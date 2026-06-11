Посол Мешков заявил об отсутствии реальных отношений с Францией

Мешков заявил, что дипломатические связи между Москвой и Парижем свелись к редким техническим контактам, в то время как полноценное взаимодействие полностью прекращено, передает РИА «Новости».
«Уже четыре года у нас фактически отсутствуют реальные отношения с Францией, что, конечно, не добавляет оптимизма», – сказал глава российской дипмиссии в интервью французскому онлайн-изданию Tocsin. Дипломат пояснил, что сохраняются лишь эпизодические контакты с министерством иностранных дел Франции по техническим вопросам.
Мешков добавил, что всем остальным французским ведомствам запрещено взаимодействовать с российскими представителями.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин принял в Москве послов Британии, Франции и Германии для обсуждения украинского кризиса.
До этого российский посол Алексей Мешков заявил о препятствовании Парижем заключению мирного соглашения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии предметных наработок по контактам двух стран.