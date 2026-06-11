Уполномоченный по правам человека сообщил о незаконном удержании украинцев в военкоматах

Tекст: Денис Тельманов

Подобные учреждения фактически лишают людей свободы, передает РИА «Новости».

«Незаконное удержание граждан Украины в помещениях ТЦК... Фактически эти помещения превратились в места несвободы без юридического статуса, у нас есть случаи, когда мы заходим в помещения, мы находим людей, которые там находятся неделю, две, три», – заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Зафиксирован вопиющий инцидент, когда мужчину продержали в здании 50 дней без объяснения причин. Правозащитник отметил формальный подход к медицинским комиссиям. Врачи могут признать полностью годным человека со следами недавней операции всего за 15 минут посреди ночи.

Киевские власти столкнулись с острой нехваткой личного состава в армии. Жесткие действия сотрудников призывных пунктов регулярно провоцируют скандалы и протесты среди населения. Мужчины пытаются избежать призыва любыми способами, включая бегство за границу и поджоги зданий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине зафиксировали минимум четыре случая гибели призывников в помещениях военкоматов.

В Киеве представители территориального центра комплектования насильно отправили на службу снятого с учета мужчину с инвалидностью.

В украинской столице военкомы на глазах у пассажиров вытащили призывника из маршрутки.