  • Новость часаВо Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
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    Мигранты вернули Европу к идее концлагерей
    Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении
    ВЦИОМ назвал главные поводы для гордости за Россию
    Партия Мерца выступила за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам
    Военкор Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали»
    «Сильная Армения» Карапетяна потребует пересмотра итогов выборов в Армении
    При атаке ВСУ на АЗС в Брянской области пострадали семь мирных жителей
    Названы сроки согласования «военного шенгена» в ЕС
    Разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей Анапы
    11 июня 2026, 18:50 • Новости дня

    В Казань прибыл подарок Путину из Лаоса

    В Казань на саммит АСЕАН доставили из Лаоса подаренных Путину слонов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два молодых слона, подаренных Лаосом президенту России, прибыли в столицу Татарстана в преддверии саммита АСЕАН.

    Руководство Лаоса преподнесло президенту России подарок – двух молодых слонов по кличке Сахар и Удача. Животные уже находятся в Казани и осваиваются на новом месте, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

     «Эти два малыша – подарок руководства Лаоса президенту России», – отметил Минниханов.

    По словам главы региона, слонихи в возрасте четырех и пяти лет хорошо перенесли долгий перелет. Сейчас они обживаются в казанском зоопарке, став первыми гостями предстоящего саммита АСЕАН, подчеркнул глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения саммита Россия – АСЕАН. Власти столицы Татарстана заявили о полной готовности города к приему иностранных делегаций. В мае российский лидер на переговорах с президентом Лаоса отметил активное взаимодействие двух стран на международной арене.

    11 июня 2026, 09:00 • Новости дня
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона намерена добиваться исключения из «черного списка» ООН, в который Россию внесли из-за безосновательных обвинений в сексуальном насилии в зоне специальной военной операции, заявил заместитель главы МИД Александр Алимов.

    Алимов заявил, что Москва потребует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша отменить решение о включении России в черный список из-за обвинений в сексуальном насилии на Украине, передает РИА «Новости». По словам заместителя министра иностранных дел, обвинения основаны на дезинформации, поступающей от Киева.

    «С генсекретарем диалог поддерживать будем для доведения наших озабоченностей и будем требовать от него отозвать это решение», – заявил Алимов.

    Он подчеркнул, что российской стороне не было предоставлено никаких конкретных материалов, подтверждающих причастность военнослужащих к подобным преступлениям.

    Заместитель главы МИД также выразил сомнение в том, что требования к Гутеррешу принесут результат, поскольку он, по мнению дипломата, выполняет политический заказ в последние месяцы своей работы. Алимов добавил, что Россия продолжит добиваться решения этого вопроса уже от преемника нынешнего генерального секретаря.

    Организация Объединенных Наций впервые включила российские силы в ежегодный «черный список» за сексуальное насилие в зонах конфликтов.

    Заместитель главы МИД Александр Алимов сообщил об отказе Москвы от взаимодействия со спецпредставителем генсека ООН по этому вопросу.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Антониу Гутерреша в откровенном подыгрывании западным странам.

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    10 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС
    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России, если республика хочет сохранить безвизовое сообщение с ЕС, сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

    «Они нам говорят, если мы хотим безвизовое сообщение, то должны ввести санкции против России, то есть заняться самоубийством», – заявил спикер, передает ТАСС. По его словам, в случае разрушения страны пользоваться безвизовым режимом будет некому.

    Папуашвили добавил, что европейские чиновники просят Тбилиси навредить собственной экономике ради сближения с визовой политикой Брюсселя. Однако власти Грузии не намерены разрушать страну, даже если Евросоюз пытается превратить визовый вопрос в политическое оружие.

    Напомним, Евросоюз назначил на 11 июня переговоры с Грузией о возможной отмене безвизового режима.

    Ранее Папуашвили отказался присоединяться к антироссийским санкциям ради сохранения свободного въезда в Европу.

    Еврокомиссар Кая Каллас уже угрожала лишить республику действующего с 2017 года либерального визового режима.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 20:56 • Новости дня
    В Севастополе спасли три фрагмента поврежденной ВСУ панорамы Рубо
    В Севастополе спасли три фрагмента поврежденной ВСУ панорамы Рубо
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате вражеской атаки на на Музей обороны Севастополя удалось спасти три уцелевшие части панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», сообщили в музее.

    После атаки противника на Музей обороны Севастополя удалось частично спасти историческую панораму Франца Рубо, передает РИА «Новости». В пресс-службе заповедника поделились первыми результатами спасательной операции. «Из здания уже эвакуированы три фрагмента поврежденного огнем полотна», – рассказали представители учреждения.

    В настоящее время пожарные расчеты завершают тушение огня. Специалисты проводят тщательную проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания. Операция по поиску и перемещению оставшихся элементов картины продолжается.

    Дальнейшую судьбу произведения искусства определят профильные эксперты. Им предстоит оценить общее состояние холста и принять решение о целесообразности его реставрации.

    Ранее украинские беспилотники повредили здание панорамы «Оборона Севастополя». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что утраченное в результате происшествия историческое полотно «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» будет воссоздано благодаря ранее проведенной цифровизации материалов.

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    10 июня 2026, 21:48 • Новости дня
    Посол России вернулся в Ереван после консультаций в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатического представительства РФ в Армении Сергей Копыркин вернулся в Ереван после консультаций в Москве.

    В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили возвращение руководителя дипмиссии, сообщает ТАСС. «После консультаций в Москве посол вернулся в Ереван и приступил к работе, будет проводить прием по случаю Дня России», – заявили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая МИД России вызвал Сергея Копыркина в Москву для консультаций из-за сближения Армении с Евросоюзом.

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    11 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза

    Захарова: Киев каждую неделю бомбит Евросоюз

    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на регулярные инциденты с украинским оружием в европейских странах.

    По ее словам, западные государства продолжают спонсировать Киев, закрывая глаза на очевидные последствия, передает РИА «Новости».

    «Итого: одиннадцать подтвержденных инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз... Если и вводить термин «политическое членовредительство», то лучше иллюстрации не найти», – подчеркнула Захарова.

    В качестве примеров дипломат перечислила происшествия в Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и Румынии. Она упомянула беспрецедентный случай, когда истребитель НАТО сбил беспилотник альянса над территорией союзника, добавив, что в ответ Запад лишь призывает выделять Украине больше денег.

    В начале мая греческие военные обезвредили украинский ударный беспилотник у острова Лефкада.

    В конце мая другой дрон упал на крышу жилого дома в румынском Галаце.

    Захарова назвала обвинения западных стран в адрес России бездоказательными.

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    11 июня 2026, 15:50 • Новости дня
    МИД назвал следующую страну, где пройдет конкурс «Интервидение»

    МИД подтвердил проведение конкурса «Интервидение» в Саудовской Аравии

    МИД назвал следующую страну, где пройдет конкурс «Интервидение»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское внешнеполитическое ведомство подтвердило планы по организации международного мероприятия на Ближнем Востоке.

    «Уникальный конкурс «Интервидение» в 2026 пройдет в Саудовской Аравии», – подчеркнули представители министерства, передает РИА «Новости».

    В МИД также уточнили порядок отбора конкурсантов. Процесс выбора участников будет проходить в строгом соответствии с установленным регламентом.

    В начале июня заместитель министра иностранных дел Александр Панкин подтвердил планы по проведению мероприятия за рубежом.

    Ранее специальный представитель президента России Михаил Швыдкой сообщил об отсутствии препятствий для реализации этого проекта.

    Финал прошлого музыкального конкурса в Москве собрал рекордную аудиторию из 4 млрд зрителей.

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    11 июня 2026, 16:30 • Новости дня
    РЖД: В новых вагонах СВ будет душ и удлиненные полки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские железные дороги сообщили, что готовят к выпуску обновленные спальные составы увеличенного габарита, где пассажирам предложат двухметровые полки и просторные персональные душевые кабины.

    Вместимость будущего вагона СВ габарита Т вырастет на 11% по сравнению со стандартными аналогами. Создание перспективной модели ведется совместно со специалистами Трансмашхолдинга, сообщили ТАСС в РЖД.

    «Вагон габарита Т является новым продуктом линейки инновационных вагонов, разрабатываемых совместно с ТМХ. Его основные отличия от стандартных СВ: длина вагона больше на 73 см, ширина – на 28 см, вместимость увеличена на 11%, спальные места длиной два метра (на 16 см длиннее стандартных)», – рассказали в пресс-службе.

    Внутри проектировщики предусмотрели наличие отдельной душевой. Пассажиры также получат больше пространства для хранения личных вещей и удобные индивидуальные подлокотники.

    Ранее на Петербургском международном экономическом форуме посетителям представили четыре концепции интерьера новинки. В холдинге отметили, что большинство участников голосования выбрали оформление в темно-синих тонах, этот вариант поддержали 45% респондентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заинтересовался новыми железнодорожными вагонами увеличенного габарита.

    Позже холдинг представил купейные вагоны габарита Т с душевыми кабинами. А заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников анонсировал выпуск вместительных плацкартов с длинными полками.

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    11 июня 2026, 19:24 • Новости дня
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    @ Macskelek/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты смонтировали три важнейших гиротронных комплекса на площадке сооружения Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) во Франции, сообщили в Проектном центре ИТЭР Росатома.

    «Критически важные для пуска и успешной работы реактора отечественные системы, включая комплекс вспомогательного оборудования, были успешно смонтированы группой специалистов в рамках выполнения российских обязательств по проекту ИТЭР», – подчеркивается в заявлении, передает ТАСС.

    Установленное оборудование доставили во французский Сен-Поль-ле-Дюранс в 2022 году. Производством систем занималось научно-производственное предприятие «Гиком», а организацию поставок взял на себя профильный центр Росатома.

    Ранее руководитель проекта ИТЭР Пьетро Барабаски отмечал высокую скорость возведения международного объекта. По его словам, впервые в истории строительство реактора опережает утвержденный график на шесть месяцев.

    Осенью прошлого года Россия поставила во Францию первый испытательный стенд для диагностики реактора ИТЭР. Немногим ранее отечественные специалисты приступили к испытаниям уникального материала для этой международной установки.

    Для дистанционного участия в экспериментах на токамаке ученые открыли специальный центр на базе университета МИФИ.

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    11 июня 2026, 14:10 • Новости дня
    Эстонские военные вырыли 10 км противотанковых рвов на границе с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Таллин продолжает наращивать оборонительные сооружения на границе с Россией, создавая противотанковые рвы и устанавливая специальные заграждения для предотвращения потенциальных угроз.

    Вооруженные силы Эстонии за два месяца обустроили 10 километров противотанковых рвов на псковском участке границы с Россией, передает РИА «Новости».

    Местами новые защитные линии усилены бетонными конструкциями, известными как «зубы дракона».

    «За два месяца на юго-восточной границе Эстонии с Россией вырыли десять километров противотанковых рвов», – сообщает эстонская газета Postimees. По информации издания, укрепления появились в районе волости Сетомаа. Таллин не планирует ограничиваться одной линией обороны и готов при необходимости возвести дополнительные рубежи.

    В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Североатлантический альянс объясняет эти действия необходимостью сдерживания, однако российские власти неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, представляющие опасность для ее интересов.

    Протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров. При этом между государствами до сих пор нет юридически оформленного рубежа. Подписанные в 2014 году договоры о границе и разграничении морских пространств так и не были ратифицированы парламентами обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля эстонские вооруженные силы приступили к новому этапу создания противотанковых рвов на границе с Россией. Месяцем позже правительство республики выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление восточных рубежей.

    В конце мая ФСБ зафиксировала попытки Таллина нарушить договоренности о разграничении водных пространств Чудского озера.

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    10 июня 2026, 21:57 • Новости дня
    Ульянов уличил МАГАТЭ в двойных стандартах

    Ульянов заявил об игнорировании МАГАТЭ российских докладов по ЗАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) основывает свои отчеты исключительно на украинских данных, полностью игнорируя официальные сообщения Москвы о ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов заявил, что МАГАТЭ применяет двойные стандарты, ссылаясь на украинские сообщения и игнорируя российские по передает РИА «Новости».

    «Содержащиеся в очередном докладе гендиректора МАГАТЭ «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине» двусмысленные и уклончивые формулировки более невозможны... В отчете нет ни одной ссылки на российские информационные циркуляры о реальном положении дел на данной станции... Налицо – очевидные двойные стандарты», – подчеркнул спикер во время сессии совета управляющих.

    Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра вблизи Энергодара. Объект перешел под российскую юрисдикцию в октябре 2022 года.

    Производство энергии на энергоблоках было остановлено в сентябре того же года. С апреля 2024 года все реакторы станции переведены в состояние холодного останова.

    Накануне Москва отвергла проект годового доклада агентства из-за отрицания российской юрисдикции над Запорожской АЭС.

    Глава Росатома Алексей Лихачев предупредил о реальной угрозе ядерной безопасности Европы на фоне ежедневных украинских атак.

    В конце мая руководство станции официально уведомило МАГАТЭ об ударе вражеского дрона по машинному залу шестого энергоблока.

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    11 июня 2026, 15:21 • Новости дня
    Разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей Анапы

    Правительство: В Анапе открыли почти 50 пляжей после разлива нефтепродуктов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Почти 50 пляжей Анапы получили разрешение на работу после ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

    Ожидается открытие еще 18 территорий, которые сейчас проходят необходимую экспертизу, сообщается в канале правительства России в Max.

    «Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы», – заявили в кабмине по итогам заседания комиссии с вице-премьером Виталием Савельевым. Добавляется, что процесс очистки находится под контролем Роспотребнадзора.

    Специалисты продолжают мониторинг акватории Черного моря и побережья Краснодарского края и Крыма. По данным пресс-службы, новых выбросов нефтепродуктов за последнее время не зафиксировано, а спутниковые снимки не показывают подтвержденных пятен в районе крушения.

    За время восстановительных работ очищено более 3,6 тыс. километров береговой линии, в том числе с проведением повторной уборки. В специализированные организации вывезено около 185,3 тыс. тонн загрязненного грунта и песка.

    В конце мая специалисты восстановили почти 7,5 километра пострадавших от аварии танкеров пляжей Анапы.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила полную безопасность очищенных курортных зон для туристов.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев исключил восемь галечных пляжей из опасной зоны.

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    11 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Полянский предупредил об ответе Москвы на военные приготовления Запада

    Полянский: Россия не будет сидеть сложа руки на фоне подготовки Запада к войне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва намерена решительно реагировать на стремительную милитаризацию европейских государств и учения североатлантического альянса у своих границ, сообщил постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета Организации.

    «Коллеги, я надеюсь, что вы понимаете, что мы не будем сидеть сложа руки, пока вы под видом «борьбы за мир» будете готовиться к войне с Россией. Мы обязаны подобные сценарии просчитывать и упреждать», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    Полянский добавил, что 11 июня начался второй этап совместных учений России и Белоруссии с использованием нестратегических ядерных сил. Эти маневры призваны поддержать боеготовность в условиях напряженности, созданной европейскими государствами.

    Постпред подчеркнул отсутствие угроз со стороны Москвы, однако напомнил о праве защищать сограждан и инфраструктуру любыми доступными методами. Он призвал оппонентов остановиться, оставив окончательный выбор за ними.

    В мае начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о доставке ядерных боеприпасов для совместных учений России и Белоруссии.

    В марте Полянский заявил о подготовке Европейского союза к военному конфликту с Москвой.

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова назвала милитаризацию западных стран признаком подготовки к полномасштабной войне.

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    11 июня 2026, 16:52 • Новости дня
    ВСУ обстреляли из реактивных систем поселок в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины атаковали поселок Белая Березка в Брянской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

    «Враг нанес массированный удар по поселку Белая Березка. Обстрел по домам мирных жителей велся из РСЗО «Град». <…> Никто из жителей не пострадал», – сообщил глава региона в своем канале в Max.

    В начале июня украинский беспилотник ранил женщину и двух детей в брянском селе Чубковичи.

    В конце мая один мирный житель погиб при массированном обстреле поселка Белая Березка из реактивной системы залпового огня «Град».

    В начале того же месяца из-за аналогичной атаки в этом населенном пункте пострадали пять человек.

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    11 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Правящая коалиция Италии выдвинула план снятия санкций с России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Италии смягчили резолюцию к саммиту Евросоюза, включив в документ призыв к поэтапной отмене антироссийских ограничений после завершения конфликта на Украине.

    Правящее большинство в итальянском парламенте внесло изменения в резолюцию, подготовленную для депутатов перед заседанием Совета ЕС 18–19 июня. Ультраправая партия «Лига Севера» добилась включения в текст как минимум трех более мягких пунктов, среди которых значится план снятия санкций с России, пишет РБК со ссылкой на издание La Repubblica.

    Обновленный документ призывает правительство «начать поэтапное сворачивание санкционной системы после окончания конфликта, а также использовать ее в качестве рычага переговоров». Отмечается, что подобное предложение впервые прямо зафиксировано в правительственной резолюции.

    Помимо этого, по инициативе «Лиги» из текста убрали упоминание о защите территориальной целостности Украины, присутствовавшее в изначальной версии. Во втором пункте осталась только формулировка о полном уважении суверенитета и независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая партия «Лига Севера» выступила против вступления Украины в Евросоюз. В апреле ее лидер. вице-премьер Италии Матео Сальвини призвал возобновить закупки российского газа.

    А в прошлом году глава итальянского МИД Антонио Таяни уже предлагал снять санкции с Москвы после подписания мирного соглашения.

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    11 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    Партия Мерца выступила за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам

    Фракция ХДС/ХСС в ЕП предложила запретить россиянам выдачу шенгенских виз

    Партия Мерца выступила за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие консерваторы, которых возглавляет канцлер страны Фридрих Мерц, выступили за полное прекращение оформления туристических виз для граждан России, желающих посетить страны Евросоюза.

    Представители фракции германского консервативного блока ХДС/ХСС в Европейском парламенте выступили с инициативой ввести полный запрет на выдачу шенгенских туристических виз россиянам, передает ТАСС.

    В заявлении партии, которую возглавляет канцлер ФРГ Фридрих Мерц, отмечается, что в 2025 году свой отпуск в Европе провели 500 тыс. российских граждан. «Пришло время положить конец выдаче шенгенских туристических виз российским отдыхающим», – подчеркнули авторы обращения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенгенскую зону для российских туристов. Замглавы МИД России Александр Грушко назвал действия Брюсселя проявлением дискриминации по национальному признаку.

    Ранее Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи россиянам новых многократных виз.

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