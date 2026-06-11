Новак поручил создать прогностическую модель развития ситуации на рынке топлива

Заместитель председателя правительства обсудил обеспечение потребителей бензином и дизелем, а также динамику цен на нефтепродукты, сообщается на сайте кабмина.
В совещании участвовали глава Минсельхоза Оксана Лут, представители Минэкономразвития, Минэнерго, ФАС, Минтранса, Минфина, Петербургской биржи и отраслевых компаний. Участники отметили, что ситуация находится под постоянным контролем.
Новак поручил сформировать детализированную «прогностическую модель развития ситуации на топливном рынке в региональном разрезе». Этот инструмент повысит качество мониторинга и поможет вовремя находить узкие места. В результате власти получат возможность принимать необходимые решения превентивно.
«Все действующие механизмы должны быть настроены таким образом, чтобы обеспечивать стабильность поставок и сбалансированный уровень цен для всех участников рынка», – подчеркнул вице-премьер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на совещании у вице-премьера Александра Новака в конце марта 2026 года обсуждались меры для стабилизации топливного рынка России.
В октябре 2025 года правительство России прорабатывало дополнительные меры по оздоровлению топливного рынка и запускало модель мониторинга цен на бензин по регионам на основе потребительской активности.