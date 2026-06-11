Мишустин заявил об ужесточении контроля цен на продукты и лекарства

Руководство страны уделяет повышенное внимание прозрачности формирования стоимости продуктов питания и важнейших медикаментов. Об этом на заседании кабинета министров рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства. Он напомнил о поручении президента развивать национальную экономику и наращивать выпуск критически важной продукции.
«Особое внимание уделяется прозрачности ценообразования на продовольственные продукты. Чтобы не допустить необоснованного завышения их стоимости, выявлять лишних посредников, проводился мониторинг всей цепочки от производителей и поставщиков до торговых сетей, где товары эти продаются», – подчеркнул премьер.
Также под строгим надзором находится стоимость препаратов, от наличия которых зависит здоровье миллионов граждан. Мишустин отметил, что принятые в 2025 году меры позволили снизить цену более чем на 700 таких наименований. Он добавил, что справедливая конкуренция поможет укрепить отечественную экономику и сделать товары доступнее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент России Владимир Путин поручил усилить контроль за ценами на жизненно важные лекарства.
Днем ранее Мишустин заявил об отсутствии дефицита медицинских препаратов в стране. До этого глава правительства отметил полную обеспеченность внутреннего рынка продовольствием.