Посол Мешков: У России и Франции уже четыре года отсутствуют реальные отношения

Tекст: Вера Басилая

Мешков заявил, что дипломатические связи между Москвой и Парижем свелись к редким техническим контактам, в то время как полноценное взаимодействие полностью прекращено, передает РИА «Новости».

«Уже четыре года у нас фактически отсутствуют реальные отношения с Францией, что, конечно, не добавляет оптимизма», – сказал глава российской дипмиссии в интервью французскому онлайн-изданию Tocsin. Дипломат пояснил, что сохраняются лишь эпизодические контакты с министерством иностранных дел Франции по техническим вопросам.

Мешков добавил, что всем остальным французским ведомствам запрещено взаимодействовать с российскими представителями.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин принял в Москве послов Британии, Франции и Германии для обсуждения украинского кризиса.

До этого российский посол Алексей Мешков заявил о препятствовании Парижем заключению мирного соглашения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии предметных наработок по контактам двух стран.