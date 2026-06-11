  • Новость часаРоссийские бойцы подняли флаг над Константиновкой
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мигранты вернули Европу к идее концлагерей
    Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    Партия Мерца выступила за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам
    Военкор Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали»
    «Сильная Армения» Карапетяна потребует пересмотра итогов выборов в Армении
    При атаке ВСУ на АЗС в Брянской области пострадали семь мирных жителей
    Франция предложила усилить влиятельность Каллас
    Разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей Анапы
    11 июня 2026, 21:10 • Новости дня

    Бывший глава МИД ФРГ высоко оценил знания Путина о жизни немцев

    Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: Путин прекрасно понимает менталитет немцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что российский лидер Владимир Путин регулярно следит за прессой и телевидением Германии, благодаря чему прекрасно понимает менталитет местных жителей.

    Экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль поделился мнением об осведомленности президента России Владимира Путина о ситуации в Германии. Он считает, что российский лидер внимательно наблюдает за ситуацией в ФРГ, пишет ТАСС.

    «Я думаю, что он больше всего смотрит на немцев, он знает нас довольно хорошо – иногда лучше, чем мы сами себя», – заявил политик в интервью изданию Bild. Он добавил, что президент России постоянно обращается к немецким средствам массовой информации.

    Экс-министр также категорически отверг обвинения в излишне дружелюбной политике своей Социал-демократической партии по отношению к Москве. По его словам, на протяжении десятилетий Берлин развивал экономику и курс на разрядку напряженности, однако никогда не считал Россию своим союзником. При этом Габриэль допустил, что реакция на воссоединение Крыма с РФ могла быть более жесткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент Владимир Путин подтвердил дружеские отношения с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

    Незадолго до этого канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о внимательном наблюдении Берлина за визитом российского лидера в Китай. А до этого глава российского государства назвал ФРГ соучастником боевых действий на Украине.

    11 июня 2026, 14:27 • Новости дня
    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран

    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику стран

    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в МИД дипломатам Британии, Германии и Франции изложили российскую оценку их курса по украинскому кризису и напомнили о подходах к политическому урегулированию.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин 11 июня принял в Москве послов Британии, Франции и Германии по их просьбе, передает МИД России. На встречу были приглашены главы дипмиссий Нигел Кейси, Пьер Леви де Ривьер и Александр Граф Ламбсдорфф.

    Российская сторона представила послам «объективные оценки деструктивной политики» руководства их стран применительно к украинскому кризису. В ведомстве подчеркнули, что данный курс направлен на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счёт и при прямой помощи западной «коалиции желающих».

    Кроме того, дипломатам разъяснили принципиальные подходы России к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта. В основе этих подходов названо устранение первопричин кризиса, что в Москве считают ключевым условием для продвижения к миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Германии, Франции и Британии, просившие о встрече с российским внешнеполитическим ведомством, прибыли в МИД.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о политической непоследовательности лидеров Франции, Германии и Британии, которые на словах говорят о мире и одновременно вооружают Киев.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к переговорам по урегулированию конфликта.

    Комментарии (26)
    11 июня 2026, 11:47 • Новости дня
    Послы Британии, Германии и Франции прибыли в МИД

    Просившие о встрече послы ФРГ, Франции и Британии прибыли в МИД

    Послы Британии, Германии и Франции прибыли в МИД
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Послы Германии, Франции и Британии, просившие о встрече с заместителем главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, прибыли в МИД.

    Машины дипломатов Германии, Франции и Британии подъехали к зданию дипломатического ведомства в Москве, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров рассказал о просьбе западных послов организовать встречу. «В МИД готовы с ними встретиться и послушать, но большого оптимизма не испытывают», – отметил министр иностранных дел.

    Накануне глава МИД Сергей Лавров анонсировал встречу с послами Британии, Франции и Германии.

    Ранее лидеры этих европейских стран провели в Лондоне переговоры о возможных контактах с Россией.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью диалога «евротройки» с Москвой получение места за столом переговоров.

    Комментарии (22)
    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Комментарии (4)
    11 июня 2026, 13:17 • Новости дня
    Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим политическим событием
    Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим политическим событием
    @ Вячеслав Прокофьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза президент Владимир Путин подчеркнул значение сентябрьских выборов в Госдуму и поручил обсудить дополнительные меры безопасности.

    Во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности в Москве президент Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием в жизни страны, передает РИА «Новости».

    «В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную Думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны», – заявил глава государства.

    На заседании Путин предложил сосредоточиться на вопросах безопасности в период подготовки и проведения голосования. Президент отметил, что участники совещания должны обсудить дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности на всех этапах кампании по выборам депутатов Государственной думы.

    Для подробного доклада по этой теме Путин передал слово министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Глава МВД выступил на совещании с постоянными членами Совбеза и представил предложения ведомства по укреплению правопорядка в период избирательной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Владимир Путин назвал обеспечение безопасности всех участников избирательной кампании главным приоритетом.

    Глава государства призвал усилить меры защиты в приграничных регионах страны.

    Президент потребовал жестко пресекать организованные из-за рубежа предвыборные провокации.

    Комментарии (6)
    11 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Посол Франции анонсировал заявление после визита в МИД

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители Германии, Франции и Великобритании завершили длительную встречу в российском внешнеполитическом ведомстве, по итогам которой ожидается официальное обращение.

    Главы дипломатических миссий Франции, Германии и Британии вышли из здания министерства, передает РИА «Новости». Иностранные делегаты находились на переговорах полтора часа.

    Французский посол Николя де Ривьер пообещал скорую публикацию официального документа. «Позднее сегодня мы опубликуем заявление», – сообщил дипломат журналистам.

    Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что европейские представители сами запросили встречу с заместителем министра. Российская сторона согласилась выслушать коллег, однако не испытывала большого оптимизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Германии, Франции и Британии прибыли в российское дипломатическое ведомство.

    Накануне глава МИД Сергей Лавров анонсировал встречу с западными дипломатами.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил инициативу «евротройки» желанием выторговать место за столом переговоров.

    Комментарии (0)
    11 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    Партия Мерца выступила за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам

    Фракция ХДС/ХСС в ЕП предложила запретить россиянам выдачу шенгенских виз

    Партия Мерца выступила за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие консерваторы, которых возглавляет канцлер страны Фридрих Мерц, выступили за полное прекращение оформления туристических виз для граждан России, желающих посетить страны Евросоюза.

    Представители фракции германского консервативного блока ХДС/ХСС в Европейском парламенте выступили с инициативой ввести полный запрет на выдачу шенгенских туристических виз россиянам, передает ТАСС.

    В заявлении партии, которую возглавляет канцлер ФРГ Фридрих Мерц, отмечается, что в 2025 году свой отпуск в Европе провели 500 тыс. российских граждан. «Пришло время положить конец выдаче шенгенских туристических виз российским отдыхающим», – подчеркнули авторы обращения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенгенскую зону для российских туристов. Замглавы МИД России Александр Грушко назвал действия Брюсселя проявлением дискриминации по национальному признаку.

    Ранее Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи россиянам новых многократных виз.

    Комментарии (2)
    11 июня 2026, 12:51 • Новости дня
    Песков анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин запланировал оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание пройдет в четверг, указал Песков, передает РИА «Новости».

    В мае Путин также проводил плановую встречу с постоянными членами Совета безопасности.

    Комментарии (0)
    11 июня 2026, 19:08 • Новости дня
    Volkswagen анонсировал сокращение 19 тыс. сотрудников

    Reuters: Volkswagen сократит 19 тыс. сотрудников в Германии

    Volkswagen анонсировал сокращение 19 тыс. сотрудников
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует масштабное сокращение персонала на своих предприятиях в Германии до конца текущего года, сообщили западные СМИ.

    Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме анонсирует сокращение 19 тыс. рабочих мест на немецких заводах компании к концу 2026 года. Ожидается, что глава автоконцерна озвучит эти планы перед инвесторами на предстоящем собрании акционеров, отмечает агентство Reuters.

    «Volkswagen продолжает реализацию программы масштабного сокращения рабочих мест и расходов в Германии: к концу года численность персонала сократится на 19 тысяч человек», – говорится в материале.

    В тексте выступления руководителя, на которое ссылается агентство, указано, что автопроизводитель уже утвердил обязательный план по снижению штата. В рамках этой стратегии к 2030 году компанию покинут более 28 тыс. сотрудников. Аналогичные меры по оптимизации численности персонала сейчас реализуют и другие крупные немецкие компании, включая Mercedes-Benz, Bosch, Aumovio, ZF Friedrichshafen и Mahle.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года автоконцерн Volkswagen также запланировал сокращение 35 тысяч рабочих мест в Германии.

    Летом прошлого года около 20 тысяч сотрудников компании добровольно согласились на увольнение ради получения выходного пособия. А в декабре руководство автогиганта решило закрыть свой завод в Дрездене из-за финансовых трудностей.

    Комментарии (0)
    11 июня 2026, 12:57 • Новости дня
    Вайдель назвала речь канцлера Мерца лебединой песней проигравшего

    Лидер АдГ раскритиковала правительство ФРГ за разрушение немецкой экономики

    Tекст: Мария Иванова

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель жестко осудила политику властей и охарактеризовала выступление канцлера Фридриха Мерца как признание поражения.

    Выступая на дебатах в Бундестаге, политик подвергла резкой критике курс немецкого руководства, передает ТАСС.

    «Это правительственное заявление стало лебединой песней проигравшего. Господин Мерц, ваши люди уже обсуждают вашу замену, но вы поете дифирамбы самому себе», – заявила Вайдель.

    По ее словам, в первом квартале экономика страны лишилась полумиллиона рабочих мест по сравнению с прошлым годом. Она отметила, что каждые 20 минут предприятия сталкиваются с банкротством, а промышленные заказы падают вдвое быстрее ожидаемого. Лидер АдГ подчеркнула, что высокие налоги, бюрократия и расходы на энергоносители душат основу хозяйства.

    Вайдель также обратила внимание на то, что многие компании переносят производство за рубеж, а вместе с ними уходят и специалисты. Она констатировала, что за первый год пребывания Мерца у власти из страны уехало рекордное количество граждан. При этом огромные средства тратятся на миграцию и климатические проекты, в то время как массовый приток людей из стран третьего мира продолжается.

    До этого канцлер ФРГ выступил в парламенте, где защищал масштабные реформы своего правительства и призывал граждан готовиться к переменам. Мерц также подтвердил намерение продолжать поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала главу правительства ФРГ Фридриха Мерца «канцлером-лжецом».

    Руководство Христианско-демократического союза рассмотрело сценарий смены действующего канцлера из-за низких рейтингов.

    Сам политик предупредил граждан о завершении эпохи всеобщего благополучия.

    Комментарии (0)
    11 июня 2026, 10:33 • Новости дня
    Германия впервые представила реактивный дрон-перехватчик с ракетой IRIS-T

    Tекст: Дарья Григоренко

    На авиасалоне ILA Berlin впервые продемонстрировали инновационную систему противовоздушной обороны, представляющую собой реактивный аппарат с установленным зенитным вооружением.

    Оружейный концерн Diehl Defence разработал концепцию воздушного базирования ракет, передает The War Zone.

    Новинка под названием Cobra 600 способна доставлять боеприпасы на расстояние около 400 километров. Это значительно расширяет радиус действия стандартных наземных комплексов.

    Платформа создана стартапом Polaris Raumflugzeuge и оснащена двумя микротурбореактивными двигателями с тягой по девять килограммов каждый. Конструкция предусматривает возможность установки до четырех силовых установок. Аппарат взлетает со стандартных взлетно-посадочных полос и автотрасс благодаря убирающемуся шасси.

    Беспилотник задуман как передовая пусковая установка, интегрированная в единую сеть с наземными радарами. Комплекс уже прошел первые летные испытания с габаритно-весовым макетом ракеты. Опыт применения систем ПВО на Украине оказал значительное влияние на развитие данного проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года Берлин подписал с Киевом соглашение о передаче 36 установок IRIS-T.

    В феврале Министерство обороны Германии запланировало закупку тысяч боевых дронов на сумму 536 млн евро.

    В прошлом году украинские власти заключили с немецкой компанией Diehl Defence договор о совместном производстве систем противовоздушной обороны.

    Комментарии (0)
    11 июня 2026, 11:45 • Новости дня
    Выступление Мерца в бундестаге прервалось из-за технического сбоя

    Tекст: Дарья Григоренко

    Выступление канцлера ФРГ Фридриха Мерца в бундестаге прервалось из-за технического сбоя, что вызвало волну смеха среди немецких парламентариев.

    Инцидент произошел в самом начале речи политика, когда он рассказывал о своем визите на международную авиакосмическую выставку в Берлине, передает РИА «Новости».

    «Вчера я открыл здесь, в Берлине, международную авиакосмическую выставку. Эта отрасль – аэрокосмическая промышленность Германии – в прошлом году...», – успел произнести канцлер. В этот момент в акустической системе зала заседаний внезапно раздался громкий резкий скрежет.

    Мерц сконфузился и прекратил свое выступление. Неожиданный технический сбой вызвал заметное оживление среди присутствовавших депутатов. После восстановления звука канцлер отшутился, пообещав поговорить о технологиях чуть позже, и продолжил докладывать о состоянии аэрокосмической отрасли страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Христианско-демократического союза обсуждало возможность отставки Фридриха Мерца.

    Премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст категорически опроверг слухи о замене главы правительства.

    Незадолго до этого немцы публично освистали канцлера на Дне католиков в Вюрцбурге.

    Комментарии (0)
    11 июня 2026, 14:15 • Новости дня
    Путин присудил госпремии ученым за достижения в науке и технике

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении Государственных премий России в области науки и техники за 2025 год выдающимся ученым, сообщил на пресс-конференции в Москве помощник главы государства Андрей Фурсенко.

    Фурсенко объявил о присуждении Государственных премий. Награды удостоен академик РАН Алексей Васильев за выдающиеся достижения в области востоковедения, истории арабских стран и международных отношений, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Премия также присуждена коллективу авторов за создание импортозамещающего метода гидравлического разрыва пласта для добычи трудноизвлекаемой нефти. В число лауреатов вошли Олег Жданеев, Игорь Ковшов и Елена Корса-Вавилова, разработавшие полностью российское оборудование.

    Кроме того, награду получили нейрохирурги Владимир Крылов, Дмитрий Усачев и Николай Коновалов. Они разработали инновационные методы проведения безопасных операций на головном и спинном мозге, что позволило существенно снизить летальность и улучшить качество лечения пациентов. Церемония вручения традиционно пройдет 12 июня в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяне Москальковой присудили государственную премию за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности.

    В феврале президент России Владимир Путин вручил премии в области науки и инноваций молодым ученым.

    Комментарии (0)
    11 июня 2026, 14:45 • Новости дня
    Лидер КНДР поздравил Путина с Днем России

    Ким Чен Ын поздравил Путина с наступающим Днем России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю праздника Дня России, который отмечается 12 июня.

    Руководитель КНДР Ким Чен Ын официально поздравил российского лидера Владимира Путина с наступающим Днём России, отправив ему специальное послание. Центральное телеграфное агентство Кореи подтвердило факт отправки официального письма в Москву, сообщает РИА «Новости».

    «Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации товарищу Владимиру Владимировичу Путину по случаю Дня России», – говорится в публикации информационного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России Владимир Путин направил Ким Чен Ыну поздравление по случаю переизбрания на пост председателя Государственных дел КНДР.

    До этого лидер Северной Кореи пожелал нашей стране новых побед и процветания. Ранее глава КНДР также поздравлял российского лидера с Днем России.

    Комментарии (0)
    11 июня 2026, 12:47 • Новости дня
    Песков анонсировал участие Путина в мероприятиях по случаю Дня России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен принять участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Завтра у президента также рабочий день. Традиционно День России – наш национальный праздник, будут мероприятия, собственно, как обычно», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В прошлом году президент отмечал, что День России выступает символом более чем тысячелетнего пути российского государства.

    Комментарии (0)
    11 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    МИД Индии заявил о важности визита Путина на осенний саммит БРИКС

    Дипломаты Индии отметили важность осеннего визита Путина на саммит БРИКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В МИД Индии отметили, что предстоящая поездка российского лидера в Нью-Дели на осенний саммит БРИКС придаст мощный импульс развитию двустороннего стратегического партнерства и многополярного мироустройства в условиях сложной геополитической обстановки.

    Визит президента России Владимира Путина на сентябрьский саммит БРИКС позволит значительно укрепить многостороннее взаимодействие стран. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри в ходе официального приема в Нью-Дели, приуроченного ко Дню России, передает ТАСС.

    «Мы подтверждаем свою готовность тесно сотрудничать с Россией для поддержания диалога, укрепления многостороннего взаимодействия и решения общих глобальных проблем», – заявил Мисри.

    Дипломат подчеркнул, что государства выступают оплотом стабильности на фоне нарастающей геополитической напряженности. Укрепление экономического партнерства и развитие новых транспортных коридоров остаются важнейшими приоритетами для обеих сторон. Речь идет о Северном морском пути и маршруте между Владивостоком и Ченнаи.

    «Эти проекты будут способствовать развитию торговли и обеспечат жизнеспособные альтернативные маршруты. В условиях серьезных сбоев в работе традиционных торговых коридоров расширение сотрудничества в Арктическом регионе также стало важным приоритетом нашего партнерства с Россией», – сказал первый замглавы МИД Индии.

    Представитель индийского внешнеполитического ведомства также указал на актуальность выстраивания многополярного мира. В свою очередь посол РФ в Индии Денис Алипов напомнил, что в 2027 году страны отметят 80-летие дипломатических отношений, которые уверенно выдерживают любое внешнее давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Индию для участия в совещании глав МИД стран БРИКС.

    Напомним, что в декабре прошлого года президент России Владимир Путин посетил Нью-Дели для встречи с премьер-министром Нарендрой Моди. По итогам этого визита стороны опубликовали совместное заявление о направлениях двустороннего взаимодействия.

    Комментарии (0)
    11 июня 2026, 20:32 • Новости дня
    Американский военный самолет экстренно сел в аэропорту Дрездена

    Военный самолет США совершил экстренную посадку в аэропорту Дрездена

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за технической неполадки американский военный самолет Cessna был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту немецкого города Дрезден из-за технической проблемы.

    Американский военный самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Дрездена из-за возникшей технической неполадки, сообщает издание Stars and Stripes, передает РИА «Новости».

    «Техническая проблема на борту самолета американской армии привела к экстренной посадке на этой неделе в аэропорту Дрездена», – заявил представитель командования армии США в Европе и Африке Мэттью Блюбау.

    Экстренную посадку произвел самолет Cessna. Подобные летательные аппараты используются американскими военными для обучения пилотов, доставки грузов и ведения разведки. Аэропорт Дрездена обслуживает в основном коммерческие рейсы, однако Вооруженные силы США используют его как перевалочный пункт при проведении операций в Европе.

    В апреле американский военный самолет объявил о чрезвычайной ситуации во время полета над Турцией.

    В октябре прошлого года три военных вертолета армии США совершили вынужденную посадку в аэропорту японского города Такамацу.

    В августе 2025 года Boeing WC-135R американских ВВС подал сигнал бедствия над территорией Британии.

    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп отменил запланированные удары по Ирану
    Украинские власти в спешке эвакуируют заводы из Краматорска
    Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Белгородской области
    Зеленский заявил о своей идентичности с ЛГБТ
    Производство украинских ракет «Фламинго» решили перенести в Германию
    Volkswagen анонсировал сокращение 19 тыс. сотрудников
    Назначен новый гендиректор МХАТ имени Горького