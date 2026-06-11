Медведев сообщил о снижении уровня младенческой смертности

Медведев: Россия продвинулась в снижении уровня младенческой смертности

Tекст: Дарья Григоренко

Медведев сообщил о значительных успехах страны в сфере здравоохранения. Выступая на заседании экспертного совета партии «Единая Россия», он подчеркнул превосходство отечественных показателей над европейскими, передает РИА «Новости».

Политик напомнил, что планомерная работа по медицинским и демографическим проектам ведется с 2006 года. «К сожалению, тогда у нас уровень смертности был один из первых в мире, младенческий. Плохие просто показатели были. А сейчас у нас одни из наиболее продвинутых показателей в этой сфере, даже по отношению к Европе», – сказал Медведев.

При этом председатель партии признал наличие нерешенных проблем. Он добавил, что вопросы демографии по-прежнему остаются серьезным вызовом для государства, несмотря на все достигнутые результаты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня 2026 года глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о рекордном снижении показателя младенческой смертности в России до 3,4 промилле.

В конце мая он отметил достижение минимальных значений смертности среди новорожденных за все время наблюдений.

В апреле президент Владимир Путин заявил о снижении этого показателя до абсолютного исторического минимума.