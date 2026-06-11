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    11 июня 2026, 21:04 • Новости дня

    Трамп заявил, что скоро объявит время и место подписания сделки с Ираном

    Трамп заявил о скором объявлении деталей сделки с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер анонсировал скорую публикацию данных о том, где и когда состоится заключение двустороннего договора между Вашингтоном и Тегераном.

    Глава государства планирует в ближайшее время раскрыть подробности предстоящего дипломатического события, передает РИА «Новости». Соответствующей информацией политик поделился в четверг на своей личной странице в социальной сети Truth Social.

    «Время и место подписания будут вскоре объявлены», – подчеркнул Дональд Трамп, говоря о готовящемся документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп сообщил об окончательной подготовке двустороннего соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

    В конце мая американский лидер объявил о достижении финальной версии меморандума путем переговоров.

    До официального подписания документа глава государства пообещал сохранить полную морскую блокаду Ирана.

    11 июня 2026, 02:15 • Новости дня
    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов

    Штаб командования ВС Ирана: Ормузский пролив закрыт для любых типов судов

    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран принял решение полностью перекрыть движение через Ормузский пролив и намерен атаковать каждый корабль, который попытается нарушить запрет, следует из заявления центрального штаба военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия».

    «В связи с продолжением злодейства со стороны США и ввиду начала нападений их сил на некоторые южные регионы провинции Хормозган, с настоящего момента в связи с нестабильной обстановкой в регионе Ормузский пролив объявляется закрытым для движения любых типов судов», – говорится в официальном заявлении.

    Ограничения коснутся как торговых судов, так и нефтяных танкеров. Подчеркивается, что Иран намерен атаковать любое судно, которое попытается пройти через пролив, передает РИА «Новости».

    Приближение любого судна к Ормузскому проливу будет рассматриваться Ираном как «сотрудничество с врагом», судам лучше оставаться на стоянке в портах, следует из заявления ВМС Корпуса стражей исламской революции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал мощные ночные бомбардировки объектов ключевой инфраструктуры Ирана.

    CENTCOM подтвердило, что США начали наносить удары по Ирану.

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    11 июня 2026, 11:40 • Новости дня
    Экономист спрогнозировал цены на нефть в случае возобновления войны США с Ираном

    Эксперт Юшков: Цены на нефть могут подскочить выше 110 долларов за баррель

    Экономист спрогнозировал цены на нефть в случае возобновления войны США с Ираном
    @ LARRY W. SMITH/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Иран помимо перекрытия Ормузского пролива возобновит целенаправленные удары по портам, которые являются конечной точкой нефтепроводов в обход Ормуза, то на рынке нефти усилится дефицит. Цены могут оказаться выше 110 долларов за баррель, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал очередное обострение между США и Ираном.

    «Цены на нефть отреагировали на, по сути, возобновление боевых действий между США и Ираном и перекрытие Ормузского пролива несильным ростом. Котировки на торгах в четверг выросли на 2–3%. Тем не менее, это может быть устойчивым трендом», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его оценкам, цены могут потенциально подскочить выше 100 – 110 долларов за баррель. Такой сценарий вероятен в случае дополнительного сокращения предложения на рынке. «Дефицит существенно усилится, и мы увидим дальнейший стремительный рост цен, если Иран возобновит целенаправленные удары по портам, которые являются конечной точкой нефтепроводов, обходных вокруг Ормуза. Речь прежде всего о Фуджейре в ОАЭ», – рассуждает собеседник.

    Юшков напомнил, что пропускная способность трубопровода Хабшан–Фуджейра достигает 1,8 млн баррелей в сутки. Еще один нефтепровод есть у Саудовской Аравии – это «Восток–Запад» (пропускная способность семь млн баррелей в сутки). Инфраструктура этих объектов может стать целью иранских ударов. «То есть основной вопрос для нефтяного рынка: сохранится ли статус-кво, то есть перекрытие Ормузского пролива, либо с рынка уйдут дополнительные объемы из-за остановки нефтепроводов», – добавил аналитик.

    Что касается слов Дональда Трампа о тайном вывозе миллионов баррелей нефти по Ормузскому проливу, эксперт подверг сомнению достоверность этой информации. «Мониторинговые каналы, которые отслеживают судоходство в Ормузе и ситуацию с прибытием танкеров в азиатские порты, не подтвердили, что какая-то волна дополнительных танкеров пришла будь то в Индию или Китай», – заметил экономист.

    Он допустил, что операция, о которой рассказал глава Белого дома, – на деле лишь блеф. Собеседник указал, что на фоне сообщений о минировании морского маршрута и угроз обстрелов судов страховые компании отозвали страховки, а без этой бумаги танкеры фактически остановились. «Трамп, по всей видимости, пытается убедить компании-перевозчики и страховые в том, что идти через Ормузский пролив безопасно, – считает Юшков. – Вместе с тем, стабильного нормального судоходства в проливе нет. И более того, сейчас ситуация может усугубиться».

    Ранее Иран объявил о перекрытии Ормузского пролива для всех нефтяных танкеров и торговых судов. Причиной стали атаки США по территории Исламской республики. «Приближение к Ормузскому проливу будет расцениваться как сотрудничество с врагом», – говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    При этом американские военные опровергли информацию о закрытии морского маршрута и заявили, что суда по-прежнему беспрепятственно следуют через него в обе стороны. Однако позже Корпус сообщил об ударах по двум судам, пытавшимся пересечь Ормуз.

    В этом контексте любопытно заявление Дональда Трампа о тайном вывозе миллионов баррелей нефти по Ормузскому проливу. «В прошлом месяце я отдал нашим <...> вооруженным силам приказ выполнить секретную задачу, чтобы поддержать прохождение нефтеналивных танкеров и других коммерческих судов через Ормузский пролив. Сегодня я рад объявить о том, что в результате этих усилий более 100 млн баррелей нефти попали на открытый рынок», – написал он в Truth Social.

    По мнению американского лидера, именно это помогло сдержать рост цен на нефть, которая «стоит 85 долларов». Он не уточнил, когда, кто именно и каким образом осуществлял транспортировку, но отметил, что Иран узнал об этом совсем недавно. При этом в минэнерго США заявили, что не знают о секретной миссии по вывозу нефти. «Я не думаю, что президент лжет. Я думаю, президент просто спокойно говорит о наших усилиях остановить поток иранской нефти», — сказал министр энергетики страны Крис Райт.

    Напомним, в ночь на четверг американские военные в очередной раз атаковали Иран. Согласно сообщению Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), удары наносились «в целях самообороны» и представляли собой «ответ на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана». Отмечается, что в операции были задействованы силы морской пехоты, ВВС и ВМС.

    Американские войска нанесли удары по объектам военной разведки и наблюдения, системам связи и позициям противовоздушной обороны на территории Исламской республики, следует из заявления CENTCOM. Иранские СМИ писали, что в течение ночи взрывы звучали в Тегеране, на островах Хенгам и Кешм, а также городах в городах Минаб и Мохр, Бендер-Аббас.

    Тегеран в ответ на атаку запустил ракеты и беспилотники по американским военным базам в Ираке, Бахрейне и Кувейте. КСИР отчитался об атаке на 18 объектов США на Ближнем Востоке в ходе двух волн. Власти Кувейта закрыли воздушное пространство страны из-за ударов, сообщило Управление гражданской авиации эмирата.

    Трамп заявил, что в ходе атаки по целям в Иране были применены 49 ракет Tomahawk и задействованы истребители. Он пригрозил, что в ночь на пятницу Штаты нанесут еще одну серию ударов, если Тегеран не согласится на сделку. «Мы разбомбим их к чертовой матери завтрашней ночью», – процитировали американского президента в эфире телеканала Fox News.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
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    11 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    Трамп заявил о планах захватить иранский остров Харк
    Трамп заявил о планах захватить иранский остров Харк
    @ Aaron Schwartz/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские вооруженные силы намерены захватить иранский остров Харк, на территории которого располагается крупнейший нефтяной терминал Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп анонсировал новые удары по иранской территории в ночь на пятницу, передает соцсеть Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что оборонительные возможности Тегерана, включая военно-морские и военно-воздушные силы, практически уничтожены.

    «В какой-то момент в недалеком будущем мы захватим остров Харк», – написал глава государства на своей странице. Он уточнил, что Соединенные Штаты планируют взять под полный контроль нефтегазовые рынки Ирана по аналогии с действиями Вашингтона в отношении Венесуэлы.

    Остров Харк располагается в северной части Персидского залива. Там функционирует крупнейший нефтяной терминал, играющий стратегическую роль в экспорте энергоресурсов из Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня рядом с иранским островом Харк произошел взрыв неустановленного происхождения.

    Ранее американские чиновники подтвердили нанесение ударов по военным целям на этой территории.

    В ответ вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф пригрозил жесткими мерами в случае высадки войск США.

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    11 июня 2026, 13:02 • Новости дня
    Эксперт оценил судьбу перемирия на Ближнем Востоке после обмена ударами США и Ирана

    Политолог Сажин: Обмен ударами США и Ирана превратился в замкнутый круг

    Эксперт оценил судьбу перемирия на Ближнем Востоке после обмена ударами США и Ирана
    @ centcom.mil

    Tекст: Олег Исайченко

    Говорить о том, что двухмесячное перемирие между США и Ираном рухнуло, пока рано. Вашингтон и Тегеран демонстрируют готовность к продолжению переговоров. Тем не менее, обмен ударами может потенциально перерасти в возобновление широкомасштабных боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин.

    «И в США, и в Иране заявляют, что наносят именно ответные удары», – отметил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. По его оценкам, нынешние осложнения на фоне временного перемирия возникло из-за того, что Тегеран требует от Израиля прекратить боевые действия на юге Ливана против «Хезболлы».

    Собеседник напомнил, что 7 июня израильские военные нанесли удар по пригороду Бейрута, где базируется ливанская группировка. Вечером того же дня Иран возобновил ракетные удары по еврейскому государству. Затем 8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по Исламской республике.

    В понедельник же стало известно о сбитии американского военного вертолета Apache в районе Ормузского пролива. После этого Штаты совершили «предупредительный выстрел» в адрес Тегерана: нанесли удары по Ирану. А иранские силы атаковали американские базы в нескольких странах Персидского залива. Стороны обменивались ударами два дня подряд. «Это замкнутый круг», – считает Сажин.

    По его мнению, говорить о том, что двухмесячное перемирие рухнуло, пока рано. «Вашингтон и Тегеран демонстрируют готовность продолжать переговоры. Другое дело, что они выдвигают друг к другу слишком серьезные требования, и, следовательно, шансы на заключение соглашения, о котором так долго и упорно говорит Дональд Трамп, малы», – рассуждает политолог.

    Он указал, что среди условий США – открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход судов, отказ Исламской республики от запасов высокообогащенного урана; а среди условий Ирана – разморозка Штатами 24 млрд долларов иранских активов. «Каждая сторона может пойти на незначительные компромиссы, но это не решит проблему», – полагает собеседник.

    «Кроме того, важно учитывать, что за скобки выведен Израиль, который настроен радикально. Еврейское государство не готово смириться с существующим режимом в Иране», – добавил аналитик. На этом фоне Сажин не исключил, что обмен ударами может потенциально перерасти в возобновление широкомасштабных боевых действий. По его мнению, будут ли события развиваться по эскалационной спирали, зависит от внутриполитической ситуации в США и Иране.

    «Трампу не нужно расширение боевых действий в этом регионе – особенно, когда в Штатах проходит Чемпионат мира по футболу, приближается дата 250-летия независимости, а на горизонте маячат промежуточные выборы в Конгресс», – отметил спикер. Как указал эксперт, Тегеран тоже заинтересован в разрядке, потому что экономическая и социальная ситуация в республике очень сложная.

    Напомним, в ночь на четверг американские военные в очередной раз атаковали Иран. Согласно сообщению Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), удары наносились «в целях самообороны» и представляли собой «ответ на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана». Отмечается, что в операции были задействованы силы морской пехоты, ВВС и ВМС.

    Американские войска нанесли удары по объектам военной разведки и наблюдения, системам связи и позициям противовоздушной обороны на территории Исламской республики, следует из заявления CENTCOM. Иранские СМИ писали, что в течение ночи взрывы звучали в Тегеране, на островах Хенгам и Кешм, а также городах в городах Минаб и Мохр, Бендер-Аббас.

    Дональд Трамп заявил, что в ходе атаки по целям в Иране были применены 49 ракет Tomahawk и задействованы истребители. Исламская республика в ответ запустила ракеты и беспилотники по американским военным базам в Ираке, Бахрейне и Кувейте. КСИР отчитался об атаке на 18 объектов США на Ближнем Востоке в ходе двух волн. Власти Кувейта закрыли воздушное пространство страны из-за ударов, сообщило Управление гражданской авиации эмирата.

    Кроме того, Иран объявил о перекрытии Ормузского пролива для всех нефтяных танкеров и торговых судов. «Приближение к Ормузскому проливу будет расцениваться как сотрудничество с врагом», – говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР). При этом американские военные опровергли информацию о закрытии морского маршрута и заявили, что суда по-прежнему беспрепятственно следуют через него в обе стороны. Однако позже Корпус сообщил об ударах по двум судам, пытавшимся пересечь Ормуз.

    Глава Белого дома пригрозил, что в ночь на пятницу Штаты нанесут еще одну серию ударов, если Тегеран не согласится на сделку. По информации CNN, Вашингтон и Тегеран продолжают вести переговоры по урегулированию, несмотря на обмен ударами. Напомним, между США и Ираном действует режим прекращения огня, объявленный в начале апреля.

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    11 июня 2026, 04:28 • Новости дня
    США сообщили о завершении волны ударов по Ирану

    CENTCOM сообщило о завершении волны ударов по целям в Иране

    США сообщили о завершении волны ударов по Ирану
    @ CENTCOM/X

    Tекст: Антон Антонов

    США завершили нанесение дополнительных ударов по иранским объектам, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «Силы CENTCOM нанесли удары по иранским средствам военного наблюдения, системам связи и объектам ПВО на территории Ирана», – заявило CENTCOM в X.

    В атаке участвовали силы морской пехоты, ВВС и ВМС США, применившие высокоточные боеприпасы. Целями, как заявило CENTCOM, стали объекты, представлявшие угрозу для американских сил и международных торговых судов в водах региона. В Вашингтоне подчеркнули, что действия стали ответом на продолжающуюся агрессию со стороны Тегерана.

    Также в CENTCOM опровергли информацию иранской стороны об ударе по американскому военному кораблю в Ормузском проливе. В ведомстве подчеркнули, что ни один корабль США не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали нанесение новых ударов по иранской территории.

    Сообщалось, что вооруженные силы Ирана атаковали беспилотниками базу Пятого флота США в Бахрейне. Иранское командование перекрыло движение для любых типов судов через Ормузский пролив.

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    11 июня 2026, 03:07 • Новости дня
    Трамп пригрозил разбомбить Иран «к чертовой матери»

    Fox News: Трамп пригрозил разбомбить Иран

    Трамп пригрозил разбомбить Иран «к чертовой матери»
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп пригрозил разбомбить Иран «к чертовой матери», если тот не пойдет на сделку с Вашингтоном, сообщает Fox News.

    «Мы разбомбим их к чертовой матери завтрашней ночью», – приводит слова Трампа Fox News.

    Корреспондент также заявил, что глава Белого дома разговаривал с высокопоставленными иранскими чиновниками. По его словам, неназванные представители руководства Ирана якобы просили американского президента прекратить бомбардировки, передает РИА «Новости».

    «Президент сказал мне, что бомбардировки скоро прекратятся», – заявил корреспондент телеканала.

    Трамп сообщил, что по Ирану за последнюю волну атак американские силы выпустили 49 ракет Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CENTCOM подтвердило, что США начали наносить удары по Ирану.

    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по двум судам в Ормузском проливе.

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    10 июня 2026, 22:48 • Новости дня
    Херш: Трамп обсуждал ядерный удар по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп обсуждал с подчиненными возможность применения ядерного арсенала для уничтожения подземных объектов по производству ракет в Иране, заявил лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    По словам Херша, президент США интересовался у представителей своей администрации осуществимостью ядерного удара по Ирану, передает ТАСС.

    Американский журналист сообщил, что беседа состоялась на этой неделе. Обсуждались варианты уничтожения подземных ракетных заводов в Иране. Американский лидер спрашивал, «осуществимо ли» применение ядерных вооружений против некоторых из подобных объектов.

    Участники закрытой встречи были шокированы будничным тоном разговора о начале ядерной войны на Ближнем Востоке. Херш отметил, что президент США выглядел расстроенным и отчаянно не хотел потерпеть поражение в Иране.

    Глава Белого дома также предлагал предупредить Тегеран о серьезности намерений Вашингтона. Однако окружению удалось отговорить президента от дальнейших рассуждений об эскалации с использованием ядерного оружия.

    В мае президент США потребовал от Тегерана письменных гарантий отказа от ядерного оружия.

    До этого американский лидер пригрозил Ирану полным уничтожением в случае срыва соглашения с Вашингтоном.

    При этом в апреле глава Белого дома категорически отверг возможность применения ядерного арсенала в ближневосточном конфликте.

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    11 июня 2026, 01:19 • Новости дня
    США подтвердили удары по целям в Иране

    CENTCOM: США начали наносить удары по Ирану

    США подтвердили удары по целям в Иране
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов начали нанесение новых ударов по иранской территории, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Силы Центрального командования США сегодня в 17.15 по восточному времени [00.15 мск] начали наносить дополнительные удары в целях самообороны по множеству целей в Иране по указанию главнокомандующего», – говорится в заявлении CENTCOM в X.

    В американском военном ведомстве заявили, что данные действия стали ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали операцию против Ирана из-за сбитого вертолета Apache.

    Глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал мощные ночные бомбардировки объектов ключевой инфраструктуры Ирана.

    Иранские СМИ сообщали, что в разных районах Ирана слышны взрывы.

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    11 июня 2026, 06:28 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американских истребителей на базе в Иордании

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) отчитался о нанесении мощного ракетного удара по военному объекту Аль-Азрак, в результате которого пострадали американские военные самолеты.

    «Воздушно-космические силы КСИР, используя 12 баллистических ракет, нанесли удары по местам дислокации американских истребителей F-35, F-15 и F-16», – говорится в заявлении КСИР, передает ТАСС.

    Также поражены ключевые объекты американской армии на авиабазе и командном центре Аль-Азрак.

    В заявлении сообщается, что уничтожено «большое количество истребителей».

    Ранее Корпус стражей исламской революции уже заявлял о ракетном ударе по американской базе Аль-Азрак в Иордании. Перед этим войска США атаковали несколько иранских систем противовоздушной обороны в районе Ормузского пролива.

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    11 июня 2026, 20:52 • Новости дня
    Трамп отменил запланированные удары по Ирану
    Трамп отменил запланированные удары по Ирану
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп принял решение отказаться от проведения военных ударов по иранской территории, которые планировались на вечер четверга.

    Об этом глава государства рассказал на своей странице в социальной сети Truth Social, передает РИА «Новости».

    «Исходя из того, что обсуждения с Исламской республикой Иран были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены, я как президент Соединенных Штатов Америки отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки по Ирану», – подчеркнул американский лидер в своем сообщении.

    Накануне Трамп анонсировал мощную атаку на Иран из-за уничтожения американского военного вертолета. Американский лидер пригрозил разбомбить Исламскую республику в случае отказа от сделки с Вашингтоном. Позже глава Белого дома сообщил о планах продолжить удары по иранской территории в ночь на 12 июня.

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    11 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    IRIB заявила об атаке Ирана на силы Пятого флота США

    IRIB: Иран атаковал силы Пятого флота США

    Tекст: Антон Антонов

    Войска Ирана атаковали беспилотниками силы Пятого флота США в Бахрейне, сообщила иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    «После вторжения армии США на юг Ирана, Пятый флот ВМС США в Бахрейне подвергся атакам беспилотников армии Ирана», – заявила IRIB.

    Отмечается, что удар пришелся по коммуникационным антеннам и радиолокационным системам, передает РИА «Новости».

    По данным пресс-службы Корпуса стражей исламской революции, в ночь на четверг ВКС и ВМС корпуса в ходе двух волн операции атаковали 18 целей, принадлежащих армии США. Удары, в частности, пришлись по объектам на авиабазах «Али ас-Салем» и «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте, а также на авиабазе «Шейх-Иса» в Бахрейне.
    КСИР заявил, что речь идет о «наказании агрессора».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали наносить удары по Ирану.

    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по двум судам в Ормузском проливе.

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    10 июня 2026, 23:58 • Новости дня
    Хегсет объявил о намерении США нанести удар по Ирану в ночь на четверг

    Хегсет: США нанесут сильный удар по Ирану в ночь на четверг

    Хегсет объявил о намерении США нанести удар по Ирану в ночь на четверг
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон готовится к ночным ударам по объектам ключевой инфраструктуры Ирана, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

    «Центральное командование будет занято сегодня вечером», – приводит слова Хегсета РИА «Новости».

    Он заявил: «Мы нанесем сильный удар по Ирану». По его словам, США «собираются сбросить бомбы на ключевые объекты в Иране».

    Хегсет подчеркнул, что удары, запланированные на ближайшую ночь, будут «мощными и четкими». По его словам, если атаки состоятся и следующей ночью, их характер останется таким же.

    Выступая перед журналистами во Флориде, глава Пентагона также заверил, что США контролируют Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил о планах в ближайшее время осуществить мощную атаку на Иран.

    Американские войска в ответ на сбитый вертолет Apache нанесли удары по иранским системам ПВО и радарам в районе Ормузского пролива.

    Американская армия в ночь на среду атаковала 20 целей на территории Ирана.

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    11 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Mehr заявило о столкновениях вооруженных сил Ирана и США в море

    Mehr: Идут столкновения между вооруженными силами Ирана и США в море

    Tекст: Антон Антонов

    В акватории Персидского залива идут столкновения между американскими и иранскими вооруженными силами, заявило иранское агентство Mehr.

    Звуки взрывов слышны на иранских островах Кешм и Хенгам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr.

    «В море продолжаются столкновения между иранскими и американскими вооруженными силами», – говорится в сообщении агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал мощные ночные бомбардировки объектов ключевой инфраструктуры Ирана. CENTCOM подтвердило, что США начали наносить удары по Ирану.

    Иранские СМИ сообщали, что в разных районах Ирана слышны взрывы.

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    11 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Иране после угроз США нанести удары

    Взрывы прогремели в Иране после угроз Хегсета нанести удары

    Tекст: Антон Антонов

    В разных районах Ирана слышны взрывы, работают системы противовоздушной обороны, сообщают Mehr и другие иранские СМИ.

    О задействовании систем противовоздушной обороны на западе Тегерана сообщило иранское агентство Mehr. ПВО также сработала в портовом городе Ассалуйе на юге Ирана.

    По данным Mehr, звуки взрывов также слышны в городах Минаб и Сирик на юге Ирана, передает РИА «Новости».

    Иранское агентство Tasnim передало, что в городе Сирик раздались четыре взрыва.

    Кроме того, по информации агентства Fars, системы ПВО сработали в городе Мохр в провинции Фарс, где жители услышали взрывы, которые стали результатом работы противовоздушной обороны в окрестностях города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Вашингтон готовится к ночным ударам по объектам ключевой инфраструктуры Ирана.

    Ранее американские войска в ответ на сбитый вертолет Apache нанесли удары по иранским системам ПВО и радарам в районе Ормузского пролива.

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    11 июня 2026, 07:39 • Новости дня
    Иран пообещал оставлять закрытым Ормузский пролив «сколько потребуется»

    Иран пообещал оставлять закрытым Ормузский пролив

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стратегически важная водная артерия Ормузский пролив останется закрытой для прохода столько, «сколько потребуется», заявил иранский посол в Токио Пейман Сеадат.

    «Вражеские корабли не могут пройти через Ормузский пролив – он закрыт для них», – сказал посол в беседе с ТАСС.

    Остальным судам теперь необходимо тщательно координировать все свои действия с иранскими властями.

    По словам посла, акваторию перекрыли после серии терактов, так как оттуда исходила реальная агрессия.

    Собеседник добавил, что пролив будет закрыт «сколько потребуется».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, центральный штаб военного командования ВС Ирана объявил о полном перекрытии движения через Ормузский пролив.

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