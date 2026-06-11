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    11 июня 2026, 22:09 • Новости дня

    Директор музея рассказал о восстановлении панорамы в Севастополе

    Директор Музея обороны Севастополя рассказал о восстановлении панорамы

    Tекст: Вера Басилая

    Спасенные десять фрагментов полотна панорамы «Оборона Севастополя», которые удалось вынести из горящего здания музея, будут просушены, а их лакокрасочное покрытие по возможности сохранено, сообщил директор музея Михаил Смородкин.

    По словам Смородкина, десять фрагментов картины, которые удалось спасти из горящего здания музея обороны Севастополя, просушат в местных мастерских, передает РИА «Новости».

    «Те десять спасенных фрагментов, которые смогли вынести из горящей панорамы, необходимо просушить, сохранить лакокрасочное покрытие, сделать все возможное, чтобы холст не получил деформации», – рассказал руководитель музея.

    По словам Смородкина, площадь спасенных фрагментов пока неясна, предстоит большая работа по их замеру и описанию, чтобы понять, какие именно фрагменты полотна спасены.

    Первичные восстановительные мероприятия пройдут в реставрационных мастерских города. Специалисты постараются максимально сберечь лакокрасочный слой полотна. В дальнейшем спасенные части исторической панорамы планируется передать в крупные реставрационные центры для проведения более сложных работ.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении панорамы ударом украинского беспилотника.

    В ходе спасательной операции специалисты эвакуировали из горящего здания три уцелевших фрагмента поврежденного полотна.

    Музейные работники оперативными усилиями сберегли часть предметного плана исторической инсталляции.

    10 июня 2026, 10:47 • Новости дня
    Исторические фрагменты панорамы «Обороны Севастополя» уцелели после атаки ВСУ
    Исторические фрагменты панорамы «Обороны Севастополя» уцелели после атаки ВСУ
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Исторические части знаменитой панорамы «Обороны Севастополя» не пострадали, поскольку в здании экспонировалась воссозданная версия картины, сообщили в пресс-службе музея обороны Севастополя.

    Все оригинальные фрагменты легендарного полотна Франца Рубо остались невредимыми при ударе по зданию музея в Севастополе, передает РИА «Новости». В пресс-службе Музея обороны Севастополя пояснили, что оригиналы находились в безопасном месте.

    «Это полотно, которое воссоздавалась после проведенной масштабной реставрации здания. Это полностью воссозданное полотно. Исторические фрагменты полотна Рубо уцелели», – рассказали представители учреждения.

    В настоящее время в музейных фондах Севастополя сберегаются 39 оригинальных фрагментов. Всего же до наших дней дошло 86 частей исторического произведения, остальные находятся в других музеях страны.

    Директор учреждения Михаил Смородкин сообщил, что ликвидация возгорания продолжается. Снаряд попал в кровлю главного здания музея-панорамы «Оборона Севастополя» минувшей ночью, вызвав пожар четвертого ранга. По информации губернатора, ситуация остается сложной, над тушением работают подразделения МЧС и профильные службы. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

    Ранее украинские беспилотники повредили крышу здания панорамы «Оборона Севастополя».

    Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении великого шедевра Франца Рубо.

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    10 июня 2026, 12:59 • Новости дня
    Андрей Медведев: Удар по панораме «Оборона Севастополя» – придумка британцев
    Андрей Медведев: Удар по панораме «Оборона Севастополя» – придумка британцев
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист Андрей Медведев увидел в атаке на Севастополь след Британии, которая, по его мнению, мстит России за нереализованный проект покорения Крыма.

    «Выбрать целью для атаки панораму «Оборона Севастополя» – это явно не придумка украинских деятелей», – заявил журналист Андрей Медведев в своем Telegram-канале.

    По его словам, для мятежной территории, где высшей формой мысли считается Тарас Шевченко, удар по полотну Франца Рубо слишком тонкий и сложный ход.

    Медведев связал атаку с Британией, которая, по его мнению, мстит Корнилову и Нахимову за нереализованный проект покорения Крыма. Он назвал британцев системными людьми, которые понимают связь поддержки черкесов в 30-е годы XIX века, обороны Севастополя в 1854-м, Русской Весны 2014-го и сегодняшнего дня. Журналист подчеркнул, что для Британии Севастополь и Восточная война стали «позором из позоров», а Балаклава – тем, что там не могут забыть и простить.

    Автор уверен, что именно британцы выбрали цель удара, тем более, как он утверждает, Украина сейчас является прежде всего их проектом. Медведев отметил, что полотно Франца Рубо, скорее всего, уже не удастся восстановить, но саму панораму восстановят обязательно.

    «Понимаете кто нам противостоит? Те, кто хотят не просто нас уничтожить. А даже память о нас. О наших предках. Русских героях. О том, что мы вообще на этой земле были. Мятежный малоросс просто инструмент», – написал Медведев.

    Журналист назвал происходящее для России эсхатологическим вопросом и заявил, что ни нытье, ни уныние, ни нерешительность не помогут в противостоянии такому врагу.

    В постскриптуме он иронично заметил, что у Британии якобы проржавел флот, и задал вопрос, не время ли России потребовать сатисфакции. Как историк он предположил, что самым тонким ответом могло бы стать «восстание сипаев» в Лондоне в юбилейный 2027 год, к 170-летию сипайского движения.

    Украинские беспилотники повредили крышу здания панорамы «Оборона Севастополя».

    Губернатор города Михаил Развожаев заявил о практическом уничтожении великого шедевра Франца Рубо.

    В пресс-службе Музея обороны Севастополя сообщили об уцелевших исторических фрагментах панорамы «Оборона Севастополя» и о размещении в здании воссозданной версии полотна.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 20:56 • Новости дня
    В Севастополе спасли три фрагмента поврежденной ВСУ панорамы Рубо
    В Севастополе спасли три фрагмента поврежденной ВСУ панорамы Рубо
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате вражеской атаки на на Музей обороны Севастополя удалось спасти три уцелевшие части панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», сообщили в музее.

    После атаки противника на Музей обороны Севастополя удалось частично спасти историческую панораму Франца Рубо, передает РИА «Новости». В пресс-службе заповедника поделились первыми результатами спасательной операции. «Из здания уже эвакуированы три фрагмента поврежденного огнем полотна», – рассказали представители учреждения.

    В настоящее время пожарные расчеты завершают тушение огня. Специалисты проводят тщательную проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания. Операция по поиску и перемещению оставшихся элементов картины продолжается.

    Дальнейшую судьбу произведения искусства определят профильные эксперты. Им предстоит оценить общее состояние холста и принять решение о целесообразности его реставрации.

    Ранее украинские беспилотники повредили здание панорамы «Оборона Севастополя». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что утраченное в результате происшествия историческое полотно «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» будет воссоздано благодаря ранее проведенной цифровизации материалов.

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    10 июня 2026, 11:15 • Новости дня
    Военкор Коц: Зеленский сжег «Панораму Севастополя» как фашисты в 1942-м
    Военкор Коц: Зеленский сжег «Панораму Севастополя» как фашисты в 1942-м
    @ t.me/razvozhaev

    Военкор Александр Коц заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский сжег «Панораму Севастополя» как фашисты в 1942 году, но полотно обязательно восстановят, а за каждый кусочек нацистам выставят счет.

    Коц в Max сообщил, что в ночь на 10 июня украинский беспилотник целенаправленно атаковал Исторический бульвар в Севастополе и круглое здание панорамы, знакомое по школьным учебникам.

    Панорама Франца Рубо «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» представляет собой полотно высотой около 14 метров и площадью более 1,5 тыс. кв. метров. На нем запечатлен штурм Малахова кургана 6 июня 1855 года, адмирал Нахимов, матрос Кошка и сестры милосердия под руководством Николая Пирогова, символизирующие 349-дневную оборону города от англичан, французов, турок и сардинцев.

    Коц напомнил, что 25 июня 1942 года по панораме уже пикировали немецкие бомбардировщики Ju-87, здание горело, но краснофлотцы Волович, Маметов, Каверин и младший сержант Шек под бомбежкой разрезали полотно на части и вывезли их на лидере эсминцев «Ташкент» в Новороссийск. После войны из 86 уцелевших фрагментов с примерно 6 тыс. пробоин полотно восстанавливали 12 лет, над ним трудились 19 художников под руководством академиков Яковлева и Соколова-Скаля, а архитектор Петропавловский восстановил здание, заделав около 3 тыс. повреждений фасада, и 16 октября 1954 года Панорама снова открылась.

    Военкор сообщил, что на 11 июня было запланировано открытие выставки «Рубо. 170» с подлинными фрагментами панорамы «Штурм 6 июня 1855 года», которые вернулись в Севастополь после примерно 60 лет хранения в Москве.

    «Знали ведь. Не могли не знать. И ударили – за день до открытия. Те, кто называет себя «европейским выбором», – отметил Коц.

    Коц подчеркнул, что удар был нанесен за день до открытия, и обвинил украинскую сторону в стремлении воевать с памятью о защитниках города – от Нахимова до мальчишек с Малахова кургана.

    Коц выразил уверенность, что сейчас полотно снова восстановят по фрагментам, напишут заново и откроют «назло», а виновникам, по его словам, выставят счет «по каждому квадратному сантиметру полотна» и по каждому имени защитника Севастополя, вписанному Рубо.

    «История, как верно сказал губернатор, повторяется. И финал у нее один и тот же – для тех, кто приходит жечь Севастополь. Севастополь стоял. Стоит. И будет стоять», – подчеркнул Коц.

    Ранее украинские дроны повредили здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» и вызвали возгорание ее крыши.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о практически полном уничтожении шедевра Франца Рубо ударом украинского беспилотника и работе на месте десятков спасателей.

    В пресс-службе Музея обороны Севастополя сообщили об уцелевших исторических фрагментах панорамы «Обороны Севастополя» и о размещении в здании воссозданной версии полотна.

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    9 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Отправления поездов в Москву и Петербург перенесли из Симферополя в Керчь

    Tекст: Вера Басилая

    Отправление поездов № 67/68 Симферополь – Москва и № 77/78 Симферополь – Санкт-Петербург 9 июня отложено на ночь 10 июня и перенесено из Симферополя на станцию Керчь-Южная, пассажиров доставят к месту посадки автобусами, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс».

    Отправление составов № 67/68 до Москвы и № 77/78 до Петербурга отложили на ночь десятого июня, передает РИА «Новости». Местом старта маршрутов вместо крымской столицы назначена станция Керчь-Южная.

    В компании «Гранд Сервис Экспресс» пояснили изменения расписания. «Поезд 67/68 Симферополь – Москва вместо отправления из Симферополя 9 июня в 19.50 отправится от станции Керчь-Южная 10 июня в 00.55... Поезд 77/78 Симферополь – Санкт-Петербург вместо отправления из Симферополя 9 июня в 21.10 отправится из Керчь-Южная 10 июня в 02.45», – говорится в сообщении.

    В настоящее время путешественников везут к месту посадки на автобусах от Симферополя и транзитных остановок. Пассажиров петербургского направления транспорт ожидает с половины десятого вечера.

    Железнодорожное сообщение между Керчью и Симферополем остановилось из-за атак украинских беспилотников.

    Компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщила о задержке семи пассажирских поездов из Крыма.

    Перевозчик временно изменил схему движения составов «Таврия» по полуострову.

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    10 июня 2026, 13:57 • Новости дня
    Британию и Францию назвали заказчиками атаки на панораму «Оборона Севастополя»

    Политолог Колчин: Атаку по «Обороне Севастополя» заказали Британия и Франция

    Британию и Францию назвали заказчиками атаки на панораму «Оборона Севастополя»
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Атака на панораму «Оборона Севастополя» является откровенной террористической акцией, заказчиками которой выступили Британия и Франция из-за исторической травмы и многовековой ненависти к России, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Колчин.

    «Атака на панораму обороны Севастополя – это откровенная террористическая акция, заказчиками которой выступили Англия и Франция», – заявил политолог Петр Колчин.

    Эксперт отметил, что для киевских руководителей эта память ничего не значит, но в Лондоне и Париже до сих пор помнят последствия войны в Крыму: десятки тысяч убитых солдат, срыв планов о стратегическом поражении России, перемолотая в кровавых сражениях у Балаклавы молодая британская знать.

    «До сих пор для европейцев это психологическая травма, символ срыва грандиозных планов по ослаблению России. Английские элиты хотели бы забыть об этом, но Русский Крым никогда не позволит им это сделать», – заявил Колчин.

    Специалист добавил, что Европа продолжает многовековую борьбу с целью захвата отечественных ресурсов и уничтожения истории. Он подчеркнул, что западные политики видят реальную угрозу именно в исторической памяти русского народа.

    «Нам важно всегда помнить, что в борьбе с объединенной Европой мы побеждали, побеждаем и будем побеждать», – отметил Колчин.

    Ранее украинские беспилотники повредили здание панорамы «Оборона Севастополя».

    Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении шедевра Франца Рубо.

    Журналист Андрей Медведев связал атаку с местью Британии за нереализованный проект покорения Крыма.

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    10 июня 2026, 16:04 • Новости дня
    Развожаев рассказал о повреждениях в музее «Оборона Севастополя»

    Развожаев: Полотно панорамы в музее «Оборона Севастополя» не уцелело после атаки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полотно панорамы и интерьеры музея «Оборона Севастополя» не пережили удара ВСУ, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Все внутреннее убранство, включая, соответственно полотно, которое было в финальной стадии реставрации, конечно этого ничего не осталось, но все оцифровано, все материалы есть, все будет воссоздано в лучшем виде», – заявил глава региона журналистам, передает ТАСС.

    Напомним, украинские беспилотники повредили крышу здания панорамы в Севастополе.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о неминуемом наказании для виновников атаки.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал полное восстановление разрушенного исторического объекта.

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    10 июня 2026, 23:48 • Новости дня
    Развожаев сообщил об уничтожении десяти атаковавших Севастополь БПЛА
    Развожаев сообщил об уничтожении десяти атаковавших Севастополь БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили десять украинских беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев в «Максе» отметил, что уже сбито десять БПЛА в районе Северной стороны, Парка Победы и мыса Фиолент. По предварительной информации, пострадавших нет.

    Он призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. Глава города добавил, что военные уничтожают вражеские дроны различными средствами поражения, в том числе из стрелкового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники повредили здание панорамы «Оборона Севастополя».

    Развожаев заявил, что утраченное в результате происшествия историческое полотно «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» будет воссоздано благодаря ранее проведенной цифровизации материалов.

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    10 июня 2026, 23:07 • Новости дня
    Захарова предложила купить сотрудникам ООН билеты в Севастополь

    Захарова предложила оплатить билеты сотрудникам ООН в Севастополь

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила готовность за свой счет организовать поездку представителей ООН, чтобы они смогли лично увидеть последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по музею-панораме в Севастополе.

    Захарова заявила в Telegram-канале о готовности лично оплатить билеты сотрудникам ООН для посещения музея-панорамы в Севастополе. Дипломат предложила представителям организации воочию оценить последствия украинской атаки по культурному объекту.

    Поводом для резкой реакции послужило заявление ЮНЕСКО, в котором организация «выразила обеспокоенность» сообщениями о повреждении здания. Представители структуры сослались на отсутствие доступа к месту происшествия как причину невозможности проверить детали инцидента.

    «Обеспокоены? Мы за это деньги в ЮНЕСКО десятилетиями переводим? Доступа нет, говорите? Есть доступ. Могу лично билеты купить сотрудникам секретариата», – написала Захарова.

    Дипломат также предложила провести сотрудников международной организации по местам атак на российских журналистов и посетить Старобельск. По ее словам, представители ООН должны лично увидеть следы преступлений властей Украины, чтобы сопоставить реальную картину с выраженной обеспокоенностью.

    Министерство иностранных дел России потребовало от ЮНЕСКО правовой оценки атаки на севастопольский музей.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении полотна панорамы из-за удара украинских военных.

    Ранее российские дипломаты призвали ООН отреагировать на обстрел образовательного учреждения в Старобельске.

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    11 июня 2026, 01:58 • Новости дня
    Развожаев сообщил об уничтожении более 20 атаковавших Севастополь дронов

    Развожаев: Сбиты более 20 атаковавших Севастополь дронов

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили свыше 20 украинских беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», – написал глава города в «Максе».

    Ликвидировано более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент. Глава региона подчеркнул, что по предварительной информации пострадавших в результате налета нет.

    Он также призвал граждан не игнорировать правила безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах до отмены сигнала воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники повредили здание панорамы «Оборона Севастополя».

    Развожаев заявил, что историческое полотно «Оборона Севастополя» будет воссоздано благодаря цифровизации материалов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    10 июня 2026, 03:10 • Новости дня
    Аксенов сообщил об изменении движения поездов в Крыму с 10 июня

    Tекст: Катерина Туманова

    Оперштаб Республики Крым сообщил о введении новой схемы движения пассажирских поездов: с 10 июня на полуострове начинает действовать скорректированный график железнодорожного транспорта, ограничивающий въезд составов строго светлым временем суток, заявил в Max-канале глава республики Сергей Аксенов.

    Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» уже скорректировала летнее расписание пассажирских перевозок. Новый график предусматривает курсирование 48 пар пригородных составов и 14 пар поездов дальнего следования.

    Восемь пар дальних рейсов будут передвигаться по полуострову исключительно с пяти часов утра до 23:00.

    Остальные шесть пар, прибывающие ночью, станут останавливаться на станции Керчь-Южная. Оттуда пассажиров будут развозить специальными автобусами в Джанкой, Владиславовку и Симферополь. Аналогичная схема с пересадками действует и в обратном направлении.

    «Въезд в Республику Крым железнодорожным транспортом будет осуществляться в светлое время, повторюсь, с 5.00 до 23.00, до Симферополя согласно утвержденному расписанию», – подчеркнул Аксенов в Max-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение поездов «Таврия» в Крыму изменили из-за атаки беспилотника. Перевозчик объявил об отмене остановки поезда «Таврия» на станции Джанкой. Отправления поездов в Москву и Петербург перенесли из Симферополя в Керчь.


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    9 июня 2026, 13:14 • Новости дня
    После ночной атаки БПЛА задержались семь поездов из Крыма

    «Гранд Сервис Экспресс» сообщил о задержке семи поездов из Крыма

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Движение нескольких пассажирских составов, следующих из Крыма, временно нарушилось из-за налета беспилотников 8 июня, сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс».

    График движения по Крымской железной дороге изменился после ночного инцидента с беспилотными аппаратами, передает Telegram-канал компании «Гранд Сервис Экспресс».

    В пути задерживаются семь пассажирских поездов «Таврия», следующих из Крыма. Представители компании-перевозчика уточняют, что время опоздания составов не является окончательным и может корректироваться.

    Начальники поездов оперативно информируют пассажиров об ожидаемом времени прибытия на станции по мере поступления новых данных о движении на маршруте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Гранд Сервис Экспресс» изменила маршруты движения поездов «Таврия» в Крыму.

    Власти региона временно приостановили железнодорожное сообщение на перегоне Керчь – Симферополь.

    Перевозчик эвакуировал пассажиров всех находящихся на полуострове составов.

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    10 июня 2026, 11:22 • Новости дня
    МИД: Виновные в ударе по музею Севастополя понесут наказание

    Tекст: Вера Басилая

    Ответственные за ночной удар по зданию панорамы в Севастополе обязательно понесут наказание за свои преступления против мирного объекта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что виновные в атаке на панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» будут привлечены к ответственности, передает РИА «Новости».

    По ее словам, это нападение является варварским актом против гражданской инфраструктуры.

    «За это за все они будут нести и ответственность», – подчеркнула Захарова в ходе еженедельного брифинга. Она также напомнила слова губернатора Севастополя, который назвал нападавших варварами и нелюдями.

    Украинские войска нанесли удар по музею минувшей ночью. В результате атаки возник пожар, которому был присвоен четвертый ранг сложности. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

    Украинские беспилотники повредили крышу здания панорамы «Оборона Севастополя».

    Губернатор города Михаил Развожаев заявил о практическом уничтожении великого шедевра Франца Рубо.

    В пресс-службе Музея обороны Севастополя сообщили об уцелевших исторических фрагментах панорамы «Оборона Севастополя» и о размещении в здании воссозданной версии полотна.

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    10 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль назвал атаку ВСУ на музей в Севастополе ударом по истории

    Песков: Киев наносит удары по истории, но ее нельзя победить

    Кремль назвал атаку ВСУ на музей в Севастополе ударом по истории
    @ Павел Быркин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим начал наносить удары по истории, но ее нельзя победить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку ВСУ на музей-панораму «Оборона Севастополя».

    Песков прокомментировал ночной удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя». Он подчеркнул, что, по его мнению, киевский режим перешел к атакам на историю, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории, но историю нельзя победить так же, как нельзя забыть об этой истории», – заявил Песков журналистам. Он связал случившееся с более широкой борьбой за российские регионы.

    Песков отметил, что такие удары, по его словам, лишь подчеркивают правоту России в этой борьбе.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пожар в музее оказался крайне сложным, ему присвоен четвертый ранг. Погибших и пострадавших в результате атаки нет, однако директор музея Михаил Смородкин сообщил о серьезных повреждениях учреждения.

    Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» ударом украинского беспилотника.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о неизбежном наказании ответственных за ночной удар по мирному зданию панорамы в Севастополе.

    Депутат Законодательного собрания Севастополя Василий Пархоменко назвал удар ВСУ по зданию музея-панорамы беспрецедентным случаем и одним из самых ужасных преступлений Украины.

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    9 июня 2026, 09:30 • Новости дня
    Движение через пункт пропуска «Джанкой» на границе с Крымом временно перекрыли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Транспортное сообщение через пограничный пункт «Джанкой» между Херсонской областью и Крымским полуостровом временно приостановлено, водителям предложены альтернативные пути объезда.

    Проезд через контрольно-пропускной пункт «Джанкой» приостановлен из-за осложненной ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный Telegram-канал, освещающий ситуацию на границе двух регионов.

    «Временно перекрыто движение через пункт пропуска «Джанкой». Из-за осложненной ситуации с проездом к пункту пропуска просим выбирать альтернативные пути движения в Крым», – говорится в сообщении инфоцентра.

    Водителям рекомендуется использовать два маршрута: через Мелитополь, Новоалексеевку, Новотроицкое, Чаплинку и Армянск, а также через Чкалово и Асканию-Нову.

    Обе трассы имеют качественное покрытие, необходимо планировать поездки заранее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 июня ночной налет дронов повредил дорожное полотно моста в районе поселка Чонгар. На следующий день специалисты возобновили движение транспорта по этому объекту в реверсивном режиме. Позже глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о новых повреждениях переправы.

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