  • Новость часаРоссийская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки
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    Мигранты вернули Европу к идее концлагерей
    Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении
    ВЦИОМ назвал главные поводы для гордости за Россию
    Глава Минобороны Британии Хили подал в отставку из-за недофинансирования ведомства
    «Сильная Армения» Карапетяна потребует пересмотра итогов выборов в Армении
    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран
    Предметный план панорамы обороны Севастополя частично сохранился после атаки ВСУ
    Названы сроки согласования «военного шенгена» в ЕС
    Разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей Анапы
    11 июня 2026, 16:36 • Новости дня

    Предметный план панорамы обороны Севастополя частично сохранился после атаки ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Создающий эффект присутствия макет панорамы обороны Севастополя, пострадавшей из-за возгорания после обстрела, удалось сберечь благодаря оперативным усилиям музейных работников.

    Уникальная инсталляция «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», расположенная перед живописным полотном, перенесла последствия вражеского нападения, передает ТАСС. Композиция пострадала в результате сильного пожара, который начался после украинского удара по городу.

    Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин рассказал о текущем состоянии исторического объекта и ходе восстановительных работ. «Предметный план – частично есть целые места. Предметный план состоит из разных материалов, в том числе и чугунных пушек. Сейчас мы силами сотрудников стараемся сохранить после пожара ценное, что там есть», – поделился руководитель учреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о прямом попадании кумулятивного дрона в здание музея.

    Специалисты эвакуировали из помещения три фрагмента поврежденного огнем полотна. Представители партии «Единая Россия» оценят нанесенный историческому памятнику ущерб.

    10 июня 2026, 20:33 • Новости дня
    В Киеве заявили об уничтожении «логистического сердца Украины» в Одессе

    Reuters: Экспортная инфраструктура Украины в Одессе практически разрушена

    В Киеве заявили об уничтожении «логистического сердца Украины» в Одессе
    @ t.me/dsns_telegram

    Украинский аграрный сектор сообщил о критических повреждениях портов Одесского узла, через которые проходит основная часть экспорта страны, в том числе зерна и растительного масла. Сейчас доходы от сельхозэкспорта – существенная составляющая внешнеторгового дохода Украины.

    Российские удары по портам Украины в акватории Черного моря уже нанесли серьезный ущерб экспортной инфраструктуре и могут привести к существенному сокращению поставок, включая ключевые сельскохозяйственные товары страны. Об этом заявили в крупнейшем украинском аграрном объединении UAC, передает Reuters.

    По данным союза, через три порта Одесского узла проходит весь экспорт железной руды и более 90% аграрной продукции Украины. Доходы от сельхозэкспорта остаются одной из основных статей валютных поступлений страны в условиях конфликта.

    В организации отметили, что в последние месяцы атаки на портовую инфраструктуру заметно усилились – под удары попадают зерновые терминалы, а также мощности по хранению и экспорту подсолнечного масла. Именно зерно и растительные масла формируют основу украинского аграрного экспорта.

    «Ситуация в портах Одесского региона достигла критической точки. Систематические обстрелы уничтожают логистическое сердце Украины», – говорится в заявлении UAC. В союзе подчеркнули, что бизнес уже исчерпал финансовые резервы для постоянного восстановления поврежденных объектов.

    «Без государственной программы и поддержки международных фондов восстановить терминалы самостоятельно невозможно», – отметили в организации. По оценкам Всемирного банка, потребности на восстановление транспортного сектора Украины к концу 2025 года оцениваются в 96,3 млрд долларов, около 60% потерь связано с нарушением доступа к портовой инфраструктуре.

    В UAC предупреждают, что при отсутствии восстановления экспортной логистики возможен обвал поставок, переполнение хранилищ и дефицит оборотных средств у фермеров перед новым посевным сезоном.

    «Это создает угрозу продовольственной безопасности Украины», – заявили в союзе.

    Несмотря на вооруженный конфликт, Украина остается одним из крупнейших мировых экспортеров зерна: с начала сезона 2025/26 страна уже поставила за рубеж более 34 млн тонн зерновых культур, тогда как за аналогичный период прошлого сезона показатель составлял 38,6 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2026 года агентство Reuters сообщило о критическом падении экспортной выручки Украины из-за повреждения портовой инфраструктуры в Черном море. Газета The Wall Street Journal

    сообщала о полублокаде Одессы после ударов по инфраструктуре и угрозе для морского экспорта Украины. Военный корреспондент Александр Коц

    заявил о регулярных ударах ВС России по транспортной, портовой и энергетической инфраструктуре на юге Украины и снижении эффективности работы терминалов примерно на 50%.

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    11 июня 2026, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Охримовку и Роскошное в ДНР
    Российские войска освободили харьковскую Охримовку и Роскошное в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Группировкой «Север» установлен контроль над Охримовкой в Харьковской области, а Южная группировка взяла под контроль Роскошное в Донецкой народной республики (ДНР).

    Группировка «Север» нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Жовтневого, Басово, Варваровки и Казачьей Лопани Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны возле Иволжанского, Хотени, Могрицы, Рясного и Новой Сечи.

    Противник при этом потерял более 205 военнослужащих, танк, америкаснкий бронеавтомобиль HMMWV производства США и два орудия полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Роскошное в ДНР. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Малиновкой, Дружковкой, Николаевкой, Рай-Александровкой, Пискуновкой, Константиновкой и Артемом ДНР.

    При этом противник потерял свыше 120 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе американскую бронемашину HMMWV и канадский бронеавтомобиль Senator, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

    В то же врем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Чернещины, Дружелюбовки, Шийковки Харьковской области, Лозового, Рубцов, Щурово, Святогорска и Красного Лимана ДНР.

    Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, десять бронемашин, включая американские бронетранспортер М113 и бронемашину HMMWV, французский бронетранспортер VAB и канадский Senator, боевая машина РСЗО «Град», два артиллерийских орудия и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белицкого, Завидо-Кудашево, Новоалександровки, Кучерова Яра, Василевки, Доброполья, Анновки, Сергеевки ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, три танка, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее ВС России взяли под контроль Химик в ДНР.

    А в минувшие выходные российские войска освободили Шевченко в Харьковской области.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 19:34 • Новости дня
    Назначен новый главнокомандующий ВКС России

    Новым главнокомандующим ВКС России назначен генерал-полковник Александр Чайко

    Назначен новый главнокомандующий ВКС России
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами России. В последний год он занимал должность замглавы Генштаба ВС РФ.

    Информация о кадровых изменениях появилась на официальном сайте Министерства обороны, передает ТАСС. На портале ведомства обновились данные руководящего состава.

    «Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Чайко Александр Юрьевич», – говорится в опубликованном сообщении.

    Уточняется, что указ о назначении военачальника на высокую должность президент подписал в мае.

    Чайко родился в 1971 году в Московской области. В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР. В 2001 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ им. Фрунзе, в 2012 году - Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

    С апреля 2014 года - командующий общевойсковой армией, с апреля 2015 года - командующий танковой армией Западного военного округа. В мае 2017 года был назначен на должность начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.

    С сентября 2019 по июнь 2021 года и с мая 2022 по июнь 2025 года командовал группировкой войск ВС РФ в Сирии. С июня 2025 года по май 2026 года был в должности замначальника Генерального штаба ВС РФ.

    За годы службы награжден орденами «За военные заслуги», Суворова, Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней с мечами, медалью Жукова. В июне 2020 года Чайко присвоено звание Героя Российской Федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этом посту Александр Чайко сменил генерала Виктора Афзалова.

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    10 июня 2026, 19:18 • Новости дня
    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны

    Три страны выступили против возвращения хоккеистов России на международные турниры

    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны
    @ Sychkova Ekaterina/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии продолжают выступать против возвращения российских сборных на международные турниры, несмотря на возможные изменения в позиции международной организации.

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии выступили против возвращения российских хоккеистов к международным соревнованиям. При этом спортивные чиновники отказываются комментировать свои возможные действия, если решение о возвращении россиян все же будет принято, отмечает ТАСС.

    «В нынешней ситуации мы считаем участие России совершенно немыслимым. Но в уставе IIHF таких пунктов [позволяющих отстранить Россию] нет, за исключением тех, которые касаются безопасности», – заявил председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон. Позицию шведского коллеги полностью поддержали в федерациях Финляндии и Чехии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Позже совет организации пообещал рассмотреть вопросы допуска российских команд в индивидуальном порядке. А президент IIHF Люк Тардиф запланировал обсуждение статуса отстраненных сборных на сентябрь.

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    11 июня 2026, 09:00 • Новости дня
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона намерена добиваться исключения из «черного списка» ООН, в который Россию внесли из-за безосновательных обвинений в сексуальном насилии в зоне специальной военной операции, заявил заместитель главы МИД Александр Алимов.

    Алимов заявил, что Москва потребует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша отменить решение о включении России в черный список из-за обвинений в сексуальном насилии на Украине, передает РИА «Новости». По словам заместителя министра иностранных дел, обвинения основаны на дезинформации, поступающей от Киева.

    «С генсекретарем диалог поддерживать будем для доведения наших озабоченностей и будем требовать от него отозвать это решение», – заявил Алимов.

    Он подчеркнул, что российской стороне не было предоставлено никаких конкретных материалов, подтверждающих причастность военнослужащих к подобным преступлениям.

    Заместитель главы МИД также выразил сомнение в том, что требования к Гутеррешу принесут результат, поскольку он, по мнению дипломата, выполняет политический заказ в последние месяцы своей работы. Алимов добавил, что Россия продолжит добиваться решения этого вопроса уже от преемника нынешнего генерального секретаря.

    Организация Объединенных Наций впервые включила российские силы в ежегодный «черный список» за сексуальное насилие в зонах конфликтов.

    Заместитель главы МИД Александр Алимов сообщил об отказе Москвы от взаимодействия со спецпредставителем генсека ООН по этому вопросу.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Антониу Гутерреша в откровенном подыгрывании западным странам.

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    11 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    ВЦИОМ назвал главные поводы для гордости за Россию

    Россияне назвали гордость, любовь и веру главными чувствами к родной стране

    ВЦИОМ назвал главные поводы для гордости за Россию
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новые данные опроса ВЦИОМ ко Дню России показали, что главным чувством к стране для большинства граждан остаётся гордость, набравшая 41% ответов.

    Исследование, проведенное аналитическим центром ВЦИОМ ко Дню России, зафиксировало эмоциональный портрет отношения граждан к стране.

    По данным авторов исследования, «ядро чувств составляют вера, надежда, любовь и гордость». После периода эмоционального подъема позитивные переживания частично вернулись к более спокойному уровню, при этом одновременно усилились надежда и тревога за будущее России.

    Среди конкретных эмоций, с которыми россияне думают о стране, лидируют гордость с 41%, любовь с 39% и вера с 37%. У младших поколений сильнее выражены любовь и надежда, а также выше тревога за Россию. Старшие поколения чаще говорят о гордости и вере в страну.

    Главными источниками гордости стали народ, идентичность и личная связь с Россией, на которые указали 29% опрошенных, а также история, государственность, сила и безопасность с результатом 27%. Еще 17% отмечают достижения, развитие и качество жизни, 8% называют территорию, природу и ресурсы. В закрытом вопросе чаще всего упоминались история России с показателем 90%, природные богатства и культура с искусством по 87%, спорт и спортсмены с 82%, наука и ученые также с 82%.

    Говоря о событиях последних 10–15 лет, 28% участников исследования называют поводом для гордости спортивные достижения и крупные турниры, 26% отмечают вопросы государственности, территории, безопасности и внешней политики. Еще 16% выделяют внутреннее развитие страны, 7% вспоминают успехи в науке, технологиях, медицине, образовании и культуре. К ключевым достижениям последних лет респонденты относят обороноспособность, суверенитет и внешнюю политику с 16%, столько же набрали наука, технологии, медицина и высокотехнологичные отрасли, 13% говорят о социально-экономическом развитии, 9% – о спорте и крупных спортивных событиях.

    Авторы исследования подчеркивают, что образ России как предмета гордости стал более содержательным: если раньше он строился прежде всего вокруг истории и спорта, то сегодня к ним заметно добавились наука, технологии и медицина. Несмотря на внешние вызовы, базовые чувства россиян – гордость, любовь и вера – остаются на высоком уровне.

    Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 31 мая. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

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    11 июня 2026, 17:29 • Новости дня
    Медведев назвал семь вызовов, которые отразят в программе «Единой России»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новая Народная программа «Единой России» будет построена вокруг семи вызовов – от демографии и кадрового дефицита до идеологии, технологий и безопасности государства. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании Экспертного совета.

    На заседании Экспертного совета Дмитрий Медведев обозначил семь главных вызовов, которые лягут в основу новой Народной программы партии. Первым из них он назвал демографию и напомнил, что эта тема давно в центре внимания государства и партии, говорится на сайте ЕР.

    «Наибольшее количество обращений на сайт естьрезультат.рф посвящено поддержке семей с детьми, развитию инфраструктуры для детей, то есть, по сути, нашему будущему», – заявил он.

    Медведев напомнил о национальных проектах в сфере демографии и медицины, которые начали продвигать с 2006 года, и отметил, что уровень младенческой смертности в России сейчас один из самых низких в мире. Вторым вызовом он назвал дефицит кадров и появление новых профессий, подчеркнув необходимость повышать производительность труда и давать людям возможность осваивать новые специальности с устойчивым заработком.

    Третьим вызовом председатель партии обозначил неравномерное развитие регионов и поставил задачу обеспечить жителям всей страны равный доступ к здравоохранению, образованию и социальной инфраструктуре. Четвертым пунктом Народной программы станет внешнеэкономический вызов. Медведев подчеркнул, что в современной истории ни одна страна не сталкивалась с таким объемом незаконных ограничений, и спрогнозировал сохранение этого давления в ближайшие годы.

    Отдельный блок программы будет посвящен новому технологическому укладу, включая искусственный интеллект, беспилотные системы, биотехнологии, космические технологии и робототехнику. По его словам, у России есть все возможности оставаться в числе мировых технологических лидеров, хотя по ряду направлений сохраняются серьезные проблемы. Еще одно направление – идеологический вызов, связанный с сохранением исторической памяти и укреплением ценностных основ России на фоне беспрецедентного информационного давления и попыток «отменить» русскую культуру.

    Завершает перечень вызов безопасности: на него, по словам Медведева, Россия должна ответить успешным, победным завершением специальной военной операции и дальнейшим развитием отраслей, обеспечивающих обороноспособность государства. Он напомнил, что старт сбору предложений в новую Народную программу был дан 19 февраля на первом окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге, после чего форумы прошли во всех федеральных округах.

    Новая Народная программа будет состоять из двух документов: предвыборной программы с конкретными решениями на срок работы будущего состава парламента и блока с идеологическими и ценностными ориентирами, описывающего стратегический образ России. Рамку программы на десятилетия партия намерена представить в июне, а к августу, ко второму этапу съезда, подготовить пятилетнюю Народную программу. Для ее разработки «Единая Россия» создала экспертный совет, в который вошли Герои России, участники СВО, представители науки и высшего образования, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности, бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.

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    11 июня 2026, 09:12 • Новости дня
    В ЕС озаботились неэффективностью Каллас

    FT: Страны ЕС задумали реорганизовать дипломатическую службу из-за Каллас

    В ЕС озаботились неэффективностью Каллас
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства рассматривают возможность масштабной реформы дипломатической службы ЕС на фоне недовольства работой и антироссийской риторикой нынешней главы дипломатии Каи Каллас.

    По данным FT, столицы стран Европейского союза обсуждают масштабную перестройку дипломатической службы объединения, передает РИА «Новости». Основной причиной стала низкая эффективность ведомства и массовое недовольство деятельностью Каи Каллас.

    «Совершенно очевидно, что внешнеполитическое ведомство ЕС не работает так, как должно в современном мире. Оно неэффективно... Проблема носит структурный характер, поэтому структуру необходимо перестроить», – заявил один из собеседников издания Financial Times.

    Париж и Берлин рассматривают возможность лишить главу евродипломатии части полномочий. В частности, предлагается ослабить ее контроль над сетью из более чем 140 делегаций и вернуть управление Еврокомиссии, чтобы избежать дублирования функций.

    Ситуацию усугубляют несогласованные заявления Каллас об отношениях с Китаем. Испанская газета Pais и вовсе назвала ее частью худшего руководства в Брюсселе, отметив зацикленность чиновницы на слепой антироссийской риторике и ее скромные умственные способности.

    Ранее депутат Европарламента Фернан Картайзер призвал заменить Каю Каллас на посту главы европейской дипломатии.

    Член ЕП Мартин Зоннеборн сравнил чиновницу с ядерным оружием из-за ее радикальной антироссийской позиции.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал уволить политика ради успешного проведения международных мирных переговоров.

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    10 июня 2026, 22:05 • Новости дня
    В США начаты испытания обращающего старение вспять препарата

    Business Insider: Врачи впервые ввели пациенту отменяющий старение клеток препарат

    В США начаты испытания обращающего старение вспять препарата
    @ Jan Tepass/Imagebroker/Global Look Press

    Американская биотехнологическая компания Life Biosciences объявила о введении первому пациенту экспериментального препарата, основанного на технологии клеточного перепрограммирования. Разработчики считают, что этот подход способен обратить возрастные изменения в клетках, чтобы продлевать людям жизнь.

    Инъекция была сделана пациенту с глаукомой в рамках первого клинического исследования на людях. В течение следующих шести месяцев ученые будут оценивать эффективность терапии и внимательно следить за ее безопасностью, пишет Business Insider.

    По словам генерального директора Life Biosciences Джерри Маклафлина, речь может идти о потенциально революционном шаге не только для науки о старении, но и для медицины в целом. «Мы рассматриваем возможность восстановления функций организма и обращения болезней вспять на фундаментальном биологическом уровне», – отметил он.

    Технология клеточного перепрограммирования основана на открытии японского ученого Синъи Яманаки, который в 2007 году показал, что зрелые клетки можно вернуть в более молодое состояние с помощью набора специальных белков, получивших название «факторы Яманаки». Позже эта работа была удостоена Нобелевской премии.

    Современные исследования направлены на так называемое частичное перепрограммирование. Его цель – не превращать клетки полностью в стволовые, а лишь омолаживать их, сохраняя при этом их функции и специализацию. Интерес к технологии стремительно растет. В проекты, связанные с клеточным перепрограммированием, инвестируют крупные фармацевтические компании и известные предприниматели, включая владельцев Amazon Джеффа Безоса и Open AI Сэма Альтмана.

    В испытании планируется участие около 20 пациентов с глаукомой или неартериитической передней ишемической оптической нейропатией – одной из распространенных причин внезапной потери зрения. Для первого этапа была выбрана именно офтальмология. Глаз считается относительно изолированным органом, что позволяет снизить риск возможных побочных эффектов и безопаснее протестировать новую технологию.

    Если технология подтвердит свою эффективность, в будущем она может использоваться не только для лечения заболеваний глаз. Исследователи рассматривают возможность применения клеточного перепрограммирования для восстановления мышечной ткани, печени, нервной системы и других органов.

    Однако эксперты предупреждают, что метод связан с серьезными рисками. Главная проблема – вероятность развития онкологических заболеваний. В экспериментах на животных некоторые варианты клеточного перепрограммирования приводили к образованию опухолей.

    Чтобы минимизировать эту опасность, Life Biosciences использует только три из четырех факторов Яманаки, исключив тот, который наиболее тесно связан с развитием рака. Кроме того, действие терапии контролируется с помощью антибиотика доксициклина: если возникнут проблемы с безопасностью, прием препарата можно прекратить, остановив процесс перепрограммирования клеток.

    Несмотря на высокий уровень осторожности среди ученых, многие исследователи считают клеточное перепрограммирование одной из самых перспективных технологий в области продления здоровой жизни. Специалисты отмечают, что в случае успеха такие методы могут оказать значительно более сильное влияние на процессы старения, чем существующие добавки или препараты, используемые сегодня для поддержания здоровья.

    Вместе с тем до возможного появления подобных лекарств на рынке еще далеко: даже при успешных результатах первых испытаний путь к одобрению и широкому применению может занять более десяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Татьяна Голикова объявила о запуске в России нового направления исследований по биологии старения. Российские ученые планируют получить первые результаты разработок по замедлению старения к 2027 году. Китайский стартап Lonvi Biosciences приступил к тестированию препарата для продления жизни до ста пятидесяти лет.

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    11 июня 2026, 09:55 • Новости дня
    Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха

    Bloomberg: Евросоюз ускорит интеграцию рынков для конкуренции с США и Китаем

    Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз приступил к радикальной перестройке экономики, чтобы избежать критического отставания от США на 7 трлн евро к 2040 году.

    Европейские лидеры осознали необходимость создания крупных корпораций для сохранения глобального влияния, передает Bloomberg.

    Без решительных шагов экономика региона рискует отстать от американской на 7 трлн евро к 2040 году. Реализация предложенных мер позволит удвоить ожидаемые темпы роста до 2%.

    «Мы будем вынуждены выбрать наименее плохой вариант, предложенный сверхдержавами», – заявил глава Центрального банка Латвии Мартиньш Казакс. Для предотвращения такого сценария объединение пересматривает правила конкуренции и выделяет миллиарды евро на стимулирование спроса.

    Крупный бизнес уже реагирует на изменения через трансграничные слияния. Итальянский банк UniCredit готовится к поглощению немецкого Commerzbank, а оборонные подрядчики проводят рекордные первичные размещения акций. Технологические гиганты, включая Amazon и Microsoft, пообещали вложить более 80 млрд евро в развитие инфраструктуры.

    Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги считает необходимым интегрировать рынки и ежегодно инвестировать 1,2 трлн евро. Эти средства планируется направить на цифровые технологии, экологически чистую энергию и укрепление обороноспособности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила смягчить действующие долговые правила для финансирования оборонных расходов.

    Европейские власти всерьез обеспокоились отставанием от России, Китая и США по ключевым вопросам глобального соперничества.

    На фоне этого Брюссель запланировал вдвое увеличить объем совместных военных закупок к концу 2027 года.

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    11 июня 2026, 14:27 • Новости дня
    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран

    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику стран

    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в МИД дипломатам Британии, Германии и Франции изложили российскую оценку их курса по украинскому кризису и напомнили о подходах к политическому урегулированию.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин 11 июня принял в Москве послов Британии, Франции и Германии по их просьбе, передает МИД России. На встречу были приглашены главы дипмиссий Нигел Кейси, Пьер Леви де Ривьер и Александр Граф Ламбсдорфф.

    Российская сторона представила послам «объективные оценки деструктивной политики» руководства их стран применительно к украинскому кризису. В ведомстве подчеркнули, что данный курс направлен на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счёт и при прямой помощи западной «коалиции желающих».

    Кроме того, дипломатам разъяснили принципиальные подходы России к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта. В основе этих подходов названо устранение первопричин кризиса, что в Москве считают ключевым условием для продвижения к миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Германии, Франции и Британии, просившие о встрече с российским внешнеполитическим ведомством, прибыли в МИД.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о политической непоследовательности лидеров Франции, Германии и Британии, которые на словах говорят о мире и одновременно вооружают Киев.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к переговорам по урегулированию конфликта.

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    11 июня 2026, 11:12 • Новости дня
    ЛДПР предложила оценивать работу руководства медучреждений через «Госуслуги»

    ЛДПР предложила оценивать работу медучреждений через «Госуслуги»

    Tекст: Вера Басилая

    ЛДПР предлагает внедрить систему электронного голосования пациентов через портал «Госуслуги», чтобы каждый человек после приёма мог оценить качество оказанной помощи, заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

    По словам Слуцкого, результаты данной оценки со стороны пациентов будут влиять на понижение зарплат главврачей российских поликлиник и больниц, а также учитываться при подведении итогов эффективности деятельности региональных министров здравоохранения.

    «Сегодня мнение пациентов в России ни на что не влияет и не становится основанием для масштабных изменений. Мы считаем это неправильным», – заявил Слуцкий.

    Если люди неделями не могут записаться к врачу или сталкиваются с равнодушием, эти сигналы должны влиять на оценку работы чиновников отрасли, подчеркнул лидер ЛДПР.

    Во избежание злоупотреблений потребуется обязательная верификация личности голосующего и запрет на повторное голосование за одно посещение. При этом медицинские работники получат право на апелляцию в случае несогласия с оценкой. Механизмы повышения качества помощи обсудят на Всероссийском форуме пациентов 19 июня.

    По данным Всероссийского союза пациентов, в 2025 году лишь половина россиян осталась довольна качеством медицины. Около 69,5% граждан жаловались на нехватку специалистов, 67,6% ожидали приема более двух недель, а 57,6% не могли найти льготные препараты. Существующих механизмов сбора данных недостаточно для исправления ситуации.

    В прошлом году президент России Владимир Путин призвал оценивать работу системы здравоохранения по мнению граждан.

    В апреле текущего года Путин поручил проанализировать причины низкой удовлетворенности медицинской помощью в ряде регионов.

    Также Путин потребовал улучшить процедуру записи на прием к врачу через портал госуслуг.

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    11 июня 2026, 11:47 • Новости дня
    Послы Британии, Германии и Франции прибыли в МИД

    Просившие о встрече послы ФРГ, Франции и Британии прибыли в МИД

    Послы Британии, Германии и Франции прибыли в МИД
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Послы Германии, Франции и Британии, просившие о встрече с заместителем главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, прибыли в МИД.

    Машины дипломатов Германии, Франции и Британии подъехали к зданию дипломатического ведомства в Москве, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров рассказал о просьбе западных послов организовать встречу. «В МИД готовы с ними встретиться и послушать, но большого оптимизма не испытывают», – отметил министр иностранных дел.

    Накануне глава МИД Сергей Лавров анонсировал встречу с послами Британии, Франции и Германии.

    Ранее лидеры этих европейских стран провели в Лондоне переговоры о возможных контактах с Россией.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью диалога «евротройки» с Москвой получение места за столом переговоров.

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    11 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Ракеты «Искандер» ударили по военным целям в Полтаве
    Ракеты «Искандер» ударили по военным целям в Полтаве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ВСУ сообщили о прилете двух «Искандеров» по целям в Полтаве, а в Сумской области полностью отключилось электричество в городе Конотоп, сообщили военкоры.

    Российские вооруженные силы нанесли ночные ракетные удары по целям в Полтаве, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Звуки мощных взрывов отчетливо слышали жители всего города.

    По данным ВСУ, инфраструктура была поражена двумя ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер», при этом средствам противовоздушной обороны не удалось перехватить ни один из снарядов.

    Кроме того, местные власти сообщили о серьезных последствиях ночных обстрелов в Сумской области. В результате ударов город Конотоп полностью остался без электроснабжения.

    В начале июня российские войска поразили промышленные и военные объекты на Украине массированным ракетным ударом.

    Украинский аграрный сектор сообщил о критических повреждениях портов Одесского узла, через которые проходит основная часть экспорта страны, в том числе зерна и растительного масла.

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    11 июня 2026, 05:16 • Новости дня
    Россия в ОБСЕ: «Коалиция дронов» стала главным спонсором убийства россиян

    Дипломат в ОБСЕ Жданова назвала европейских спонсоров убийства россиян дронами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства, поставляющие беспилотники украинской армии, а также перечисляющие деньги для этого, несут прямую ответственность за убийства россиян, заявила глава делегации России на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова.

    «Так кто же является главными спонсорами убийства россиян? Прежде всего участники европейской «коалиции дронов», возглавляемой Ригой и Лондоном, которая передала на нужды украинских террористов свыше 215 тыс. БПЛА», – заявила дипломат, передает ТАСС.

    Жданова отметила, что всего иностранные кураторы передали на Украину более 1,5 млн беспилотников. Для отработки навыков их массированного применения планируются совместные учения на прибалтийском полигоне «Селия»

    При этом поставляемые аппараты регулярно используются для прицельных ударов по гражданским лицам.

    Представитель России напомнила о недавних террористических атаках на железной дороге. 2, 4 и 8 июня украинские дроны ударили по пассажирским поездам в Крыму, что привело к жертвам среди мирного населения. Только за прошедшую неделю 94% пострадавших граждан стали жертвами подобных атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста. Президент Владимир Путин обвинил западные страны в поставках дронов для атак на российские регионы.

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