили нейрохирурги Владимир Крылов, Дмитрий Усачев и Николай Коновалов. Они разработали инновационные методы проведения безопасных операций на головном и спинном мозге, что позволило существенно снизить летальность и улучшить качество лечения пациентов. Церемония вручения традиционно пройдет 12 июня в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяне Москальковой присудили государственную премию за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности.

    В феврале президент России Владимир Путин вручил премии в области науки и инноваций молодым ученым.

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    11 июня 2026, 12:47 • Новости дня
    Песков анонсировал участие Путина в мероприятиях по случаю Дня России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен принять участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Завтра у президента также рабочий день. Традиционно День России – наш национальный праздник, будут мероприятия, собственно, как обычно», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В прошлом году президент отмечал, что День России выступает символом более чем тысячелетнего пути российского государства.

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    11 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    МИД Индии заявил о важности визита Путина на осенний саммит БРИКС

    Дипломаты Индии отметили важность осеннего визита Путина на саммит БРИКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В МИД Индии отметили, что предстоящая поездка российского лидера в Нью-Дели на осенний саммит БРИКС придаст мощный импульс развитию двустороннего стратегического партнерства и многополярного мироустройства в условиях сложной геополитической обстановки.

    Визит президента России Владимира Путина на сентябрьский саммит БРИКС позволит значительно укрепить многостороннее взаимодействие стран. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри в ходе официального приема в Нью-Дели, приуроченного ко Дню России, передает ТАСС.

    «Мы подтверждаем свою готовность тесно сотрудничать с Россией для поддержания диалога, укрепления многостороннего взаимодействия и решения общих глобальных проблем», – заявил Мисри.

    Дипломат подчеркнул, что государства выступают оплотом стабильности на фоне нарастающей геополитической напряженности. Укрепление экономического партнерства и развитие новых транспортных коридоров остаются важнейшими приоритетами для обеих сторон. Речь идет о Северном морском пути и маршруте между Владивостоком и Ченнаи.

    «Эти проекты будут способствовать развитию торговли и обеспечат жизнеспособные альтернативные маршруты. В условиях серьезных сбоев в работе традиционных торговых коридоров расширение сотрудничества в Арктическом регионе также стало важным приоритетом нашего партнерства с Россией», – сказал первый замглавы МИД Индии.

    Представитель индийского внешнеполитического ведомства также указал на актуальность выстраивания многополярного мира. В свою очередь посол РФ в Индии Денис Алипов напомнил, что в 2027 году страны отметят 80-летие дипломатических отношений, которые уверенно выдерживают любое внешнее давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Индию для участия в совещании глав МИД стран БРИКС.

    Напомним, что в декабре прошлого года президент России Владимир Путин посетил Нью-Дели для встречи с премьер-министром Нарендрой Моди. По итогам этого визита стороны опубликовали совместное заявление о направлениях двустороннего взаимодействия.

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    11 июня 2026, 21:52 • Новости дня
    США продлили разрешение на операции по ядерной энергетике с банками России

    Tекст: Вера Басилая

    США разрешили до 18 декабря транзакции с находящимися под санкциями банками России и НКЦ, касающиеся гражданской ядерной энергетики, сообщает Минфин.

    Вашингтон выпустил генеральную лицензию, продлевающую возможность проведения расчетов в сфере мирного атома, передает ТАСС. Исключение из санкционного режима будет действовать до 18 декабря 2026 года.

    В документе отмечается: «Все запрещенные указом президента США 14024 операции с участием одной или нескольких указанных далее организаций и связанные с гражданской ядерной энергетикой разрешены до 12:01 по времени Восточного побережья США 18 декабря 2026 года». Послабления затрагивают Банк России, НКЦ и свыше десяти крупных кредитных организаций, включая Сбербанк и ВТБ.

    Представители министерства уточнили, что мера касается исключительно проектов, которые были запущены до 21 ноября 2024 года. Новая лицензия полностью заменяет предыдущую версию санкционного предписания.

    В июне прошлого года американские власти продлили действие лицензии на финансовые операции с российскими банками в сфере ядерной энергетики.

    В ноябре Вашингтон вывел из-под санкций проект строительства атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии.

    Ранее Министерство финансов США одобрило проведение транзакций с Газпромбанком для обеспечения энергетической безопасности Будапешта.

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