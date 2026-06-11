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    11 июня 2026, 19:59 • Новости дня

    Reuters: Франция предложила реорганизовать дипслужбу ЕС

    Reuters: Франция предложила расширить полномочия главы евродипломатии Каллас

    Reuters: Франция предложила реорганизовать дипслужбу ЕС
    @ Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Париж инициировал масштабную реорганизацию внешнеполитического ведомства объединенной Европы из-за неэффективного реагирования на международные кризисы. сообщают западные СМИ.

    Французские дипломаты выступили за реорганизацию дипломатической службы Евросоюза и расширение полномочий ее руководителя Кайи Каллас. Причиной инициативы стала низкая эффективность Брюсселя в условиях международных конфликтов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Документ отражает мнение многих чиновников и дипломатов ЕС о том, что Брюссель слишком медленно и неорганизованно реагирует на чрезвычайные ситуации из-за разногласий между его институтами, лидерами и правительствами 27 государств-членов», – пишет агентство. Трудности возникают из-за смешения функций Еврокомиссии и внешнеполитического ведомства.

    Для исправления ситуации предложено три варианта реформ. Это либо передача всей внешней политики под контроль Еврокомиссии, либо делегирование функций дипломатической службы Совету ЕС или существенное расширение полномочий Каллас.

    Журналисты подчеркивают, что реализация последнего сценария сделает Каллас первым исполнительным вице-президентом. В результате она сможет напрямую руководить профильными комиссарами и департаментами, отвечающими за внешние связи, торговлю и экономическое развитие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, другие европейские СМИ отмечают, что европейские государства, наоборот, рассматривают возможность сокращения влияния дипломатической службы ЕС.

    Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер призвал заменить Каю Каллас на посту верховного представителя по иностранным делам. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также выступал за смену главы европейской дипломатии.

    11 июня 2026, 09:12 • Новости дня
    В ЕС озаботились неэффективностью Каллас

    FT: Страны ЕС задумали реорганизовать дипломатическую службу из-за Каллас

    В ЕС озаботились неэффективностью Каллас
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства рассматривают возможность масштабной реформы дипломатической службы ЕС на фоне недовольства работой и антироссийской риторикой нынешней главы дипломатии Каи Каллас.

    По данным FT, столицы стран Европейского союза обсуждают масштабную перестройку дипломатической службы объединения, передает РИА «Новости». Основной причиной стала низкая эффективность ведомства и массовое недовольство деятельностью Каи Каллас.

    «Совершенно очевидно, что внешнеполитическое ведомство ЕС не работает так, как должно в современном мире. Оно неэффективно... Проблема носит структурный характер, поэтому структуру необходимо перестроить», – заявил один из собеседников издания Financial Times.

    Париж и Берлин рассматривают возможность лишить главу евродипломатии части полномочий. В частности, предлагается ослабить ее контроль над сетью из более чем 140 делегаций и вернуть управление Еврокомиссии, чтобы избежать дублирования функций.

    Ситуацию усугубляют несогласованные заявления Каллас об отношениях с Китаем. Испанская газета Pais и вовсе назвала ее частью худшего руководства в Брюсселе, отметив зацикленность чиновницы на слепой антироссийской риторике и ее скромные умственные способности.

    Ранее депутат Европарламента Фернан Картайзер призвал заменить Каю Каллас на посту главы европейской дипломатии.

    Член ЕП Мартин Зоннеборн сравнил чиновницу с ядерным оружием из-за ее радикальной антироссийской позиции.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал уволить политика ради успешного проведения международных мирных переговоров.

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    11 июня 2026, 14:27 • Новости дня
    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран

    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику стран

    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в МИД дипломатам Британии, Германии и Франции изложили российскую оценку их курса по украинскому кризису и напомнили о подходах к политическому урегулированию.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин 11 июня принял в Москве послов Британии, Франции и Германии по их просьбе, передает МИД России. На встречу были приглашены главы дипмиссий Нигел Кейси, Пьер Леви де Ривьер и Александр Граф Ламбсдорфф.

    Российская сторона представила послам «объективные оценки деструктивной политики» руководства их стран применительно к украинскому кризису. В ведомстве подчеркнули, что данный курс направлен на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счёт и при прямой помощи западной «коалиции желающих».

    Кроме того, дипломатам разъяснили принципиальные подходы России к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта. В основе этих подходов названо устранение первопричин кризиса, что в Москве считают ключевым условием для продвижения к миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Германии, Франции и Британии, просившие о встрече с российским внешнеполитическим ведомством, прибыли в МИД.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о политической непоследовательности лидеров Франции, Германии и Британии, которые на словах говорят о мире и одновременно вооружают Киев.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к переговорам по урегулированию конфликта.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 09:55 • Новости дня
    Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха

    Bloomberg: Евросоюз ускорит интеграцию рынков для конкуренции с США и Китаем

    Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз приступил к радикальной перестройке экономики, чтобы избежать критического отставания от США на 7 трлн евро к 2040 году.

    Европейские лидеры осознали необходимость создания крупных корпораций для сохранения глобального влияния, передает Bloomberg.

    Без решительных шагов экономика региона рискует отстать от американской на 7 трлн евро к 2040 году. Реализация предложенных мер позволит удвоить ожидаемые темпы роста до 2%.

    «Мы будем вынуждены выбрать наименее плохой вариант, предложенный сверхдержавами», – заявил глава Центрального банка Латвии Мартиньш Казакс. Для предотвращения такого сценария объединение пересматривает правила конкуренции и выделяет миллиарды евро на стимулирование спроса.

    Крупный бизнес уже реагирует на изменения через трансграничные слияния. Итальянский банк UniCredit готовится к поглощению немецкого Commerzbank, а оборонные подрядчики проводят рекордные первичные размещения акций. Технологические гиганты, включая Amazon и Microsoft, пообещали вложить более 80 млрд евро в развитие инфраструктуры.

    Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги считает необходимым интегрировать рынки и ежегодно инвестировать 1,2 трлн евро. Эти средства планируется направить на цифровые технологии, экологически чистую энергию и укрепление обороноспособности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила смягчить действующие долговые правила для финансирования оборонных расходов.

    Европейские власти всерьез обеспокоились отставанием от России, Китая и США по ключевым вопросам глобального соперничества.

    На фоне этого Брюссель запланировал вдвое увеличить объем совместных военных закупок к концу 2027 года.

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    11 июня 2026, 11:47 • Новости дня
    Послы Британии, Германии и Франции прибыли в МИД

    Просившие о встрече послы ФРГ, Франции и Британии прибыли в МИД

    Послы Британии, Германии и Франции прибыли в МИД
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Послы Германии, Франции и Британии, просившие о встрече с заместителем главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, прибыли в МИД.

    Машины дипломатов Германии, Франции и Британии подъехали к зданию дипломатического ведомства в Москве, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров рассказал о просьбе западных послов организовать встречу. «В МИД готовы с ними встретиться и послушать, но большого оптимизма не испытывают», – отметил министр иностранных дел.

    Накануне глава МИД Сергей Лавров анонсировал встречу с послами Британии, Франции и Германии.

    Ранее лидеры этих европейских стран провели в Лондоне переговоры о возможных контактах с Россией.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью диалога «евротройки» с Москвой получение места за столом переговоров.

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    10 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС
    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России, если республика хочет сохранить безвизовое сообщение с ЕС, сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

    «Они нам говорят, если мы хотим безвизовое сообщение, то должны ввести санкции против России, то есть заняться самоубийством», – заявил спикер, передает ТАСС. По его словам, в случае разрушения страны пользоваться безвизовым режимом будет некому.

    Папуашвили добавил, что европейские чиновники просят Тбилиси навредить собственной экономике ради сближения с визовой политикой Брюсселя. Однако власти Грузии не намерены разрушать страну, даже если Евросоюз пытается превратить визовый вопрос в политическое оружие.

    Напомним, Евросоюз назначил на 11 июня переговоры с Грузией о возможной отмене безвизового режима.

    Ранее Папуашвили отказался присоединяться к антироссийским санкциям ради сохранения свободного въезда в Европу.

    Еврокомиссар Кая Каллас уже угрожала лишить республику действующего с 2017 года либерального визового режима.

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    11 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза

    Захарова: Киев каждую неделю бомбит Евросоюз

    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на регулярные инциденты с украинским оружием в европейских странах.

    По ее словам, западные государства продолжают спонсировать Киев, закрывая глаза на очевидные последствия, передает РИА «Новости».

    «Итого: одиннадцать подтвержденных инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз... Если и вводить термин «политическое членовредительство», то лучше иллюстрации не найти», – подчеркнула Захарова.

    В качестве примеров дипломат перечислила происшествия в Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и Румынии. Она упомянула беспрецедентный случай, когда истребитель НАТО сбил беспилотник альянса над территорией союзника, добавив, что в ответ Запад лишь призывает выделять Украине больше денег.

    В начале мая греческие военные обезвредили украинский ударный беспилотник у острова Лефкада.

    В конце мая другой дрон упал на крышу жилого дома в румынском Галаце.

    Захарова назвала обвинения западных стран в адрес России бездоказательными.

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    11 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Названы сроки согласования «военного шенгена» в ЕС

    Euractiv: ЕС планирует согласовать «военный шенген» до июля

    Названы сроки согласования «военного шенгена» в ЕС
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Евросоюза намерены заключить соглашение о военной мобильности до конца июня, документ, подготовленный кипрской стороной, уже направлен главам государств для изучения.

    Страны Евросоюза рассчитывают достичь договоренности по проекту «военного шенгена» до завершения председательства Кипра в Совете ЕС. Новый компромиссный вариант документа, подготовленный кипрской стороной, уже направлен в европейские столицы для изучения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Euractiv.

    «Кипрское председательство стремится согласовать позицию Совета к концу июня, до того как шестимесячное председательство перейдет к Ирландии», – сообщает издание. Ожидается, что представители государств-членов ЕС рассмотрят обновленный проект соглашения в ближайшую пятницу.

    Главным камнем преткновения в переговорах остается механизм экстренного реагирования EMERS. Европейские страны обсуждают возможность ограничения его применения лишь отдельными регионами континента. Согласно предыдущей версии документа, в кризисных ситуациях государства смогут частично сохранять национальные процедуры выдачи разрешений на транзит иностранных войск и вооружений по своей территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Еврокомиссия одобрила план по созданию «военного Шенгена». Для свободного перемещения войск европейские страны запланировали устранить бюрократические и таможенные барьеры.

    Идею упрощения логистики вооружений между государствами без лишних формальностей ранее предложил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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    11 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Посол Франции анонсировал заявление после визита в МИД

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители Германии, Франции и Великобритании завершили длительную встречу в российском внешнеполитическом ведомстве, по итогам которой ожидается официальное обращение.

    Главы дипломатических миссий Франции, Германии и Британии вышли из здания министерства, передает РИА «Новости». Иностранные делегаты находились на переговорах полтора часа.

    Французский посол Николя де Ривьер пообещал скорую публикацию официального документа. «Позднее сегодня мы опубликуем заявление», – сообщил дипломат журналистам.

    Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что европейские представители сами запросили встречу с заместителем министра. Российская сторона согласилась выслушать коллег, однако не испытывала большого оптимизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Германии, Франции и Британии прибыли в российское дипломатическое ведомство.

    Накануне глава МИД Сергей Лавров анонсировал встречу с западными дипломатами.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил инициативу «евротройки» желанием выторговать место за столом переговоров.

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    11 июня 2026, 19:24 • Новости дня
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    @ Macskelek/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты смонтировали три важнейших гиротронных комплекса на площадке сооружения Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) во Франции, сообщили в Проектном центре ИТЭР Росатома.

    «Критически важные для пуска и успешной работы реактора отечественные системы, включая комплекс вспомогательного оборудования, были успешно смонтированы группой специалистов в рамках выполнения российских обязательств по проекту ИТЭР», – подчеркивается в заявлении, передает ТАСС.

    Установленное оборудование доставили во французский Сен-Поль-ле-Дюранс в 2022 году. Производством систем занималось научно-производственное предприятие «Гиком», а организацию поставок взял на себя профильный центр Росатома.

    Ранее руководитель проекта ИТЭР Пьетро Барабаски отмечал высокую скорость возведения международного объекта. По его словам, впервые в истории строительство реактора опережает утвержденный график на шесть месяцев.

    Осенью прошлого года Россия поставила во Францию первый испытательный стенд для диагностики реактора ИТЭР. Немногим ранее отечественные специалисты приступили к испытаниям уникального материала для этой международной установки.

    Для дистанционного участия в экспериментах на токамаке ученые открыли специальный центр на базе университета МИФИ.

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    10 июня 2026, 22:34 • Новости дня
    Макрон анонсировал участие Зеленского в сессии по Украине на саммите G7

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский примет участие в сессии, посвященной конфликту на Украине, в рамках саммита «Большой семерки» (G7), заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Глава французского государства Эммануэль Макрон рассказал о предстоящей встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита G7, передает РИА «Новости». Политик отметил, что специальная сессия будет полностью посвящена украинскому конфликту.

    «Во вторник утром мы проведем обсуждение по Украине с Зеленским. Это очень важно для нас, потому что необходимо вновь создать в G7 сближение по вопросу поддержки Украины», – подчеркнул президент Франции. При этом пока не ясно, приедет ли украинский лидер лично или выступит по видеосвязи.

    Встреча лидеров стран объединения пройдет с 15 по 17 июня во французском Эвиан-ле-Бене. Ожидается, что к переговорам также присоединятся представители Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.

    Приглашение украинского лидера на саммит «Большой семерки» спровоцировало серьезные опасения среди западных дипломатов.

    Несколькими днями ранее Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро анонсировал переговоры об усилении позиций европейских государств в мирном процессе.

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    11 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Правящая коалиция Италии выдвинула план снятия санкций с России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Италии смягчили резолюцию к саммиту Евросоюза, включив в документ призыв к поэтапной отмене антироссийских ограничений после завершения конфликта на Украине.

    Правящее большинство в итальянском парламенте внесло изменения в резолюцию, подготовленную для депутатов перед заседанием Совета ЕС 18–19 июня. Ультраправая партия «Лига Севера» добилась включения в текст как минимум трех более мягких пунктов, среди которых значится план снятия санкций с России, пишет РБК со ссылкой на издание La Repubblica.

    Обновленный документ призывает правительство «начать поэтапное сворачивание санкционной системы после окончания конфликта, а также использовать ее в качестве рычага переговоров». Отмечается, что подобное предложение впервые прямо зафиксировано в правительственной резолюции.

    Помимо этого, по инициативе «Лиги» из текста убрали упоминание о защите территориальной целостности Украины, присутствовавшее в изначальной версии. Во втором пункте осталась только формулировка о полном уважении суверенитета и независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая партия «Лига Севера» выступила против вступления Украины в Евросоюз. В апреле ее лидер. вице-премьер Италии Матео Сальвини призвал возобновить закупки российского газа.

    А в прошлом году глава итальянского МИД Антонио Таяни уже предлагал снять санкции с Москвы после подписания мирного соглашения.

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    11 июня 2026, 00:31 • Новости дня
    Reuters указало на угрозу обвала украинского экспорта

    Reuters: Российские удары по одесским портам грозят Украине обвалом экспорта

    Tекст: Антон Антонов

    Российские удары по одесским портам грозят Украине обвалом экспорта, сообщает Reuters со ссылкой на крупнейшее украинское аграрное объединение UAC.

    Организация предупредила, что под удар попали ключевые мощности, обеспечивающие экспорт сельхозпродукции, передает Reuters.

    В последние месяцы Россия значительно усилила атаки по портовой инфраструктуре. В портах расположены десятки терминалов по перевалке зерна и масличных культур, часть из них принадлежит крупным иностранным компаниям, отмечает Reuters.

    UAC заявляет, что при утрате способности терминалов быстро восстанавливаться экспорт рухнет, зернохранилища переполнятся, а фермерам не будет хватать оборотных средств для следующих посевных кампаний.

    На Украину приходится значительная доля мирового экспорта зерна: в сезоне 2025/26 за рубеж уже отправлено более 34 млн тонн различных зерновых против 38,6 млн тонн за тот же период сезона 2024/25.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский аграрный сектор заявил о критических повреждениях портов Одесского узла, обеспечивающих основную часть экспорта страны.

    Российские авиаудары по черноморским портам Украины в конце прошлого года снизили их пропускную способность и нанесли ущерб экспорту сельхозтоваров и полезных ископаемых.

    По данным The Wall Street Journal, удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы привели к полублокаде города и поставили под угрозу морской экспорт Украины.

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    11 июня 2026, 08:15 • Новости дня
    Политик Филиппо назвал приглашение Зеленского на G7 «пощечиной» Франции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Появление Владимира Зеленского на саммит «Большой семерки» по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона станет пощечиной для всей страны. Такое мнение выразил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Этим приглашением Макрон умудрился дать пощечину всей Франции, хотя ему следовало не Зеленского ждать, а заниматься внутренними делами», – заявил политик в эфире своего YouTube-канала, передает РИА «Новости».

    Филиппо также отметил, что рейтинги французского лидера находятся в плачевном состоянии. В связи с этим Макрону стоило бы уделить внимание проблемам внутри государства, а не тратить время на поддержку Киева.

    Накануне Макрон сообщил, что Зеленский примет участие в сессии, посвященной конфликту на Украине, в рамках саммита G7. При этом формат участия украинского лидера – очный или по видеосвязи – пока не уточняется. Саммит под председательством Франции пройдет в городе Эвиан-ле-Бен с 15 по 17 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные дипломаты выразили серьезные опасения из-за политических рисков присутствия украинского лидера на международной встрече.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее публично раскритиковал главу государства за теплый прием гостя в Елисейском дворце.

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    11 июня 2026, 09:36 • Новости дня
    Дмитриев: Каллас удалось вызвать раздражение у всех

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию издания Financial Times о недовольстве европейских властей руководством дипломатического блока.

    Дмитриев отметил, что главе евродипломатии Кае Каллас «удалось вызвать раздражение у всех», передает РИА «Новости».

    Ранее западные журналисты со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщили о планах Евросоюза провести полную реорганизацию дипломатической службы. Причиной возможных реформ стала неэффективность структуры и массовое недовольство работой Каи Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Европарламента Фернан Картайзер призвал заменить лишенную дипломатичности главу ведомства.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее назвал руководителя евродипломатии расстроенным вассалом.

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    11 июня 2026, 07:05 • Новости дня
    Politico: США займут центр Брюсселя для празднования 250-летия независимости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посольство Соединенных Штатов намерено провести масштабные торжества в столице Бельгии, привлекая местную полицию и армию для обеспечения безопасности, пишут американские СМИ.

    Американская дипмиссия в Бельгии готовится к празднованию 250-летия независимости США, планируя задействовать один из центральных парков Брюсселя, сообщили источники Politico, передает РИА «Новости».

    «Масштабное празднование 250-летия независимости США приведет к закрытию одного из самых известных общественных парков Брюсселя на срок до 36 часов и подвергнет систему безопасности города серьезному испытанию», – говорится в публикации.

    Торжественное мероприятие запланировано на 28 июня. Ожидается, что на праздник прибудут около 5 тыс. гостей, хотя приглашения получили 8 тыс. человек. Для контроля доступа организаторы попросили приглашенных заранее предоставить фотографии для системы распознавания лиц. На входе также потребуется предъявить удостоверение личности и QR-код.

    Охрану территории обеспечат бельгийская полиция, армия и правительственные службы. Мэр Брюсселя Филипп Клоз подтвердил, что парк будет закрыт для посетителей на 24–36 часов в выходные дни 27 и 28 июня. В связи с запланированным фейерверком в городе введут особые меры безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом рассматривает возможность приглашения короля Карла III на празднование 250-летия независимости США.

    В прошлом году президент США Дональд Трамп обещал провести бои UFC на лужайке у Белого дома в честь юбилея.

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