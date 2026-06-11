В Татарстане при обследовании канализации погибли двое рабочих 

В Татарстане двое рабочих погибли при осмотре канализационной системы

Tекст: Тимур Шайдуллин

При обследовании канализационной сети на промышленном объекте в Татарстане погибли двое рабочих. Это специалисты компании-подрядчика, сообщает прокуратура Татарстана.

«Во время выполнения геодезических работ в канализационной системе одного из предприятий, расположенного на территории Нижнекамского района республики, погибли двое рабочих подрядной организации ООО «ЭГГ» – мужчины 1997 и 2002 года рождения», – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыл заместитель Нижнекамского городского прокурора Линар Салахутдинов. Надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований охраны труда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле число жертв взрыва на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане достигло 11 человек.

Ранее в Японии при осмотре канализации погибли четверо рабочих. До этого тела трех строителей обнаружили в канализационном люке в Москве.