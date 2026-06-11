Древаль: Знание и просвещение – фундамент единства России

Tекст: Елизавета Шишкова

Накануне Дня России в Москве состоялась панельная дискуссия «Россия. Время мечтать и действовать», которая объединила 150 школьников и студентов колледжей из 24 регионов страны, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мероприятие прошло 11 июня в Национальном центре «Россия» в рамках Всероссийского образовательно-творческого фестиваля «Содружество», приуроченного к Году единства народов России. Организаторами выступили Российское общество «Знание», Федеральное агентство по делам национальностей, Дом народов России и движение «Содружество».

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль подчеркнул значение знаний для сплочения страны: «В основе любых крепких отношений – между двумя людьми или двумя народами – всегда лежит взаимопонимание. Но для этого нужно хорошо знать друг друга. Особенно важно узнавать правду о нашей общей истории, общих вызовах, победах и подвигах. Это помогает сформировать общую идентичность, уважение к культуре и традициям друг друга. Знание и просвещение – фундамент для этого единства».

Модератором дискуссии стала руководитель Дома народов России Анна Полежаева. Она отметила, что с начала года роль молодежи в инициативах по укреплению единства заметно выросла, а фестиваль «Содружество» стал уникальной площадкой, где школьные команды со всей страны придумывают и реализуют проекты о главной ценности россиян – единстве. По ее словам, более 400 команд участвовали в конкурсах, и 29 лучших коллективов представили в Москве свои идеи, включая символы единства и другие разработки.

Участники обсудили вклад молодежи в развитие страны, формирование гражданской идентичности, укрепление единства народов России и бережное отношение к культурному наследию. Руководитель ФАДН России Игорь Баринов напомнил, что Россия остается одной из самых многонациональных стран мира, сумев сохранить языки, традиции и культуру народов и при этом ощущение общей страны и единого народа.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала о планах развития нового проекта Дома прав человека. Она подчеркнула, что молодым людям важно чувствовать себя нужными и вовлеченными в общественную жизнь, напомнила о шести законах, инициированных детьми и принятых в период ее работы в Госдуме, и сообщила, что на базе уже созданных в регионах молодежных советов вскоре стартует проект «Один день с уполномоченным», который позволит каждому ребенку напрямую участвовать в жизни страны.