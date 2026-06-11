Разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей Анапы

Правительство: В Анапе открыли почти 50 пляжей после разлива нефтепродуктов

Tекст: Валерия Городецкая

Ожидается открытие еще 18 территорий, которые сейчас проходят необходимую экспертизу, сообщается в канале правительства России в Max.

«Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы», – заявили в кабмине по итогам заседания комиссии с вице-премьером Виталием Савельевым. Добавляется, что процесс очистки находится под контролем Роспотребнадзора.

Специалисты продолжают мониторинг акватории Черного моря и побережья Краснодарского края и Крыма. По данным пресс-службы, новых выбросов нефтепродуктов за последнее время не зафиксировано, а спутниковые снимки не показывают подтвержденных пятен в районе крушения.

За время восстановительных работ очищено более 3,6 тыс. километров береговой линии, в том числе с проведением повторной уборки. В специализированные организации вывезено около 185,3 тыс. тонн загрязненного грунта и песка.

В конце мая специалисты восстановили почти 7,5 километра пострадавших от аварии танкеров пляжей Анапы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила полную безопасность очищенных курортных зон для туристов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев исключил восемь галечных пляжей из опасной зоны.