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    12 июня 2026, 01:57 • Новости дня

    Взрывы прогремели в районе иранского порта Бендер-Аббас

    Tекст: Антон Антонов

    В районе портового города Бендер-Аббас на юге Ирана прогремели два взрыва, сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

    Точная причина случившегося пока неизвестна, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв также произошел у побережья города Сирик на юге Ирана.

    Накануне США нанесли удары по Ирану. Белый дом заявлял, что новые удары США решили не наносить.

    11 июня 2026, 11:40 • Новости дня
    Экономист спрогнозировал цены на нефть в случае возобновления войны США с Ираном

    Эксперт Юшков: Цены на нефть могут подскочить выше 110 долларов за баррель

    Экономист спрогнозировал цены на нефть в случае возобновления войны США с Ираном
    @ LARRY W. SMITH/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Иран помимо перекрытия Ормузского пролива возобновит целенаправленные удары по портам, которые являются конечной точкой нефтепроводов в обход Ормуза, то на рынке нефти усилится дефицит. Цены могут оказаться выше 110 долларов за баррель, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал очередное обострение между США и Ираном.

    «Цены на нефть отреагировали на, по сути, возобновление боевых действий между США и Ираном и перекрытие Ормузского пролива несильным ростом. Котировки на торгах в четверг выросли на 2–3%. Тем не менее, это может быть устойчивым трендом», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его оценкам, цены могут потенциально подскочить выше 100 – 110 долларов за баррель. Такой сценарий вероятен в случае дополнительного сокращения предложения на рынке. «Дефицит существенно усилится, и мы увидим дальнейший стремительный рост цен, если Иран возобновит целенаправленные удары по портам, которые являются конечной точкой нефтепроводов, обходных вокруг Ормуза. Речь прежде всего о Фуджейре в ОАЭ», – рассуждает собеседник.

    Юшков напомнил, что пропускная способность трубопровода Хабшан–Фуджейра достигает 1,8 млн баррелей в сутки. Еще один нефтепровод есть у Саудовской Аравии – это «Восток–Запад» (пропускная способность семь млн баррелей в сутки). Инфраструктура этих объектов может стать целью иранских ударов. «То есть основной вопрос для нефтяного рынка: сохранится ли статус-кво, то есть перекрытие Ормузского пролива, либо с рынка уйдут дополнительные объемы из-за остановки нефтепроводов», – добавил аналитик.

    Что касается слов Дональда Трампа о тайном вывозе миллионов баррелей нефти по Ормузскому проливу, эксперт подверг сомнению достоверность этой информации. «Мониторинговые каналы, которые отслеживают судоходство в Ормузе и ситуацию с прибытием танкеров в азиатские порты, не подтвердили, что какая-то волна дополнительных танкеров пришла будь то в Индию или Китай», – заметил экономист.

    Он допустил, что операция, о которой рассказал глава Белого дома, – на деле лишь блеф. Собеседник указал, что на фоне сообщений о минировании морского маршрута и угроз обстрелов судов страховые компании отозвали страховки, а без этой бумаги танкеры фактически остановились. «Трамп, по всей видимости, пытается убедить компании-перевозчики и страховые в том, что идти через Ормузский пролив безопасно, – считает Юшков. – Вместе с тем, стабильного нормального судоходства в проливе нет. И более того, сейчас ситуация может усугубиться».

    Ранее Иран объявил о перекрытии Ормузского пролива для всех нефтяных танкеров и торговых судов. Причиной стали атаки США по территории Исламской республики. «Приближение к Ормузскому проливу будет расцениваться как сотрудничество с врагом», – говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    При этом американские военные опровергли информацию о закрытии морского маршрута и заявили, что суда по-прежнему беспрепятственно следуют через него в обе стороны. Однако позже Корпус сообщил об ударах по двум судам, пытавшимся пересечь Ормуз.

    В этом контексте любопытно заявление Дональда Трампа о тайном вывозе миллионов баррелей нефти по Ормузскому проливу. «В прошлом месяце я отдал нашим <...> вооруженным силам приказ выполнить секретную задачу, чтобы поддержать прохождение нефтеналивных танкеров и других коммерческих судов через Ормузский пролив. Сегодня я рад объявить о том, что в результате этих усилий более 100 млн баррелей нефти попали на открытый рынок», – написал он в Truth Social.

    По мнению американского лидера, именно это помогло сдержать рост цен на нефть, которая «стоит 85 долларов». Он не уточнил, когда, кто именно и каким образом осуществлял транспортировку, но отметил, что Иран узнал об этом совсем недавно. При этом в минэнерго США заявили, что не знают о секретной миссии по вывозу нефти. «Я не думаю, что президент лжет. Я думаю, президент просто спокойно говорит о наших усилиях остановить поток иранской нефти», — сказал министр энергетики страны Крис Райт.

    Напомним, в ночь на четверг американские военные в очередной раз атаковали Иран. Согласно сообщению Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), удары наносились «в целях самообороны» и представляли собой «ответ на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана». Отмечается, что в операции были задействованы силы морской пехоты, ВВС и ВМС.

    Американские войска нанесли удары по объектам военной разведки и наблюдения, системам связи и позициям противовоздушной обороны на территории Исламской республики, следует из заявления CENTCOM. Иранские СМИ писали, что в течение ночи взрывы звучали в Тегеране, на островах Хенгам и Кешм, а также городах в городах Минаб и Мохр, Бендер-Аббас.

    Тегеран в ответ на атаку запустил ракеты и беспилотники по американским военным базам в Ираке, Бахрейне и Кувейте. КСИР отчитался об атаке на 18 объектов США на Ближнем Востоке в ходе двух волн. Власти Кувейта закрыли воздушное пространство страны из-за ударов, сообщило Управление гражданской авиации эмирата.

    Трамп заявил, что в ходе атаки по целям в Иране были применены 49 ракет Tomahawk и задействованы истребители. Он пригрозил, что в ночь на пятницу Штаты нанесут еще одну серию ударов, если Тегеран не согласится на сделку. «Мы разбомбим их к чертовой матери завтрашней ночью», – процитировали американского президента в эфире телеканала Fox News.

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    11 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    Трамп заявил о планах захватить иранский остров Харк
    Трамп заявил о планах захватить иранский остров Харк
    @ Aaron Schwartz/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские вооруженные силы намерены захватить иранский остров Харк, на территории которого располагается крупнейший нефтяной терминал Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп анонсировал новые удары по иранской территории в ночь на пятницу, передает соцсеть Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что оборонительные возможности Тегерана, включая военно-морские и военно-воздушные силы, практически уничтожены.

    «В какой-то момент в недалеком будущем мы захватим остров Харк», – написал глава государства на своей странице. Он уточнил, что Соединенные Штаты планируют взять под полный контроль нефтегазовые рынки Ирана по аналогии с действиями Вашингтона в отношении Венесуэлы.

    Остров Харк располагается в северной части Персидского залива. Там функционирует крупнейший нефтяной терминал, играющий стратегическую роль в экспорте энергоресурсов из Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня рядом с иранским островом Харк произошел взрыв неустановленного происхождения.

    Ранее американские чиновники подтвердили нанесение ударов по военным целям на этой территории.

    В ответ вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф пригрозил жесткими мерами в случае высадки войск США.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 13:02 • Новости дня
    Эксперт оценил судьбу перемирия на Ближнем Востоке после обмена ударами США и Ирана

    Политолог Сажин: Обмен ударами США и Ирана превратился в замкнутый круг

    Эксперт оценил судьбу перемирия на Ближнем Востоке после обмена ударами США и Ирана
    @ centcom.mil

    Tекст: Олег Исайченко

    Говорить о том, что двухмесячное перемирие между США и Ираном рухнуло, пока рано. Вашингтон и Тегеран демонстрируют готовность к продолжению переговоров. Тем не менее, обмен ударами может потенциально перерасти в возобновление широкомасштабных боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин.

    «И в США, и в Иране заявляют, что наносят именно ответные удары», – отметил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. По его оценкам, нынешние осложнения на фоне временного перемирия возникло из-за того, что Тегеран требует от Израиля прекратить боевые действия на юге Ливана против «Хезболлы».

    Собеседник напомнил, что 7 июня израильские военные нанесли удар по пригороду Бейрута, где базируется ливанская группировка. Вечером того же дня Иран возобновил ракетные удары по еврейскому государству. Затем 8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по Исламской республике.

    В понедельник же стало известно о сбитии американского военного вертолета Apache в районе Ормузского пролива. После этого Штаты совершили «предупредительный выстрел» в адрес Тегерана: нанесли удары по Ирану. А иранские силы атаковали американские базы в нескольких странах Персидского залива. Стороны обменивались ударами два дня подряд. «Это замкнутый круг», – считает Сажин.

    По его мнению, говорить о том, что двухмесячное перемирие рухнуло, пока рано. «Вашингтон и Тегеран демонстрируют готовность продолжать переговоры. Другое дело, что они выдвигают друг к другу слишком серьезные требования, и, следовательно, шансы на заключение соглашения, о котором так долго и упорно говорит Дональд Трамп, малы», – рассуждает политолог.

    Он указал, что среди условий США – открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход судов, отказ Исламской республики от запасов высокообогащенного урана; а среди условий Ирана – разморозка Штатами 24 млрд долларов иранских активов. «Каждая сторона может пойти на незначительные компромиссы, но это не решит проблему», – полагает собеседник.

    «Кроме того, важно учитывать, что за скобки выведен Израиль, который настроен радикально. Еврейское государство не готово смириться с существующим режимом в Иране», – добавил аналитик. На этом фоне Сажин не исключил, что обмен ударами может потенциально перерасти в возобновление широкомасштабных боевых действий. По его мнению, будут ли события развиваться по эскалационной спирали, зависит от внутриполитической ситуации в США и Иране.

    «Трампу не нужно расширение боевых действий в этом регионе – особенно, когда в Штатах проходит Чемпионат мира по футболу, приближается дата 250-летия независимости, а на горизонте маячат промежуточные выборы в Конгресс», – отметил спикер. Как указал эксперт, Тегеран тоже заинтересован в разрядке, потому что экономическая и социальная ситуация в республике очень сложная.

    Напомним, в ночь на четверг американские военные в очередной раз атаковали Иран. Согласно сообщению Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), удары наносились «в целях самообороны» и представляли собой «ответ на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана». Отмечается, что в операции были задействованы силы морской пехоты, ВВС и ВМС.

    Американские войска нанесли удары по объектам военной разведки и наблюдения, системам связи и позициям противовоздушной обороны на территории Исламской республики, следует из заявления CENTCOM. Иранские СМИ писали, что в течение ночи взрывы звучали в Тегеране, на островах Хенгам и Кешм, а также городах в городах Минаб и Мохр, Бендер-Аббас.

    Дональд Трамп заявил, что в ходе атаки по целям в Иране были применены 49 ракет Tomahawk и задействованы истребители. Исламская республика в ответ запустила ракеты и беспилотники по американским военным базам в Ираке, Бахрейне и Кувейте. КСИР отчитался об атаке на 18 объектов США на Ближнем Востоке в ходе двух волн. Власти Кувейта закрыли воздушное пространство страны из-за ударов, сообщило Управление гражданской авиации эмирата.

    Кроме того, Иран объявил о перекрытии Ормузского пролива для всех нефтяных танкеров и торговых судов. «Приближение к Ормузскому проливу будет расцениваться как сотрудничество с врагом», – говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР). При этом американские военные опровергли информацию о закрытии морского маршрута и заявили, что суда по-прежнему беспрепятственно следуют через него в обе стороны. Однако позже Корпус сообщил об ударах по двум судам, пытавшимся пересечь Ормуз.

    Глава Белого дома пригрозил, что в ночь на пятницу Штаты нанесут еще одну серию ударов, если Тегеран не согласится на сделку. По информации CNN, Вашингтон и Тегеран продолжают вести переговоры по урегулированию, несмотря на обмен ударами. Напомним, между США и Ираном действует режим прекращения огня, объявленный в начале апреля.

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    11 июня 2026, 04:28 • Новости дня
    США сообщили о завершении волны ударов по Ирану

    CENTCOM сообщило о завершении волны ударов по целям в Иране

    США сообщили о завершении волны ударов по Ирану
    @ CENTCOM/X

    Tекст: Антон Антонов

    США завершили нанесение дополнительных ударов по иранским объектам, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «Силы CENTCOM нанесли удары по иранским средствам военного наблюдения, системам связи и объектам ПВО на территории Ирана», – заявило CENTCOM в X.

    В атаке участвовали силы морской пехоты, ВВС и ВМС США, применившие высокоточные боеприпасы. Целями, как заявило CENTCOM, стали объекты, представлявшие угрозу для американских сил и международных торговых судов в водах региона. В Вашингтоне подчеркнули, что действия стали ответом на продолжающуюся агрессию со стороны Тегерана.

    Также в CENTCOM опровергли информацию иранской стороны об ударе по американскому военному кораблю в Ормузском проливе. В ведомстве подчеркнули, что ни один корабль США не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали нанесение новых ударов по иранской территории.

    Сообщалось, что вооруженные силы Ирана атаковали беспилотниками базу Пятого флота США в Бахрейне. Иранское командование перекрыло движение для любых типов судов через Ормузский пролив.

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    11 июня 2026, 20:52 • Новости дня
    Трамп отменил запланированные удары по Ирану
    Трамп отменил запланированные удары по Ирану
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп принял решение отказаться от проведения военных ударов по иранской территории, которые планировались на вечер четверга.

    Об этом глава государства рассказал на своей странице в социальной сети Truth Social, передает РИА «Новости».

    «Исходя из того, что обсуждения с Исламской республикой Иран были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены, я как президент Соединенных Штатов Америки отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки по Ирану», – подчеркнул американский лидер в своем сообщении.

    Накануне Трамп анонсировал мощную атаку на Иран из-за уничтожения американского военного вертолета. Американский лидер пригрозил разбомбить Исламскую республику в случае отказа от сделки с Вашингтоном. Позже глава Белого дома сообщил о планах продолжить удары по иранской территории в ночь на 12 июня.

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    11 июня 2026, 06:28 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американских истребителей на базе в Иордании

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) отчитался о нанесении мощного ракетного удара по военному объекту Аль-Азрак, в результате которого пострадали американские военные самолеты.

    «Воздушно-космические силы КСИР, используя 12 баллистических ракет, нанесли удары по местам дислокации американских истребителей F-35, F-15 и F-16», – говорится в заявлении КСИР, передает ТАСС.

    Также поражены ключевые объекты американской армии на авиабазе и командном центре Аль-Азрак.

    В заявлении сообщается, что уничтожено «большое количество истребителей».

    Ранее Корпус стражей исламской революции уже заявлял о ракетном ударе по американской базе Аль-Азрак в Иордании. Перед этим войска США атаковали несколько иранских систем противовоздушной обороны в районе Ормузского пролива.

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    11 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    IRIB заявила об атаке Ирана на силы Пятого флота США

    IRIB: Иран атаковал силы Пятого флота США

    Tекст: Антон Антонов

    Войска Ирана атаковали беспилотниками силы Пятого флота США в Бахрейне, сообщила иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    «После вторжения армии США на юг Ирана, Пятый флот ВМС США в Бахрейне подвергся атакам беспилотников армии Ирана», – заявила IRIB.

    Отмечается, что удар пришелся по коммуникационным антеннам и радиолокационным системам, передает РИА «Новости».

    По данным пресс-службы Корпуса стражей исламской революции, в ночь на четверг ВКС и ВМС корпуса в ходе двух волн операции атаковали 18 целей, принадлежащих армии США. Удары, в частности, пришлись по объектам на авиабазах «Али ас-Салем» и «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте, а также на авиабазе «Шейх-Иса» в Бахрейне.
    КСИР заявил, что речь идет о «наказании агрессора».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали наносить удары по Ирану.

    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по двум судам в Ормузском проливе.

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    11 июня 2026, 07:39 • Новости дня
    Иран пообещал оставлять закрытым Ормузский пролив «сколько потребуется»

    Иран пообещал оставлять закрытым Ормузский пролив

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стратегически важная водная артерия Ормузский пролив останется закрытой для прохода столько, «сколько потребуется», заявил иранский посол в Токио Пейман Сеадат.

    «Вражеские корабли не могут пройти через Ормузский пролив – он закрыт для них», – сказал посол в беседе с ТАСС.

    Остальным судам теперь необходимо тщательно координировать все свои действия с иранскими властями.

    По словам посла, акваторию перекрыли после серии терактов, так как оттуда исходила реальная агрессия.

    Собеседник добавил, что пролив будет закрыт «сколько потребуется».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, центральный штаб военного командования ВС Ирана объявил о полном перекрытии движения через Ормузский пролив.

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    11 июня 2026, 10:41 • Новости дня
    Sky News: Конфликт с Ираном ударил по кошелькам американцев

    Sky News: Кризис на Ближнем Востоке разогнал инфляцию в США до 4,2%

    Tекст: Мария Иванова

    Продолжающийся военный конфликт на Ближнем Востоке привел к резкому росту инфляции и цен на топливо, серьезно ударив по финансовому благополучию граждан США.

    Последние данные об инфляции в Соединенных Штатах показывают, что крупнейший в мире экспортер нефти не застрахован от экономических последствий конфликта на Ближнем Востоке, передает Sky News.

    Уровень потребительских цен в мае вырос на 0,5 процентных пункта, достигнув 4,2% – максимального значения с апреля 2023 года.

    Основным драйвером роста стали цены на топливо. Стоимость бензина подскочила на 40%, а мазута – на 59%. При этом рост заработной платы составил чуть более 3%, что означает снижение покупательной способности домохозяйств на фоне ускоряющейся инфляции.

    Аналитики банка Barclays прогнозируют, что стоимость нефти марки Brent составит в среднем 100 долларов за баррель в 2026 году и 88 долларов в 2027 году, если свобода судоходства в Ормузском проливе будет восстановлена до конца июня. В случае задержки до конца августа цены могут вырасти до 110 и 105 долларов соответственно.

    Глава компании Shell Ваэль Саван отметил, что «восстановление баланса на рынке сырой нефти займет год, а возможно, и больше после окончания конфликта». Он объяснил это необходимостью восполнения значительного сокращения запасов, вызванного потерей объемов добычи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о достижении предварительного соглашения с Ираном.

    Министерство труда страны зафиксировало ускорение инфляции до 3,8% на фоне конфликта. Средняя стоимость автомобильного топлива в государстве увеличилась почти наполовину.

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    11 июня 2026, 05:41 • Новости дня
    Австралия решила отправить самолет для разблокировки Ормузского пролива

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Австралийская сторона решила выделить борт радиолокационного обнаружения для участия в международной коалиции, защищающей свободу торгового судоходства в Ормузском проливе, говорится в заявлении глав дипломатических и оборонных ведомств Австралии и Британии.

    Австралийский самолет E-7A Wedgetail войдет в состав группировки, действующей под командованием Лондона и Парижа, отмечается в заявлении, передает ТАСС.

    Британские военные направят в регион истребители Typhoon, эсминец HMS Dragon и надводные беспилотники. Коалиция также задействует специальное оборудование для поиска мин.

    Министры выразили обеспокоенность негативным влиянием ближневосточного конфликта на мировую экономику. Перебои в судоходстве создают прямую угрозу энергетической безопасности многих стран, включая государства Тихоокеанского региона.

    В мае международная коалиция под руководством Британии и Франции согласовала военную миссию по разблокировке Ормузского пролива.

    Для прокладки безопасных маршрутов западные страны решили задействовать автономные миноискатели.

    В июне Иран решил полностью перекрыть движение через Ормузский пролив.

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    11 июня 2026, 15:46 • Новости дня
    Трамп анонсировал ночные удары по Ирану

    Трамп: США ударят по Ирану в ночь на пятницу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о планах американских вооруженных сил продолжить атаки на территорию Ирана в ночь на 12 июня.

    «Очень сильно ударят по Ирану сегодня ночью», – написал американский лидер в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило о начале новых ударов по иранской территории. Трамп пригрозил разбомбить Исламскую республику в случае отказа от сделки с Вашингтоном. Накануне американская армия атаковала 20 целей на территории страны.

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    11 июня 2026, 15:28 • Новости дня
    ОАЭ выдали России обвиняемых в похищении человека и мошенничестве

    ОАЭ выдали России двух обвиняемых в похищении человека и мошенничестве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов передали российским правоохранителям двух граждан, находившихся в международном розыске по уголовным делам.

    В аэропорту Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России двух граждан России, объявленных в розыск по каналам Интерпола, – сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Один из них обвиняется в похищении человека, совершенном в 2021 году в Тверской области. По версии следствия, мужчина вместе с сообщниками насильно посадил потерпевшего в автомобиль, избил его и требовал передать деньги и информацию. Обвиняемый скрылся за границей, был объявлен в международный розыск в мае прошлого года и через два месяца задержан в ОАЭ.

    Вторая экстрадированная – бывший директор строительной компании из Ростова-на-Дону. Женщина разыскивалась по обвинению в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что с 2005 по 2007 год она вместе с сообщником похитила средства дольщиков, причинив ущерб на несколько десятков миллионов рублей. Передача фигурантов стала возможной благодаря взаимодействию правоохранительных органов двух стран по каналам Интерпола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Объединенные Арабские Эмираты передали России двух подозреваемых в хищении свыше 370 млн рублей.

    В прошлом году власти ОАЭ депортировали на родину фигурантов дел о мошенничестве и попытке дачи взятки. А Болгария выдала правоохранителям обвиняемого в крупном мошенничестве при продаже автомобилей.

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    11 июня 2026, 05:52 • Новости дня
    Кувейт заявил об отражении воздушной атаки

    В четверг утром кувейтские силы противовоздушной обороны начали отражать воздушную атаку, сообщил генштаб этой ближневосточной страны.

    Вооруженные силы государства задействовали средства перехвата для нейтрализации воздушной угрозы, указал генштаб Кувейта, передает РИА «Новости».

    Представители командования настоятельно рекомендовали местным жителям строго соблюдать правила техники безопасности. Кроме того, граждан попросили доверять исключительно официальным источникам информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вооруженные силы Кувейта задействовали зенитные комплексы для перехвата летающих объектов.

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    11 июня 2026, 09:02 • Новости дня
    При атаке ВС США на судно у берегов Омана погибли два индийских моряка

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки американских военных на торговое судно у побережья Омана двое индийских моряков погибли погибли, еще один пропал без вести, сообщил профсоюз моряков Индии.

    Двое индийских моряков погибли при атаке ВС США на торговое судно, передает ТАСС. Еще один член экипажа числится пропавшим без вести. Инцидент произошел у побережья Омана.

    «По имеющейся у меня последней информации, двое погибли, а старший механик до сих пор числится пропавшим без вести», – заявил генеральный секретарь профсоюза моряков Индии Манодж Ядав.

    Танкер Settebello шел под флагом Палау с 24 индийскими моряками. Судно подверглось атаке 9 июня. Центральное командование ВС США сообщило, что высокоточные боеприпасы были выпущены после многократного неподчинения указаниям. При помощи ВМС Омана удалось спасти 21 моряка.

    По словам Ядава, американские военные знали о гражданстве экипажа. Он подчеркнул, что судно можно было просто задержать. Индия уже вызвала временного поверенного в делах США для вручения ноты протеста. МИД страны решительно осудил нападение.

    Ранее США атаковали танкер Settebello в акватории Оманского залива.

    После пожара в машинном отделении двое членов экипажа пропали без вести.

    Днем ранее американский истребитель выпустил ракету по нефтяному судну M/T Marivex.

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    11 июня 2026, 06:17 • Новости дня
    Al-Jazeera: Кувейт закрыл свое воздушное пространство

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Кувейтские власти временно перекрыли небо для гражданской авиации, перенаправив все транзитные и регулярные рейсы в запасные аэропорты, сообщают СМИ.

    Решение о приостановке полетов продиктовано соображениями безопасности, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на управление гражданской авиации страны, передает РИА «Новости».

    Воздушное пространство закрыто «в качестве меры предосторожности» в связи с «иранской агрессией».

    Пассажирские лайнеры, следовавшие в государство, вынужденно меняют маршруты. Их принимают альтернативные воздушные гавани.

    Ранее утром в четверг Кувейт объявил об отражении воздушной атаки.

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