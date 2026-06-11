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    11 июня 2026, 19:08 • Новости дня

    Volkswagen анонсировал сокращение 19 тыс. сотрудников

    Reuters: Volkswagen сократит 19 тыс. сотрудников в Германии

    Volkswagen анонсировал сокращение 19 тыс. сотрудников
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует масштабное сокращение персонала на своих предприятиях в Германии до конца текущего года, сообщили западные СМИ.

    Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме анонсирует сокращение 19 тыс. рабочих мест на немецких заводах компании к концу 2026 года. Ожидается, что глава автоконцерна озвучит эти планы перед инвесторами на предстоящем собрании акционеров, отмечает агентство Reuters.

    «Volkswagen продолжает реализацию программы масштабного сокращения рабочих мест и расходов в Германии: к концу года численность персонала сократится на 19 тысяч человек», – говорится в материале.

    В тексте выступления руководителя, на которое ссылается агентство, указано, что автопроизводитель уже утвердил обязательный план по снижению штата. В рамках этой стратегии к 2030 году компанию покинут более 28 тыс. сотрудников. Аналогичные меры по оптимизации численности персонала сейчас реализуют и другие крупные немецкие компании, включая Mercedes-Benz, Bosch, Aumovio, ZF Friedrichshafen и Mahle.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года автоконцерн Volkswagen также запланировал сокращение 35 тысяч рабочих мест в Германии.

    Летом прошлого года около 20 тысяч сотрудников компании добровольно согласились на увольнение ради получения выходного пособия. А в декабре руководство автогиганта решило закрыть свой завод в Дрездене из-за финансовых трудностей.

    10 июня 2026, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола

    Политолог Ткаченко объяснил цель контактов Британии, ФРГ и Франции с Москвой

    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола
    @ Stefan Rousseau/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Валерия Крутова

    «Евротройка» в диалоге с Россией надеется выторговать себе место за столом переговоров по поводу окончания конфликта на Украине. Однако у Москвы свои вопросы к Европе, например о замороженных активах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее послы Британии, Германии и Франции выразили желания встретиться с замминистром МИД РФ.

    «В целом, формат «евротройки» (неформальное сотрудничество Британии, Германии и Франции на украинском направлении, также называемое в западных медиа E3) в первую очередь направлен на реализацию интересов непосредственно ее участников. Соответственно, на встрече с замминистра МИД РФ они в первую очередь будут говорить о своих желаниях, а не единой Европы», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Формально, с точки зрения дипломатического протокола, они имеют на это полное право. И в принципе, Сергей Лавров уже отметил, что Россия будет относиться к их просьбе исключительно как к рабочей рутине – ничего серьезного от нее никто в Москве не ждет», – полагает он.

    «Однако тем для обсуждения с Европой у нас хватает. Это и статус замороженных активов РФ, и тонкости восстановления (при встречном желании сторон) отношений, которые были сведены Старым Светом к нулю. Другое дело, что конкретики по данным вопросам от наших визави мы вряд ли дождемся», – считает собеседник.

    «Допускаю, что наиболее принципиальным вопросом встречи для них станет попытка достичь согласия Москвы на присутствии за будущим столом переговоров по завершению боевых действий на Украине Лондона, Берлина и Парижа. Однако эта инициатива для России неприемлема, поскольку «евротройка» является полноценной стороной конфликта и в качестве «посредников» мы их точно не видим», – акцентирует эксперт.

    «Поэтому максимум, на что может рассчитывать Е3 – это оказаться за столом переговоров за одной стороной с Украиной в противоположном от нас конце. Важно, однако, что Россия не отказывается от подобных встреч полностью. Мы демонстрируем открытость к диалогу, но одновременно и подчеркиваем: по-настоящему включиться в разговор Москва готова лишь в том случае, если почувствует серьезность намерений Старого Света», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что послы Британии, Германии и Франции просят о встрече с замминистра дипведомства России. «Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – пояснил он.

    Вероятно, по задумке стран «евротройки», предметом обсуждения должны стать условия для достижения мира на Украине, предложенные ими 7 июня. Так, Лондон, Берлин и Париж настаивают на том, чтобы Москва инициировала немедленное прекращение огня.

    Лидеры государств также требуют юридически обязательных гарантий безопасности. При этом «тройка» оставляет за собой право развернуть на территории Украины иностранный военный контингент. Замороженные же активы РФ предлагается оставить «обездвиженными» до окончания боевых действий.

    Интересно, что президент Финляндии Александр Стубб назвал Е3 лучшей группой для начала диалога с Россией от лица ЕС. Впрочем, Сергей Лавров отметил, что союз уже имел немало шансов на то, чтобы помочь Москве и Киеву урегулировать противоречия, однако Старый Свет их упустил, пишет РИА «Новости».

    Напомним, что Владимир Путин уже формулировал «критерии» приемлемых для России переговорщиков. Он уточнял, что европейцы в праве самостоятельно выбирать подобное лицо, однако на его счету не должно быть оскорбительных высказываний в адрес Москвы.

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    10 июня 2026, 14:28 • Новости дня
    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече

    Лавров: МИД примет послов Британии, Франции и Германии

    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы Британии, Франции и Германии будут приняты в Министерстве иностранных дел, где их позицию по украинскому урегулированию планируют выслушать, сообщил глава МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

    «Послы этих стран – Британии, Франции и Германии – просятся на встречу с моим заместителем в Министерство иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – указал руководитель российского дипломатического ведомства, передает РИА «Новости».

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро рассказал о планах усиления позиций европейских государств в мирном процессе.

    Ранее Лавров отмечал желание представителей европейских стран участвовать в урегулировании украинского конфликта.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    9 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    В АдГ потребовали от Киева репарации за «Северные потоки»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала подрыв газопроводов «Северный поток» актом государственного терроризма и возложила на украинские власти ответственность за колоссальный ущерб.

    Политик выступила с резкой критикой действий Киева на брифинге в Бундестаге, передает РИА «Новости». Она призвала украинскую сторону прояснить свою роль в диверсии на энергетической инфраструктуре.

    «Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла. В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации Федеративной Республике Германия, поскольку это нанесло нам гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии», – заявила Вайдель.

    Депутат подчеркнула, что экономическое благополучие страны десятилетиями зависело от российских энергоресурсов. Однако эта успешная модель была намеренно разрушена текущим правительством из-за антироссийской риторики.

    Вайдель также поделилась планами партии на случай победы на досрочных выборах в будущем году. По ее словам, оппозиция намерена незамедлительно начать прямые контакты с Москвой и принудить украинское руководство к мирному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала прекратить финансовую поддержку Украины из-за диверсий на трубопроводах.

    Главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер назвал подрыв газопроводов актом украинского государственного терроризма.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования этого инцидента.

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    11 июня 2026, 14:27 • Новости дня
    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран

    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику стран

    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в МИД дипломатам Британии, Германии и Франции изложили российскую оценку их курса по украинскому кризису и напомнили о подходах к политическому урегулированию.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин 11 июня принял в Москве послов Британии, Франции и Германии по их просьбе, передает МИД России. На встречу были приглашены главы дипмиссий Нигел Кейси, Пьер Леви де Ривьер и Александр Граф Ламбсдорфф.

    Российская сторона представила послам «объективные оценки деструктивной политики» руководства их стран применительно к украинскому кризису. В ведомстве подчеркнули, что данный курс направлен на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счёт и при прямой помощи западной «коалиции желающих».

    Кроме того, дипломатам разъяснили принципиальные подходы России к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта. В основе этих подходов названо устранение первопричин кризиса, что в Москве считают ключевым условием для продвижения к миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Германии, Франции и Британии, просившие о встрече с российским внешнеполитическим ведомством, прибыли в МИД.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о политической непоследовательности лидеров Франции, Германии и Британии, которые на словах говорят о мире и одновременно вооружают Киев.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к переговорам по урегулированию конфликта.

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    11 июня 2026, 11:47 • Новости дня
    Послы Британии, Германии и Франции прибыли в МИД

    Просившие о встрече послы ФРГ, Франции и Британии прибыли в МИД

    Послы Британии, Германии и Франции прибыли в МИД
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Послы Германии, Франции и Британии, просившие о встрече с заместителем главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, прибыли в МИД.

    Машины дипломатов Германии, Франции и Британии подъехали к зданию дипломатического ведомства в Москве, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров рассказал о просьбе западных послов организовать встречу. «В МИД готовы с ними встретиться и послушать, но большого оптимизма не испытывают», – отметил министр иностранных дел.

    Накануне глава МИД Сергей Лавров анонсировал встречу с послами Британии, Франции и Германии.

    Ранее лидеры этих европейских стран провели в Лондоне переговоры о возможных контактах с Россией.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью диалога «евротройки» с Москвой получение места за столом переговоров.

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    9 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил провал проекта новейшего истребителя Германии и Франции

    Эксперт Анпилогов: Германия и Франция не смогли «перепрыгнуть» технологическую пропасть

    Эксперт объяснил провал проекта новейшего истребителя Германии и Франции
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    Разработка истребителя шестого поколения – это крайне дорогое начинание. Работу в этом направлении ведут всего лишь две страны в мире – Россия и США. Европейский авиапром фактически оказался в роли догоняющего, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно, что Берлин и Париж отказались от разработки совместного истребителя.

    «Отказ Германии и Франции от проекта совместного истребителя свидетельствует о кризисе не только европейского авиапрома, но и в целом системы пилотируемой авиации», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов. Он отметил, что истребитель шестого поколения – это «виртуальная концепция», которая предполагала тесное взаимодействие между самолетом и дронами, выполняющими вспомогательные функции: в частности, разведывательные и ударные.

    Собеседник напомнил, что такой принцип обкатывают в зоне СВО российские Воздушно-космические силы (ВКС). Речь идет о сцепке новейшего истребителя пятого поколения Су-57 и БПЛА «Охотник», который берет на себя функции передового ударно-разведывательного контура. По словам Анпилогова, концепция истребителей шестого поколения находится под большим давлением успехов в низком и среднем небе.

    «Конфликты на Украине и Ближнем Востоке показали уязвимость платформ, которые должны дополнять истребители шестого поколения, против более дешевых ударных дронов. Так, мы видим, что американские разведывательный БПЛА Triton и разведывательно-ударный беспилотник Reaper становятся «жертвами» простых летательных аппаратов, а также классических систем ПВО», – пояснил аналитик. Он не исключает, что концепция будет пересматриваться.

    «Как бы то ни было, разработка истребителя шестого поколения – это крайне дорогое начинание. Ими сейчас занимаются всего лишь две страны в мире – это Россия и США. Европейский авиапром фактически оказался в роли догоняющего», – указал спикер. Он напомнил, что самая передовая разработка Европы – это истребитель поколения 4+. «То есть у европейцев даже нет такого базиса, как истребитель пятого поколения, который является первым кубиком в концепте боевого самолета следующего поколения», – подчеркнул Анпилогов.

    Проект FCAS был попыткой Германии и Франции «перепрыгнуть» технологическую пропасть, которая разделяет их авиапром с российским, американским и даже китайским. По мнению специалиста, то, что компании-разработчики Airbus и Dassault Aviation так и не смогли прийти к соглашению по вопросам разделения труда и патентного права на разработки – лишь формальная причина отказа Берлина и Парижа от совместного истребителя.  

    «В ситуации догоняющего власти стран начинают думать в частности о том, не утекут ли их оставшиеся секреты куда-нибудь. При этом конечный результат проекта не гарантирован. Кроме того, не приходится сомневаться в том, что американцы в перспективе требовали бы от союзников закупать американское оборудование или блокировали потенциальные сделки о покупке европейских истребителей», – рассуждает спикер. – Мне кажется, все эти риски в гораздо большей степени сыграли свою роль при принятии решения о судьбе FCAS, чем официально озвученные причины».

    Ранее стало известно, что Берлин и Париж отказались от совместного проекта по созданию перспективного европейского истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS). По информации Reuters, решение было принято на фоне отсутствия соглашения между компаниями Airbus и Dassault Aviation по вопросам разделения труда в проекте и патентного права на разработки.

    В свете отказа от FCAS Dassault намерена продолжить свои разработки французского истребителя Rafale. Для Airbus же открываются возможности для сотрудничества с другими авиапроизводителями или присоединения к совместному проекту Италии, Британии и Японии по созданию истребителя шестого поколения в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP).

    Вместе с тем, по словам одного из источников агентства, лидеры Франции и Германии договорились не прекращать работу над общей архитектурой системы FCAS Combat Cloud. Она подразумевает проведение интеграции в единую сеть пилотируемых самолетов и беспилотников.

    Напомним, создать совместный для Франции и Германии истребитель шестого поколения планировалось к 2040 году. Его стоимость оценивалась в 100 млрд евро. Предполагалось, что самолет станет заменой для истребителей французского производства Rafale и Eurofighter, используемых ФРГ и Испанией. С лета 2025 года неоднократно сообщалось о разногласиях между Берлином и Парижем.

    В качестве ключевой проблемы канцлер ФРГ Фридрих Мерц в последнее время называл то, что сторонам требуются совершенно разные боевые машины. Франции в следующем поколении необходим истребитель, способный нести ядерное оружие и базироваться на авианосцах, в чем Бундесвер в данный момент не нуждается. В итоге германская сторона предложила компромисс – реализовать FCAS в виде двух разных типов самолетов. Однако Пятая республика ответила на это отказом.

    Кроме того, французская Dassault настаивала на том, чтобы быть ведущим партнером в разработке самолета в целях защиты своей интеллектуальной собственности, в то время как Airbus настаивала на более равноправном партнерстве, предполагающем значительную передачу технологий. Газета ВЗГЛЯД писала, что истребитель шестого поколения вбил клин между Германией и Францией.

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    9 июня 2026, 05:05 • Новости дня
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж и Берлин приняли решение прекратить совместную разработку военного самолета нового поколения из-за непреодолимых разногласий между оборонными компаниями, сообщили источники.

    Германия и Франция договорились свернуть проект по разработке истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS), сообщили собеседники Reuters.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к такому решению после того, как участникам программы не удалось преодолеть многомесячный тупик в переговорах.

    Речь идет о масштабном проекте стоимостью около 100 млрд евро, в котором также принимает участие Испания. В Елисейском дворце пояснили, что европейский авиастроительный концерн Airbus и французская компания Dassault Aviation не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский концерн Airbus заявлял о возможном партнерстве со шведской компанией Saab для создания боевого самолета.

    Французская сторона выражала готовность разработать истребитель нового поколения самостоятельно. Газета Financial Times осенью прошлого года писала о вероятном крахе этой совместной инициативы.

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    10 июня 2026, 17:12 • Новости дня
    DPA: Немецкие танкисты впервые провели учения у белорусской границы

    DPA: Бригада Бундесвера отработала боевые сценарии вблизи границы с Белоруссией

    DPA: Немецкие танкисты впервые провели учения у белорусской границы
    @ Kay Nietfeld/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новое бронетанковое подразделение Вооруженных сил Германии начало масштабные маневры с использованием более 300 беспилотников на литовском полигоне в 15 километрах от рубежей Союзного государства.

    Новая бронетанковая бригада ВС ФРГ в Литве впервые провела учения в условиях, максимально приближенных к боевым, недалеко от границы Белоруссии. Основная фаза маневров Freedom Shield 2026 стартовала на военном полигоне Пабраде, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Командир подразделения Кристоф Хубер отметил важность практической подготовки войск. «Для нас как для 45-й танковой бригады «Литва», входящей в состав 10-й танковой дивизии, крайне важно готовиться к возможным конфликтным и боевым сценариям будущего, а не к войне прошлого», – заявил офицер.

    В тренировках задействованы около 2,9 тыс. военнослужащих, включая 2,3 тыс. солдат из Германии, а также порядка 800 единиц техники из восьми стран НАТО. Немецкая сторона активно применяет свыше 300 беспилотных летательных аппаратов. Подразделение впервые отрабатывает ведение боя непосредственно на территории прибалтийской республики.

    Решение о переброске контингента на восточный фланг альянса принял министр обороны Борис Писториус. К 2027 году Берлин планирует разместить в Литве на постоянной основе 4,8 тыс. военных и 200 человек вспомогательного персонала. Строительство военного городка в граничащем с Белоруссией районе обойдется в 1,4 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин форсирует переброску военнослужащих для развертывания бронетанкового подразделения у границ Белоруссии. Однако размещенная в Литве бригада Бундесвера сталкивается с нехваткой личного состава и систем противовоздушной обороны. Тем не менее, к концу 2027 года Германия разместит в республике до пяти тысяч солдат на постоянной основе.

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    10 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    Берлин выделил дополнительные средства на закупку снарядов для ВСУ

    Германия направила 300 млн евро на чешскую инициативу по вооружению Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкое правительство профинансирует приобретение примерно 50 тыс. артиллерийских боеприпасов для нужд украинской армии в рамках международной программы.

    Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус объявил об очередном транше военной поддержки, передает Deutsche Welle (внесено в России в список СМИ-иноагентов).

    Берлин предоставит дополнительные 300 млн евро, которые пойдут на реализацию чешской инициативы по снабжению войск на Украине.

    Выделенных денежных средств будет достаточно для закупки почти 50 тыс. снарядов. Эти боеприпасы предназначены для пополнения арсеналов Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРГ профинансировала первую партию десятков тысяч снарядов для Киева.

    В конце прошлого года чешское правительство завершило поставку 1,8 млн артиллерийских боеприпасов. Позже Минобороны Чехии обязалось подготовить документы для приостановки участия страны в данной программе.

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    11 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Посол Франции анонсировал заявление после визита в МИД

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители Германии, Франции и Великобритании завершили длительную встречу в российском внешнеполитическом ведомстве, по итогам которой ожидается официальное обращение.

    Главы дипломатических миссий Франции, Германии и Британии вышли из здания министерства, передает РИА «Новости». Иностранные делегаты находились на переговорах полтора часа.

    Французский посол Николя де Ривьер пообещал скорую публикацию официального документа. «Позднее сегодня мы опубликуем заявление», – сообщил дипломат журналистам.

    Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что европейские представители сами запросили встречу с заместителем министра. Российская сторона согласилась выслушать коллег, однако не испытывала большого оптимизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Германии, Франции и Британии прибыли в российское дипломатическое ведомство.

    Накануне глава МИД Сергей Лавров анонсировал встречу с западными дипломатами.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил инициативу «евротройки» желанием выторговать место за столом переговоров.

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    11 июня 2026, 10:41 • Новости дня
    Новый российский бренд Jeland начал продажи первого кроссовера

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отечественная автомобильная компания Jeland вывела на рынок свою первую модель, покупателям предлагаются три комплектации автомобиля.

    «Jeland объявляет о старте продаж своей первой модели – кроссовера J6», – сообщили в компании, передает ТАСС.

    Jeland J6 доступен для покупки в трех комплектациях по цене от 2,29 млн рублей.

    На начальном этапе реализации автомобиль представлен в четырех цветовых решениях. Клиенты могут выбрать белый перламутр, мокрый асфальт, черную жемчужину или темный изумруд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый кроссовер Jeland J6 впервые показали на ПМЭФ. Весной на заводе в Шушарах завершили сварку первого кузова этого автомобиля.

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    10 июня 2026, 16:36 • Новости дня
    В России начали выпуск внедорожников Tank 300

    В Калининграде началась локализованная сборка внедорожников Tank 300

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На калининградском предприятии « Автотор» стартовало локализованное производство внедорожников Tank 300, выпуск налажен с использованием уже сваренных и окрашенных кузовов для постепенного повышения уровня локализации.

    В Калининграде стартовало локализованное производство внедорожников Tank 300, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Great Wall. Модель представлена в четырех комплектациях с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 218 лошадиных сил и восьмиступенчатым автоматом.

    Покупателям доступны версии с жестко подключаемым полным приводом для бездорожья или интеллектуальной системой для городских условий. Автомобили получили расширенный зимний пакет с подогревом сидений, стекол и руля, а также усиленную антикоррозийную обработку кузова.

    Все сошедшие с конвейера машины проходят строгую проверку качества по стандартам концерна GWM. На внедорожники действует официальная гарантия и предоставляется полный спектр сервисных услуг в дилерских центрах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, калининградский завод «Автотор» ранее запустил производство рамных внедорожников BJ60 бренда BAIC.

    До этого премиальный бренд TANK предоставил свои автомобили для Петербургского международного экономического форума. А в мае холдинг «АГР» начал выпуск премиальных внедорожников Esteo на бывшем заводе General Motors в Шушарах.

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    9 июня 2026, 21:42 • Новости дня
    Вагенкнехт обвинила Мерца в превращении Германии в мировое посмешище

    Вагенкнехт: Мерц выставляет Германию на посмешище всему миру

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц требованиями к другим странам направить помощь Украине выставляет ФРГ на посмешище всему миру, заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

    Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что действия канцлера Фридриха Мерца вызывают недоумение на международной арене, передает РИА «Новости».

    Вагенкнехт выразила уверенность, что требования Берлина к другим государствам о помощи Украине крайне вредят репутации страны.

    «Мерц делает Германию посмешищем всего мира! Последний пример: недвусмысленный отказ нового премьер-министра Венгрии от требования нашего самопровозглашенного «канцлера по иностранным делам» о том, что Венгрия должна принять участие в продолжении бессмысленной войны на Украине», – написала политик в социальных сетях.

    Поводом для резких высказываний послужила недавняя совместная пресс-конференция двух лидеров. В ходе мероприятия венгерский премьер-министр Петер Мадьяр категорично отверг призыв немецкого коллеги вновь встать на сторону Европы. Глава правительства Венгрии подчеркнул, что Будапешт продолжит воздерживаться от отправки оружия и солдат на украинскую территорию.

    Ранее в Берлине начались многотысячные протесты против политики Мерца.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил протесты в Германии усталостью граждан от политических неудач.

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    9 июня 2026, 09:26 • Новости дня
    Дмитриев объяснил протесты в Германии усталостью граждан от политических неудач

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Германии испытывают сильную усталость от безуспешных попыток руководства ФРГ исправить ошибочный внутриполитический курс, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал массовые акции протеста против канцлера ФРГ Фридриха Мерца, передает РИА «Новости».

    По словам спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, люди недовольны действиями властей.

    «Немцы устали от упорных неудач в исправлении неправильной политики», – написал Дмитриев на своей странице в социальной сети X. Ранее в Берлине у Бранденбургских ворот прошла многотысячная манифестация против правительства и его миграционной политики.

    На фоне протестов канцлер Фридрих Мерц оказался самым непопулярным политиком в стране. Согласно исследованию института INSA, он занял последнее место в рейтинге из 20 деятелей со средней оценкой 2,9 балла. При этом 58% жителей Германии ожидают скорого распада правящей коалиции, и лишь 24% верят, что она просуществует до парламентских выборов 2029 года.

    Накануне в Берлине началась многотысячная манифестация против миграционного курса правительства.

    Уровень неодобрения деятельности канцлера ФРГ Фридриха Мерца достиг рекордной отметки в 77%.

    Месяцем ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал дальнейшее нарастание критики в адрес немецкого лидера.

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    11 июня 2026, 12:57 • Новости дня
    Вайдель назвала речь канцлера Мерца лебединой песней проигравшего

    Лидер АдГ раскритиковала правительство ФРГ за разрушение немецкой экономики

    Tекст: Мария Иванова

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель жестко осудила политику властей и охарактеризовала выступление канцлера Фридриха Мерца как признание поражения.

    Выступая на дебатах в Бундестаге, политик подвергла резкой критике курс немецкого руководства, передает ТАСС.

    «Это правительственное заявление стало лебединой песней проигравшего. Господин Мерц, ваши люди уже обсуждают вашу замену, но вы поете дифирамбы самому себе», – заявила Вайдель.

    По ее словам, в первом квартале экономика страны лишилась полумиллиона рабочих мест по сравнению с прошлым годом. Она отметила, что каждые 20 минут предприятия сталкиваются с банкротством, а промышленные заказы падают вдвое быстрее ожидаемого. Лидер АдГ подчеркнула, что высокие налоги, бюрократия и расходы на энергоносители душат основу хозяйства.

    Вайдель также обратила внимание на то, что многие компании переносят производство за рубеж, а вместе с ними уходят и специалисты. Она констатировала, что за первый год пребывания Мерца у власти из страны уехало рекордное количество граждан. При этом огромные средства тратятся на миграцию и климатические проекты, в то время как массовый приток людей из стран третьего мира продолжается.

    До этого канцлер ФРГ выступил в парламенте, где защищал масштабные реформы своего правительства и призывал граждан готовиться к переменам. Мерц также подтвердил намерение продолжать поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала главу правительства ФРГ Фридриха Мерца «канцлером-лжецом».

    Руководство Христианско-демократического союза рассмотрело сценарий смены действующего канцлера из-за низких рейтингов.

    Сам политик предупредил граждан о завершении эпохи всеобщего благополучия.

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