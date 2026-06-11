В Приморье на пожаре погибли два человека

В приморском Уссурийске на пожаре погибли два человека

Tекст: Тимур Шайдуллин

Два человека погибли на пожаре в Уссурийске в Приморском крае. Трагедия случилась вечером 11 июня по местному времени. Пожар возник на площади в 45 кв. метров, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморского края. На данный момент специалисты выясняют точные причины возникновения огня.

«В вечернее время 11 июня 2026 года в одноэтажном жилом доме, расположенном по ул. Чичерина в г. Уссурийске, произошло возгорание. В результате пожара погибли двое местных жителей, их личности устанавливаются», – говорится в сообщении.

Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств трагедии, а также ход и результаты доследственной проверки. Кроме того, надзорный орган проследит за соблюдением жилищных прав граждан, которые пострадали в результате этого инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле при пожаре в частном доме в Приморском крае погибла трехлетняя девочка. В конце мая жертвами возгорания в Омской области стали шесть человек. В апреле на юго-западе Москвы при пожаре в многоэтажном жилом доме скончались два человека.