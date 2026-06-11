«Сильная Армения» Карапетяна потребует пересмотра итогов выборов в Армении

О планах объединения стало известно из выступления представителя блока Нарека Карапетяна, передает РИА «Новости».
«Уважаемые соотечественники, вы сами видели, как в десятках и сотнях избирательных участках в результате пересчета резко сократились голоса «Гражданского договора», вы видели, как направляли на выборы военных сотрудников органов госуправления. Учитывая все это, мы завтра обратимся в Центризбирком, чтобы ЦИК признал недействительными результаты выборов и пересмотрел голоса «Гражданского договора»», – заявил Карапетян в видеообращении.
Он добавил, что в случае отсутствия оперативного ответа от Центризбиркома блок намерен обратиться в Конституционный суд. Карапетян подчеркнул, что объединение «пойдет дальше и потребует пересмотра итогов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько политических объединений Армении потребовали пересчитать голоса на 555 избирательных участках после парламентских выборов 7 июня.
Блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна ранее потребовал признать недействительными итоги голосования на одном из участков в Арташате из-за отсутствия бюллетеней одной партии.
Руководитель Центральной избирательной комиссии Ваагн Овакимян сообщил о возможности оппозиционных сил оспорить итоги выборов в Конституционном суде 19 июня.