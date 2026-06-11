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    Мигранты вернули Европу к идее концлагерей
    Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    Партия Мерца выступила за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам
    Военкор Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали»
    «Сильная Армения» Карапетяна потребует пересмотра итогов выборов в Армении
    При атаке ВСУ на АЗС в Брянской области пострадали семь мирных жителей
    Франция предложила усилить влиятельность Каллас
    Разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей Анапы
    11 июня 2026, 21:24 • Новости дня

    Посол Мешков заявил об отсутствии реальных отношений с Францией

    Посол Мешков: У России и Франции уже четыре года отсутствуют реальные отношения

    Tекст: Вера Басилая

    На протяжении четырех лет у России и Франции фактически отсутствуют полноценные отношения, сообщил посол России во Франции Алексей Мешков,

    Мешков заявил, что дипломатические связи между Москвой и Парижем свелись к редким техническим контактам, в то время как полноценное взаимодействие полностью прекращено, передает РИА «Новости».

    «Уже четыре года у нас фактически отсутствуют реальные отношения с Францией, что, конечно, не добавляет оптимизма», – сказал глава российской дипмиссии в интервью французскому онлайн-изданию Tocsin. Дипломат пояснил, что сохраняются лишь эпизодические контакты с министерством иностранных дел Франции по техническим вопросам.

    Мешков добавил, что всем остальным французским ведомствам запрещено взаимодействовать с российскими представителями.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин принял в Москве послов Британии, Франции и Германии для обсуждения украинского кризиса.

    До этого российский посол Алексей Мешков заявил о препятствовании Парижем заключению мирного соглашения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии предметных наработок по контактам двух стран.

    11 июня 2026, 09:00 • Новости дня
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона намерена добиваться исключения из «черного списка» ООН, в который Россию внесли из-за безосновательных обвинений в сексуальном насилии в зоне специальной военной операции, заявил заместитель главы МИД Александр Алимов.

    Алимов заявил, что Москва потребует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша отменить решение о включении России в черный список из-за обвинений в сексуальном насилии на Украине, передает РИА «Новости». По словам заместителя министра иностранных дел, обвинения основаны на дезинформации, поступающей от Киева.

    «С генсекретарем диалог поддерживать будем для доведения наших озабоченностей и будем требовать от него отозвать это решение», – заявил Алимов.

    Он подчеркнул, что российской стороне не было предоставлено никаких конкретных материалов, подтверждающих причастность военнослужащих к подобным преступлениям.

    Заместитель главы МИД также выразил сомнение в том, что требования к Гутеррешу принесут результат, поскольку он, по мнению дипломата, выполняет политический заказ в последние месяцы своей работы. Алимов добавил, что Россия продолжит добиваться решения этого вопроса уже от преемника нынешнего генерального секретаря.

    Организация Объединенных Наций впервые включила российские силы в ежегодный «черный список» за сексуальное насилие в зонах конфликтов.

    Заместитель главы МИД Александр Алимов сообщил об отказе Москвы от взаимодействия со спецпредставителем генсека ООН по этому вопросу.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Антониу Гутерреша в откровенном подыгрывании западным странам.

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    11 июня 2026, 14:27 • Новости дня
    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран

    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику стран

    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в МИД дипломатам Британии, Германии и Франции изложили российскую оценку их курса по украинскому кризису и напомнили о подходах к политическому урегулированию.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин 11 июня принял в Москве послов Британии, Франции и Германии по их просьбе, передает МИД России. На встречу были приглашены главы дипмиссий Нигел Кейси, Пьер Леви де Ривьер и Александр Граф Ламбсдорфф.

    Российская сторона представила послам «объективные оценки деструктивной политики» руководства их стран применительно к украинскому кризису. В ведомстве подчеркнули, что данный курс направлен на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счёт и при прямой помощи западной «коалиции желающих».

    Кроме того, дипломатам разъяснили принципиальные подходы России к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта. В основе этих подходов названо устранение первопричин кризиса, что в Москве считают ключевым условием для продвижения к миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Германии, Франции и Британии, просившие о встрече с российским внешнеполитическим ведомством, прибыли в МИД.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о политической непоследовательности лидеров Франции, Германии и Британии, которые на словах говорят о мире и одновременно вооружают Киев.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к переговорам по урегулированию конфликта.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 11:47 • Новости дня
    Послы Британии, Германии и Франции прибыли в МИД

    Просившие о встрече послы ФРГ, Франции и Британии прибыли в МИД

    Послы Британии, Германии и Франции прибыли в МИД
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Послы Германии, Франции и Британии, просившие о встрече с заместителем главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, прибыли в МИД.

    Машины дипломатов Германии, Франции и Британии подъехали к зданию дипломатического ведомства в Москве, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров рассказал о просьбе западных послов организовать встречу. «В МИД готовы с ними встретиться и послушать, но большого оптимизма не испытывают», – отметил министр иностранных дел.

    Накануне глава МИД Сергей Лавров анонсировал встречу с послами Британии, Франции и Германии.

    Ранее лидеры этих европейских стран провели в Лондоне переговоры о возможных контактах с Россией.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью диалога «евротройки» с Москвой получение места за столом переговоров.

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    11 июня 2026, 19:24 • Новости дня
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    @ Macskelek/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты смонтировали три важнейших гиротронных комплекса на площадке сооружения Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) во Франции, сообщили в Проектном центре ИТЭР Росатома.

    «Критически важные для пуска и успешной работы реактора отечественные системы, включая комплекс вспомогательного оборудования, были успешно смонтированы группой специалистов в рамках выполнения российских обязательств по проекту ИТЭР», – подчеркивается в заявлении, передает ТАСС.

    Установленное оборудование доставили во французский Сен-Поль-ле-Дюранс в 2022 году. Производством систем занималось научно-производственное предприятие «Гиком», а организацию поставок взял на себя профильный центр Росатома.

    Ранее руководитель проекта ИТЭР Пьетро Барабаски отмечал высокую скорость возведения международного объекта. По его словам, впервые в истории строительство реактора опережает утвержденный график на шесть месяцев.

    Осенью прошлого года Россия поставила во Францию первый испытательный стенд для диагностики реактора ИТЭР. Немногим ранее отечественные специалисты приступили к испытаниям уникального материала для этой международной установки.

    Для дистанционного участия в экспериментах на токамаке ученые открыли специальный центр на базе университета МИФИ.

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    11 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Российские бойцы подняли флаг над Константиновкой
    Российские бойцы подняли флаг над Константиновкой
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие ВС России подняли триколор над Константиновкой, зафиксировав исторический момент с помощью беспилотника.

    Кадры с установленным в городе российским триколором опубликовал телеканал RT. Видеоматериалы журналистам передали военнослужащие 1194-го полка 4-й бригады Южной группировки войск.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины.

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    11 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза

    Захарова: Киев каждую неделю бомбит Евросоюз

    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на регулярные инциденты с украинским оружием в европейских странах.

    По ее словам, западные государства продолжают спонсировать Киев, закрывая глаза на очевидные последствия, передает РИА «Новости».

    «Итого: одиннадцать подтвержденных инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз... Если и вводить термин «политическое членовредительство», то лучше иллюстрации не найти», – подчеркнула Захарова.

    В качестве примеров дипломат перечислила происшествия в Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и Румынии. Она упомянула беспрецедентный случай, когда истребитель НАТО сбил беспилотник альянса над территорией союзника, добавив, что в ответ Запад лишь призывает выделять Украине больше денег.

    В начале мая греческие военные обезвредили украинский ударный беспилотник у острова Лефкада.

    В конце мая другой дрон упал на крышу жилого дома в румынском Галаце.

    Захарова назвала обвинения западных стран в адрес России бездоказательными.

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    11 июня 2026, 15:50 • Новости дня
    МИД назвал следующую страну, где пройдет конкурс «Интервидение»

    МИД подтвердил проведение конкурса «Интервидение» в Саудовской Аравии

    МИД назвал следующую страну, где пройдет конкурс «Интервидение»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское внешнеполитическое ведомство подтвердило планы по организации международного мероприятия на Ближнем Востоке.

    «Уникальный конкурс «Интервидение» в 2026 пройдет в Саудовской Аравии», – подчеркнули представители министерства, передает РИА «Новости».

    В МИД также уточнили порядок отбора конкурсантов. Процесс выбора участников будет проходить в строгом соответствии с установленным регламентом.

    В начале июня заместитель министра иностранных дел Александр Панкин подтвердил планы по проведению мероприятия за рубежом.

    Ранее специальный представитель президента России Михаил Швыдкой сообщил об отсутствии препятствий для реализации этого проекта.

    Финал прошлого музыкального конкурса в Москве собрал рекордную аудиторию из 4 млрд зрителей.

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    11 июня 2026, 16:30 • Новости дня
    РЖД: В новых вагонах СВ будет душ и удлиненные полки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские железные дороги сообщили, что готовят к выпуску обновленные спальные составы увеличенного габарита, где пассажирам предложат двухметровые полки и просторные персональные душевые кабины.

    Вместимость будущего вагона СВ габарита Т вырастет на 11% по сравнению со стандартными аналогами. Создание перспективной модели ведется совместно со специалистами Трансмашхолдинга, сообщили ТАСС в РЖД.

    «Вагон габарита Т является новым продуктом линейки инновационных вагонов, разрабатываемых совместно с ТМХ. Его основные отличия от стандартных СВ: длина вагона больше на 73 см, ширина – на 28 см, вместимость увеличена на 11%, спальные места длиной два метра (на 16 см длиннее стандартных)», – рассказали в пресс-службе.

    Внутри проектировщики предусмотрели наличие отдельной душевой. Пассажиры также получат больше пространства для хранения личных вещей и удобные индивидуальные подлокотники.

    Ранее на Петербургском международном экономическом форуме посетителям представили четыре концепции интерьера новинки. В холдинге отметили, что большинство участников голосования выбрали оформление в темно-синих тонах, этот вариант поддержали 45% респондентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заинтересовался новыми железнодорожными вагонами увеличенного габарита.

    Позже холдинг представил купейные вагоны габарита Т с душевыми кабинами. А заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников анонсировал выпуск вместительных плацкартов с длинными полками.

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    11 июня 2026, 19:40 • Новости дня
    Назначен новый гендиректор МХАТ имени Горького

    Вильясте назначена генеральным директором МХАТ имени Горького

    Назначен новый гендиректор МХАТ имени Горького
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лариса Вильясте стала генеральным директором МХАТ имени Максима Горького.

    Соответствующая информация уже появилась в разделе «Люди театра» на официальном сайте культурного учреждения.

    Новый руководитель имеет значительный опыт работы в сфере театрального менеджмента. Начиная с 2014 года она успешно трудилась на посту директора Московского Губернского драматического театра.

    Кроме того, с 2018 года Вильясте руководила проведением Большого детского фестиваля, а также выступала директором известного смотра «Фабрика Станиславского».

    Напомним, в четверг Елена Булукова покинула пост генерального директора МХАТ имени Горького. Министерство культуры назначило ее на эту должность осенью 2025 года.

    В марте текущего года новым художественным руководителем театра стал Сергей Безруков.

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    11 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Посол Франции анонсировал заявление после визита в МИД

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители Германии, Франции и Великобритании завершили длительную встречу в российском внешнеполитическом ведомстве, по итогам которой ожидается официальное обращение.

    Главы дипломатических миссий Франции, Германии и Британии вышли из здания министерства, передает РИА «Новости». Иностранные делегаты находились на переговорах полтора часа.

    Французский посол Николя де Ривьер пообещал скорую публикацию официального документа. «Позднее сегодня мы опубликуем заявление», – сообщил дипломат журналистам.

    Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что европейские представители сами запросили встречу с заместителем министра. Российская сторона согласилась выслушать коллег, однако не испытывала большого оптимизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Германии, Франции и Британии прибыли в российское дипломатическое ведомство.

    Накануне глава МИД Сергей Лавров анонсировал встречу с западными дипломатами.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил инициативу «евротройки» желанием выторговать место за столом переговоров.

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    11 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    Партия Мерца выступила за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам

    Фракция ХДС/ХСС в ЕП предложила запретить россиянам выдачу шенгенских виз

    Партия Мерца выступила за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие консерваторы, которых возглавляет канцлер страны Фридрих Мерц, выступили за полное прекращение оформления туристических виз для граждан России, желающих посетить страны Евросоюза.

    Представители фракции германского консервативного блока ХДС/ХСС в Европейском парламенте выступили с инициативой ввести полный запрет на выдачу шенгенских туристических виз россиянам, передает ТАСС.

    В заявлении партии, которую возглавляет канцлер ФРГ Фридрих Мерц, отмечается, что в 2025 году свой отпуск в Европе провели 500 тыс. российских граждан. «Пришло время положить конец выдаче шенгенских туристических виз российским отдыхающим», – подчеркнули авторы обращения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенгенскую зону для российских туристов. Замглавы МИД России Александр Грушко назвал действия Брюсселя проявлением дискриминации по национальному признаку.

    Ранее Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи россиянам новых многократных виз.

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    11 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Франция предложила усилить влиятельность Каллас

    Франция предложила расширить полномочия главы евродипломатии Каллас

    Франция предложила усилить влиятельность Каллас
    @ Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Париж инициировал масштабную реорганизацию внешнеполитического ведомства объединенной Европы из-за неэффективного реагирования на международные кризисы, сообщают западные СМИ.

    Французские дипломаты выступили за реорганизацию дипломатической службы Евросоюза и расширение полномочий ее руководителя Кайи Каллас. Причиной инициативы стала низкая эффективность Брюсселя в условиях международных конфликтов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Документ отражает мнение многих чиновников и дипломатов ЕС о том, что Брюссель слишком медленно и неорганизованно реагирует на чрезвычайные ситуации из-за разногласий между его институтами, лидерами и правительствами 27 государств-членов», – пишет агентство. Трудности возникают из-за смешения функций Еврокомиссии и внешнеполитического ведомства.

    Для исправления ситуации предложено три варианта реформ. Это либо передача всей внешней политики под контроль Еврокомиссии, либо делегирование функций дипломатической службы Совету ЕС, или существенное расширение полномочий Каллас.

    Журналисты подчеркивают, что реализация последнего сценария сделает Каллас первым исполнительным вице-президентом. В результате она сможет напрямую руководить профильными комиссарами и департаментами, отвечающими за внешние связи, торговлю и экономическое развитие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, другие европейские СМИ отмечают, что европейские государства, наоборот, рассматривают возможность сокращения влияния дипломатической службы ЕС.

    Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер призвал заменить Каю Каллас на посту верховного представителя по иностранным делам. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также выступал за смену главы европейской дипломатии.

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    11 июня 2026, 14:10 • Новости дня
    Эстонские военные вырыли 10 км противотанковых рвов на границе с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Таллин продолжает наращивать оборонительные сооружения на границе с Россией, создавая противотанковые рвы и устанавливая специальные заграждения для предотвращения потенциальных угроз.

    Вооруженные силы Эстонии за два месяца обустроили 10 километров противотанковых рвов на псковском участке границы с Россией, передает РИА «Новости».

    Местами новые защитные линии усилены бетонными конструкциями, известными как «зубы дракона».

    «За два месяца на юго-восточной границе Эстонии с Россией вырыли десять километров противотанковых рвов», – сообщает эстонская газета Postimees. По информации издания, укрепления появились в районе волости Сетомаа. Таллин не планирует ограничиваться одной линией обороны и готов при необходимости возвести дополнительные рубежи.

    В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Североатлантический альянс объясняет эти действия необходимостью сдерживания, однако российские власти неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, представляющие опасность для ее интересов.

    Протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров. При этом между государствами до сих пор нет юридически оформленного рубежа. Подписанные в 2014 году договоры о границе и разграничении морских пространств так и не были ратифицированы парламентами обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля эстонские вооруженные силы приступили к новому этапу создания противотанковых рвов на границе с Россией. Месяцем позже правительство республики выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление восточных рубежей.

    В конце мая ФСБ зафиксировала попытки Таллина нарушить договоренности о разграничении водных пространств Чудского озера.

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    11 июня 2026, 15:21 • Новости дня
    Разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей Анапы

    Правительство: В Анапе открыли почти 50 пляжей после разлива нефтепродуктов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Почти 50 пляжей Анапы получили разрешение на работу после ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

    Ожидается открытие еще 18 территорий, которые сейчас проходят необходимую экспертизу, сообщается в канале правительства России в Max.

    «Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы», – заявили в кабмине по итогам заседания комиссии с вице-премьером Виталием Савельевым. Добавляется, что процесс очистки находится под контролем Роспотребнадзора.

    Специалисты продолжают мониторинг акватории Черного моря и побережья Краснодарского края и Крыма. По данным пресс-службы, новых выбросов нефтепродуктов за последнее время не зафиксировано, а спутниковые снимки не показывают подтвержденных пятен в районе крушения.

    За время восстановительных работ очищено более 3,6 тыс. километров береговой линии, в том числе с проведением повторной уборки. В специализированные организации вывезено около 185,3 тыс. тонн загрязненного грунта и песка.

    В конце мая специалисты восстановили почти 7,5 километра пострадавших от аварии танкеров пляжей Анапы.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила полную безопасность очищенных курортных зон для туристов.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев исключил восемь галечных пляжей из опасной зоны.

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    11 июня 2026, 16:52 • Новости дня
    ВСУ обстреляли из реактивных систем поселок в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины атаковали поселок Белая Березка в Брянской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

    «Враг нанес массированный удар по поселку Белая Березка. Обстрел по домам мирных жителей велся из РСЗО «Град». <…> Никто из жителей не пострадал», – сообщил глава региона в своем канале в Max.

    В начале июня украинский беспилотник ранил женщину и двух детей в брянском селе Чубковичи.

    В конце мая один мирный житель погиб при массированном обстреле поселка Белая Березка из реактивной системы залпового огня «Град».

    В начале того же месяца из-за аналогичной атаки в этом населенном пункте пострадали пять человек.

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