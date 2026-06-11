В Красноярске начался «Кубок Защитников Отечества» для ветеранов СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие организовано Государственным фондом «Защитники Отечества», Паралимпийским комитетом России и другими спортивными федерациями при поддержке правительства Красноярского края, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Гордимся каждым, кто выходит на старт. Спорт для наших защитников – не просто соревнования, это мощнейший инструмент физической и психологической реабилитации. Мы проводим «Кубки Защитников Отечества» совместными усилиями Государственного фонда «Защитники Отечества», Министерства спорта РФ и Паралимпийского комитета России», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева.

Участниками турнира стали около 120 ветеранов с тяжелыми ранениями из десяти сибирских регионов. Они будут соревноваться в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге, волейболе сидя и других дисциплинах. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подчеркнул, что спорт помогает восстановить физическую форму и вернуться к мирной жизни.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков добавил, что мастерство участников постоянно растет, и многие из них пополняют ряды спортсменов сборной России. Площадкой для проведения турнира стал Сибирский федеральный университет, который также оказывает всестороннюю поддержку ветеранам и их семьям.

На сегодняшний день более 17 тыс. ветеранов спецоперации занимаются различными видами спорта. Из них 4500 человек с инвалидностью регулярно тренируются в адаптивных дисциплинах, а 70 защитников уже вошли в национальные сборные.

В ноябре 2025 года организаторы анонсировали всероссийские спортивные турниры для ветеранов спецоперации в Самаре и Калуге.

В августе того же года межрегиональные соревнования для участников из Поволжья завершились в Дзержинске. В марте 2025 года в Ханты-Мансийске подвели итоги первого зимнего «Кубка Защитников Отечества».