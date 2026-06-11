МИД призвал западные СМИ перестать называть НАТО оборонительным союзом

Глава российской дипмиссии в Норвегии Николай Корчунов выступил с заявлением о роли Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». В интервью местной телерадиокомпании NRK дипломат подчеркнул милитаристскую природу организации.
«Призываю западные СМИ прекратить ретранслировать нелепый, совершенно неправдоподобный миф о НАТО как «оборонительном союзе», – сказал посол. По его словам, всему миру уже давно известна агрессивная и хищническая суть этого объединения.
Корчунов пояснил, что главная цель альянса состоит в сохранении глобального доминирования коллективного Запада во главе с США при помощи силовых и насильственных методов.
Дипломат добавил, что Москва оценивает не только действия блока в целом, но и шаги отдельных его членов. Такие действия могут происходить неформально, но при поддержке союзников, как это было с военной накачкой Киева.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов назвал оборонительный характер Североатлантического альянса политическим мифом.
Корчунов рассказал об отработке сценариев захвата Калининградской области на учениях военного блока.
Глава российской дипмиссии в Осло пообещал адекватный ответ на создаваемые со стороны Норвегии угрозы.